Создали "карикатурный образ украинки": Ткаченко возмутил новый сезон сериала "Эмили в Париже", будет обращаться к Netflix

Министр культуры Александр Ткаченко возмущен тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в телеграмме.

"Посмотрел фрагмент нового сезона сериала Netflix "Эмили в Париже". Сам раньше просматривал первый сезон, довольно неплохой развлекательный сериал. Но сейчас есть несколько замечаний.

Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве", - написал он.

Ткаченко отметил, что с популяризацией украинской культуры европейцы и американцы должны были слышать об украинских художниках и не только. В частности, о дирижере Оксане Лынив, теннисистке Элине Светолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин и других.

"Но этого наверняка мало. И придется продолжать бороться со стереотипами. Если в 90-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось.

Однако не в этом случае. В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так быть не должно", - возмутился министр.

"Направлю текст нашей позиции Нетфликсу", – резюмировал Ткаченко.

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Как пишет НВ, одна из зрительниц сериала, украинка Евгения Гаврилко, живущая в Париже, уже посмотрела сериал и обратила внимание на то, как авторы сериала представили в нем украинок, о чем написала большой пост в Инстаграмме. Она также опубликовала несколько фрагментов из серии, которые подтверждают ее слова. Текст она опубликовала на английском языке и отметила в нем официальную страницу Netflix, чтобы привлечь внимание авторов к использованию "стереотипов, разрушающих мир и межкультурные отношения", с которыми люди борются XXI веке.

"Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. И я чувствую, что это нельзя игнорировать.

Будучи самым успешным шоу Netflix в 2021 году, зная свое влияние на миллионы умов и сердец во всем мире, в нем оказалось место для такого невежества и нетерпимости?

То, как вы отнеслись к образу украинцев во втором сезоне, в 4-й серии, — это такой дешевый трюк, абсолютный скандал и позор. И я не могу поверить, что это все еще происходит в 2021 году. Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения. Время, когда никто не смеется над такими убогими вещами.

Несмотря на это, вы выставляете украинку как личность без чувства вкуса и достоинства. Глупой, невежественной воровкой. Вы вообще серьезно?

Такой позор! И это при том, что в мире огромное количество талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта и т. д.?" — написала она, добавив, что в искусстве и моде, например, работают "несколько тысяч абсолютно космических украинок". И перечислила имена многих украинских дизайнеров и их бренды, известные по всеми миру: дизайнеры Юлия Пелипас и ее бренд Bettter Us, Анна Осмехина и ее TTSWTRS, Мария Фуртас и Cultnaked, Ксения Шнайдер, Валерия Гузема, фотогрф Саша Самсонова, режиссер Таню Муиньо и др., предложив познакомиться с их творчеством.

"И я могу написать сюда еще тысячи имен. И я уверена, что в комментариях будет много имен, которые вам стоит знать", — добавила она.

Но действительно ли нам нужно доказывать, кто мы и пытаться очистить имидж украинок в мире", — задалась вопросом Евгения Гаврилко. И добавила, что "лучше потратить свое время на созидание, а не на борьбу".

Во втором сезоне "Эмили в Париже", входящем в десятку самых популярных сериалов Netflix, его авторы ввели нового персонажа - украинку по имени Петра, приехавшую в Париж из Киева.

Главная героиня сериала Эмили познакомилась с ней на курсах французского в четвертой серии. Девушки отправляются вместе на прогулку, чтобы попрактиковаться во французском. По сюжету Петра шокирует Эмили своим невежеством.





