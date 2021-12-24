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Создали "карикатурный образ украинки": Ткаченко возмутил новый сезон сериала "Эмили в Париже", будет обращаться к Netflix

Создали

Министр культуры Александр Ткаченко возмущен тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал на своей странице в телеграмме.

"Посмотрел фрагмент нового сезона сериала Netflix "Эмили в Париже". Сам раньше просматривал первый сезон, довольно неплохой развлекательный сериал. Но сейчас есть несколько замечаний.

Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве", - написал он.

Ткаченко отметил, что с популяризацией украинской культуры европейцы и американцы должны были слышать об украинских художниках и не только. В частности, о дирижере Оксане Лынив, теннисистке Элине Светолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин и других.

"Но этого наверняка мало. И придется продолжать бороться со стереотипами. Если в 90-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось.

Однако не в этом случае. В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так быть не должно", - возмутился министр.

"Направлю текст нашей позиции Нетфликсу", – резюмировал Ткаченко.

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Как пишет НВ, одна из зрительниц сериала, украинка Евгения Гаврилко, живущая в Париже, уже посмотрела сериал и обратила внимание на то, как авторы сериала представили в нем украинок, о чем написала большой пост в Инстаграмме. Она также опубликовала несколько фрагментов из серии, которые подтверждают ее слова. Текст она опубликовала на английском языке и отметила в нем официальную страницу Netflix, чтобы привлечь внимание авторов к использованию "стереотипов, разрушающих мир и межкультурные отношения", с которыми люди борются XXI веке.

"Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. И я чувствую, что это нельзя игнорировать.

Будучи самым успешным шоу Netflix в 2021 году, зная свое влияние на миллионы умов и сердец во всем мире, в нем оказалось место для такого невежества и нетерпимости?

То, как вы отнеслись к образу украинцев во втором сезоне, в 4-й серии, — это такой дешевый трюк, абсолютный скандал и позор. И я не могу поверить, что это все еще происходит в 2021 году. Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения. Время, когда никто не смеется над такими убогими вещами.

Несмотря на это, вы выставляете украинку как личность без чувства вкуса и достоинства. Глупой, невежественной воровкой. Вы вообще серьезно?

Такой позор! И это при том, что в мире огромное количество талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта и т. д.?" — написала она, добавив, что в искусстве и моде, например, работают "несколько тысяч абсолютно космических украинок". И перечислила имена многих украинских дизайнеров и их бренды, известные по всеми миру: дизайнеры Юлия Пелипас и ее бренд Bettter Us, Анна Осмехина и ее TTSWTRS, Мария Фуртас и Cultnaked, Ксения Шнайдер, Валерия Гузема, фотогрф Саша Самсонова, режиссер Таню Муиньо и др., предложив познакомиться с их творчеством.

"И я могу написать сюда еще тысячи имен. И я уверена, что в комментариях будет много имен, которые вам стоит знать", — добавила она.

Но действительно ли нам нужно доказывать, кто мы и пытаться очистить имидж украинок в мире", — задалась вопросом Евгения Гаврилко. И добавила, что "лучше потратить свое время на созидание, а не на борьбу".

Во втором сезоне "Эмили в Париже", входящем в десятку самых популярных сериалов Netflix, его авторы ввели нового персонажа - украинку по имени Петра, приехавшую в Париж из Киева.

Главная героиня сериала Эмили познакомилась с ней на курсах французского в четвертой серии. Девушки отправляются вместе на прогулку, чтобы попрактиковаться во французском. По сюжету Петра шокирует Эмили своим невежеством.

Создали карикатурный образ украинки: Ткаченко возмутил новый сезон сериала Эмили в Париже, будет обращаться к Netflix 01

Автор: 

кино (1535) Министерство культуры и информационной политики (771) Ткаченко Александр (429) Netflix (23)


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Топ комментарии
+27
благодаря нашим заслуженным сранным Клоунам, своим "творчеством" создавшим пренебрежительное отношение к украинской женщине, к украинцам и к Украине..
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24.12.2021 14:31
+21
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24.12.2021 14:39
+19
Прямо як зє розповідав про УКраїну в свій час на 95? Чому тоді Ткачик мовчав? А зараз диви, запатріотєл?
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24.12.2021 14:28
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саме так
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24.12.2021 16:19 Ответить
ну коли украiнська совкова школа навчила слiпо слухати вчитeля. як вчитeль слухав кoмуняцьку партiю то нe дивно що украiнцi всмоктують ту хeрню.
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01.01.2022 23:26 Ответить
Петра, це польське або чеське ім'я в Україні я такого ніколи не чув.
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24.12.2021 15:21 Ответить
Это синема, пан ткаченко. И что? Когда рушат Белый Дом до фундамента разные ,с разных стран , их министры культуры пишут петицию: это не наши? Не огорчайтесь. Неужели страны, у которых" герои" их граждане там есть, такие узколобые, как вы? Боже мой. Уже бы весь мир был идеален, с просмотром добрых старых мультфильмов. И то не факт.
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24.12.2021 15:21 Ответить
ти дивилося? чого гавкаєш?
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24.12.2021 15:30 Ответить
Ты сам выбрал свой ник: stop.
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24.12.2021 15:57 Ответить
шо ти хотiло сказати своiм узкiм мозгом?
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24.12.2021 16:27 Ответить
раз ты ко мне через опцию обращаешься, отвечу: ты - просто stop и точка.
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24.12.2021 17:26 Ответить
хаха русскокакающєє зeро софи iз сeбe цeнность корчe.
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24.12.2021 23:49 Ответить
СОГЛАСНА!
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24.12.2021 15:56 Ответить
ти софи чи ти з софи з одного контeйнeра випало?
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24.12.2021 16:28 Ответить
Авторів серіалу, мабуть, консультували російські пропагандони.
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24.12.2021 15:24 Ответить
"Украинка Петра прилетевшая из Киева учит Эмили воровать в магазинах. Главная героиня пристыдила ее за это."

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24.12.2021 15:30 Ответить
дiвчина на твоiй фотцi тягнe на трансгeдeра
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24.12.2021 15:32 Ответить
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24.12.2021 15:33 Ответить
шо ти хотiв сказати?
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24.12.2021 16:24 Ответить
Це нове перевтілення Арестовича?
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03.01.2022 22:37 Ответить
Сразу вспоминаю квартал, сердючку...
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24.12.2021 15:30 Ответить
Люцифер Сафин. Русский злодей который собирается убить пол-Европы в новом фильме про Джеймса Бонда. Европейцы видят всех какими читают в газетах.

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24.12.2021 15:40 Ответить
Тут бы египтянам-коптам напрячься и теннисистам.
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24.12.2021 16:14 Ответить
Ну и напрасно Ткаченко в это встряет. Дело в том, что сериал пронизан насмешками по национальной теме.
С украинкой - это только маленький эпизод. Там смеются над американцами, французами, англичанами.
И даже геями)))
Не нужно этого делать... смешно будем выглядеть.
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24.12.2021 15:55 Ответить
Ніхєрасє кіпіш... Я не дивився цей серіал, але в Україні що, немає дівок на кшталт героїні цього серіалу? Якщо згідно з сюжетом автори демонструють її саме так, то це не означає, що вони намагалися таким чином образити всіх жінок України.
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24.12.2021 15:57 Ответить
- Я посадил и вырастил сад, но никто не называет меня садовником. Я вырастил 4-х детей, но никто не называет меня отцом героем ...
Но стоило один раз оступится по пьяни ...
- Да не расстраивайся ты так, дедушка *******.
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24.12.2021 16:12 Ответить
Петра вообще не украинское имя. Какой дебильный знаток придумывал персонаж? Такое впечатление. что походили бывшие "братья" с восточных границ Украины.
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24.12.2021 16:49 Ответить
Нічого дивного, коли навіть президент України клован зельонський називає власну країну порноакторкою, то чому інші повинні створювати позитивний імідж для України та українців? Це завдання саме українців, а вони натомість дебілів в президенти і депутати обирають.
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24.12.2021 17:12 Ответить
То добре, що Алік Болдуїн не знімається в тім кіно, той вопше застрелив би ту дівку. І Емелі. Однією кулею.Головне невідомо чого він такий на нас лихий.Може він москаль?!!
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24.12.2021 17:34 Ответить
Тоесть украинский ***** в фильме "Рыцари справедливости" никого не смущает !? 😉😆😆😆☝️
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24.12.2021 18:53 Ответить
А що там з придурковатим образом українців в виступах лайно-Квартала 95? Все "благородно"?
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24.12.2021 20:22 Ответить
Знайшов куди звертатись, на той довбаний нетфлікс. Сміттєзвалище для SJW-сніжинок, у яких істерики та курси антидепресантів, якщо десь щось неінклюзивно і нетолерантно.
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24.12.2021 22:08 Ответить
От воно що.. А коли блаЗЕнь знаходячись за кордоном обзивав Україну порноактрисою, та отримав відповідь від адміністрації Порошенка, то на Г+Г де працює Ткаченко це подавали як наступ на свободу слова.
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29.12.2021 08:13 Ответить
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