Швеция отвергла требование России не принимать новых членов в НАТО: "Каждая страна имеет право делать свой выбор в политике безопасности"

Швеция решительно исключает требование России относительно "гарантий безопасности", предполагающих нерасширение НАТО на восток.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщила министр иностранных дел страны Анн Линде, пишет Euractiv.

"Мы решительно отвергаем все переговоры со шведской стороны, которые касаются ядра европейского порядка безопасности. Мы должны иметь миропорядок, основанный на правилах, где есть международное право и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор в политике безопасности", — отметила она.

Линде добавила, что требование России очень сильно затрагивает Швецию, которая не входит в Альянс.

"Отказ от любого будущего расширения НАТО сократит возможности делать независимый политический выбор", — пояснила министр.

Она также прокомментировала скопление российских войск у границ Украины.

Читайте также: Президент Эстонии Карис призвал отбросить требования РФ к США и НАТО: Не нужно кого-то бояться, просто нужно заниматься сдерживанием

По ее словам, ситуация подразумевает "полную боевую готовность" во время рождественских и новогодних праздников.

17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя требования, подчеркнул, что "любой диалог с Москвой должен учитывать обеспокоенность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах безопасности Европы и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина".

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что США не пойдут на компромисс и не будут вести переговоры без европейских союзников.