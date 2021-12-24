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Новости Агрессия России против Украины Война
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Швеция отвергла требование России не принимать новых членов в НАТО: "Каждая страна имеет право делать свой выбор в политике безопасности"

Швеция отвергла требование России не принимать новых членов в НАТО:

Швеция решительно исключает требование России относительно "гарантий безопасности", предполагающих нерасширение НАТО на восток.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщила министр иностранных дел страны Анн Линде, пишет Euractiv.

"Мы решительно отвергаем все переговоры со шведской стороны, которые касаются ядра европейского порядка безопасности. Мы должны иметь миропорядок, основанный на правилах, где есть международное право и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор в политике безопасности", — отметила она.

Линде добавила, что требование России очень сильно затрагивает Швецию, которая не входит в Альянс.

"Отказ от любого будущего расширения НАТО сократит возможности делать независимый политический выбор", — пояснила министр.

Она также прокомментировала скопление российских войск у границ Украины.

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По ее словам, ситуация подразумевает "полную боевую готовность" во время рождественских и новогодних праздников.

17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя требования, подчеркнул, что "любой диалог с Москвой должен учитывать обеспокоенность НАТО действиями России, основываться на ключевых принципах безопасности Европы и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина".

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сказала, что США не пойдут на компромисс и не будут вести переговоры без европейских союзников.

Автор: 

НАТО (9948) россия (95352) США (26381) Швеция (998) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+5
Велика подяка шведським Братам!
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24.12.2021 14:47
+5
Норвегия закупила F-35 около 40 самолетов,Финлядия закупила 64 истребителя F-35...рюсские бараны что вы купили после дохлой подлодки Курск 20 лет назад? СУ_57?или танк СРАМата?бараны...
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24.12.2021 14:51
+3
9 января Султан Турции Эрдоган срочно прилетае в Киев...кажуть шо в Украину привезуть 200 Байрактаров...
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24.12.2021 14:55
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ой, шо то касабам не фортить?
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24.12.2021 14:39 Ответить
Всё это очень мило, а вы оружие Украине дали
для защиты этого выбрра?
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24.12.2021 14:44 Ответить
Велика подяка шведським Братам!
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24.12.2021 14:47 Ответить
И снова кацапам поводили по морде ссаной тряпкой
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24.12.2021 14:49 Ответить
Норвегия закупила F-35 около 40 самолетов,Финлядия закупила 64 истребителя F-35...рюсские бараны что вы купили после дохлой подлодки Курск 20 лет назад? СУ_57?или танк СРАМата?бараны...
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24.12.2021 14:51 Ответить
ситуація передбачає "повну бойову готовність" під час різдвяних та новорічних свят.

ви подумали що це про Україну та наше керівництво ?
дарма !

це вона про свою країну, Швецію
а наші - у Синегору-Буковель-Оман
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24.12.2021 14:52 Ответить
Тю! А они и не наши.
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24.12.2021 14:54 Ответить
наші, навіть коли на пожиттєве сядуть, все одно будуть наші
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24.12.2021 15:07 Ответить
9 января Султан Турции Эрдоган срочно прилетае в Киев...кажуть шо в Украину привезуть 200 Байрактаров...
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24.12.2021 14:55 Ответить
і 200 тис. яничарів
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24.12.2021 15:04 Ответить
Рюцкие...шо там на озере Байкал и прочие рюсские КАЛы? вода хоч є?
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24.12.2021 14:57 Ответить
То что Финляндия закупает в США 54 истребителя F-35 оказалось ФЕЙКОМ...Финляндия закупить рюсскага говна СУ-57 аж 500 истрибителей нового поколения.....
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24.12.2021 15:01 Ответить
тоді фінам доведеться чекати ще 100 років
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24.12.2021 15:06 Ответить
А как там Венгрия отреагировала?
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24.12.2021 15:13 Ответить
Теперь еще и Швеция вступит в НАТО. ***** - мастер геополитики
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24.12.2021 15:18 Ответить
 
 