Украина должна участвовать в консультациях по безопасности США, ЕС или НАТО с Россией, - Кулеба

Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - добавил он

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