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Новости Война
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Украина должна участвовать в консультациях по безопасности США, ЕС или НАТО с Россией, - Кулеба

Украина должна участвовать в консультациях по безопасности США, ЕС или НАТО с Россией, - Кулеба

Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - добавил он

Также читайте: Переговоры США-РФ будут трехсторонними: Украину будет представлять Америка, - "слуга народа"

Украина должна участвовать в консультациях по безопасности США, ЕС или НАТО с Россией, - Кулеба 01

Автор: 

безопасность (1101) НАТО (9948) переговоры (4911) США (26381) Евросоюз (17060) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Неужели? а дермак что скажет?
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24.12.2021 14:41
+1
пан Кулеба, никто твоего директора Ермака на переговоры греть ухо не пустит, не верят)
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24.12.2021 15:06
+1
Зеленский стремительно бежит к обрыву
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24.12.2021 15:11
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Неужели? а дермак что скажет?
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24.12.2021 14:41 Ответить
,кто вас недодиктаторов , во главе с наркоманом -************** , имеет в виду ?
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24.12.2021 15:18 Ответить
шо за ідіотська манера використовувати неоднозначні формулювання у заголовках?
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24.12.2021 14:53 Ответить
Кулеба , формируйте ПЕРВУЮ линию обороны ОТ КАЦАПОВ - Грузия, Турция, Молдова( Румыния) , Украина, Польша , Прибалтика.

1. Организация бомбосховищ
2. Доставка топлива
3, достатка продуктов
4. Госпиталя
5. Вывоз женщин и детей подальше от фронта
Украине нужны надёжные партнёры , а не балаболы из Италии Германии Франции
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24.12.2021 14:54 Ответить
Ну что, понеслось? https://zn.ua/POLITICS/v-ohp-podpisali-arest-poroshenko-smi.html В ОГП подписали арест Порошенко
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24.12.2021 14:56 Ответить
Ну отлично, Зеленский всеми силами наращивает рейтинг Порошенко, молодец!)))
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24.12.2021 14:58 Ответить
Если Петю посадят - никакие рейтинги ему уже не помогут.
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24.12.2021 15:05 Ответить
Вот она вся надежда у кацапов, не на признание и одобрение обществом моих действий, а на то, могу ил я посадить конкурента.
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25.12.2021 10:46 Ответить
Зеленский стремительно бежит к обрыву
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24.12.2021 15:11 Ответить
пан Кулеба, никто твоего директора Ермака на переговоры греть ухо не пустит, не верят)
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24.12.2021 15:06 Ответить
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ НАМБЕР ТУ !!!???
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24.12.2021 23:37 Ответить
ЧЕРНОВОЛА В ПРЕЗИДЕНТЫ !!!
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24.12.2021 23:40 Ответить
 
 