РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11339 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 333 9

Министру транспорта РФ Савельеву и его заместителю сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины, - Офис Генпрокурора

Министру транспорта РФ Савельеву и его заместителю сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации Виталию Савельеву и его заместителю уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые, занимая руководящие должности крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему. В соответствии с ней с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го на полуостров Крым и с него совершено более 34 тысяч рейсов. Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек.

"Рейсы происходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендации по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российской авиакомпанией выполнялись незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления СБУ в АР Крым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российскую модель не пустили в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26363) оккупация (10112) авиасообщение (793) Аэрофлот (46) Офис Генпрокурора (2454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що,зайнятись більше вже абсолютно нічим?
показать весь комментарий
24.12.2021 14:57 Ответить
так кругом обосрались,а так хоть что то
показать весь комментарий
24.12.2021 14:59 Ответить
а путину когда?
показать весь комментарий
24.12.2021 14:59 Ответить
Их уже задержали?
показать весь комментарий
24.12.2021 15:00 Ответить
до півострова Крим та з нього здійснено більше 34 тисяч рейсів. Таким чином було незаконно переправлено через державний кордон України щонайменше 329 тисяч осіб Джерело:

По 5 человек возили?
показать весь комментарий
24.12.2021 15:01 Ответить
Рейсы в закрытый аэропорт?
Может садились в чистом поле ...
показать весь комментарий
24.12.2021 15:55 Ответить
329001 (Вітька Янукович був першим незаконним)
показать весь комментарий
24.12.2021 15:58 Ответить
Обер лахудра ГПУ перднула в калюжу...
показать весь комментарий
24.12.2021 16:58 Ответить
а коцапьи министры у курсе????????????????????????????????????????????????????
показать весь комментарий
24.12.2021 18:01 Ответить
 
 