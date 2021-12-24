Министру транспорта РФ Савельеву и его заместителю сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины, - Офис Генпрокурора

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации Виталию Савельеву и его заместителю уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые, занимая руководящие должности крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему. В соответствии с ней с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го на полуостров Крым и с него совершено более 34 тысяч рейсов. Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек.

"Рейсы происходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендации по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российской авиакомпанией выполнялись незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления СБУ в АР Крым.

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