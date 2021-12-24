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Новости Война
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США работают над планом предоставления Украине оперативных разведданных в случае вторжения России, - The New York Times

США работают над планом предоставления Украине оперативных разведданных в случае вторжения России, - The New York Times

Пентагон работает над планом предоставления Украине оперативных разведданных, чтобы она могла эффективно реагировать в случае возможного вторжения России.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента США Джо Байдена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналисты отмечают, что этот план наверняка вызовет возмущение России, если его одобрит Байден. Однако именно предоставление таких разведданных может помочь Украине предотвратить потенциальную атаку России.

Источники NYT говорят, что оперативные разведданные будут включать в себя изображения российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении сил РФ позволит определять, собираются ли силы РФ пересечь границу.

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Кроме того, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что группа американских советников посетила Украину для оценки ее потребности в противовоздушной обороне.

Также источники издания говорят, что в американском руководстве рассматривают идеи предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружения, которое планировалось отправить в Афганистан до его захвата талибами. Однако передача разведданных является наиболее значимой из этих идей для сопротивления возможному вторжению РФ, пишут журналисты.

В издании отмечают, что администрация Байдена осознала, насколько важна для украинского правительства оперативная информация в режиме реального времени. Один из источников NYT отметил, что США уже передают Украине больше разведматериалов, чем это было до стягивания к ее границам российских войск.

Источники издания при этом отмечают, что администрация Байдена должна сделать правильный посыл: увеличить помощь украинским военным, чтобы предотвратить вторжение, но не до такой степени, чтобы Россия "почувствовала угрозу и начала действовать".

Автор: 

Пентагон (1446) разведка (4168) россия (95352) США (26381)


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Топ комментарии
+10
Ну еще бы,свою разведку Зебил разогнал во время войны,еще и судить собрался,за то что мешали сливать инфу врагу.
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24.12.2021 15:05
+5
а мы уже начали оперативно реагировать- бабс, ой женщин на фронт кинем
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24.12.2021 15:01
+5
Не понимаю, а с чего переполох.
Вообще-то всегда так и было, что женщины нужных специальностей - на воинском учете.
Жена - по образованию учитель, но в СССРвском пединституте проходили и медицину (не спрашивайте, зачем - не знаю. СССР всегда был готов нести мир по всему миру, наверное, для этого).
Она все эти годы и была на учете.
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24.12.2021 15:48
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Правила форума Совет форумчан
а мы уже начали оперативно реагировать- бабс, ой женщин на фронт кинем
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24.12.2021 15:01 Ответить
Не понимаю, а с чего переполох.
Вообще-то всегда так и было, что женщины нужных специальностей - на воинском учете.
Жена - по образованию учитель, но в СССРвском пединституте проходили и медицину (не спрашивайте, зачем - не знаю. СССР всегда был готов нести мир по всему миру, наверное, для этого).
Она все эти годы и была на учете.
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24.12.2021 15:48 Ответить
А сьогодні про завтра ще нічого не відомо, розвідники?
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24.12.2021 15:04 Ответить
Ну еще бы,свою разведку Зебил разогнал во время войны,еще и судить собрался,за то что мешали сливать инфу врагу.
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24.12.2021 15:05 Ответить
Спасибо, конечно большое...
Вопрос- кому, куда и как отсылать координаты точек, для сброса помощи партизанам???
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24.12.2021 15:07 Ответить
,правда или фейк?это уз укрнета
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24.12.2021 15:08 Ответить
Не правда -страница удалена
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24.12.2021 15:27 Ответить
Повідомляти дані про армію-банду Хутіна самому Хутіна через Єрмака?
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24.12.2021 15:08 Ответить
Уявляю, як в Америці потилицю чухають зараз. Бо хочуть допомогти, але ж у нас повнісенько того самого але...
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24.12.2021 15:13 Ответить
В нас вроді є кіберполіція.
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24.12.2021 15:10 Ответить
Кіберполіція-95.
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24.12.2021 15:22 Ответить
Нехай зразу прямо копію пуйлу надсилають, все рівно кроти з ОП все зливають....
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24.12.2021 15:13 Ответить
Можна было это и не разглашать,это как перед выборами все что то строят,дарят и кругом их харя
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24.12.2021 15:20 Ответить
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24.12.2021 15:23 Ответить
Розвіддані? У Кварталу-95 на це нема часу. У ніх Новый год вот-вот...
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24.12.2021 15:24 Ответить
Разведданные-это хорошо. Но разведданные+петриоты+тамагавки+пару миллиардов на зарплату военным и призывникам-это намного лучше и раз в 50 эффективнее. США до сих пор дает БЕЗВОЗМЕДНУЮ помощ Израилю в 4 млрд каждый год. Почему Украине не дает? Да хоть не деньгами-деньги конечно разворуют. Давайте современным оружием
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24.12.2021 15:28 Ответить
патужно, Діду !

втратите Україну, кідараси, одержите шалений геморой на східному фланзі НАТО
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24.12.2021 15:31 Ответить
Оперативные разведданные после вторжения и запрет смартфонов для рашки
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24.12.2021 15:32 Ответить
Чукча не читатель? " вже надають"
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24.12.2021 16:39 Ответить
Тсс, это секретная информация
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24.12.2021 20:22 Ответить
Можкть напряму в кремль передавати
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24.12.2021 15:39 Ответить
Разрабатывают план передачи данных.
Вайбер и телеграмм их забанили?
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24.12.2021 15:57 Ответить
И зачем об этом открыто говорить?
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24.12.2021 16:01 Ответить
Зачем Сталин сообщил Рузвельту о создании биг бада бум?
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24.12.2021 16:41 Ответить
тому самому Рузвельту, что умер за 4 года до создания советской бомбы?
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24.12.2021 18:48 Ответить
тому самому Рузвельту, которому Сталин в 1945 году сказал, что вы создаёте бада-бум, а нас держите за дураков, так вот у нас есть эти технологии, а обманывать союзников нехорошо.Это были кулуарные диалоги, так что ссылок не ищите. Имелись ввиду скрытные работы американцев над атомной бомбой, которая к тому времени уже была секретом Полишинеля, а СССР занимался проектом с 1944 года, получив технологию от американских коллаборантов. Дальнейшие игры в прятки были неуместны, и затем уже Трумен таки сообщил Сталину о разработках, чтобы не выглядеть вруном-идиотом.Это было уже публичное заявление.
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24.12.2021 22:37 Ответить
 
 