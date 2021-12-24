Бутусов о пресс-конференции Путина: Большого вторжения в Украину пока не будет, война на Донбассе будет продолжаться.
Из пресс-конференции президента РФ Владимира Путина можно сделать два главных вывода: большого вторжения в Украину пока не будет, война на Донбассе будет продолжаться.
Такое мнение высказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Какие выводы можно сделать из заявлений президента РФ, пишет Бутусов:
- Россия не планирует разорвать отношения с Западом.
Путин вынужден заботиться об отношениях с ЕС, США и НАТО, поскольку все геополитические проекты России - Северные и Южные потоки, направлены на экономическое сотрудничество с Западом. Агрессивной риторики против НАТО у Путина нет. Это значит, что большой войны в Украине сейчас не будет. Потом, после запуска Северного потока-2 - не исключено. А пока Россия не хочет вступать в открытый конфликт с Западом и терять европейский рынок газа.
- Россия хочет устранить Украина как субъекта, от которого зависят отношения с Западом.
И для этого необходимо позиционировать Украину как слабую и хаотичную страну, которая может быть упорядочена только если вернется в сферу исключительного российского влияния. Поэтому Россия в который раз проводит масштабную военно-политическую демонстрацию против Украины. И угроза вторжения - это один из элементов дестабилизации Украины, применялся и будет применяться Россией в дальнейшем.
- Путин хочет по-прежнему навязать Украине "Приднестровский сценарий".
То есть Украина должна прекратить огонь, и фактически отказаться от борьбы за возвращение Донбасса и Крыма. Юридически оккупацию можно не признавать, главное, что прекращение огня на фронте позволит России сохранять фактический контроль, снизить расходы, и при этом избавиться от статуса стороны конфликта, чтобы снять с себя международные санкции.
- Россия не собирается покидать ни Донбасс ни Крым, это важнейшие геополитические проекты для Путина, и борьба за них будет продолжаться до самой смерти несменяемого российского диктатора. Путин опасается, что придет время, когда Украина проведет военную реформу и проведет военную операцию по освобождению оккупированной части Донбасса. А это нанесет сокрушительный удар по путинской империи в Крыму, Приднестровье, Абхазии и Осетии.
"Поэтому Путин настойчиво навязывает Украине мысль о невозможности дальнейшей борьбы за оккупированные земли. И очень боится, что Украина окрепнет, построит систему обороны и создаст свою стратегию борьбы", - считает главный редактор Цензор.НЕТ.
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Масса народу желает, чтобы Путин сдох. Вот - реально чтобы преставился. Тюкнулся ботоксом о косяк или в сортире замочился о крышку унитаза…
«Напьемся, - говорят, - до синих фанерных коней, если в гроб ляжет».
А - не помирает, мелкоблочная сволота. Живет, гадит, смердит, распространяет всяческие мерзости по всему миру, двойниками обставился (так говорят), и даже рыбная кость его не берет. Я уж молчу про абрикосовую косточку. С табакеркой - все понятно: нет такой руки, которая бы взяла и опустила бы на плешь с убедительной силой…
И вот думаю: а, может, он специально Сатаною послан, чтобы реально и бесповоротно завершить всю эту ордынскую эпоху? Всех этих большевичков с ульяновыми-сталиными, с бериями и прочими анонимами, увлеченно пишущими доносы? С позором, с грохотом, с полнейшим адским расчехлением напоследок?
Тогда давай, население, расчехляйся скорее. До самых адских глубин. Быстро-быстро! Моя жизнь - не бесконечна…+
Пишет: Саша Сотник
И то и то дерьмо...а какое из них лучше ..а какое хуже я не знаю...
Я в отличии от тебя в сортах дерьма не разбираюсь...