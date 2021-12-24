Бутусов о пресс-конференции Путина: Большого вторжения в Украину пока не будет, война на Донбассе будет продолжаться.

Из пресс-конференции президента РФ Владимира Путина можно сделать два главных вывода: большого вторжения в Украину пока не будет, война на Донбассе будет продолжаться.

Такое мнение высказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Какие выводы можно сделать из заявлений президента РФ, пишет Бутусов:

Россия не планирует разорвать отношения с Западом.

Путин вынужден заботиться об отношениях с ЕС, США и НАТО, поскольку все геополитические проекты России - Северные и Южные потоки, направлены на экономическое сотрудничество с Западом. Агрессивной риторики против НАТО у Путина нет. Это значит, что большой войны в Украине сейчас не будет. Потом, после запуска Северного потока-2 - не исключено. А пока Россия не хочет вступать в открытый конфликт с Западом и терять европейский рынок газа.

Россия хочет устранить Украина как субъекта, от которого зависят отношения с Западом.

И для этого необходимо позиционировать Украину как слабую и хаотичную страну, которая может быть упорядочена только если вернется в сферу исключительного российского влияния. Поэтому Россия в который раз проводит масштабную военно-политическую демонстрацию против Украины. И угроза вторжения - это один из элементов дестабилизации Украины, применялся и будет применяться Россией в дальнейшем.

Путин хочет по-прежнему навязать Украине "Приднестровский сценарий".

То есть Украина должна прекратить огонь, и фактически отказаться от борьбы за возвращение Донбасса и Крыма. Юридически оккупацию можно не признавать, главное, что прекращение огня на фронте позволит России сохранять фактический контроль, снизить расходы, и при этом избавиться от статуса стороны конфликта, чтобы снять с себя международные санкции.

Россия не собирается покидать ни Донбасс ни Крым, это важнейшие геополитические проекты для Путина, и борьба за них будет продолжаться до самой смерти несменяемого российского диктатора. Путин опасается, что придет время, когда Украина проведет военную реформу и проведет военную операцию по освобождению оккупированной части Донбасса. А это нанесет сокрушительный удар по путинской империи в Крыму, Приднестровье, Абхазии и Осетии.

"Поэтому Путин настойчиво навязывает Украине мысль о невозможности дальнейшей борьбы за оккупированные земли. И очень боится, что Украина окрепнет, построит систему обороны и создаст свою стратегию борьбы", - считает главный редактор Цензор.НЕТ.