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Новости Агрессия России против Украины Война
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Бутусов о пресс-конференции Путина: Большого вторжения в Украину пока не будет, война на Донбассе будет продолжаться.

Бутусов о пресс-конференции Путина: Большого вторжения в Украину пока не будет, война на Донбассе будет продолжаться.

Из пресс-конференции президента РФ Владимира Путина можно сделать два главных вывода: большого вторжения в Украину пока не будет, война на Донбассе будет продолжаться.

Такое мнение высказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Какие выводы можно сделать из заявлений президента РФ, пишет Бутусов:

  1. Россия не планирует разорвать отношения с Западом.

Путин вынужден заботиться об отношениях с ЕС, США и НАТО, поскольку все геополитические проекты России - Северные и Южные потоки, направлены на экономическое сотрудничество с Западом. Агрессивной риторики против НАТО у Путина нет. Это значит, что большой войны в Украине сейчас не будет. Потом, после запуска Северного потока-2 - не исключено. А пока Россия не хочет вступать в открытый конфликт с Западом и терять европейский рынок газа.

  1. Россия хочет устранить Украина как субъекта, от которого зависят отношения с Западом.

И для этого необходимо позиционировать Украину как слабую и хаотичную страну, которая может быть упорядочена только если вернется в сферу исключительного российского влияния. Поэтому Россия в который раз проводит масштабную военно-политическую демонстрацию против Украины. И угроза вторжения - это один из элементов дестабилизации Украины, применялся и будет применяться Россией в дальнейшем.

  1. Путин хочет по-прежнему навязать Украине "Приднестровский сценарий".

То есть Украина должна прекратить огонь, и фактически отказаться от борьбы за возвращение Донбасса и Крыма. Юридически оккупацию можно не признавать, главное, что прекращение огня на фронте позволит России сохранять фактический контроль, снизить расходы, и при этом избавиться от статуса стороны конфликта, чтобы снять с себя международные санкции.

  1. Россия не собирается покидать ни Донбасс ни Крым, это важнейшие геополитические проекты для Путина, и борьба за них будет продолжаться до самой смерти несменяемого российского диктатора. Путин опасается, что придет время, когда Украина проведет военную реформу и проведет военную операцию по освобождению оккупированной части Донбасса. А это нанесет сокрушительный удар по путинской империи в Крыму, Приднестровье, Абхазии и Осетии.

"Поэтому Путин настойчиво навязывает Украине мысль о невозможности дальнейшей борьбы за оккупированные земли. И очень боится, что Украина окрепнет, построит систему обороны и создаст свою стратегию борьбы", - считает главный редактор Цензор.НЕТ.

Автор: 

путин (31203) россия (95352) Бутусов Юрий (4346)


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Топ комментарии
+11
2,5 роки тому Бутусов писав про мародера-баригу і молодого несистемного рятівника України. Це фаховий експерт. Раджу прислухатись🤪
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24.12.2021 15:30
+10
Масса народу желает, чтобы путин сдох - российский журналист





Масса народу желает, чтобы Путин сдох. Вот - реально чтобы преставился. Тюкнулся ботоксом о косяк или в сортире замочился о крышку унитаза…



«Напьемся, - говорят, - до синих фанерных коней, если в гроб ляжет».

А - не помирает, мелкоблочная сволота. Живет, гадит, смердит, распространяет всяческие мерзости по всему миру, двойниками обставился (так говорят), и даже рыбная кость его не берет. Я уж молчу про абрикосовую косточку. С табакеркой - все понятно: нет такой руки, которая бы взяла и опустила бы на плешь с убедительной силой…

И вот думаю: а, может, он специально Сатаною послан, чтобы реально и бесповоротно завершить всю эту ордынскую эпоху? Всех этих большевичков с ульяновыми-сталиными, с бериями и прочими анонимами, увлеченно пишущими доносы? С позором, с грохотом, с полнейшим адским расчехлением напоследок?

Тогда давай, население, расчехляйся скорее. До самых адских глубин. Быстро-быстро! Моя жизнь - не бесконечна…+



Пишет: Саша Сотник
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24.12.2021 16:17
+8
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24.12.2021 15:43
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Правила форума Совет форумчан
2,5 роки тому Бутусов писав про мародера-баригу і молодого несистемного рятівника України. Це фаховий експерт. Раджу прислухатись🤪
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24.12.2021 15:30 Ответить
верить прогнозам в целом нельзя, ничьим) никто не знает будущего)
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24.12.2021 15:39 Ответить
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24.12.2021 15:43 Ответить
верить надо в одно в могилку с табличкой тут валяется сдохлая Х..ловая окурка...и все что нам надо верить и надееятся...
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24.12.2021 15:48 Ответить
Масса народу желает, чтобы путин сдох - российский журналист





Масса народу желает, чтобы Путин сдох. Вот - реально чтобы преставился. Тюкнулся ботоксом о косяк или в сортире замочился о крышку унитаза…



«Напьемся, - говорят, - до синих фанерных коней, если в гроб ляжет».

А - не помирает, мелкоблочная сволота. Живет, гадит, смердит, распространяет всяческие мерзости по всему миру, двойниками обставился (так говорят), и даже рыбная кость его не берет. Я уж молчу про абрикосовую косточку. С табакеркой - все понятно: нет такой руки, которая бы взяла и опустила бы на плешь с убедительной силой…

И вот думаю: а, может, он специально Сатаною послан, чтобы реально и бесповоротно завершить всю эту ордынскую эпоху? Всех этих большевичков с ульяновыми-сталиными, с бериями и прочими анонимами, увлеченно пишущими доносы? С позором, с грохотом, с полнейшим адским расчехлением напоследок?

Тогда давай, население, расчехляйся скорее. До самых адских глубин. Быстро-быстро! Моя жизнь - не бесконечна…+



Пишет: Саша Сотник
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24.12.2021 16:17 Ответить
Занадто мажорний фінал. Це гуано у стічній канаві повиненно знайти останній притулок. Де йому і місце.
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27.12.2021 16:30 Ответить
Ну твоему ***** во всём мире доверия нет
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24.12.2021 15:55 Ответить
Разрыв с западом для ***** потеря счетов в банках Нассау. А там вороватых лярдов немеряно
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24.12.2021 15:56 Ответить
Це були сподівання.
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24.12.2021 15:33 Ответить
Не все так очевидно. Пуйло параноїк. Весною буде нове загострення
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24.12.2021 15:34 Ответить
И не только. Оно увидело, что на бряцанье металлоломом у границ слетаются все "озабоченные" и можно чесать свое геополитическое ЧСВ ультиматумами. Теперь эта песня будет вечно - с вечной угрозой реального вторжения.
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24.12.2021 15:39 Ответить
Весною погодні умови несприятливі для масштабних наступальних дій. Хіба що літом.
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24.12.2021 15:35 Ответить
Не совсем понимаю, почему Бутусов считает Приднестровский вариант хуже нынешнего Лугандонского?
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24.12.2021 15:36 Ответить
А ты похоже большой специалист по сортам дерьма...
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24.12.2021 15:38 Ответить
Вообще Бутусов эту тему поднял. Про него что-нибудь изрыгнёшь?
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24.12.2021 15:39 Ответить
Бутусов описал возможный вариант...а ты как специалист в сортах дерьма тут же возмутился...что мол то приднестровское гавно лучше того лугандонского...или во всяком случае не хуже..😀
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24.12.2021 15:43 Ответить
А у тебя есть мнение на этот счёт? Нет? Тогда заткнись. И дай Юрию спокойно мне ответить.
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24.12.2021 15:45 Ответить
***** своего затыкать будешь
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24.12.2021 15:58 Ответить
Конечно есть у меня мнение на этот счет..
И то и то дерьмо...а какое из них лучше ..а какое хуже я не знаю...
Я в отличии от тебя в сортах дерьма не разбираюсь...
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24.12.2021 16:07 Ответить
А тебе мордва лишь бы все в говне вашем жили?
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24.12.2021 15:57 Ответить
а также бы хотелось узнать мнение бутусова о подписании ареста порошенко
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24.12.2021 15:39 Ответить
Есть блог Бутусова,можешь лично спросить,но ты этого не сделаешь,тут на вентилятор накинешь😂🌷
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24.12.2021 15:47 Ответить
А ещё хотелось бы узнать когда твоё ***** вздернется
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24.12.2021 15:59 Ответить
С одного ника написал,потом другим ником сам себе ответил😂😂😂😂😂🌷
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24.12.2021 16:03 Ответить
МІ6 лоханулася.
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24.12.2021 15:39 Ответить
Понты для приезжих это главное для кремлевской гапоты...
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24.12.2021 15:41 Ответить
ванга нервно курит в стороне...
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24.12.2021 15:49 Ответить
Пля, надо прочесть про что он там вангует
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24.12.2021 16:08 Ответить
Что-то не очень вяжутся постоянные обстрелы и провокации кацапни с желанием ***** навязать "приднестровский сценарий". Никто не против. Огородить лугандонскую клоаку и хрен бы с ней пока ***** не сдохнет. Так не дают же.
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24.12.2021 16:08 Ответить
Коротко и доходчиво. Только в слове }{уйло 5 ошибок, а остальное подмечено верно.
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24.12.2021 16:19 Ответить
Все рівно кацапи нападуть. Через місяць, півороку, рік.... Але вже дуже скоро
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24.12.2021 16:36 Ответить
На канале Марка Фейгина. где комментировали кремлевский оккультизм, сослались на какое-то предсказание, что тормозной путь Пукинской искусственной удачи заканчивается 24 декабря 2021. То есть. сегодня. И не позже 20 месяцев с этого дня он закончит свой жизненный путь. Это апрель-май 2023г., максимум может растянуться до августа.
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24.12.2021 17:01 Ответить
весною стадо 2 місяці тримали в тремтінні - тепер знову ....- все за класикою.... менше про інше будуть мекати та блеяти ...
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24.12.2021 17:13 Ответить
Бутус - "мастер спорта по всем видам спорта" і справжній Фахівець в будь-якому питанні 🤭
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26.12.2021 02:30 Ответить
 
 