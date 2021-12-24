СБУ наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса и стала кошмаром для предателей, сепаратистов и контрабандистов, - Зеленский

Обеспечение безопасности Украины в ее широких измерениях сегодня является самым первым приоритетом государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на состоявшемся в Киеве итоговом заседании коллегии СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Безопасность Украины имеет широкое измерение. Это защищенные границы, защищенная критическая инфраструктура, защищенная экономическая и энергетическая независимость", – сказал глава государства во время выступления.

По словам президента, граждане и государство должны быть обезопасены от терактов и свободны от вражеской пропаганды.

"Это наиболее актуальный запрос каждого из нас, нашего общества. Это и многое другое пребывает под моим личным контролем благодаря вам – ключевым людям, борющимся за нашу независимость каждый день. Это и является ключевой задачей для каждого из нас", – добавил Зеленский.

Подводя итоги уходящего года, Президент подчеркнул, что Служба безопасности Украины наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса, что отметил представитель Совета бизнес-омбудсмена, и "стала кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов" и воров, к которым были применены санкции по решениям Совета национальной безопасности и обороны

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"В этом контексте я хочу поблагодарить за важную информацию и предложения для заседаний СНБО. Мы сделали для защиты нашей безопасности много важных вещей, которые должны были быть сделаны еще в 2014 году", – констатировал Зеленский.

По мнению главы государства, изменения в деятельности СБУ отмечает не только украинское общество, но и международные партнеры.

"Эта трансформация – логическое начало перемен. Несмотря на оптимизацию структуры и сокращение некоторых функций СБУ, для нас важно, чтобы лучшие кадры оставались в рядах СБУ", – подчеркнул президент и добавил, что работы по безопасности в 2022 году будет немало.

Среди важнейших задач на следующий год Владимир Зеленский назвал защиту национальных интересов и государственности, противодействие российской агрессии и гибридной войне, защиту критической инфраструктуры, контрразведывательную деятельность.

Вторым важным направлением, по мнению Владимира Зеленского, является борьба с терроризмом во всех его проявлениях.

Третье направление – кибербезопасность, в том числе защита информационных ресурсов государства и блокирование влияния пропаганды.

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"Это мощные дестабилизирующие факторы, которые будут использовать как извне, так и, к сожалению, изнутри нашей страны. Я рассчитываю на ваше успешное противодействие им на обоих направлениях", – отметил президент.

В то же время он выразил убеждение, что у офицеров Службы безопасности Украины хватает опыта, умений и навыков, чтобы успешно выполнять все поставленные задачи.

"Ведь вы прекрасно понимаете, что такое интересы государства и почему они должны быть защищены при любых обстоятельствах", – обратился Владимир Зеленский к работникам СБУ и поблагодарил за службу.

Президент также вручил сотрудникам Службы безопасности государственные награды и ордера на квартиры.