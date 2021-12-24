РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10631 посетитель онлайн
Новости
6 076 85

СБУ наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса и стала кошмаром для предателей, сепаратистов и контрабандистов, - Зеленский

СБУ наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса и стала кошмаром для предателей, сепаратистов и контрабандистов, - Зеленский

Обеспечение безопасности Украины в ее широких измерениях сегодня является самым первым приоритетом государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на состоявшемся в Киеве итоговом заседании коллегии СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Безопасность Украины имеет широкое измерение. Это защищенные границы, защищенная критическая инфраструктура, защищенная экономическая и энергетическая независимость", – сказал глава государства во время выступления.

По словам президента, граждане и государство должны быть обезопасены от терактов и свободны от вражеской пропаганды.

"Это наиболее актуальный запрос каждого из нас, нашего общества. Это и многое другое пребывает под моим личным контролем благодаря вам – ключевым людям, борющимся за нашу независимость каждый день. Это и является ключевой задачей для каждого из нас", – добавил Зеленский.

СБУ наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса и стала кошмаром для предателей, сепаратистов и контрабандистов, - Зеленский 01

Подводя итоги уходящего года, Президент подчеркнул, что Служба безопасности Украины наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса, что отметил представитель Совета бизнес-омбудсмена, и "стала кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов" и воров, к которым были применены санкции по решениям Совета национальной безопасности и обороны

Также читайте: СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили: не было запросов. ДОКУМЕНТ

"В этом контексте я хочу поблагодарить за важную информацию и предложения для заседаний СНБО. Мы сделали для защиты нашей безопасности много важных вещей, которые должны были быть сделаны еще в 2014 году", – констатировал Зеленский.

По мнению главы государства, изменения в деятельности СБУ отмечает не только украинское общество, но и международные партнеры.

"Эта трансформация – логическое начало перемен. Несмотря на оптимизацию структуры и сокращение некоторых функций СБУ, для нас важно, чтобы лучшие кадры оставались в рядах СБУ", – подчеркнул президент и добавил, что работы по безопасности в 2022 году будет немало.

Среди важнейших задач на следующий год Владимир Зеленский назвал защиту национальных интересов и государственности, противодействие российской агрессии и гибридной войне, защиту критической инфраструктуры, контрразведывательную деятельность.

Вторым важным направлением, по мнению Владимира Зеленского, является борьба с терроризмом во всех его проявлениях.

Третье направление – кибербезопасность, в том числе защита информационных ресурсов государства и блокирование влияния пропаганды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года СБУ ликвидировала более 100 группировок, занимавшихся изготовлением поддельных COVID-сертификатов. ФОТОрепортаж

"Это мощные дестабилизирующие факторы, которые будут использовать как извне, так и, к сожалению, изнутри нашей страны. Я рассчитываю на ваше успешное противодействие им на обоих направлениях", – отметил президент.

В то же время он выразил убеждение, что у офицеров Службы безопасности Украины хватает опыта, умений и навыков, чтобы успешно выполнять все поставленные задачи.

"Ведь вы прекрасно понимаете, что такое интересы государства и почему они должны быть защищены при любых обстоятельствах", – обратился Владимир Зеленский к работникам СБУ и поблагодарил за службу.

Президент также вручил сотрудникам Службы безопасности государственные награды и ордера на квартиры.

Автор: 

Зеленский (20210) СБУ (19851) реформы (3951)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
Если бы это было правдой, ты бы уже был в камере!
показать весь комментарий
24.12.2021 15:29
+33
Черговий передоз
показать весь комментарий
24.12.2021 15:28
+25
Кого вона закошмарила зі зрадників? Кукуха поїхала від білого повдер?
показать весь комментарий
24.12.2021 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Черговий передоз
показать весь комментарий
24.12.2021 15:28 Ответить
У всьому винні фіолетові слони.
https://www.facebook.com/maxim.gaiduk.5/videos/344761379847873/
показать весь комментарий
24.12.2021 15:34 Ответить
в этом весь Зеленский...

показать весь комментарий
24.12.2021 16:14 Ответить
на фото ТРИ КОНЯ буденого
показать весь комментарий
24.12.2021 16:12 Ответить
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА..........................................................
показать весь комментарий
24.12.2021 15:29 Ответить
вова знову в "стране розовых пони"
показать весь комментарий
24.12.2021 15:29 Ответить
Ішацюра, як завжди, нюхонув лишку...
показать весь комментарий
24.12.2021 16:07 Ответить
Скоріш зелених вислюків!
показать весь комментарий
24.12.2021 17:14 Ответить
Если бы это было правдой, ты бы уже был в камере!
показать весь комментарий
24.12.2021 15:29 Ответить
Для зрадників малоросії? То це правда!
показать весь комментарий
24.12.2021 15:55 Ответить
Ну,прямо с языка сорвал! Целиком поддерживаю.
показать весь комментарий
24.12.2021 16:13 Ответить
Кого вона закошмарила зі зрадників? Кукуха поїхала від білого повдер?
показать весь комментарий
24.12.2021 15:30 Ответить
, хоча він так просився...
показать весь комментарий
24.12.2021 15:33 Ответить
0 спецоперацій з ліквідації ватажків сепарів, 0 затримань важливих свідків серед сепарів, зірвана спецоперація по ізоляції в Донецьку, пошук йолки на жд вокзалі і все це під керівництвом сценаріста Квартала - страшна сила)))
показать весь комментарий
24.12.2021 15:31 Ответить
він досі ще касап.
"кошмар" ворожою по нашому "жах". Але криворогульному це невідомо
показать весь комментарий
24.12.2021 15:31 Ответить
Сьогодні полководєц СБУ баканов оперативно знайшов ялинку на вокзалі
показать весь комментарий
24.12.2021 15:32 Ответить
Є такий психічний розлад. Зветься "шизовразія". Найперший її прояв - речення ніби-то складене правильно, а змісту нема ніякого. Другий прояв - фраза не закінчується, обриваеться на півслові і починається наступна. Нічого (нікого) не нагадує?)
показать весь комментарий
24.12.2021 15:36 Ответить
Вибачте, помилка. Не "шизовразія", а "шизофразія"
показать весь комментарий
24.12.2021 15:43 Ответить
КАКАЯРАЗНІЦА в данному випадку!
показать весь комментарий
24.12.2021 16:19 Ответить
СБУ стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів /Баканов в 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону. 22.05. 20./Баканов.-Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев. Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:36 Ответить
Похоже он еще не нюхнул, но уже в предвкушении.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:37 Ответить
..яке дурне
показать весь комментарий
24.12.2021 15:37 Ответить
СБУ нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу, і стала кошмаром для зрадників, сепаратистів та контрабандистів, - Зеленський
показать весь комментарий
24.12.2021 15:37 Ответить
Феерический дебил
показать весь комментарий
24.12.2021 15:57 Ответить
ПОЛУПОЦ ...
показать весь комментарий
24.12.2021 16:08 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 17:56 Ответить
Я хочу жить в той стране про которую он постоянно рассказывает!
показать весь комментарий
24.12.2021 15:38 Ответить
Раз дорожка, два дорожка и в той стране!!!
показать весь комментарий
24.12.2021 16:31 Ответить
А если раз стакан, два стакан так в неправильном направлении поедешь
показать весь комментарий
24.12.2021 17:24 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 15:44 Ответить
"Нарешті" ще не скоїлося, наркоман , ось коли ти і твоє зебидло стане перед судом,а продажне СБУ буде займатися своїма прямими обов,язками ,а не кошмарити не угодних тобі людей ,тоді скоїться "нарешті"
Але ,обдовбаний блазень своїма тупими вчинками як ніхто піднімає рейтинг Порошенко.
показать весь комментарий
24.12.2021 15:49 Ответить
Та ти шо! Бубочка, невже твій дружбан Баканов наважився тебе, Гогі з Машею і самогоТатарова з Єрмаком кошмарити? - Прийми дозу. Побільше. Дуже велику...
показать весь комментарий
24.12.2021 15:53 Ответить
блэт,после них месяц все помещения держустанов батюшками отмаливать и святой водой кропить придётся..
показать весь комментарий
24.12.2021 15:56 Ответить
Ага. Це тому на митниці сьогодні крадуть так як ніколи до того? І тому оточення зебобіка - суцільна пята колона з російськими паспортами?
показать весь комментарий
24.12.2021 15:58 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 16:06 Ответить
Это он про цемаха?типа если поймаем то в днр отдадим.
показать весь комментарий
24.12.2021 16:09 Ответить
З гімна получиться тільки гімно
показать весь комментарий
24.12.2021 16:40 Ответить
Правда предатели и контрабандисты об этом так и не знают.
показать весь комментарий
24.12.2021 16:11 Ответить
Де живе ця бридка зелена жаба? Чому вона бачить все в зеркальному відображенні?
показать весь комментарий
24.12.2021 16:12 Ответить
Теперь зрадником и сепаратистом можно сделать любого, кто критикует власть и имеет свое мнение.
показать весь комментарий
24.12.2021 16:12 Ответить
лживая мразь...
показать весь комментарий
24.12.2021 16:13 Ответить
Типа юмор? Только как-то не смешно.
Как там, кстати, дело с "непрофильным" подразделением "К"? Упразднили уже как обещали?
показать весь комментарий
24.12.2021 16:13 Ответить
... и учителя получают 4 тысячи баксов, и ЖКХ теперь каждый может платить, и в офис президент добирается только на велосипеде, и ...
показать весь комментарий
24.12.2021 16:14 Ответить
Опять что-то принял.
показать весь комментарий
24.12.2021 16:14 Ответить
гішпанський встид....це ж весь світ побачив...
показать весь комментарий
24.12.2021 16:14 Ответить
до Нового Года еще неделя а "наш" уже по всей видимости принял марафету, мальчОнка совсем уже е*анулся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
24.12.2021 16:15 Ответить
И не важно какой бред, главное в него самому поверить
показать весь комментарий
24.12.2021 16:15 Ответить
В Третьяковке старый жид
Молодому говорит:
Видишь трех богатырей?
Средний, Муромец, - еврей!
показать весь комментарий
24.12.2021 16:18 Ответить
Он предатель, соответственно, для него все нормальные, это его друзья и подобные ему. А мы уже те, для кого стало кошмаром СБУ
показать весь комментарий
24.12.2021 16:20 Ответить
Та ты шо? Сам придумал или дружбан баканов тебе текст написал? Борешься значит с предателями? А как же замминистра и депутаты с рашистскими паспортами? А как же депутаты - друзья белорусского фюрера? Как же жёны выдатных диячей с гражданствами рашки? А твоя помощница без допуска к держтаемныци??? Это такая специальная борьба??? Лицемеры вы борцуны!!!
показать весь комментарий
24.12.2021 16:31 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 16:34 Ответить
Вітя, так він тебе обганяє.
показать весь комментарий
25.12.2021 00:29 Ответить
вся тройка борцунов на фото
показать весь комментарий
24.12.2021 16:36 Ответить
ОПГ «Кроты»
показать весь комментарий
24.12.2021 16:54 Ответить
Художественный свист!!!!! Приезжайте в Харьковскую область и увидите своими глазами ,как СБУшники боронят безопасность Украины на полях сх преприятий ,как вымагают деньги за якобы нарушение законов ,как крышуют предприятия ,которые нигде не зарегистрированы и ни копейки в бюджет не платят денег
показать весь комментарий
24.12.2021 16:36 Ответить
Почему тогда беня на свободе?
показать весь комментарий
24.12.2021 16:53 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2021 16:55 Ответить
Он наркоту уже килограммами жрет на завтрак, обед и ужин!
показать весь комментарий
24.12.2021 17:06 Ответить
Як завжди бреше!
показать весь комментарий
24.12.2021 17:08 Ответить
37-? Тройка-?
показать весь комментарий
24.12.2021 17:15 Ответить
Справа Семенченка.
показать весь комментарий
24.12.2021 17:23 Ответить
тяжеліе грибі у него
показать весь комментарий
24.12.2021 17:29 Ответить
арлекино, зачем ты оставил сцену в своем квартале?
показать весь комментарий
24.12.2021 17:39 Ответить
срочно надо мультик про "сказочную русь зели"
аж пищить!
показать весь комментарий
24.12.2021 17:39 Ответить
Знову обдовбалося, падло.
показать весь комментарий
24.12.2021 18:02 Ответить
А ТАКОЖ, сбу СТАЛА ІВЄСТ НЯНЕЙ ДЛЯ НАРКОШВІЛЕЙ!!!!
показать весь комментарий
24.12.2021 18:06 Ответить
А хто як не СБУ влаштувало побори на митниці?, контрабандистів розігнали санкції ввели, а доходи чомусь не виросли.Зелох байки розповідай своїм зеДебілам.
показать весь комментарий
24.12.2021 18:12 Ответить
Президент подчеркнул, что Служба безопасности Украины наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса, что отметил представитель Совета бизнес-омбудсмена, и "стала кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов" и воров, к которым были применены санкции по решениям Совета национальной безопасности и обороны. Это из слов президента Украины что: раньше сбу занималось рекетом: ст.189 ук. то сейчас они "крыша" для него.
показать весь комментарий
24.12.2021 18:17 Ответить
Пора уже лейтенанту Баканову старшого дать!
показать весь комментарий
24.12.2021 18:24 Ответить
старшой там тільки - полковник. Генерал-полковник.
А ти думаєш, він зараз - простим лейтенантом, а не генералом?
показать весь комментарий
24.12.2021 18:43 Ответить
Служба безпеки України нарешті перестала бути кошмаром для бізнесу, що відзначив представник Ради бізнес-омбудсмена, і "стала кошмаром для зрадників, сепаратистів, контрабандистів"
Тоість ... До цього дня СБУ була злочинною організацією ?? Хто пише тексти президенту ??
показать весь комментарий
24.12.2021 19:30 Ответить
Брєд... Від першого слова - до останнього....
показать весь комментарий
24.12.2021 20:17 Ответить
Ну это полный пи....ц!!! малоПИД...роский, бенин нарко Дегенерат со своим билетером 95 квартала с липовым званием и фигурантом уголовных производств, окруживший себя кремлевскими Крысами во главе с Дермаком превратили сбу в клоунаду....
показать весь комментарий
24.12.2021 21:54 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 01:16 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 01:20 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
25.12.2021 03:45 Ответить
Яка різниця хто буде виконувати замовлення влади "кошмарити" бізнес, чи СБУ, НАБУ, ДБР, чи звичайна гопота від чинної влади. Для підприємця нічого не змінилося, багато з них готуються закрити свої підприємства. За час керування зелених, частка українців виїжджаючих на работу за кордоном лише збільшилась.
показать весь комментарий
25.12.2021 12:34 Ответить
 
 