ОП ищет компромиссные решения с газодобывающими компаниями для остановки аномального роста цен на газ, - Шурма

Офис Президента проводит переговоры с газодобывающими компаниями всех форм собственности для поиска компромиссного механизма остановки аномального роста цены газа в Украине, что позволит защитить его потребителей и при этом сохранить рыночные принципы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма на брифинге в Офисе Президента в пятницу, 24 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ведем переговоры с украинскими частными и государственными газодобывающими компаниями, ведем переговоры практически с представителями всех секторов экономики. В ближайшие дни мы найдем разумное решение, способное ограничить аномальный рост цен на газ в определенном компромиссном режиме, который не позволит остановиться конечным секторам экономики, а с другой стороны, сохранит нормальные рыночные принципы на рынке газа и стимулы для частных производителей наращивать добычу", – сказал Шурма.

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По его словам, аномальные цены на газ, сложившиеся сейчас в Европе, и соответственно в Украине, тяжело назвать рыночными.

"Держим руку на пульсе, как это влияет на каждый сектор экономики, и не допустим эффекта домино в отдельных секторах экономки, которые могут полностью остановиться", – заверил он.