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Новости
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ОП ищет компромиссные решения с газодобывающими компаниями для остановки аномального роста цен на газ, - Шурма

ОП ищет компромиссные решения с газодобывающими компаниями для остановки аномального роста цен на газ, - Шурма

Офис Президента проводит переговоры с газодобывающими компаниями всех форм собственности для поиска компромиссного механизма остановки аномального роста цены газа в Украине, что позволит защитить его потребителей и при этом сохранить рыночные принципы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма на брифинге в Офисе Президента в пятницу, 24 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ведем переговоры с украинскими частными и государственными газодобывающими компаниями, ведем переговоры практически с представителями всех секторов экономики. В ближайшие дни мы найдем разумное решение, способное ограничить аномальный рост цен на газ в определенном компромиссном режиме, который не позволит остановиться конечным секторам экономики, а с другой стороны, сохранит нормальные рыночные принципы на рынке газа и стимулы для частных производителей наращивать добычу", – сказал Шурма.

Также читайте: Цены на газ в Европе взлетели до $1425/тыс. куб. м

По его словам, аномальные цены на газ, сложившиеся сейчас в Европе, и соответственно в Украине, тяжело назвать рыночными.

"Держим руку на пульсе, как это влияет на каждый сектор экономики, и не допустим эффекта домино в отдельных секторах экономки, которые могут полностью остановиться", – заверил он.

Автор: 

Газ (10223) цены (2290) Шурма (60) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+6
Коли звільняли Коболєва і у Нафтогаз відбирали 2млрд$, які мали б піти на закупівлю газу по 250-300$, всі тихенько промовчали. А можна було купити близько 7 млрд кубів в сховища. Зараз один - продати і покласти всі гроші на місце та залишитися з шістьма млрд кубів газу. І ні про що не турбуватись. Але ж … дУрні керують
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24.12.2021 15:30
+6
Емм, та навіть школярі знають, що енергоносії влітку ДЕШЕВШІ! І нагадати ціни в 2020 на нафту і газ? нафта скільки там була в травні? 10 баксів за барель?
А ще школярі знають байку про мурашку та стрекозу. Нагадати?
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24.12.2021 15:34
+5
Про цю всю фігню притомні люди попереджали ще в вересні: що замість закупки газу гроші були витрачені на розпил в державному крадівництві. А в ОП тепер переводять стрілки на приватний бізнес, нехай навіть олігархічний, що є лицемірством і відвертим ссянням в очі.
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24.12.2021 15:39
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Правила форума Совет форумчан
Коли звільняли Коболєва і у Нафтогаз відбирали 2млрд$, які мали б піти на закупівлю газу по 250-300$, всі тихенько промовчали. А можна було купити близько 7 млрд кубів в сховища. Зараз один - продати і покласти всі гроші на місце та залишитися з шістьма млрд кубів газу. І ні про що не турбуватись. Але ж … дУрні керують
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24.12.2021 15:30 Ответить
Якби знати де впадеш... Сьогодні видніше те, що було вчора, а не те, що буде завтра.
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24.12.2021 15:33 Ответить
Емм, та навіть школярі знають, що енергоносії влітку ДЕШЕВШІ! І нагадати ціни в 2020 на нафту і газ? нафта скільки там була в травні? 10 баксів за барель?
А ще школярі знають байку про мурашку та стрекозу. Нагадати?
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24.12.2021 15:34 Ответить
Так для цього і є стратегічне планування , а не жити як наша влада одним днем
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24.12.2021 15:35 Ответить
Зеленая власть аномально не закупила дешевий газ летом и сейчас удивляется аномальному росту цен зимой. Ну что тут сказать?
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24.12.2021 16:02 Ответить
Сбылась мечта зеленодрочеров!!!!
В Украине десятки кондитерских компаний останавливают производство сладостей: названа причина Производители из ассоциации "Укркондпром", в числе которых компания экс-президента Петра Порошенко Roshen, вынуждены приостановить деятельность.
Есть вероятность того, что сладости украинского производства исчезнут с прилавков магазинов. 27 кондитерских компаний, входящих в ассоциацию "Укркондпром", сообщили о планах полностью или частично свернуть производство сладостей. Об этом говорится в заявлении Ассоциации, передает Диалог.UA. Виной тому сумасшедшие цены на газ, которые неумолимо растут. 22 декабря цена "голубого топлива" на бирже пересекла предел в 73 тыс. грн за кубометр, и это стало серьезным ударом. Производство сладостей для украинских компаний стало попросту нерентабельным, а контракты убыточными. В Ассоциации отметили, что поставщики газа предлагали предприятиям ресурс по 55 000 грн за тысячу кубометров, при которой реализовать кондитерскую продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело. Как подчеркнул президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, при стоимости газа 73 000 грн за тысячу кубометров производство проще вообще свернуть, поскольку "из-за себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешнем рынках".

https://news.dialog.ua/242926_1640338465
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24.12.2021 16:41 Ответить
Это все в планах глобалистов, ну и зеленые с ними, по всему миру будут сворачивать бизнес и много чего. Вы же видите, что все искусственно ухудшается, планомерно и злонамеренно.
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24.12.2021 18:46 Ответить
Про цю всю фігню притомні люди попереджали ще в вересні: що замість закупки газу гроші були витрачені на розпил в державному крадівництві. А в ОП тепер переводять стрілки на приватний бізнес, нехай навіть олігархічний, що є лицемірством і відвертим ссянням в очі.
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24.12.2021 15:39 Ответить
Украина в отличии от других может закачивать в хранилища.А что цены на газ разтут к зиме,знаю все кроме зедебилов
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24.12.2021 15:54 Ответить
Я чув, що сьогодні ціна впала вдвічі.
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24.12.2021 15:30 Ответить
Так штати розвернули свої танкери з газом в Европу , де які вже були на підході в порти Азії
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24.12.2021 15:33 Ответить
В Європах піднявся вітер. Закрутились вітряки.

Плюс зі штатів пливуть 32 танкери газовози.
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24.12.2021 15:35 Ответить
Уже пора газкомпаниям посылать ОПу в жоппу. Уходите зелёные гниды.
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24.12.2021 15:34 Ответить
Шурма? Ну то хай його батя з однпартійцем Шуфричем перетре, у якого чомусь досі лишаються свердловини газові...
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24.12.2021 15:36 Ответить
с юлькой пообщайтесь. Она вам на бумажке посчитает сколько как по 3 грн наш украинский газ продать
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24.12.2021 15:37 Ответить
очередная афера) нужно срочно барыг гос газом от налогов)
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24.12.2021 15:47 Ответить
А хіба це не робота кабінету міністрів .???
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24.12.2021 15:50 Ответить
КОНФИСКАЦИЯ!
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24.12.2021 15:50 Ответить
Краще б вони собі мізок десь конфіскували
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24.12.2021 16:10 Ответить
А ОП каким боком? Хотя о чем это я, у нас в стране правит ОП и СНБО, разгоняйте всех остальных, хоть на этом экономия.
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24.12.2021 16:20 Ответить
А при чем тут офис президента, т.е. канцелярия и завхозы? Куда подевали правительство в парламентско-президентской республике? Куда смотрит СБУ И ГБР - нарушение конституционного строя же налицо!!!
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24.12.2021 16:35 Ответить
Шеф, всЬО прапало!!! (с)
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24.12.2021 17:03 Ответить
зе-тришкин кафтан
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24.12.2021 20:37 Ответить
 
 