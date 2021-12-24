ОП ищет компромиссные решения с газодобывающими компаниями для остановки аномального роста цен на газ, - Шурма
Офис Президента проводит переговоры с газодобывающими компаниями всех форм собственности для поиска компромиссного механизма остановки аномального роста цены газа в Украине, что позволит защитить его потребителей и при этом сохранить рыночные принципы.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма на брифинге в Офисе Президента в пятницу, 24 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы ведем переговоры с украинскими частными и государственными газодобывающими компаниями, ведем переговоры практически с представителями всех секторов экономики. В ближайшие дни мы найдем разумное решение, способное ограничить аномальный рост цен на газ в определенном компромиссном режиме, который не позволит остановиться конечным секторам экономики, а с другой стороны, сохранит нормальные рыночные принципы на рынке газа и стимулы для частных производителей наращивать добычу", – сказал Шурма.
По его словам, аномальные цены на газ, сложившиеся сейчас в Европе, и соответственно в Украине, тяжело назвать рыночными.
"Держим руку на пульсе, как это влияет на каждый сектор экономики, и не допустим эффекта домино в отдельных секторах экономки, которые могут полностью остановиться", – заверил он.
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А ще школярі знають байку про мурашку та стрекозу. Нагадати?
В Украине десятки кондитерских компаний останавливают производство сладостей: названа причина Производители из ассоциации "Укркондпром", в числе которых компания экс-президента Петра Порошенко Roshen, вынуждены приостановить деятельность.
Есть вероятность того, что сладости украинского производства исчезнут с прилавков магазинов. 27 кондитерских компаний, входящих в ассоциацию "Укркондпром", сообщили о планах полностью или частично свернуть производство сладостей. Об этом говорится в заявлении Ассоциации, передает Диалог.UA. Виной тому сумасшедшие цены на газ, которые неумолимо растут. 22 декабря цена "голубого топлива" на бирже пересекла предел в 73 тыс. грн за кубометр, и это стало серьезным ударом. Производство сладостей для украинских компаний стало попросту нерентабельным, а контракты убыточными. В Ассоциации отметили, что поставщики газа предлагали предприятиям ресурс по 55 000 грн за тысячу кубометров, при которой реализовать кондитерскую продукцию по экономически обоснованным ценам уже было бы очень тяжело. Как подчеркнул президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк, при стоимости газа 73 000 грн за тысячу кубометров производство проще вообще свернуть, поскольку "из-за себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешнем рынках".
https://news.dialog.ua/242926_1640338465
Плюс зі штатів пливуть 32 танкери газовози.