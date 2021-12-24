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Новости
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Скандальная блокировка ГарПоком выплат "зеленым" будет иметь юридические последствия для нового руководителя Пилипенко, – адвокат

Скандальная блокировка ГарПоком выплат

НКРЭКУ может официально определить нарушение госпредприятием "Гарантированный покупатель" по блокированию выплат инвесторам в возобновляемую энергетику, что будет иметь юридические последствия для руководителя предприятия Андрея Пилипенко.

Об этом сообщил адвокат юрфирмы "Василий Кисиль и партнеры" Богдан Шабаровский.

"В случае выявления нарушений, по результатам проверки НКРЭКУ может быть принято обязательное к исполнению решение об устранении нарушения. А также штраф от 85 000 грн до 1 700 000 грн", - сообщил юрист.

Крайней мерой может быть приостановка или аннулирование лицензии Гарпока.

Последующее бездействие руководителя ГП после соответствующего решения НКРЭКУ приведет к юридической ответственности руководителя юридического лица.

"По закону срок проведения внеплановой выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней", - сказал он, напомнив, что решение о начале проверок НКРЭКУ приняло 17 декабря.

Как сообщалось, в ноябре НЭК "Укрэнерго" за счет размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

ДТЭК ВИЭ официально сообщило руководству "ГарПока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

Автор: 

ДТЭК (520) Гарантированный покупатель (38)


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Потрібно судити тих, хто проштовхував апріорі грабіжницький "зелений тариф"
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24.12.2021 15:39 Ответить
Януковіча ?
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24.12.2021 15:43 Ответить
А потім і тих, які мали можливість після втечі Зека обмежити зелений тариф, лише тими компаніями , які були збудовані до 2014 року.
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24.12.2021 16:27 Ответить
КабМін уволил директора ГарПока 13.11.21 за те що він відмовився виконувати незаконні вимоги КабМіна блокування рахунків інвесторів. Так що це вже другий чи третій директор ГарПока.
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24.12.2021 15:42 Ответить
На хитрую попу дтека и ... с винтом
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24.12.2021 17:48 Ответить
 
 