Гибридная война со стороны РФ становится все интенсивнее и приобретает новые формы, - Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подчеркнул, что в 2021 году СБУ в сотрудничестве с представителями других силовых структур успешно справлялась с ключевыми угрозами государственной безопасности.

Об этом он заявил сегодня на итоговом заседании коллегии СБУ под председательством Зеленского, состоявшемся в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В частности, это масштабные военные учения на границе, выборы в российские органы власти на оккупированных территориях Украины, миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС, кибератаки на органы власти и проведение специальных информационных операций против нашей страны.

"Это был год системной защиты интересов государства. СБУ стала действенным инструментом в работе СНБО. Мы скоординировано и эффективно противодействовали гибридной войне, дестабилизации, работали над сохранением экономического потенциала страны", – отметил Иван Баканов.

В то же время глава СБУ подчеркнул, что гибридная война становится все интенсивнее и приобретает новые формы, ведь спецслужбы РФ технически и кадрово усилили подразделения, работающие против Украины. Следовательно, их диверсионно-подрывная деятельность и вербовочная активность будут расти.

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"Роль Службы безопасности в сохранении украинской государственности усиливается. От современной и компетентной спецслужбы зависит государственная безопасность и внутренняя стабильность в стране", – отметил Иван Баканов.