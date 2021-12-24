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Новости Война
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Гибридная война со стороны РФ становится все интенсивнее и приобретает новые формы, - Баканов

Гибридная война со стороны РФ становится все интенсивнее и приобретает новые формы, - Баканов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подчеркнул, что в 2021 году СБУ в сотрудничестве с представителями других силовых структур успешно справлялась с ключевыми угрозами государственной безопасности.

Об этом он заявил сегодня на итоговом заседании коллегии СБУ под председательством Зеленского, состоявшемся в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В частности, это масштабные военные учения на границе, выборы в российские органы власти на оккупированных территориях Украины, миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС, кибератаки на органы власти и проведение специальных информационных операций против нашей страны.

"Это был год системной защиты интересов государства. СБУ стала действенным инструментом в работе СНБО. Мы скоординировано и эффективно противодействовали гибридной войне, дестабилизации, работали над сохранением экономического потенциала страны", – отметил Иван Баканов.

В то же время глава СБУ подчеркнул, что гибридная война становится все интенсивнее и приобретает новые формы, ведь спецслужбы РФ технически и кадрово усилили подразделения, работающие против Украины. Следовательно, их диверсионно-подрывная деятельность и вербовочная активность будут расти.

Читайте: СБУ наконец-то перестала быть кошмаром для бизнеса и стала кошмаром для предателей, сепаратистов и контрабандистов, - Зеленский

"Роль Службы безопасности в сохранении украинской государственности усиливается. От современной и компетентной спецслужбы зависит государственная безопасность и внутренняя стабильность в стране", – отметил Иван Баканов.

Автор: 

киберпреступление (762) россия (95352) СБУ (19851) спецслужбы (466) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+17
2019
Жена руководителя СБУ Баканова - гражданка России
Тесть баканова. 9 травня 2020 року, прикрасив свій акаунт, в заборонених "однокласніках", колорадською стрічкою.
Більшість фотографій акаунту - велика родина та маєток, в якому вони дружно мешкають. Євген Лазаренко - у минулому військовий, судячи з інформації в його "Одноклассниках", навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом - і нині щиро сумує за товаришами.До речі, крім Євгена Лазаренка, "Однокласники" ********** і його дочки. Дружина Баканова - Оксана Лазаренко, та її сестра Світлана Бєляєва до сьогодні не видалили звідти своїх сторінок. І хоча свіжих фото, очевидно, вони не розміщують, проте сторінками активно користуються.Нагадаємо, журналісти знайшли https://www.5.ua/suspilstvo/budynok-iakoho-nemaie-u-holovy-sbu-bakanova-znaishly-taiemnyi-maietok-pid-kyievom-215050.html таємний маєток у селі Ходосівка , що на околиці Києва. Юридично садиби ніби не існує, але, за даними ЗМІ, її власником є нинішній чільник СБУ Іван Баканов.
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24.12.2021 15:53
+13
И зе мрази это одно из проявлений этой войны.
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24.12.2021 15:45
+12
И эти гибриды рассажены по всем министерствам и АП.
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24.12.2021 15:44
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Лейтенант Баканов знову усіх врятував!
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24.12.2021 15:42 Ответить
ЧЕРТ БАКАНОВ КОТОРЫЙ В КРОВАТКЕ ДОКЛАДАЕТСЯ РЕЗИДЕНТУ ГРУ РФ В УКРАИНЕ своей жонушке... нашел новый видно кайф гудеть паром..не спасет тебя Баканов ничего... повесят как черта на суку....по соседству с Зеленским....
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24.12.2021 18:09 Ответить
Ермак Баканова явно не смущает
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24.12.2021 15:43 Ответить
хлєбалошвілі демченко теж норм.
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24.12.2021 15:50 Ответить
2019
Жена руководителя СБУ Баканова - гражданка России
Тесть баканова. 9 травня 2020 року, прикрасив свій акаунт, в заборонених "однокласніках", колорадською стрічкою.
Більшість фотографій акаунту - велика родина та маєток, в якому вони дружно мешкають. Євген Лазаренко - у минулому військовий, судячи з інформації в його "Одноклассниках", навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом - і нині щиро сумує за товаришами.До речі, крім Євгена Лазаренка, "Однокласники" ********** і його дочки. Дружина Баканова - Оксана Лазаренко, та її сестра Світлана Бєляєва до сьогодні не видалили звідти своїх сторінок. І хоча свіжих фото, очевидно, вони не розміщують, проте сторінками активно користуються.Нагадаємо, журналісти знайшли https://www.5.ua/suspilstvo/budynok-iakoho-nemaie-u-holovy-sbu-bakanova-znaishly-taiemnyi-maietok-pid-kyievom-215050.html таємний маєток у селі Ходосівка , що на околиці Києва. Юридично садиби ніби не існує, але, за даними ЗМІ, її власником є нинішній чільник СБУ Іван Баканов.
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24.12.2021 15:53 Ответить
А тесть Клімкіна отримав від Путіна медаль "За вазвращєеіє Крима".
І шо?
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24.12.2021 16:18 Ответить
Та нічого. Клімкін же живе зі своїм ватним тестем, і жінка його громадянка мордора, правда? А ні, це жінка і тесть голови Служби Безпеки України бакланова.
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24.12.2021 16:22 Ответить
И эти гибриды рассажены по всем министерствам и АП.
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24.12.2021 15:44 Ответить
Ключова загроза державній безпеці зараз на Банковій...
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24.12.2021 15:44 Ответить
И зе мрази это одно из проявлений этой войны.
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24.12.2021 15:45 Ответить
Слава Героям!
(Тим, що праворуч).

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24.12.2021 15:45 Ответить
ОООО! Баканов !!! Де ж ти був голубе ?
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24.12.2021 15:47 Ответить
55% https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-ta-protsesiv-shcho-vidbuvaiutsia-v-kraini-stavlennia-do-vstupu-do-yevropeiskogo-soiuzu-ta-nato-lystopad-gruden-2021r считают , что Владимир Зеленский - олигарх.(разумков центр )
Главное, в борьбе с олигархами не выйти на самого себя 😂
Счас баканову позвоню 😆
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24.12.2021 15:50 Ответить
верить разумков центру - себя не уважать
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24.12.2021 15:52 Ответить
А ви не вважаєте віслюка олігархом , під закон начебто підходе ?
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24.12.2021 15:54 Ответить
я никем его не считаю. лицедей, играющий роль президента.
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24.12.2021 16:00 Ответить
Ось тільки гешефт за цю роботу він отримує справно
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24.12.2021 16:01 Ответить
кроме избирателей в этом никто не виноват, увы.
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24.12.2021 16:05 Ответить
Понти від "жидобандрівців", на більше вони не спромжні.
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24.12.2021 15:52 Ответить
У Афганістані за 9 років війни з совком загинуло 14000 військових,і чомусь нікому не спало на думку назвати ту війну гібридною. В Україні за 8 років загинуло 15тис захисників і чомусь гибриди дали їй своє ім"я.
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24.12.2021 16:06 Ответить
суперрозвідник мамкіного президента намалювавсь
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24.12.2021 16:26 Ответить
Великий спеціаліст у гібридних війнах.
Навіть слово вивчив.
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24.12.2021 17:21 Ответить
Мамкин гибридник, небось у нач Генштаба РФ Герасимова учил гибридный сопромат.
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24.12.2021 21:24 Ответить
А ОСЬ І ЧЬОРТ ВИЛІЗ, ЗГАДАЛИ ПРО ЗАГРОЗУ, ТА ОЧІ ЗАМУЛІТИ ПРО ГЕТЬМАНА, НАСТАЛА ПОРА!!!!!!!!!! БЕЗКАРНІСТЬ, НАРОДЖУЄ ПОДОНКІВ!!!!
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24.12.2021 18:01 Ответить
Напомню, Баканов самом начале эпидемия Ковидва заболел в Крушевеле, где не вылазил из бараков российских миллиардеров .Точка!
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24.12.2021 21:22 Ответить
 
 