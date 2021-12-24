Гибридная война со стороны РФ становится все интенсивнее и приобретает новые формы, - Баканов
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подчеркнул, что в 2021 году СБУ в сотрудничестве с представителями других силовых структур успешно справлялась с ключевыми угрозами государственной безопасности.
Об этом он заявил сегодня на итоговом заседании коллегии СБУ под председательством Зеленского, состоявшемся в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В частности, это масштабные военные учения на границе, выборы в российские органы власти на оккупированных территориях Украины, миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС, кибератаки на органы власти и проведение специальных информационных операций против нашей страны.
"Это был год системной защиты интересов государства. СБУ стала действенным инструментом в работе СНБО. Мы скоординировано и эффективно противодействовали гибридной войне, дестабилизации, работали над сохранением экономического потенциала страны", – отметил Иван Баканов.
В то же время глава СБУ подчеркнул, что гибридная война становится все интенсивнее и приобретает новые формы, ведь спецслужбы РФ технически и кадрово усилили подразделения, работающие против Украины. Следовательно, их диверсионно-подрывная деятельность и вербовочная активность будут расти.
"Роль Службы безопасности в сохранении украинской государственности усиливается. От современной и компетентной спецслужбы зависит государственная безопасность и внутренняя стабильность в стране", – отметил Иван Баканов.
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Жена руководителя СБУ Баканова - гражданка России
Тесть баканова. 9 травня 2020 року, прикрасив свій акаунт, в заборонених "однокласніках", колорадською стрічкою.
Більшість фотографій акаунту - велика родина та маєток, в якому вони дружно мешкають. Євген Лазаренко - у минулому військовий, судячи з інформації в його "Одноклассниках", навчався у військовому виші в Росії, служив під Іркутськом - і нині щиро сумує за товаришами.До речі, крім Євгена Лазаренка, "Однокласники" ********** і його дочки. Дружина Баканова - Оксана Лазаренко, та її сестра Світлана Бєляєва до сьогодні не видалили звідти своїх сторінок. І хоча свіжих фото, очевидно, вони не розміщують, проте сторінками активно користуються.Нагадаємо, журналісти знайшли https://www.5.ua/suspilstvo/budynok-iakoho-nemaie-u-holovy-sbu-bakanova-znaishly-taiemnyi-maietok-pid-kyievom-215050.html таємний маєток у селі Ходосівка , що на околиці Києва. Юридично садиби ніби не існує, але, за даними ЗМІ, її власником є нинішній чільник СБУ Іван Баканов.
І шо?
(Тим, що праворуч).
Главное, в борьбе с олигархами не выйти на самого себя 😂
Счас баканову позвоню 😆
Навіть слово вивчив.