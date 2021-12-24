Дело Шеремета: Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрея Антоненко в виде ночного домашнего ареста до 24 февраля, но при этом снял с него электронный браслет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Суд принял решение: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток — с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 24 февраля 2022 года включительно", - проинформировала председательствующая судья Оксана Голуб.
В комментарии адвокат Антоненко Дмитрий Круговой уточнил, что суд снял с Антоненко электронное средство контроля и изменил ему место отбывания домашнего ареста, поскольку, по словам защитника, Антоненко сменил место жительства.
Также суд продлил ночной домашний арест для другой обвиняемой по этому делу - Юлии Кузьменко (по 24 февраля), и продлил срок действия обязанностей для еще одной обвиняемой по этому делу - Яны Дугарь (также по 24 февраля).
После этого суд отложил рассмотрение этого дела до 21 января.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
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ДВА ГОДА их жизни прошло в этом аду!
Чтоб этот зе до конца своей жизни в тюрьме гнил!