Любые тайные решения об аресте Порошенко незаконны и означают, что Зеленский требует шоу "под елку", - адвокаты

Любые тайные решения Офиса генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, ареста или залога Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.

Об этом на брифинге заявили адвокаты пятого президента, комментируя информацию ряда СМИ, якобы в Печерский суд направлено ходатайство ОГПУ об аресте Порошенко и залог в размере миллиарда гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Как сообщается, Офис генерального прокурора – не в лице Венедиктовой, а в лице ее заместителя Симоненко, подписал и направил не в Шевченковский суд, как должен это сделать, а в Печерский суд целый, так сказать, пакет ходатайств о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей, о каких-то бешеных альтернативных залогах в сумме миллиард гривен и еще там какие-то дополнительные ходатайства", – отмечает адвокат Игорь Головань.

"С юридической точки зрения это абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, Конституцию, нормы УПК, регулирующие порядок совершения таких действий в отношении народного депутата. В таком случае следственый судья обязан заблаговременно уведомлять народного депутата о рассмотрении таких ходатайств", – отмечает Головань.

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"Но мы знаем и то, как ведет себя последние дни и месяцы Офис президента, Офис генпрокурора, ГБР и Печерский суд. Эти организации уже давно не обращают внимания на Конституцию и нормы закона. Поэтому вынуждены констатировать, что подобная информация вполне может быть правдивой", – считает Игорь Головань.

Адвокат подчеркнул, что подобные вещи – это грубое нарушение закона, это уголовное преступление со стороны лиц, причастных к этому. "Мы добьемся привлечения к ответственности всех, кто мог участвовать в таких беззакониях", – говорит Головань.

"Нам пока неизвестно, принял ли суд Печерский или какой-либо другой решение об аресте Петра Порошенко. Мы ориентируемся на информацию в СМИ, в том числе российских СМИ, которые эту новость подхватили, вроде бы такое решение уже принято", – добавляет Илья Новиков.

"Мы знаем только то, что такое решение не происходило в присутствии адвокатов Порошенко. И в контексте вчерашней ситуации в ГБР, когда нас не пустили на так громко анонсированный вроде бы допрос Петра Порошенко, – вполне ожидаемая ситуация, что такое ходатайство об аресте, если оно действительно было подано, они попытаются рассмотреть тайным способом", - считает Новиков.

"Мы ожидаем какой-либо информации из Печерского суда, что они там решили и вообще было ли такое заседание. Мы ожидаем информацию от Офиса генпрокурора, чтобы они опровергли или подтвердили, что такого рода ходатайство вообще было подано. И мы, конечно, ожидаем, что нас будет, как предусмотрено законом, заранее своевременно проинформировано о том, что они намерены рассматривать какие-либо ходатайства, связанные с Петром Порошенко", – отмечает адвокат.

"Еще раз подчеркиваю – Петр Порошенко публично объявил, что он возвращается в Украину в первой половине января следующего года", – напомнил Новиков.

"По моему мнению и мнению моих коллег, единственное, что интересует их сейчас – это шоу, публичный скандал и это информация о том, что Порошенко заочно арестован или заочно избрана мера пресечения на какую-то несусветную сумму", – считает Новиков.

"Происходит фактически государственный переворот в форме уничтожения Офиса генпрокурора. Речь идет не о тех людях, которые им управляют, будь то Венедиктова, Симоненко или кто-либо. Речь идет о том, что Офис Генерального прокурора, который должен быть независим от исполнительной власти, от президента, подчинен прихотям и указаниям, идущим из Офиса президента", – резюмирует Илья Новиков.

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залоге в сумме 1 миллиард гривен. Об этом сообщают три отдельных источника "Главкома", приближенные к Офису генпрокурора.

В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова находится тоже в Киеве. Но, по данным источников, она ушла в отпуск.

В настоящее время Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Европе. Он обещал вернуться в Украину в середине января.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.