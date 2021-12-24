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Любые тайные решения об аресте Порошенко незаконны и означают, что Зеленский требует шоу "под елку", - адвокаты

Любые тайные решения об аресте Порошенко незаконны и означают, что Зеленский требует шоу

Любые тайные решения Офиса генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, ареста или залога Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.

Об этом на брифинге заявили адвокаты пятого президента, комментируя информацию ряда СМИ, якобы в Печерский суд направлено ходатайство ОГПУ об аресте Порошенко и залог в размере миллиарда гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Как сообщается, Офис генерального прокурора – не в лице Венедиктовой, а в лице ее заместителя Симоненко, подписал и направил не в Шевченковский суд, как должен это сделать, а в Печерский суд целый, так сказать, пакет ходатайств о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей, о каких-то бешеных альтернативных залогах в сумме миллиард гривен и еще там какие-то дополнительные ходатайства", – отмечает адвокат Игорь Головань.

"С юридической точки зрения это абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, Конституцию, нормы УПК, регулирующие порядок совершения таких действий в отношении народного депутата. В таком случае следственый судья обязан заблаговременно уведомлять народного депутата о рассмотрении таких ходатайств", – отмечает Головань.

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"Но мы знаем и то, как ведет себя последние дни и месяцы Офис президента, Офис генпрокурора, ГБР и Печерский суд. Эти организации уже давно не обращают внимания на Конституцию и нормы закона. Поэтому вынуждены констатировать, что подобная информация вполне может быть правдивой", – считает Игорь Головань.

Адвокат подчеркнул, что подобные вещи – это грубое нарушение закона, это уголовное преступление со стороны лиц, причастных к этому. "Мы добьемся привлечения к ответственности всех, кто мог участвовать в таких беззакониях", – говорит Головань.

"Нам пока неизвестно, принял ли суд Печерский или какой-либо другой решение об аресте Петра Порошенко. Мы ориентируемся на информацию в СМИ, в том числе российских СМИ, которые эту новость подхватили, вроде бы такое решение уже принято", – добавляет Илья Новиков.

"Мы знаем только то, что такое решение не происходило в присутствии адвокатов Порошенко. И в контексте вчерашней ситуации в ГБР, когда нас не пустили на так громко анонсированный вроде бы допрос Петра Порошенко, – вполне ожидаемая ситуация, что такое ходатайство об аресте, если оно действительно было подано, они попытаются рассмотреть тайным способом", - считает Новиков.

"Мы ожидаем какой-либо информации из Печерского суда, что они там решили и вообще было ли такое заседание. Мы ожидаем информацию от Офиса генпрокурора, чтобы они опровергли или подтвердили, что такого рода ходатайство вообще было подано. И мы, конечно, ожидаем, что нас будет, как предусмотрено законом, заранее своевременно проинформировано о том, что они намерены рассматривать какие-либо ходатайства, связанные с Петром Порошенко", – отмечает адвокат.

"Еще раз подчеркиваю – Петр Порошенко публично объявил, что он возвращается в Украину в первой половине января следующего года", – напомнил Новиков.

"По моему мнению и мнению моих коллег, единственное, что интересует их сейчас – это шоу, публичный скандал и это информация о том, что Порошенко заочно арестован или заочно избрана мера пресечения на какую-то несусветную сумму", – считает Новиков.

"Происходит фактически государственный переворот в форме уничтожения Офиса генпрокурора. Речь идет не о тех людях, которые им управляют, будь то Венедиктова, Симоненко или кто-либо. Речь идет о том, что Офис Генерального прокурора, который должен быть независим от исполнительной власти, от президента, подчинен прихотям и указаниям, идущим из Офиса президента", – резюмирует Илья Новиков.

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залоге в сумме 1 миллиард гривен. Об этом сообщают три отдельных источника "Главкома", приближенные к Офису генпрокурора.

В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова находится тоже в Киеве. Но, по данным источников, она ушла в отпуск.

В настоящее время Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Европе. Он обещал вернуться в Украину в середине января.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Автор: 

арест (10454) Зеленский (20210) Новиков (249) Порошенко (19588) ГБР (2970) Головань Игорь (113) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+29
Порох - единственный през, который хочет и может создать государство Украина. Нажаль зелень, кремлевская ОПГ и зебилы 73% этого стараются не допустить
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24.12.2021 16:11
+21
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24.12.2021 16:24
+20
Это комбинация свинособак и ермака, делается все именно сейчас, когда свинособаки как никогда готовы на полномасштабную войну
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24.12.2021 16:06
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Правила форума Совет форумчан
Хочуть зєсранці щоб Гетьман не повернувся в Україну.
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24.12.2021 16:01 Ответить
не дождетесь
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24.12.2021 16:03 Ответить
Капс залип, или здесь все слепые? Без Инессы Арманд никак ПЕте не обойтись! Надо же с кем -то вести идейные бои с полным освещением на всех подконтролых укрТВ каналах! И с полным вхождением во всех мыслимых и бессмыслимых сексуальных позах! Так, чтобы народ знал и понимал! Петя. еще тот мужик!
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24.12.2021 18:48 Ответить
Ну, для Порошенка видніше. Я прийму його любе рішення, приїде він чи залишиться за кордоном.
Я би не повернувся, скільки можна кидати бісер перед свинями. Але, звісно, я не Порох.
Я не хочу бачити, як якийсь блазень посадить мого Президента
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24.12.2021 18:45 Ответить
если правда, то Зеле - пзда... яке прикре самогубство
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24.12.2021 16:02 Ответить
яныку что то было? так же и это. на крайняк спрячется в посольстве
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24.12.2021 16:03 Ответить
в якому? Хіба що - в ізраїльському
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24.12.2021 16:22 Ответить
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24.12.2021 16:27 Ответить
73% можете уже оргазмировать
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24.12.2021 16:03 Ответить
Пішов білоруський сценарій, після нового року почнуть з'їжатись Патрушеви і ко до АП.
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24.12.2021 16:04 Ответить
Таке враження що Порох проплатив зеленим свою рекламу.
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24.12.2021 16:05 Ответить
Если посмотреть на все зашквары зеленой биомассы,там наблюдается полное отсутствие мозгов.
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24.12.2021 16:17 Ответить
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24.12.2021 16:24 Ответить
На большее эта найвелычниша ЗЕбанута шмаркля не способна. Но-же клоун, ну что с него взять.
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24.12.2021 16:31 Ответить
Сьогодні вже декілько політологів розповіли, що у штабі Зеленського порахували, що Зеленський на виборах може виграти лише у Петра Порошенко. Іншому кандидату він програє.
Такий же план був у Порошенко у 2019-му році, коли в його штабі вважали, что він ває хошь і малий, але шанс виграти, якщо у другий тур вийде Юрій Бойко.

Тому це спільна гра Зеленського та Порошенко проти українського народу.
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24.12.2021 19:24 Ответить
Нема спокою ї###утим...
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24.12.2021 16:05 Ответить
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24.12.2021 16:26 Ответить
Дебилу не терпися в Ростов.
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24.12.2021 16:05 Ответить
Бобруйськ скоріше чи Гомель. Він вже давно з вусатою шльондрою дружбу звів
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24.12.2021 16:16 Ответить
Из-за дурной головы и ногам горе.
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24.12.2021 16:32 Ответить
Ой пожалеет зеленая плесень за эту мышиную возню, тяжело пожалеет
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24.12.2021 16:05 Ответить
Зелена шобла вирішила погратися в "дрбіжи до Ростова"? Думаю, у них вийде )))
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24.12.2021 16:06 Ответить
Это комбинация свинособак и ермака, делается все именно сейчас, когда свинособаки как никогда готовы на полномасштабную войну
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24.12.2021 16:06 Ответить
Говнокомандуюшая ЗЕлена дрысля именно на это и расчитывает, что пока репоеды у наших границ мутят, народ не выйдет на протесты по этому поводу и не будет раскачивать лодку зеленой крысы, потому что у нее диарея.
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24.12.2021 16:36 Ответить
Чомусь суддю Кірєєва згадав після цієї новини Як там йому зараз в Криму ?😂
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24.12.2021 16:07 Ответить
Шо там з Медведчуком? Сидить за державну зраду?
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24.12.2021 16:07 Ответить
Это зелёный дурень не понимает, что открывает ящик Пандорры и следующим может стать он сам? Один недалёкий придурок уже пытался такое делать. Теперь живёт в Ростове. "Дело", которое шьют, более чем спорное и субъективное.
И лично от меня - насколько надо быть тупым, чтобы заниматься разборками накануне войны с ордой? В Европе уже? Та неужели? Под зонтиком НАТО? Я что-то пропустил?
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24.12.2021 16:07 Ответить
ну так это хорошо что открывает ящик Пандоры и потом сядет - разве нет?

- если бы посадили Кравчука, хотя бы за разоружение и разорение Украины в самом начале независимости, то может не было бы и Яныка и Зели потом..

Или для вас большие Паны должны быть не подсудны?
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24.12.2021 16:12 Ответить
"И лично от меня - насколько надо быть тупым, чтобы заниматься разборками накануне войны с ордой?"
_Тупой, по всему, ты сам, а они - враги Украины.
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24.12.2021 16:13 Ответить
На это ЗЕленая блевотина бубочка криворогий и расчитывает. Зря тужится, не поможет.
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24.12.2021 16:38 Ответить
Я вам нічєго нє должен.
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24.12.2021 16:11 Ответить
Порох - единственный през, который хочет и может создать государство Украина. Нажаль зелень, кремлевская ОПГ и зебилы 73% этого стараются не допустить
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24.12.2021 16:11 Ответить
на следующих выборах победит)
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24.12.2021 16:21 Ответить
Посмотрим, посмотрим... Может после зелени и выборов не будет.
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24.12.2021 16:29 Ответить
Якщо він хоче і може то чого не створив державу Україна? Тепер сцикливо ховається від правосуддя за кордоном, бо знає ціну так званим "реформам" поліції, прокуратури, судів і те що ніякого чесного і справедливого суда не буде. Тепер нехай іде в реформований ним суд і доказує, що обвинувачення і докази прокуратури безпідставні. Тепер на власній шкурі відчує результат своїх "реформ". Сподіваюсь його посадять, хоча б в сізо.
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24.12.2021 17:13 Ответить
Мільярд гривень? Копійки. Це всього 1/50 частина.
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24.12.2021 16:13 Ответить
Четырежды уклонист, зелёная шмаркля и предатель судит того ,кто спас Украину в 14г.
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24.12.2021 16:22 Ответить
73% как вам

Российское издание https://www.kommersant.ru/doc/5143592 "Коммерсантъ" обнародовало свою версию десяти пунктов мирного плана, предложенного Украиной для разблокирования мирного процесса на Донбассе.



Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российской стороне переданы комплексные инициативы - "Десять шагов", реализация которых сможет разблокировать мирный процесс. Никаких деталей о содержании этого документа он не раскрыл.



Российское издание "Коммерсантъ" сообщило, в его распоряжении есть полный текст тех самых "Десяти шагов".



Полное название документа: "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года".



В целом "Десять шагов" от Украины, по версии Ъ, выглядят так:



Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (Планировалось, что первый шаг должен был быть реализован на заседании ТКГ 8-9 декабря - "ОстроВ") на заседании… предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.



Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.



Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО.



Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".



Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.



Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:



поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;

заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;

содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;

определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.



Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.



Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.



Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".



Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:



об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера":

об амнистии;

о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);

о специальной (свободной) экономической зоне;

об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО
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24.12.2021 16:22 Ответить
Приговор он себе подписал..
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24.12.2021 16:25 Ответить
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24.12.2021 16:31 Ответить
пиши правду (тільки обходь правду про тубусова) - і хреста не буде
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24.12.2021 16:40 Ответить
Зеленський зовсім з глузду з.їхав? Зараз це сама нагальна потреба ? Чи він хоче намвисно Майдан 3 зібрати на замовлення ***** ??? Іншої причини таким безглуздим діями не бачу!
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24.12.2021 16:34 Ответить
Цілком можливо.
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24.12.2021 16:47 Ответить
Ні, в нього та у Порошенко падають рейтінги, тому вони роблять цю гру. Це намагання черговий раз надурити українську націю.
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24.12.2021 19:28 Ответить
Не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх закопає.
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24.12.2021 16:39 Ответить
за що ви не любите найвеличнішого?
він же такий бубочка!
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24.12.2021 16:47 Ответить
Брехунці!
Якщо порушено процесуальні норми КПК, де посилання на конкретні статті?!
Пусті балачки ні про що! Розрахунок на пересічного читача без юр. освіти.
Адвокати відробляють свою пайку.

Така позиція захисту свідчить про усвідомлення серйозних доказів сторони обвинувачення.

Тому захищають не по суті, а "все порушено, всі злочинці, а Петя маладєц!
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24.12.2021 17:23 Ответить
Именно. Не юристы, а балаганщики.
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24.12.2021 17:40 Ответить
Почему Гетьман не с народом? Почему патриоты не выходят на улицы с протестом, а сидят на Цензоре?.. Загадки, загадки, загадки
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24.12.2021 17:30 Ответить
Какой Гетьман?! Ваш Гетьман теперь сидит в ОП и мечтает как сдать по-тихому всех зебилов в орду, вот к нему и обращайтесь. А как только, что недопустимо, начнется майдан в ОП завопят - "Путен введи" и все будет так, как хотят недоразвитые зебилы.
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24.12.2021 18:47 Ответить
А где решение суда о принудительном психиатрическом лечении ГПУ, ОП и самого президента?
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24.12.2021 17:33 Ответить
Ой ЗЕля ой.... Время почестей скоро закончится.И тогда получишь ответочку.
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24.12.2021 18:33 Ответить
Вот именно на это я и надеюсь.
Я очень желаю, чтобы Порошенко всё таки не испугался и вернулся в Украину, и чтобы возле трапа самолёта его повалили на асфальт и надели наручники.

НО ТОГДА придет время и точно так же, мордой в лужу, положат Зеленского, заломают ему руки, наденут наручники. И тогда в Тель-Авиве никто не закричит, что это издевательство над евреем, потому что это будет уже украинской традицией ))))
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24.12.2021 19:32 Ответить
Так оно и будет.
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24.12.2021 20:13 Ответить
Слухайте,зеленоботинки і **гниди**українські,я голосував за Пороха,бо розумів,що він і хто він,але і розумів,що такі як Зе,навіть в підметки йому не годяться в усякому разі в переіод таких відносин з рашкою,за що ви голосували і нащо надіялись---НЕ РОЗУМІЮ!!! Ви всі ,уявіть ,чи лягли-б ви під скальпель до сталевара??все,більш нічого не потрібно. І на сьогодні я вважаю,що Порох до такого стану країну не довів-би,можливо з дорогами було-б гірше,але краще було-б з кислородними концентратами,можливо війна не закінчилась-би,але точно такого напруження не було-б і багато ще чого. Ви(73%) проголосували за цей екземпляр,а тепер готові піти на передок,чи підуть знову ті 25%,а ви будите знову каламутить воду!!! І найголовніше,ЗАСПОКОЙТЕСЬ,Порох обов*язково повернеться,у вас навіть мозгів не вистачає зрозуміти,що Порох робить те,що повинен робити ваш Голобородько!!!!,ви вважаєте,що Порох самовбивця,ви думаєте,що він не розуміє чим кінчиться все це кіно в разі його неповернення----це ваш клоун не розуміє що робить і чим це закінчеться.
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24.12.2021 19:00 Ответить
почему то приходит на память преследование Корбана, Саакашвили...
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24.12.2021 19:03 Ответить
корбан бандит--прислуга бени, сявкошвили берега попутавший наркоман, и при чем здесь Порох, а бот-однодневка?
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25.12.2021 01:27 Ответить
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб"
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24.12.2021 19:09 Ответить
Динамо бежит . Все бегут и я бегу.
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24.12.2021 19:39 Ответить
Ну ясно...ермачина рванет на историческую родину к родителям в Мордор...А куда побежит этот Оманский Вислюк???
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24.12.2021 20:30 Ответить
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25.12.2021 01:29 Ответить
 
 