Любые тайные решения об аресте Порошенко незаконны и означают, что Зеленский требует шоу "под елку", - адвокаты
Любые тайные решения Офиса генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, ареста или залога Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.
Об этом на брифинге заявили адвокаты пятого президента, комментируя информацию ряда СМИ, якобы в Печерский суд направлено ходатайство ОГПУ об аресте Порошенко и залог в размере миллиарда гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Как сообщается, Офис генерального прокурора – не в лице Венедиктовой, а в лице ее заместителя Симоненко, подписал и направил не в Шевченковский суд, как должен это сделать, а в Печерский суд целый, так сказать, пакет ходатайств о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей, о каких-то бешеных альтернативных залогах в сумме миллиард гривен и еще там какие-то дополнительные ходатайства", – отмечает адвокат Игорь Головань.
"С юридической точки зрения это абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, Конституцию, нормы УПК, регулирующие порядок совершения таких действий в отношении народного депутата. В таком случае следственый судья обязан заблаговременно уведомлять народного депутата о рассмотрении таких ходатайств", – отмечает Головань.
"Но мы знаем и то, как ведет себя последние дни и месяцы Офис президента, Офис генпрокурора, ГБР и Печерский суд. Эти организации уже давно не обращают внимания на Конституцию и нормы закона. Поэтому вынуждены констатировать, что подобная информация вполне может быть правдивой", – считает Игорь Головань.
Адвокат подчеркнул, что подобные вещи – это грубое нарушение закона, это уголовное преступление со стороны лиц, причастных к этому. "Мы добьемся привлечения к ответственности всех, кто мог участвовать в таких беззакониях", – говорит Головань.
"Нам пока неизвестно, принял ли суд Печерский или какой-либо другой решение об аресте Петра Порошенко. Мы ориентируемся на информацию в СМИ, в том числе российских СМИ, которые эту новость подхватили, вроде бы такое решение уже принято", – добавляет Илья Новиков.
"Мы знаем только то, что такое решение не происходило в присутствии адвокатов Порошенко. И в контексте вчерашней ситуации в ГБР, когда нас не пустили на так громко анонсированный вроде бы допрос Петра Порошенко, – вполне ожидаемая ситуация, что такое ходатайство об аресте, если оно действительно было подано, они попытаются рассмотреть тайным способом", - считает Новиков.
"Мы ожидаем какой-либо информации из Печерского суда, что они там решили и вообще было ли такое заседание. Мы ожидаем информацию от Офиса генпрокурора, чтобы они опровергли или подтвердили, что такого рода ходатайство вообще было подано. И мы, конечно, ожидаем, что нас будет, как предусмотрено законом, заранее своевременно проинформировано о том, что они намерены рассматривать какие-либо ходатайства, связанные с Петром Порошенко", – отмечает адвокат.
"Еще раз подчеркиваю – Петр Порошенко публично объявил, что он возвращается в Украину в первой половине января следующего года", – напомнил Новиков.
"По моему мнению и мнению моих коллег, единственное, что интересует их сейчас – это шоу, публичный скандал и это информация о том, что Порошенко заочно арестован или заочно избрана мера пресечения на какую-то несусветную сумму", – считает Новиков.
"Происходит фактически государственный переворот в форме уничтожения Офиса генпрокурора. Речь идет не о тех людях, которые им управляют, будь то Венедиктова, Симоненко или кто-либо. Речь идет о том, что Офис Генерального прокурора, который должен быть независим от исполнительной власти, от президента, подчинен прихотям и указаниям, идущим из Офиса президента", – резюмирует Илья Новиков.
Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и залоге в сумме 1 миллиард гривен. Об этом сообщают три отдельных источника "Главкома", приближенные к Офису генпрокурора.
В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова находится тоже в Киеве. Но, по данным источников, она ушла в отпуск.
В настоящее время Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Европе. Он обещал вернуться в Украину в середине января.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
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Я би не повернувся, скільки можна кидати бісер перед свинями. Але, звісно, я не Порох.
Я не хочу бачити, як якийсь блазень посадить мого Президента
Такий же план був у Порошенко у 2019-му році, коли в його штабі вважали, что він ває хошь і малий, але шанс виграти, якщо у другий тур вийде Юрій Бойко.
Тому це спільна гра Зеленського та Порошенко проти українського народу.
И лично от меня - насколько надо быть тупым, чтобы заниматься разборками накануне войны с ордой? В Европе уже? Та неужели? Под зонтиком НАТО? Я что-то пропустил?
- если бы посадили Кравчука, хотя бы за разоружение и разорение Украины в самом начале независимости, то может не было бы и Яныка и Зели потом..
Или для вас большие Паны должны быть не подсудны?
_Тупой, по всему, ты сам, а они - враги Украины.
Российское издание https://www.kommersant.ru/doc/5143592 "Коммерсантъ" обнародовало свою версию десяти пунктов мирного плана, предложенного Украиной для разблокирования мирного процесса на Донбассе.
Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российской стороне переданы комплексные инициативы - "Десять шагов", реализация которых сможет разблокировать мирный процесс. Никаких деталей о содержании этого документа он не раскрыл.
Российское издание "Коммерсантъ" сообщило, в его распоряжении есть полный текст тех самых "Десяти шагов".
Полное название документа: "Необходимые шаги для разблокирования работы Трехсторонней контактной группы, "нормандского формата", выполнения Минских соглашений и общих согласованных итогов Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года".
В целом "Десять шагов" от Украины, по версии Ъ, выглядят так:
Шаг 1. Украинская делегация во вторник и среду (Планировалось, что первый шаг должен был быть реализован на заседании ТКГ 8-9 декабря - "ОстроВ") на заседании… предпримет все необходимые действия для возобновления режима прекращения огня с 00:00 по киевскому времени 10 декабря 2021 года и возврата к выполнению "Мер по усилению режима прекращения огня" от 22 июля 2020 года.
Шаг 2. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предпримет все необходимые действия для обоюдного открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ, а также продления режима их работы в преддверии новогодних и рождественских праздников.
Шаг 3. Украинская делегация во вторник и среду на заседании ТКГ предоставит списки удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, с тем чтобы сделать все возможное, чтобы осуществить обмен до конца 2021 года. Для этого украинская сторона будет готова завершить ранее начатые процедуры в отношении установленных лиц, изъявивших желание быть перемещенными на территории ОРДЛО.
Шаг 4. Параллельно с решением вопросов, упомянутых в шагах 1-3, украинская сторона будет готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".
Шаг 5. Во вторник и среду на заседании ТКГ украинская сторона поднимет вопрос об обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
Шаг 6. Проведение телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ относительно:
поддержки возвращения к режиму прекращения огня с 10 декабря 2021 года;
заявления двух президентов после их телефонного разговора о деэскалации вокруг границ Украины;
содействия проведению "новогоднего / рождественского" взаимного освобождения и обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц;
определения уполномоченных двух президентов для начала переговоров по продолжению транзита российского газа после 2024 года.
Шаг 7. Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента Российской Федерации.
Шаг 8. Проведение встречи президента Российской Федерации и президента Украины.
Шаг 9. Проведение саммита лидеров "нормандского формата".
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:
об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него "формулой Штайнмайера":
об амнистии;
о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
о специальной (свободной) экономической зоне;
об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО
він же такий бубочка!
Якщо порушено процесуальні норми КПК, де посилання на конкретні статті?!
Пусті балачки ні про що! Розрахунок на пересічного читача без юр. освіти.
Адвокати відробляють свою пайку.
Така позиція захисту свідчить про усвідомлення серйозних доказів сторони обвинувачення.
Тому захищають не по суті, а "все порушено, всі злочинці, а Петя маладєц!
Я очень желаю, чтобы Порошенко всё таки не испугался и вернулся в Украину, и чтобы возле трапа самолёта его повалили на асфальт и надели наручники.
НО ТОГДА придет время и точно так же, мордой в лужу, положат Зеленского, заломают ему руки, наденут наручники. И тогда в Тель-Авиве никто не закричит, что это издевательство над евреем, потому что это будет уже украинской традицией ))))