К 2050 году Украина станет водородным хабом Европы: презентована Водородная стратегия Украины

Впервые в Украине появился проект Водородной стратегии страны. Ее воплощение позволит не только достичь реальной энергетической независимости, но и стать мощным производителем стратегического энергоносителя для глобального рынка.

Презентация стратегии состоялась в День энергетика, который ежегодно отмечается 22 декабря. План водородной трансформации Украины представили его авторы: Александр Репкин, советник министра иностранных дел по водородной экономике, председатель Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет", и Степан Кудря, профессор, доктор технических наук и директор Института возобновляемой энергетики НАН Украины.







Первая Водородная стратегия содержит полный перечень мер, необходимых для "зеленой" трансформации Украины. В частности, в документе определено, как производство и использование "зеленого" водорода может помочь декарбонизировать экономику Украины и улучшить ее состояние.

"Водородные технологии кроссекторальны, поэтому они могут быть интегрированы во все важнейшие отрасли экономики Украины. Кроме того, водород является трендом в странах нашего важнейшего партнера и потребителя — Европейского Союза. Поэтому водородная трансформация Украины — это наш шанс не догонять европейские государства, а идти с ними нога в ногу", — заявил Александр Репкин.

Напомним, на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, который проходил 15 декабря, Президент Владимир Зеленский отметил важность развития водородных технологий. В частности, он заявил, что "Украина готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит нашему государству обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности".

"Президент Украины сделал мощный месседж, свидетельствующий о большом внимании со стороны руководства нашего государства к развитию новой отрасли. Это новое видение реформ и модели экономики страны. Я уверен, что предстоящий водородный переход Украины обеспечит синергию изменений в интересах государства и людей", — подчеркнул Александр Репкин.

Производство и экспорт водорода станут мощным драйвером для украинской экономики. Водородные технологии будут способствовать привлечению инвестиций в украинскую энергетику, индустрию и транспортный сектор. Госбюджет получит дополнительные миллиардные поступления, а люди — сотни тысяч рабочих мест.

В первой Водородной стратегии авторы изложили:

· причины начать водородный переход уже сегодня;

· пути достижения энергобезопасности Украины с помощью водорода;

· сроки достижения Украиной цели стать экспортером водорода для Европы;

· прогноз снижения цен на "зеленый" водород и т. д.

"Украина может полностью обеспечить себя экологически чистой, возобновляемой энергией. И водород — это важная составляющая будущей энергетической независимости нашей страны. Кроме того, Украина будет надежным поставщиком водородной энергии в страны ЕС благодаря географическому расположению и огромному потенциалу производства "зеленого" водорода с использованием ветровых и солнечных станций", — подчеркнул Степан Кудря.

Стратегия объединяет все направления будущего водородного развития — от R&D, исследований и инноваций до превращения Украины в глобального экспортера новейшего энергоносителя. Ближайшей целью Водородной стратегии Украины является наращивание дополнительных мощностей по производству водорода, наработка регуляторной базы, расширение использования новейшего топлива в транспортной отрасли и начало экспортных продаж украинского водорода.

Предполагается, что к 2030 году в Украине вырастет и диверсифицируется водородный сектор. Страна станет лидером водородных технологий и надежным партнером ЕС. К 2050 году быстро расширится рынок водорода, в том числе его экспортной составляющей. Результат — в 2050 у Украины уже будет репутация водородного хаба Европы.

С полной версией Водородной стратегии Украины можно ознакомиться здесь.