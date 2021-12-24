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К 2050 году Украина станет водородным хабом Европы: презентована Водородная стратегия Украины

К 2050 году Украина станет водородным хабом Европы: презентована Водородная стратегия Украины

Впервые в Украине появился проект Водородной стратегии страны. Ее воплощение позволит не только достичь реальной энергетической независимости, но и стать мощным производителем стратегического энергоносителя для глобального рынка.

 Презентация стратегии состоялась в День энергетика, который ежегодно отмечается 22 декабря. План водородной трансформации Украины представили его авторы: Александр Репкин, советник министра иностранных дел по водородной экономике, председатель Энергетической ассоциации "Украинский водородный совет", и Степан Кудря, профессор, доктор технических наук и директор Института возобновляемой энергетики НАН Украины.

К 2050 году Украина станет водородным хабом Европы: презентована Водородная стратегия Украины 01
К 2050 году Украина станет водородным хабом Европы: презентована Водородная стратегия Украины 02


Первая Водородная стратегия содержит полный перечень мер, необходимых для "зеленой" трансформации Украины. В частности, в документе определено, как производство и использование "зеленого" водорода может помочь декарбонизировать экономику Украины и улучшить ее состояние.

"Водородные технологии кроссекторальны, поэтому они могут быть интегрированы во все важнейшие отрасли экономики Украины. Кроме того, водород является трендом в странах нашего важнейшего партнера и потребителя — Европейского Союза. Поэтому водородная трансформация Украины — это наш шанс не догонять европейские государства, а идти с ними нога в ногу", — заявил Александр Репкин.

Напомним, на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, который проходил 15 декабря, Президент Владимир Зеленский отметил важность развития водородных технологий. В частности, он заявил, что "Украина готова стать лидером в развитии водородной энергетики, что позволит нашему государству обрести полную энергетическую независимость и достичь климатической нейтральности".

"Президент Украины сделал мощный месседж, свидетельствующий о большом внимании со стороны руководства нашего государства к развитию новой отрасли. Это новое видение реформ и модели экономики страны. Я уверен, что предстоящий водородный переход Украины обеспечит синергию изменений в интересах государства и людей", — подчеркнул Александр Репкин.

Производство и экспорт водорода станут мощным драйвером для украинской экономики. Водородные технологии будут способствовать привлечению инвестиций в украинскую энергетику, индустрию и транспортный сектор. Госбюджет получит дополнительные миллиардные поступления, а люди — сотни тысяч рабочих мест.

В первой Водородной стратегии авторы изложили:

· причины начать водородный переход уже сегодня;

· пути достижения энергобезопасности Украины с помощью водорода;

· сроки достижения Украиной цели стать экспортером водорода для Европы;

· прогноз снижения цен на "зеленый" водород и т. д.

"Украина может полностью обеспечить себя экологически чистой, возобновляемой энергией. И водород — это важная составляющая будущей энергетической независимости нашей страны. Кроме того, Украина будет надежным поставщиком водородной энергии в страны ЕС благодаря географическому расположению и огромному потенциалу производства "зеленого" водорода с использованием ветровых и солнечных станций", — подчеркнул Степан Кудря.

Стратегия объединяет все направления будущего водородного развития — от R&D, исследований и инноваций до превращения Украины в глобального экспортера новейшего энергоносителя. Ближайшей целью Водородной стратегии Украины является наращивание дополнительных мощностей по производству водорода, наработка регуляторной базы, расширение использования новейшего топлива в транспортной отрасли и начало экспортных продаж украинского водорода.

Предполагается, что к 2030 году в Украине вырастет и диверсифицируется водородный сектор. Страна станет лидером водородных технологий и надежным партнером ЕС. К 2050 году быстро расширится рынок водорода, в том числе его экспортной составляющей. Результат — в 2050 у Украины уже будет репутация водородного хаба Европы.

С полной версией Водородной стратегии Украины можно ознакомиться здесь.

Автор: 

стратегия (191) водород (8)


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Топ комментарии
+24
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24.12.2021 16:32
+12
Производство водорода - окуенно энергозатратное, а хранение и транспортировка весьма геморные. Он легче всех других газов просачивается сквозь микрощели и может проникать во многие металлы, в т.ч и железо (но рекордсмены там платина и палладий.)
Зе-слуги, откуда энергию на его пр-во возьмете, если сейчас ее уже не хватает? Миллиард деревьев спилите?
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24.12.2021 16:38
+9
Не осилил глубину грандиозного зелёного замысла (или замысла Зе). Что там? Покупать ещё больше электричества у белорусов и делать водород?
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24.12.2021 16:36
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І скільки Україна вже мала таких СТРАТЄГІЙ особливо до 2050 року?
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24.12.2021 16:28 Ответить
Т - турборежим!
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24.12.2021 16:31 Ответить
Нам потрібна воднева бомба для захисту та стримування кацапів ,а не хаби з стратегіями.
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24.12.2021 17:36 Ответить
Все в майбутньому.
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24.12.2021 16:30 Ответить
Сірко-водневим! Почекайте щє чючють, поки мудрий нарід зрозуміє кого роблять разом😁
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24.12.2021 16:30 Ответить
ви повністю праві щодо того що зевласть виробляє один зелений сірководень (( але щодо "мудрості наріду" помиляєтеся - нічого вони не зрозуміють , бо розуміти не бажають , у їхньому розумінні зєля і його ******* ішшо мало поработали , до них же всьо тридцять лєт валили а їм тепер тяжело (((
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24.12.2021 17:12 Ответить
Я уже устал читать эти планы... После этих стратегий у меня в платежах добавляется очередной ноль в сумме. А у стратегов очередной участок в Испании.
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24.12.2021 16:31 Ответить
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24.12.2021 16:32 Ответить
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24.12.2021 17:36 Ответить
То все "бульбашка" і ні про що. Реальніше отримувати "зелений" метан.
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24.12.2021 16:33 Ответить
Почему то власть забывает про газ Черноморья. Как радовались , что нашли месторождение.

Кацапы пришли и отобрали , и вышки Бойко отобрали . Н
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24.12.2021 16:35 Ответить
Не осилил глубину грандиозного зелёного замысла (или замысла Зе). Что там? Покупать ещё больше электричества у белорусов и делать водород?
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24.12.2021 16:36 Ответить
*****, колись, тєж обіцяло увесь Байкал, усьому Світу по пляшкам розлити.
...а ще, пінджачок у Зелі, точно такий, яку і в ***** -- двофалдовий...
Берём с коммунистов пример! (с)
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24.12.2021 16:36 Ответить
відділ фантастики на 3-у поверсі...
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24.12.2021 16:37 Ответить
Да, это вам не мешки ворочать!
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24.12.2021 16:39 Ответить
Производство водорода - окуенно энергозатратное, а хранение и транспортировка весьма геморные. Он легче всех других газов просачивается сквозь микрощели и может проникать во многие металлы, в т.ч и железо (но рекордсмены там платина и палладий.)
Зе-слуги, откуда энергию на его пр-во возьмете, если сейчас ее уже не хватает? Миллиард деревьев спилите?
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24.12.2021 16:38 Ответить
Почему-то считается, что именно Украина очень богата "энергией солнца и ветра". Осталось все чернозёмы покрыть солнечными панелями, сверху заставить ветряками и можно водород грести лопатой. Откуда пошло это дикое утверждение понять не могу.
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24.12.2021 16:44 Ответить
Ну, часть правды тут есть - по ветру в головах чиновников и политиков мы в лидерах планетарного масштаба. Но что-то это не радует.
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24.12.2021 17:03 Ответить
Если повезёт то ветер в головах может быть и попутным.
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24.12.2021 17:35 Ответить
Та нічого вони виробляти навіть не планують ;все дуже просто - зелені немає чим свої ляпи прикривати , залишилося розповідати байки .
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24.12.2021 16:54 Ответить
полностью согласен с Вами!
осталось в наших остапов бендеров спросить, сколько миллионов бюджетных денег уже сегодня распилено на презентацию очередного гиперлуповского проекта...?
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24.12.2021 17:15 Ответить
Я ж и ищу - почему ж гейРопа такие лохи что такую лафу отдают мудрому украинскому нариду...
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24.12.2021 16:54 Ответить
Можно делать порошковый водород и возить в контейнерах.
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24.12.2021 17:16 Ответить
Мало того, сжигание водорода факелом в воздухе (в тч ДВС) даёт огромный процент оксидов азота в силу более высокой температуры пламени. Этот процент намного выше, чем при обычном углеводородном топливе.
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24.12.2021 17:36 Ответить
Я взагалі не розумію, який сенс виробляти ЕЕ, перетворювати її на водень, гнати його по трубах, коли набагато простіше й менш затратно просто передавати електроенергію. Дебілізм якийсь.
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25.12.2021 12:18 Ответить
Ще тільки проєкт, но в них вже здобуток.
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24.12.2021 16:41 Ответить
Вже один прем"єр економічний ріст у 40% за рік обіцяв ((
Ці хлопці більш далекоглядні - за трицять років або ішак здохне , або падишах .......
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24.12.2021 16:50 Ответить
В принципе, если сохраняться нынешние темпы вымирания и эмиграции украинцев и сохранят производство электроэнергии на современном уровне, то будет достаточно энергии для производства *зеленого* водорода. Нужно только будет наладить производство труб с вольфрамовым покрытием, так как чистый водрод довольно агрессивный газ и обычные трубы за короткий срок превратит трубу.
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24.12.2021 16:52 Ответить
До 2050 року на території України не залишиться жодного діючого ядерного реактора ( якщо і надалі так до цього виду енергетики будемо ставитися ) , а ТЕС і так самі по собі помруть (( питання стоятиме де взагалі енергію брати хоч для тих хто залишиться , а Ви тут про збереження рівня виробництва енергії((
P.S. Я не спеціаліст у галузі металургії , не знаю яка кількість вольфраму потрібна для труб про які Ви кажете (( але питання зацікавило - на скільки такий газопровід затягне ?
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24.12.2021 17:05 Ответить
Добре, що хоча б не "сколково"
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24.12.2021 17:00 Ответить
Лять, держите меня семеро... Водород спасет Украину! Это дебилы на западе за нефть и газ до войны в открытой фазе доходят... А у нас, не водопровод, а водород! Хотя да, зелефилы и такое схавают. Как и то, что замороженный водород будет продаваться в виде порции мороженки и его будет достаточно опустить в бак машины и будет 100500 халявного пробега без дозаправки.
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24.12.2021 17:03 Ответить
бубочка хоче проїхатись по вухах, що нібито хтось вкладатиметься у країну, яку хоче захопити гавнаімперія
вєрю Зєлєнскаму!
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24.12.2021 17:08 Ответить
Деревину до того часу всю продадуть, ліси вирубають, будемо озабоченним гаспадам артезіанську воду гнати.
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24.12.2021 17:19 Ответить
Ну где там 50-й год - все забудут...помнится хотели газовым хабом Европы стать - укакались,теперь на водород замахнулиь Вообще то можно было бы многое сделать - только вот "мудрый нарит" дает мандат на власть кучке гопников...печалька.
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24.12.2021 17:21 Ответить
На кого ставите: ишака или пад ишаха?
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24.12.2021 19:50 Ответить
Шоколадна гіперлупа проти!
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24.12.2021 17:25 Ответить
Самый лучший водород получается из буряков. Только надо десять таблеток активированного угля на каждые три литра ложить и потом профильтровать.
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24.12.2021 17:28 Ответить
Где "Оплоты",Вова?А то тоже "презентовал"...
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24.12.2021 17:31 Ответить
очередные нью-васюки или Украина в смартфоне.. голобородьки, когда вы делом уже займетесь?
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24.12.2021 17:34 Ответить
То есть, Ахметов будет продолжать с энтузиазмом жечь сепарский уголь, и электричеством разлагать воду на кислород и водород? Водород отправляем в чистую Европу, а кислород доставляем в Украинские онкодиспансеры, для больных с раком легких... И рачек получен от дыма станций. Офигетительный бизнеспроект!!!
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24.12.2021 17:34 Ответить
И заметь, ещё и стрижём холопов на бабло в онкоцентрах
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24.12.2021 19:48 Ответить
избыток электроэнергии - причина перехода на водородную энергетику в европе.
о каком избытке идет речь у нас?
сори, но это очень дорогой для Украины бред
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24.12.2021 18:08 Ответить
Вы как то не так поняли зелёную энергетику😁
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24.12.2021 19:46 Ответить
А Вы как поняли?
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24.12.2021 19:57 Ответить
если с водородом не получится - полетим юпитер осваивать
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24.12.2021 18:11 Ответить
Всю воду на луц?
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24.12.2021 19:45 Ответить
Новатэк» подписал с немецкой Uniper SE договор о поставках 1,2 млн тонн водорода

Вторая по величине газовая компания России https://lenta.ru/tags/organizations/novatek/ «Новатэк» подписала с немецкой Uniper SE соглашение о поставках 1,2 миллиона тонн аммиака с будущего проекта «Обский ГХК» на Ямале. Его предполагается использовать в качестве носителя водорода, который за высокую экологичность называют топливом будущего. Это первый договор о промышленных поставках водорода из России, какой 2050 год сейчас уже это делают !!!
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24.12.2021 20:21 Ответить
Не бачу потреби топити воднем, коли є електроенергія. Це дурь якась.
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25.12.2021 12:22 Ответить
это раньше такие как зеля в лужу пукали, а теперь это водородная трансформация...
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24.12.2021 20:35 Ответить
велике водорідництво
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24.12.2021 23:40 Ответить
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25.12.2021 01:33 Ответить
Интересно, кто может сазать, что будет на планете Земля в 2050 году? Может метиорит размером с Луну врежится в нашу планету и нарушит цикл вращения или политики доведут дкло до атомной войны, может Кронавирус полностью уничтожит всё население планеты. Хлопцы, зачем дурковать и себя обманывать? Вас кинули по полной программе с газом, разрушили экономику, на какие шиши вы будете строить очень дорогостоящие проекты? Снимите очки и включите мозги.
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26.12.2021 08:02 Ответить
К 2050-му году Украине ещё надо хоть как-то дожить. Зато в 2021-м году Украина уже стала Европейским хабом нищеты и прозябания
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26.12.2021 08:22 Ответить
 
 