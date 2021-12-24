Прокуратура согласовала ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Об этом Укринформу сообщили в ведомстве, информирует Цензор.НЕТ.

"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен", - сказали в ОГП.

Кроме того, сообщается, что в Печерском райсуде столицы состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья рассмотрел и согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для отправки в суд, где уже должно состояться избрание ему меры пресечения, сообщили Укринформу в этом суде.

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Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Адвокаты Порошенко заявили, что любые тайные решения Офиса Генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис Генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.