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Прокуратура согласовала ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен

Прокуратура согласовала ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Об этом Укринформу сообщили в ведомстве, информирует Цензор.НЕТ.

"В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен", - сказали в ОГП.

Кроме того, сообщается, что в Печерском райсуде столицы состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья рассмотрел и согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для отправки в суд, где уже должно состояться избрание ему меры пресечения, сообщили Укринформу в этом суде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Адвокат Порошенко Головань обнародовал повестку Зеленскому в Верховный Суд по делу о "пленках Бигуса". ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Адвокаты Порошенко заявили, что любые тайные решения Офиса Генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис Генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.

Автор: 

арест (10454) залог (514) Порошенко (19588) прокуратура (5004) государственная измена (1532) подозрение (482) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+99
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24.12.2021 16:42
+99
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24.12.2021 16:47
+77
Ганебний кловун виконує наказ свого кремлівського шефа.
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24.12.2021 16:41
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Страница 4 из 4
зеЛя - подонок и предатель.
ох и драпать эта падаль зеленая будет..очень скоро
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24.12.2021 17:32 Ответить
Не знаю як Порошенко, зелене сцікло сяде, і надовго
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24.12.2021 17:35 Ответить
А почему 1 триллион не запросили?
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24.12.2021 17:37 Ответить
Они просто не знают, что есть такое число.. вписали самое большое, которое знают.
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24.12.2021 18:03 Ответить


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https://www.facebook.com/groups/267482847886398/user/100053135687074/?__cft__[0]=AZWUotlIVX0TD8m57ipYYMbaznDboLOjCXDhnFVdmgvIrvm9XDYUVRCGYCOsMDdMhfOsyKhQzYDc7p-6WZYdnyTgL6YLsdN38LlXuxPCD6QA5SLEcRPgUKnljVNhqDhbmg5ki0ZS5vh6lDJMCNxL7u5_dHXQzlzP0EUdDI4yJP_c31ZuQpTjff8kZUrWiX0vp0PwuuqaSy68KvMc1bpdFvgYa7-j2MrKC8IWOsiH7EQ5aw&__tn__=%2CP-y-R Юрко Павлів · https://www.facebook.com/groups/267482847886398/?multi_permalinks=273410423960307&hoisted_section_header_type=recently_seen&__cft__[0]=AZWUotlIVX0TD8m57ipYYMbaznDboLOjCXDhnFVdmgvIrvm9XDYUVRCGYCOsMDdMhfOsyKhQzYDc7p-6WZYdnyTgL6YLsdN38LlXuxPCD6QA5SLEcRPgUKnljVNhqDhbmg5ki0ZS5vh6lDJMCNxL7u5_dHXQzlzP0EUdDI4yJP_c31ZuQpTjff8kZUrWiX0vp0PwuuqaSy68KvMc1bpdFvgYa7-j2MrKC8IWOsiH7EQ5aw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 21 липня 2020 р. ·

Одна моя знайома задала мені питання: "А що Вам так подобається в Порошенка?"
Відповідь була такою.

"Ну ти ж не зовсім совкова, вірно? Просунута все-таки .
Відповідаю.
В Порошенко мені може подобатися або не подобатися все що-завгодно. І це не має ніякого значення.
Мені подобається те, що Президент ЗРОБИВ, РОБИТЬ І БУДЕ РОБИТИ.
А саме. По літерам.

А
Армія
Асоціація з ЄС
Антипутинська коаліція
автокефалія
Автоматичне відшкодування ПДВ

Б
Безвіз
Банківська система очищена від банків-пилососів
Бюджети обласних центрів виросли в 2 рази
Побутова корупція знижена
Бум української музики, кіновиробництва і книговидання

В
Зовнішньополітичний вектор (вступ в НАТО і ЄС)
Введення Європою і США санкцій проти РФ
Вихід з нафто- і газозалежності від РФ
Вихід з економічної кризи
Відновлення економічного зростання
відновлення ВПК

Г
Геополітичні перемоги
Гаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупанта

Д
Децентралізація
Декомунізація
Деолігархізація
Дерусифікація
Дипломатичні перемоги
Дороги
Джавелін

З
Золотовалютні резерви збільшилися з 5 до 20 млрд доларів

І
Інфраструктурні проекти отримали свій розвиток

К
Найбільший авіаперевізник Європи Ryanair прийшов в Україну

Л
Летальну зброю з США

М
Мир в переважній більшості областей
Міжнародний авторитет Петра Порошенка

Н
Незалежність української церкви
Нафтогаз виграв суд у Газпрому

О
Звільнення 2/3 Донбасу
Оновлення системи ППО Києва особистими грошима Порошенко
Онлайн-послуги
Офіційні зарплати зросли в 3 рази
Відкриті реєстри власності

П
Патрульна поліція
Прозорро

Р
Реформа ЗСУ

З
Сили спеціальних операцій
порятунок Приватбанку
Співпраця з МВФ
Стабілізація ситуації на фронті
Субсидії для нужденних

Т
Томос

У
Укрнафта
Укртатнафта
Укртелеком
(Повернуті державі)

Ц
Центри надання адмінпослуг

Е
Економічна незалежність від країни-окупанта
Економіка України зростає з 2015 року

Електронні декларації чиновників
ОСЬ що мені подобається .
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24.12.2021 17:40 Ответить
я би ще добавив за Пороха - це єдина людина яка розуміє диспозицію України у світі.
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24.12.2021 17:52 Ответить
Дело не в Порохе сейчас. Нынешний президент наступает на горло демократии в Украине. Он все подминает под себя. Все решеает только он. Парламент сейчас - ничто. Правительство тоже никакое. Надо протестовать всем: и левым, и правым. Иначе стране капец. Украина возвращается во времена овоща.
Я не за Порошенко. Я за демократию в стране. Иначе можно сказать - пошел первый, а там - маленький фюрер у нас будет.
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24.12.2021 19:50 Ответить
Нинішній през пішов по бєспрєдєлу.
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24.12.2021 19:54 Ответить
з нотатку читали, чи усе тримаєте у моску? І "знайома" ото витримала стільки часу слухати? У вас "знайомі" мазохісти?
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24.12.2021 20:54 Ответить
....будете волати "За Пороха - в атаку!" ??? У детей лейтенанта Шмидта Петра зовсім дах поїхав від кохання до баріна...

...У украинцев редко были случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.((((з нотатку читали, чи усе тримаєте у моску? І "знайома" ото витримала стільки часу слухати? У вас "знайомі" мазохісти?))))
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24.12.2021 22:06 Ответить
кто бы преЗЕнелоха предупредил... что беспредел и беззаконие одинаково опасны для его неокрепшего организма, ослабленного наркотиками, ложью и ненавистью... а в хилом теле, как известно, здоровый только пук... от страха... ))))) и памперс в клочья ...
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24.12.2021 17:51 Ответить
И правильно сделал. С гопниками надо так и делать.
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24.12.2021 19:51 Ответить
Дивно, що в ОП не розуміють, що як тільки перший танк мордора перетне наш кордон, ніщо вже не врятує зенелоха від праведного гніву українців.
Дістанеться і коломойському, і, боюсь, всім семітам при владі заодно.
Бо схоже, фюрер мордора таки зовсім втратив здоровий злузд і війна неминуча, а наша влада, замість того щоб готуватись до нападу на нас і максимальну укріпити армію, тероборону і об'єднати Україну, робить гешефт коломойському і мститься його кривдникам.
Мабуть, гадають при шухері своєчасно втекти. Можуть не встигнути.
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24.12.2021 17:41 Ответить
Клоун добре розуміє, що від праведного гніву українців його врятує тільки ху*ло, тому робить все для того щоб танки мордора були в Києві. Але не з його щастям. Катюзі буде по заслузі.
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24.12.2021 19:32 Ответить
уже наверно и самолет подготовил, чтобы удрать. думаю, что и семью свою вывез или собирается вывезти.
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24.12.2021 22:49 Ответить
У ОП чудово розуміють, що потужних протестів не буде. Боятися нема чого. Вони працюють за кремлівською калькою. Чи можна про семітів при владі докладніше? Зеленський, Рабинович... у ВР ще п'ятеро. Коломойський не при владі. Та й ті не семіти, а просто євреї. Тобто, українцям руйнувати державу таки дозволяється? Без антисемітизму в Україні просто ніяк!
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25.12.2021 13:38 Ответить
Секрет Полишинеля наружу выплыл😁. Финансирование тероризма, зелёненьких по этой же статье судить можно будет после окончания их каденции😁.
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24.12.2021 17:43 Ответить
ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛИ ЗЕ СОЗДАЕТ НАПРЯЖЕННОСТЬ В СТРАНЕ ЧТОБ РАЗЪЕДИНИТЬ СТРАНУ КОГДА ВНЕШНИЙ ВРАГ ГОТОВ НАЧАТЬ ВОЕННІЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДАТЕЛЬ ПРИКРІВАЕТСЯ БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИИ
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24.12.2021 17:47 Ответить
да и намерения не благие... а мелкая мстя от мелкой вошки...
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24.12.2021 17:53 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ НЕДОУМОК И ПОЦ --уже все штаны обделал при слове Порошенко
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24.12.2021 18:16 Ответить
капец гниды...

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24.12.2021 18:02 Ответить
почему долярив и не млрд а сразу сиксилион в вафлях рошен
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24.12.2021 18:02 Ответить
36609354.36 доллара США
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24.12.2021 18:04 Ответить
дежавю...Когда-то Порошенко точно так ловил Мишу Саакашвили,чтобы притянуть к суду.Сейчас сам как пацанчик убегает от суд.исполнителей.Ждём кадров с крыши и новый "прыгун" с крыши-Пеця ...Хотя у пеци ни смелости,ни мощи не хватит залезть на крышу ))
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24.12.2021 18:04 Ответить
Мішаню просто викинули з України, як шмат лайна з котячого ящика у вбиральні.
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24.12.2021 18:06 Ответить
Мудрый пингвин робко прячет тело жирное в Европе ?
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24.12.2021 18:24 Ответить
так это целый президент страны та ще и кум "вышвыривателя"!!! А вы волаете щоби с вашим барином кто-то считался!
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24.12.2021 21:14 Ответить
Вєсь Бамбасс?
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24.12.2021 18:52 Ответить
вишь как лаптестан поддерживает бубочкину методичку? это жужу неспроста они так хором калякают
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24.12.2021 19:10 Ответить
Нас ждет много сказочных историй.
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24.12.2021 18:06 Ответить
Шмаркля, готовься на выход...
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24.12.2021 18:11 Ответить
Зельц обещал посадить барыгу ещё до выборов. Ну хоть что то выполняет
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24.12.2021 18:11 Ответить
Не даремно ж путін підігнав війська. Бубочка отримав вказівку зробити хаос в країні. Бо с..ки знають ,що за Порошенко стануть дуууже багато людей.

Ну ,що ми втратимо ? Харків,Одесу?

Але тікати янелоху буде складно .
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24.12.2021 18:31 Ответить
Не Харків та Одесу, а по сами Житомир і Вінницю!
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25.12.2021 13:45 Ответить
а шо буде якшо він повернеться? Хочу подивитись як вони будуть його садити. Передноворічне шоу для лохів. Причому вони навіть не доганяють, шо так самі собі рейтинг гроблять. Ну да зараз вони хайпануть, але ж після того як він повернеться і його не посадять, рейтинг ше більше впаде. Короче дебіл на дебілі і дебілами поганяє.
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24.12.2021 18:32 Ответить
Опять как только дело касается похода в прокуратуру какого то олигарха .У этого олигарха сразу начинаются проблемы со здоровьем и он улетает в Европу лечиться . А также , о чудо, проблемы со здоровьем начинаются одновременно у всей его родни и они все вместе улетают лечиться ! Что это за болезнь такая заразная ? Может ввести карантин и НЕ выпускать их всех вместе взятых , а то еще Европу заразят и Лондон . Интересно а кто отвечает сейчас у Квартала за то что их выпускают так просто ? И никакой ковид и никакие ограничения им конкретно не помеха .Я подозреваю что название этой заразы -коррупция и она ширится по всему континенту быстрее чем ковид-19
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24.12.2021 18:34 Ответить
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24.12.2021 18:42 Ответить
Навіть падло Медведчук не втік з країни і бориться в судах, а Петро тупо втік. Якщо він вважае, що його переслідують, то нагадаю як він Сакашвілі з мішком на голові викинув в ту саму Польшу.
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24.12.2021 18:45 Ответить
Любиш Мертвечука, набалдашник пляшки?
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24.12.2021 18:54 Ответить
Вау, Швилистрадальцы до сих пор швилистрадают?
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24.12.2021 19:42 Ответить
а шо буде робити зеля після каденції
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24.12.2021 18:53 Ответить
Залежить від того чи встигне втекти.
Міхо он вчасно драпонув, термін не добувши. От тільки перенюхав кокаїну і повернувся....
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24.12.2021 18:56 Ответить
Зеленский - наш президент! За Зеленского! Пороха на нары, олигархов сеть с Украины!!!!!!!
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24.12.2021 18:55 Ответить
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24.12.2021 18:57 Ответить
Артистично скавчиш, скунсе.
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24.12.2021 18:57 Ответить
Слишком толстой. ЖЫР капает 🤣
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24.12.2021 19:15 Ответить
Поржал...
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24.12.2021 19:36 Ответить
Зеля, закусив удила, лезет в самую жопу!
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24.12.2021 18:58 Ответить
А у нього вибору нема. Або сидіти в Госдумі поряд з Рамзаном Кадировим, або ж шконка біля параші.
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24.12.2021 19:07 Ответить
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб". Теми: про політичне переслідування Пороха і про "обрання" керівника САП
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24.12.2021 19:11 Ответить
Рукавиці шити навчиться. Це буде позитивний досвід.
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24.12.2021 19:13 Ответить
Не мрійте, товариш Канаді...
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24.12.2021 19:33 Ответить
А чим, по-вашому, він буде займатись у місцях позбавлення волі?
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24.12.2021 19:39 Ответить
Та ничего этого не будет, мы же не в сериале...
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24.12.2021 19:45 Ответить
Та лаадно, поживемо - побачимо )
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24.12.2021 19:46 Ответить
То все фігня. Автомата на Майдан можна взяти і свого. З патронами напряг.
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24.12.2021 19:25 Ответить
Як будеш на Майдані, то маякни, - ми підтягнемся )
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24.12.2021 19:40 Ответить
Не наантимайданився?
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24.12.2021 19:44 Ответить
Тільки не забудь попу від дивану відірвати )
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24.12.2021 19:47 Ответить
Не сци. Зроблю тобі перше травня.
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24.12.2021 19:49 Ответить
А взимку що, холодно? )))
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24.12.2021 19:58 Ответить
Зроблю перше травня взимку тобі. Відчуєш себе як в Одесі.
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24.12.2021 20:03 Ответить
Останні події показують що ЗЕкамарилья владу без крові не віддасть.
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24.12.2021 19:37 Ответить
На жаль так і буде.
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24.12.2021 20:23 Ответить
порохоботы против зеботов на ристалище стадиона - это будет эпичное шоу! Можно продавать билеты!
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24.12.2021 21:29 Ответить
На Банковій зграя отетерілих від жаху ідіотів.
1 млрд. грн... Це 32 млн євро... Сума для будь якого бізнесмена сурьйозна.
Але! Уявіть собі картину.
Проршенко із СІЗо звертається до громадськості з проханням зібрати необхідну суму, аби не зупиняти підприємства і не лишати людей без роботи і на це прохання відгукуються американські сенатори та конгресмени, британські парламентарі, польський сейм у повному складі, депутати парламентів країн Балтії, половина Європарламенту...
Вони прорахували такий варіант?
в шахи вони точно грати не вміють, лише членом на піаніно.
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24.12.2021 20:20 Ответить
Тупой осел поднимает рейтинг Порошенко невиданными темпами
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24.12.2021 20:36 Ответить
Клоун здохне від передозу кокаїну, така буде основна версія.
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24.12.2021 20:39 Ответить
В цю різдвяну ніч, неможна матюкатись, але вже зараз зрозуміло , що Клоун або ті хто за ним стоять , владу в Україні без крові не віддадуть, це спланована місія по знищенню України як держава!!!
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24.12.2021 20:55 Ответить
це спланована місія по знищенню України як держава!!!
-----------------------------

"Украина - это я!" (бох Петро)
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24.12.2021 21:34 Ответить
в добрый путь!
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24.12.2021 21:31 Ответить
Порох сказав що ЗЕбіл перейшов червону лінію, а отже буде безжально розчавлений "танком" (так називають Пороха у Європі)!

А ми звісно підтримаємо
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24.12.2021 22:11 Ответить
Всі 40 чоловік?
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24.12.2021 22:34 Ответить
Всего лишь один миллиард?
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24.12.2021 22:25 Ответить
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25.12.2021 01:30 Ответить
как Петю посадят....так и тараканы его секты разбегутся...))))
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25.12.2021 09:45 Ответить
Надряд його посадять але в зв'язку зі зменшенням фінансування галас на його підтримку у мережі значно послабшає.
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25.12.2021 11:19 Ответить
Тобто ти, чмо промосковське, за свавілля в Україні, а проукраїнські сили для тебе секта та таргани? Ручна ЗЕ прокуратура відкривала на порошенку вже 53 кримінальні справи, але всі вони розсипалися. І це розсипиться. А ось вас, упирі чекістські, покарання чекає суворе.
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25.12.2021 13:59 Ответить
ты рядовой сектант, что ты можешь знать....вор миллионер укравший с помощью пребывания у власти столько, что и тебе крохи перепадают....
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25.12.2021 15:42 Ответить
Вот тут некоторые местные Халки кричат, что критика Зели - подрыв стабильности Украины по заданию Путина...
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интересов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
О горе мне!
Горе!
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25.12.2021 11:41 Ответить
Просто какие-то сказочные долбо@бы...
Просто не могу поверить, что рулит этим Зеленский.
Володя, ау... Это же не на какую шляпу не натянешь. Хер с этим прокрором, и с твоим Банановым. Порох тебе нах?
Хочешь быть таким справедливым, начни с Кучмы. Там заказной мокряк...
Возможно после, тебе кто-то поверит.
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25.12.2021 14:19 Ответить
Як надоїла "боротьба" з попередниками. Невже нічого робити нашим правоохоронним органам? А саме головне - не хочуть бачити реального ворога.
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25.12.2021 17:09 Ответить
Если Ляксяича садить, тогда придется ещё пол страны в нагрузку, есть за что.
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29.12.2021 10:11 Ответить
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