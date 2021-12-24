Inform Napalm опубликовал отчет "ДНР" российским кураторам об информационных операциях против Украины

23 декабря волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили от постоянных читателей из оккупированного Донецка интересный электронный документ, представленный как отчет по информационному противодействию так называемого "Министерства информации ДНР", предназначенный якобы для кураторов из российских спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Inform Napalm".

Отмечается, что так называемое "Министерство информации ДНР" неоднократно попадало в фокус журналистских расследований, но на данный момент не удалось получить другие перехваченные документы подобной тематики. Учитывая, что на фоне агрессивных заявлений высшего военно-политического руководства РФ представленная информация может иметь оперативное значение, она публикуется с отметкой "к сведению".

Возможно, эта информация станет недостаточной частью пазла, который сложится позже и из других источников. Не стоит исключать и вариант, что могут попытаться ввести в заблуждение. Поэтому читателям к этой информации следует относиться с осторожностью и с долей критического мышления.

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Так о чем этот документ? Он является отчетом о мерах по деструктивной информационной деятельности против Украины. Заглавие как "Отчет по информационному противодействию, направленный на информирование населения Украины и жителей, временно подконтрольных ей территорий Донбасса за 2021 год".

Отчет указывает факты выполнения задач в информационной сфере, поставленных "министерству" кураторами из российских спецслужб. Если верить отчету, то за 2021 год сотрудниками этой структуры было осуществлено 53 активные информационные мероприятия, которые можно считать информационно-психологическими диверсиями против Украины. А 54-е мероприятие стоит на паузе "к особому распоряжению".

Особенно интересны пункты 49-54. Хотя, кажется, сотрудники министерства значительно преувеличивают в этом документе реальный эффект или охват от своих мер. Местами заявляют о размещении материалов на сломанных ресурсах, но это не подкреплено никакими уликами, то есть они могут вводить в заблуждение и кураторов.

Интересно, что в нескольких пунктах, боевики, по-видимому, просто приписывают себе состоявшиеся процессы и без их участия. К примеру, тема скандала с экс-заместителем МВД Украины. Очевидно, это внутриукраинская тема, распутанная журналистами, но боевики сообщают, что якобы также приложили руку. То есть хайп и включение в динамические процессы и скандалы они также рассматривают как возможность отчитаться о своих активностях и приписать себе результаты.

Резюмируя, можно было бы отложить этот материал в длинный ящик, и сверять активность и дальше, по следующим отчетам, но насторожил последний, 54 пункт: "Созданные и подготовленные к публикации (после особого распоряжения) дезинформация и постановочные фотоматериалы о перебрасывании ВСУ совместно с американскими и НАТОвскими специалистами химического оружия в район линии разграничения и о подготовке его использования против жителей ДНР".

На сегодняшний день известны только провокационные заявления Министра обороны РФ Сергея Шойгу, станут ли они сигналом или "особым распоряжением" пока неизвестно. Если не считать многочисленные публикации и информационную "артподготовку" в телеграммах каналов, которая происходит в последние дни, то никаких дополнительных "доказательств" на эту тему не получалось.

Издание считает, что в контексте этих заявлений следует учесть материалы отчета. И возможно, позже будет понятно, является ли этот отчет "радио игрой" или имеет реальную ценность для аналитиков и экспертов.