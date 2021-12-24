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Новости Агрессия России против Украины Война
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Inform Napalm опубликовал отчет "ДНР" российским кураторам об информационных операциях против Украины

Inform Napalm опубликовал отчет

23 декабря волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm получили от постоянных читателей из оккупированного Донецка интересный электронный документ, представленный как отчет по информационному противодействию так называемого "Министерства информации ДНР", предназначенный якобы для кураторов из российских спецслужб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Inform Napalm".

Отмечается, что так называемое "Министерство информации ДНР" неоднократно попадало в фокус журналистских расследований, но на данный момент не удалось получить другие перехваченные документы подобной тематики. Учитывая, что на фоне агрессивных заявлений высшего военно-политического руководства РФ представленная информация может иметь оперативное значение, она публикуется с отметкой "к сведению".

Возможно, эта информация станет недостаточной частью пазла, который сложится позже и из других источников. Не стоит исключать и вариант, что могут попытаться ввести в заблуждение. Поэтому читателям к этой информации следует относиться с осторожностью и с долей критического мышления.

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Так о чем этот документ? Он является отчетом о мерах по деструктивной информационной деятельности против Украины. Заглавие как "Отчет по информационному противодействию, направленный на информирование населения Украины и жителей, временно подконтрольных ей территорий Донбасса за 2021 год".

Отчет указывает факты выполнения задач в информационной сфере, поставленных "министерству" кураторами из российских спецслужб. Если верить отчету, то за 2021 год сотрудниками этой структуры было осуществлено 53 активные информационные мероприятия, которые можно считать информационно-психологическими диверсиями против Украины. А 54-е мероприятие стоит на паузе "к особому распоряжению".

Особенно интересны пункты 49-54. Хотя, кажется, сотрудники министерства значительно преувеличивают в этом документе реальный эффект или охват от своих мер. Местами заявляют о размещении материалов на сломанных ресурсах, но это не подкреплено никакими уликами, то есть они могут вводить в заблуждение и кураторов.

Интересно, что в нескольких пунктах, боевики, по-видимому, просто приписывают себе состоявшиеся процессы и без их участия. К примеру, тема скандала с экс-заместителем МВД Украины. Очевидно, это внутриукраинская тема, распутанная журналистами, но боевики сообщают, что якобы также приложили руку. То есть хайп и включение в динамические процессы и скандалы они также рассматривают как возможность отчитаться о своих активностях и приписать себе результаты.

Резюмируя, можно было бы отложить этот материал в длинный ящик, и сверять активность и дальше, по следующим отчетам, но насторожил последний, 54 пункт: "Созданные и подготовленные к публикации (после особого распоряжения) дезинформация и постановочные фотоматериалы о перебрасывании ВСУ совместно с американскими и НАТОвскими специалистами химического оружия в район линии разграничения и о подготовке его использования против жителей ДНР".

На сегодняшний день известны только провокационные заявления Министра обороны РФ Сергея Шойгу, станут ли они сигналом или "особым распоряжением" пока неизвестно. Если не считать многочисленные публикации и информационную "артподготовку" в телеграммах каналов, которая происходит в последние дни, то никаких дополнительных "доказательств" на эту тему не получалось.

Издание считает, что в контексте этих заявлений следует учесть материалы отчета. И возможно, позже будет понятно, является ли этот отчет "радио игрой" или имеет реальную ценность для аналитиков и экспертов.

Автор: 

дезинформация (341) информационная война (678) провокация (1459) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+3
Тільки останній дурень може за нинішніх умов розвитку науки і техніки використати хімічну зброю на полі бою чи з метою диверсії і при цьому розраховувати, що її джерело походження не буде викрито. ***** мали би це пояснити його військові хіміки. Якщо вдалося ідентифікувати фрагментарно "новічок" вже після отруєння ним людей, причому кількість його була мізерна ( це ускладнює ідентифікацію), то у випадку використання хімічної зброї її ідентифікація і виявлення джерела походження ніяких проблем не становитиме. Причому це зробили б фахівці міжнародних організацій, яким точно повірить весь світ. Україна НІКОЛИ!!! на таку авантюру не піде, бо це було б повним крахом всіх наших планів по НАТО і Євросоюзу. Що дійсно можуть сєпари зробити, то це підірвати резервуари з хлором на водоочисній станції десь біля Авдіївки чи Ясинуватої. Так слідкуйте щоб це не сталося.
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24.12.2021 17:52
+1
Тобто жителі окупованого Донецьку інформують якесь "Інформ-напалм",яке ніхто не знає але постійними (!) читачами якого вони є,що сепаратисти готують постановочні матеріали про використання ЗСУ,НАТО і США хімічної зброї...Так треба розуміти цю інформацію,яка подається якби і фейк,і ніби правда,але так щоб вона стала "завершуючим пазлом" в існуючій ситуаціі...І коли хімічна зброя буде дійсно застосована,то вже не повинно бути жодних сумнівів,хто її застосував...І в зв"язку з цим виникає питання - невже нас мають за таких баранів?..
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24.12.2021 17:14
+1
В свое время Информнапалм написал, в 2016, как задержали в зоне АТО армавирских спецназовцев. Опубликовали подробно расследование, из какой части МО РФ прибыли все такое.... Наши пограничники отдали их российской стороне на следующий день. Как заблудившихся. И да. без всякого обмена. Просто так.
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24.12.2021 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Тобто жителі окупованого Донецьку інформують якесь "Інформ-напалм",яке ніхто не знає але постійними (!) читачами якого вони є,що сепаратисти готують постановочні матеріали про використання ЗСУ,НАТО і США хімічної зброї...Так треба розуміти цю інформацію,яка подається якби і фейк,і ніби правда,але так щоб вона стала "завершуючим пазлом" в існуючій ситуаціі...І коли хімічна зброя буде дійсно застосована,то вже не повинно бути жодних сумнівів,хто її застосував...І в зв"язку з цим виникає питання - невже нас мають за таких баранів?..
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24.12.2021 17:14 Ответить
...специально для тебя рапид: "...з часткою критичного мислення", или не умеешь? А вообще самокритика - штука полезная
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24.12.2021 17:26 Ответить
В вашем случае самокритика обязательна, текст как шизофренический, бесмыслица.
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24.12.2021 21:09 Ответить
...симптомы из своего эпикриза знаешь, болезный?
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24.12.2021 21:12 Ответить
О видишь как под хвост дали начал писать внятно)
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24.12.2021 21:13 Ответить
РНБО - может своим решением запретить показ в ютубе для страны Украина - всех русских пропагандонов. Почему этого не предпринимается???
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24.12.2021 17:33 Ответить
youtube не телевизор, чтобы "запрещать трансляцию" в конкретной местности решением СНБО. максимум, что можно - это запретить вещание каналов, имеющих местную прописку и то только после жалобы с соответствующим решением, Россия24 и так далее это нереально.
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16.02.2022 14:45 Ответить
В свое время Информнапалм написал, в 2016, как задержали в зоне АТО армавирских спецназовцев. Опубликовали подробно расследование, из какой части МО РФ прибыли все такое.... Наши пограничники отдали их российской стороне на следующий день. Как заблудившихся. И да. без всякого обмена. Просто так.
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24.12.2021 17:50 Ответить
Тільки останній дурень може за нинішніх умов розвитку науки і техніки використати хімічну зброю на полі бою чи з метою диверсії і при цьому розраховувати, що її джерело походження не буде викрито. ***** мали би це пояснити його військові хіміки. Якщо вдалося ідентифікувати фрагментарно "новічок" вже після отруєння ним людей, причому кількість його була мізерна ( це ускладнює ідентифікацію), то у випадку використання хімічної зброї її ідентифікація і виявлення джерела походження ніяких проблем не становитиме. Причому це зробили б фахівці міжнародних організацій, яким точно повірить весь світ. Україна НІКОЛИ!!! на таку авантюру не піде, бо це було б повним крахом всіх наших планів по НАТО і Євросоюзу. Що дійсно можуть сєпари зробити, то це підірвати резервуари з хлором на водоочисній станції десь біля Авдіївки чи Ясинуватої. Так слідкуйте щоб це не сталося.
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24.12.2021 17:52 Ответить
Осо интересны некоторые пункты. https://sprotyv.info/wp-content/uploads/2021/12/Otchet-po-informacionnomu-protivodejstviju-2021.pdf
9. опубликована информация об экономических махинациях и
коррумпированности Зеленского
21. опубликована схема хищения бюджетных средств в ВСУ по закупкам
китайских внедорожников «Грейт Вол»
22. публикация справки ВСУ о низком моральном духе военнослужащих
32. была опубликована переписка Коломойского и Корбана о начале войны
на Донбассе и координации боевых действий последними
50. снято постановочное видео с обращением украинских солдат к
Зеленскому из Старомарьевки, которые заявляют о своѐм плачевном положении и
тяжѐлых потерях.
53.
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24.12.2021 19:45 Ответить
53. опубликованы личные данные и номера телефона бывшего зама
министра МВД Украины Гогилашвили. Вместе с этим, была вброшена информация
о преступлениях последнего и связях его с Зеленским
Для ежедневных публикаций негативных информационных поводов,
происходящих на территории Украины, 03.11.2020 года был создан телеграм-канал
«Украинский формат». В 2021
году было 3487 публикации, которые дискредитируют военно-политическое
руководство Украины.
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24.12.2021 19:47 Ответить
Гоги пробивал кокс для Зе это всем умным людям понятно, но говорят он еще туда и голимый фен полмешивпл по просьбе кураторов
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24.12.2021 21:12 Ответить
Интересно сколько из этих фэйков порохоботы перепостили тут на "Цензоре".
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24.12.2021 19:52 Ответить
Отрабртал? В. Петрова птенец небось
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24.12.2021 21:11 Ответить
Ти ба, навіть у Канаді це знають та цим цікавляться. Тільки - з якого дива?
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25.12.2021 02:07 Ответить
Прикольно Цензор посилається на Спротив, який передрукував слово в слово публікацію на InformNapalm. А напряму послатись на Напалм не вийшло? )))

https://informnapalm.org/ua/info-doc/
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27.12.2021 19:01 Ответить
 
 