Вор в законе Коба Руставский из списка СНБО задержан в Николаеве. ФОТО
Мужчину разыскивают в Испании за совершение тяжких преступлений. В Украине его отправили в СИЗО и намерены экстрадировать.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
"1 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали вора в законе по санкционному списку СНБО, незаконно попавшему на территорию Украины. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.
Также Кобу Руставского с 2016 года разыскивают испанские правоохранители. Его обвиняют в создании преступной организации, заказном убийстве во Франции и хранении имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.
Кобу Руставского собираются экстрадировать в Испанию. Пока это не произойдет, он будет находиться в СИЗО.
"Напомним, что в марте 2020 года "авторитет" уже задерживался для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста. С тех пор он начал скрываться от правоохранительных органов, чтобы избежать выдачи компетентным иностранным органам для дальнейшего привлечения к ответственности за совершенные преступления", - добавили в полиции.
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