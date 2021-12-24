Вор в законе Коба Руставский из списка СНБО задержан в Николаеве. ФОТО

Мужчину разыскивают в Испании за совершение тяжких преступлений. В Украине его отправили в СИЗО и намерены экстрадировать.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

"1 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали вора в законе по санкционному списку СНБО, незаконно попавшему на территорию Украины. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Также Кобу Руставского с 2016 года разыскивают испанские правоохранители. Его обвиняют в создании преступной организации, заказном убийстве во Франции и хранении имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.

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Кобу Руставского собираются экстрадировать в Испанию. Пока это не произойдет, он будет находиться в СИЗО.

"Напомним, что в марте 2020 года "авторитет" уже задерживался для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста. С тех пор он начал скрываться от правоохранительных органов, чтобы избежать выдачи компетентным иностранным органам для дальнейшего привлечения к ответственности за совершенные преступления", - добавили в полиции.



