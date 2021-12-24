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Вор в законе Коба Руставский из списка СНБО задержан в Николаеве. ФОТО

Вор в законе Коба Руставский из списка СНБО задержан в Николаеве. ФОТО

Мужчину разыскивают в Испании за совершение тяжких преступлений. В Украине его отправили в СИЗО и намерены экстрадировать.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

"1 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали вора в законе по санкционному списку СНБО, незаконно попавшему на территорию Украины. Его поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Также Кобу Руставского с 2016 года разыскивают испанские правоохранители. Его обвиняют в создании преступной организации, заказном убийстве во Франции и хранении имущества, добытого преступным путем. Также он был так называемым "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании.

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Кобу Руставского собираются экстрадировать в Испанию. Пока это не произойдет, он будет находиться в СИЗО.

"Напомним, что в марте 2020 года "авторитет" уже задерживался для дальнейшей экстрадиции, однако по решению суда он был освобожден из-под ареста. С тех пор он начал скрываться от правоохранительных органов, чтобы избежать выдачи компетентным иностранным органам для дальнейшего привлечения к ответственности за совершенные преступления", - добавили в полиции.

Вор в законе Коба Руставский из списка СНБО задержан в Николаеве 01
Вор в законе Коба Руставский из списка СНБО задержан в Николаеве 02

Автор: 

вор в законе (314) задержание (6673) Испания (859) МВД (9316) Николаев (2137)


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Топ комментарии
+12
А когда затрымают бубу криворогого, главаря ОПГ "95 квартал"?
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24.12.2021 17:07
+5
абхазская абизяна зачищает вотчину от грузинской братвы
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24.12.2021 17:09
+5
Вор в законе уже смешно. Вы что живете по воровским законам? Ето все равно что зеки которые ***бут *петухов* в камере не считают себя гомосеками.
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24.12.2021 17:14
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Миколаїв -- це ж ділянка Арахаміі !
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24.12.2021 17:07 Ответить
абхазская абизяна зачищает вотчину от грузинской братвы
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24.12.2021 17:09 Ответить
А когда затрымают бубу криворогого, главаря ОПГ "95 квартал"?
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24.12.2021 17:07 Ответить
Бубу по опитуванню Центру Разумкова вважає олігархом 55% опитаних. Правда гетьмана 89%. Анекдот у Петра стабільний рейтинг 13%. отже і частина його прихильників вважає гетьмана олігархом.
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24.12.2021 17:12 Ответить
ну не было у него триста тыс. сразу. подождали бы чуток.
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24.12.2021 17:09 Ответить
ЗЛОДІЙ, а не "вор".
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24.12.2021 17:10 Ответить
Вор в законе уже смешно. Вы что живете по воровским законам? Ето все равно что зеки которые ***бут *петухов* в камере не считают себя гомосеками.
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24.12.2021 17:14 Ответить
Казав колись один товариш, хоча можливо і ви когось, чи може інколи і вас, а все одно виходить, що ви під*р*си.
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24.12.2021 20:15 Ответить
Смешно все воры в законе на просторах бывшего СССР давно сидят в парламентах ,правительствах и так далее и тому подобное а это просто шерсть подзаборная ..
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24.12.2021 17:20 Ответить
Откупится.
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24.12.2021 17:35 Ответить
100% экс зам-министра МВД Гогилашвили оказывал блатному дружеские услуги и помогал скрываться в Украине.. Гогилашвили сняли, блатного сразу нашли..
закономерность чувствуете?
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24.12.2021 17:39 Ответить
список снбо это мультфильм)
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24.12.2021 18:01 Ответить
В законе у нас только один Ринат Шпилевой, но еще не родился презик, что его посадит.
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24.12.2021 18:06 Ответить
Коба Руствский, Ара Киевский.
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24.12.2021 18:13 Ответить
Петух Гамбурский, Буба Зеленский, Ишак Бухарский, Хачик Карабахский.
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24.12.2021 18:23 Ответить
Net namerenij podstrekatj, no jesli takih likvidirovatj, to posle tretjevo rassejskij vor v zakone ne nagoi na teritoriju Ukraini, ponti pontami, no zhiznj odna.
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24.12.2021 18:22 Ответить
а пачему такой уважаемый человек исчо не министр ?
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24.12.2021 18:27 Ответить
погоняло прямо як буба касторський - оригінальній куплетіст
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24.12.2021 18:44 Ответить
Для Українського суду списки Інтерполу пустий звук.
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24.12.2021 20:22 Ответить
не ******* эта срань чуркопопая тут уже 21 год выкидывать впечки и в грузию
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24.12.2021 21:16 Ответить
В Іспанії його також розшукують за цим ніком чи за справжнім ім'ям? Чи він лише невідомий грузин?
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25.12.2021 01:57 Ответить
 
 