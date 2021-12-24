Из-за аварии на Трипольской ТЭС дефицит электроэнергии покрывают за счет ДТЭК Бурштынской ТЭС

В энергосистеме Украины работает 44 блока ТЭС и ТЭЦ.

Из-за аварийного ремонта на государственной Трипольской ТЭС компании "Центрэнерго" дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины покрывают за счет дополнительного блока ДТЭК Бурштынской ТЭС.



Об этом сообщила пресс-служба Бурштынской ТЭС, сообщает Главком.



"24 декабря в 07:14 по команде НЭК "Укрэнерго" пришлось перефиксировать энергоблок 8 на объединенную энергосистему Украины, чтобы оперативно покрыть там дефицит электроэнергии. Блок будет работать в ОЭС до окончания вечернего максимума", – говорится в сообщении предприятия.



Согласно данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 11.40 24 декабря в энергосистеме Украины работает 44 блока ТЭС и ТЭЦ. Из них 6,5 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго", 31 блок ТЭС ДТЭК Энерго, 6 блоков ТЭЦ и полблока Славянской ТЭС. В аварийном ремонте находится 1,5 блока Трипольской ТЭС и корпус Славянской ТЭС.



Ранее в ДТЭК Энерго сообщали, что в связи с резким похолоданием и простоем других предприятий тепловой генерации, ТЭС компании несут повышенную нагрузку и работают всем доступным оборудование. В дневной пик нагрузки 23 декабря в энергосистеме работали рекордные 32 энергоблока ТЭС ДТЭК Энерго из всех работающих 43 блоков ТЭС и ТЭЦ. Это самый высокий показатель с января этого года.