Из-за аварии на Трипольской ТЭС дефицит электроэнергии покрывают за счет ДТЭК Бурштынской ТЭС
В энергосистеме Украины работает 44 блока ТЭС и ТЭЦ.
Из-за аварийного ремонта на государственной Трипольской ТЭС компании "Центрэнерго" дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины покрывают за счет дополнительного блока ДТЭК Бурштынской ТЭС.
Об этом сообщила пресс-служба Бурштынской ТЭС, сообщает Главком.
"24 декабря в 07:14 по команде НЭК "Укрэнерго" пришлось перефиксировать энергоблок 8 на объединенную энергосистему Украины, чтобы оперативно покрыть там дефицит электроэнергии. Блок будет работать в ОЭС до окончания вечернего максимума", – говорится в сообщении предприятия.
Согласно данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 11.40 24 декабря в энергосистеме Украины работает 44 блока ТЭС и ТЭЦ. Из них 6,5 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго", 31 блок ТЭС ДТЭК Энерго, 6 блоков ТЭЦ и полблока Славянской ТЭС. В аварийном ремонте находится 1,5 блока Трипольской ТЭС и корпус Славянской ТЭС.
Ранее в ДТЭК Энерго сообщали, что в связи с резким похолоданием и простоем других предприятий тепловой генерации, ТЭС компании несут повышенную нагрузку и работают всем доступным оборудование. В дневной пик нагрузки 23 декабря в энергосистеме работали рекордные 32 энергоблока ТЭС ДТЭК Энерго из всех работающих 43 блоков ТЭС и ТЭЦ. Это самый высокий показатель с января этого года.
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гадить "переворотчик" ЗЕ-бені рятувати Україну
Типа "наезды" Зели - не предлагать...
Предельно хорошо об этом сказано в статье:
На станциях мало угля, в хранилищах мало газа, и все это почти никого не волнует. Такой провальной подготовки к зиме почти на всех уровнях никогда не было. Как и такого наплевательского отношения к этому. «Будь что будет, - решила власть, - авось проскочим!».
Президент любит хорошие новости, не стоит его огорчать. Да и зачем? На дворе тепло! За окном - дождь, елки, гирлянды и предвкушение праздников.
Понятно, что при серьезной зиме энергосистема ляжет, но вот мягкую зиму можем и проскочить. Так как менять что-либо уже поздно, то, собственно, нечего и волноваться. ...
https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html
что, Бурштынская ТЭС уже имеет возможность подключения к обьединенной энергосети Украины? До недавна это был автономный т.н. Бурштынский энергоостров, что позволяло Ахметову как монополисту взвинчивать там цены на э\э в том западном регионе
Добре, що є ДТЕК Ахметова. Він і вугіллям займається, і електрику виробляє. А зелені тільки крадуть і переслідують тих, хто хоч на щось здатний!