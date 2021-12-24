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Из-за аварии на Трипольской ТЭС дефицит электроэнергии покрывают за счет ДТЭК Бурштынской ТЭС

Из-за аварии на Трипольской ТЭС дефицит электроэнергии покрывают за счет ДТЭК Бурштынской ТЭС

В энергосистеме Украины работает 44 блока ТЭС и ТЭЦ.

Из-за аварийного ремонта на государственной Трипольской ТЭС компании "Центрэнерго" дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины покрывают за счет дополнительного блока ДТЭК Бурштынской ТЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Бурштынской ТЭС, сообщает Главком.

"24 декабря в 07:14 по команде НЭК "Укрэнерго" пришлось перефиксировать энергоблок 8 на объединенную энергосистему Украины, чтобы оперативно покрыть там дефицит электроэнергии. Блок будет работать в ОЭС до окончания вечернего максимума", – говорится в сообщении предприятия.

Согласно данным НЭК "Укрэнерго", по состоянию на 11.40 24 декабря в энергосистеме Украины работает 44 блока ТЭС и ТЭЦ. Из них 6,5 блоков государственных ТЭС "Центрэнерго", 31 блок ТЭС ДТЭК Энерго, 6 блоков ТЭЦ и полблока Славянской ТЭС. В аварийном ремонте находится 1,5 блока Трипольской ТЭС и корпус Славянской ТЭС.

Ранее в ДТЭК Энерго сообщали, что в связи с резким похолоданием и простоем других предприятий тепловой генерации, ТЭС компании несут повышенную нагрузку и работают всем доступным оборудование. В дневной пик нагрузки 23 декабря в энергосистеме работали рекордные 32 энергоблока ТЭС ДТЭК Энерго из всех работающих 43 блоков ТЭС и ТЭЦ. Это самый высокий показатель с января этого года.

Автор: 

ТЭС (280) энергетика (2551)


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Топ комментарии
+3
Сегодня 1 апреля?
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24.12.2021 18:10
+3
Идиоты,как обычно живут сегодняшним днём.😞
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24.12.2021 18:36
+1
От же горе дтку в Украину эл энергию подавать пришлось, а не на экспорт гнать.
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24.12.2021 17:29
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От же горе дтку в Украину эл энергию подавать пришлось, а не на экспорт гнать.
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24.12.2021 17:29 Ответить
Та не кажи,
гадить "переворотчик" ЗЕ-бені рятувати Україну
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24.12.2021 19:53 Ответить
Ну канешна куда же без рятівника. Вы ещё канал его ты послушайте, он там и вылечил всех и накормил, а теперь и обогрел. Да и вообще какие нафиг власти, боги и тд. все на его могучих плечах и дворцах держится, а мы неблагодарные не понимаем этого.
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25.12.2021 06:52 Ответить
Без самопиарра - ну никак?Государство в Государстве Украина? 21 век.Нужно делить на 7 независимых компаний.
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24.12.2021 17:45 Ответить
если бы в Украине было 7 независимых компаний на каждый сегмент рынка, то большинство проблем ушло бы само по себе. увы. мы еще далеки от этого.
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24.12.2021 18:19 Ответить
зрады не получается) в домах тепло, никто не мерзнет, а кому то так хотелось)
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24.12.2021 17:56 Ответить
Сегодня 1 апреля?
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24.12.2021 18:10 Ответить
уже? ты пишешь мне из будущего? шо там царь? живой еще?
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24.12.2021 18:18 Ответить
Идиоты,как обычно живут сегодняшним днём.😞
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24.12.2021 18:36 Ответить
🖕😞
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24.12.2021 18:40 Ответить
🖕🥴
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24.12.2021 18:42 Ответить
Ванька, скажи "дякую" алігарху Ахметов 🤔
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24.12.2021 19:55 Ответить
вероятно,уже пора заняться следствием причин внезапных аварий и остановок АЭС и ТЭЦов в необыкновенно подезный для Ахметова момент.Как-то уж очень " к столу" оказывается этот ДЕЭК.А дело уже смахивает на экономическую диверсию и разпушение энергонезависимости ГОСУДАРСТВА.Ставки уже выросли настолько что пора расследовать эту цепь "внезапностей" как преступление против государства
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24.12.2021 17:58 Ответить
"И кто его посалит? он же памятник"(с)

Типа "наезды" Зели - не предлагать...
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24.12.2021 19:43 Ответить
Уже було в 30-ті роки. Займалися "врєдітєлямі і троцкістамі" Хочете повторення?
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24.12.2021 20:13 Ответить
почему нет,если это очистит государство от "теневых воротил" ? )
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25.12.2021 12:19 Ответить
Як би Ви їх не називали, чи то "воротіли", чи "троцкісти", чи олігархи", чи "українські фашисти" (саме таке визначення було у справах 30-х, бандерівців тоді іще не було), чи ще якось, але результат буде один, каток репресій пройде по усій країні. Це уже було, це уже є у сусідів.
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25.12.2021 13:23 Ответить
должен уточнить,что НИКОГДА и никого в 30-е годы в Украине не называли "фашистами".Фашисты вообще были только в Италии.Даже в Германии были национал-социалисты.Туповатые и малограмотные "историки " СССР даже не трудились с определениями и "гребли под один шаблон".Вот так же,как и Вы пытаетесь малочисленную группу олигархов "спрятатать за спину" всего украинского народа..Их не только можно,но и нужно полностью передать под следствие.Не потому.что богаты,а потому,что не смогут ответить о происхождении первого капитала...потому что владеют запрещёнными к приватизации недрами земли и стратегическими объектами.а то и отраслями...за невыполнение условий приватизации : МОДЕРНИЗИРОВАТЬ приватизируемое, НЕ СОКРАЩАТЬ рабочие места,платить ДОСТОЙНУЮ зарплату,НЕ НАРУШАТЬ ЭКОЛОГИЮ и многое-многое другое.
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25.12.2021 23:27 Ответить
Ахметка одобряет.
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24.12.2021 18:09 Ответить
Основная причина - "держава" в лице власти забила на кризисное состояние энергетики в стране в целом, и, в частности, на подготовку запасов угля к зиме.
Предельно хорошо об этом сказано в статье:

На станциях мало угля, в хранилищах мало газа, и все это почти никого не волнует. Такой провальной подготовки к зиме почти на всех уровнях никогда не было. Как и такого наплевательского отношения к этому. «Будь что будет, - решила власть, - авось проскочим!».
Президент любит хорошие новости, не стоит его огорчать. Да и зачем? На дворе тепло! За окном - дождь, елки, гирлянды и предвкушение праздников.
Понятно, что при серьезной зиме энергосистема ляжет, но вот мягкую зиму можем и проскочить. Так как менять что-либо уже поздно, то, собственно, нечего и волноваться. ...
https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html

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24.12.2021 19:40 Ответить
А кто-то в курсе, прольет свет:

что, Бурштынская ТЭС уже имеет возможность подключения к обьединенной энергосети Украины? До недавна это был автономный т.н. Бурштынский энергоостров, что позволяло Ахметову как монополисту взвинчивать там цены на э\э в том западном регионе
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24.12.2021 19:49 Ответить
зеля бы не взвинчивал... но у него поломалось (
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24.12.2021 20:31 Ответить
Одним словом найбільший забруднювач повітря державна Трипільська ТЕС, практично не мала вугілля, та іще поламалася Три в одному. Міністерство енергетики Зеленського - зробило всіх разом!
Добре, що є ДТЕК Ахметова. Він і вугіллям займається, і електрику виробляє. А зелені тільки крадуть і переслідують тих, хто хоч на щось здатний!
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24.12.2021 20:10 Ответить
зеля облажался и принимает помощь от ахметова, и при этом на него тянет )
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24.12.2021 20:31 Ответить
 
 