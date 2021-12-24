В Раде заявили о конфликте интересов у нового руководителя "ГарПока" и обратились в НАБУ

Рабочая группа Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, главы ВСК Валентина Наливайченко.

"Мы выявили коррупционный конфликт интересов у руководителя ключевого энергетического предприятия Украины с годовым доходом 69 млрд грн! Речь идет об Андрее Пилипенко - и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель". Все по классической в ​​Украине коррупционной схеме: активы, которые получат средства от госпредприятия, оформленные на ближайших родственников", - сообщил нардеп.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием открыть производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

"Если коротко: руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Пилипенко (предприятия, которое по закону обеспечивает население льготной ценой на электроэнергию, а также производит расчеты с производителями солнечной и ветровой энергетики) сам прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере "зеленой" энергетики", - объяснил нардеп.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, находящиеся на этапе строительства станции, а также трейдеров электроэнергией.

"Эти компании семьи топ-чиновника уже получают средства со счетов государственного предприятия, которым руководит Пилипенко. Если упростить, фактически руководитель госпредприятия ежемесячно подписывает платежные поручения на выплату государственных средств фирмам своей жены, - подчеркнул Наливайченко. - Требую немедленной реакции правоохранительных органов на выявленные ВСК материалы".

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.