Финалист конкурса на руководителя САП Синюк обжалует результат отбора: "Мне неверно выставили баллы за практическое задание"
Финалист конкурса о назначении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк обжалует результат отбора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии Укринформу.
"Я считаю, что мне были неверно выставлены баллы за практическую задачу. Я думаю, что это является основанием для обжалования решения комиссии. Также на протяжении конкурса были другие нарушения", - утверждает он.
Синюк добавил, что пока не направил исковое заявление в суд, но планирует это сделать.
Как отмечалось, по результатам конкурса больше всего баллов у детектива НАБУ Клименко.
Впрочем, из-за срыва процедуры со стороны контролируемых Банковой членов конкурсной комиссии победитель до сих пор не объявлен.
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програв. витри соплі і шуруй в стійло.
Если уже столько позорились то нельзя останавливаться и надо довести это позорище до полного пистеца.
Обжалує воно... учень початкових класів... ідіот...а право на обжалування в тебе є? Цирк шапіто