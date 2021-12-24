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Финалист конкурса на руководителя САП Синюк обжалует результат отбора: "Мне неверно выставили баллы за практическое задание"

Финалист конкурса на руководителя САП Синюк обжалует результат отбора:

Финалист конкурса о назначении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк обжалует результат отбора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

"Я считаю, что мне были неверно выставлены баллы за практическую задачу. Я думаю, что это является основанием для обжалования решения комиссии. Также на протяжении конкурса были другие нарушения", - утверждает он.

Синюк добавил, что пока не направил исковое заявление в суд, но планирует это сделать.

Как отмечалось, по результатам конкурса больше всего баллов у детектива НАБУ Клименко.

Впрочем, из-за срыва процедуры со стороны контролируемых Банковой членов конкурсной комиссии победитель до сих пор не объявлен.

Автор: 

конкурс (1142) обжалование (37) САП (2059) Синюк (5)


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Топ комментарии
+39
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24.12.2021 17:39
+27
ПРОшу на новий рік Зе чмо не показувати.
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24.12.2021 17:44
+17
Сцицерон🤣
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24.12.2021 17:59
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24.12.2021 17:39 Ответить
Сцицерон🤣
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24.12.2021 17:59 Ответить
потужно задвинув. Вражає!
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24.12.2021 18:13 Ответить
Я б стільки не випив, щоб так висловитися!
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24.12.2021 18:17 Ответить
Tak to tak, nevipil ti, no tut v zdravom sostojanije, nu ok ok, narkotiki eto uzhe postojanno
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24.12.2021 18:25 Ответить
В руководители ОП Зеля пусть берет Кличка. Они найдут общий язык.
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24.12.2021 18:36 Ответить
ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ ЛУЧШЕ АННУЛИРОВАТЬ КОНКУРС И ВСЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТО БУДЕТ ПЕНДЕЛЕМ ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКОМУ... а если начинает плакаться Синька... я хароший а мне не купили лесопеда....то гнать обоих в шею...вместе с комиссией также чем посадить в САП собачонку Портнова Татарова Ермака Зели то лучше пусть висит между Луной и Марсом все какашки вентилятор будет забрасывать на Вову....персонально..... Вова обещал лично США Байдену и провел как пацана ....а такое США проглотит..... но не забудет.... а вот когда месть станет холодной Вова получит свой пендель и по этой теме....
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24.12.2021 18:46 Ответить
К чему ты это высрал?
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24.12.2021 20:31 Ответить
А чтобы ты перданул
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24.12.2021 21:34 Ответить
Почитай первый пост . Может до твоих куринных мозгов и дойдет.
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24.12.2021 21:36 Ответить
Доначислять баллы будет вовк.
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24.12.2021 17:40 Ответить
Або портнов
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24.12.2021 17:41 Ответить
Так виграв же той претендент за якого був Шабунін? Правда перемогла? Катастроффа не відбулася?
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24.12.2021 17:49 Ответить
Никто не выиграл. Конкурс сорван и будет по новой. Потому что у членов комиссии голодная кошка дома, они устали и у них болит голова. Это не шутка, это цитаты членов комиссии, которых туда назначил Коломойский.
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24.12.2021 18:19 Ответить
Ну себя вы уже полностью огадили, ну хоть страну пожалейте, она не виновата, что такие дебилы ей управляют.
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24.12.2021 17:42 Ответить
Вони що самі себе в президенти обирають ?
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24.12.2021 17:44 Ответить
Синюк та вже зразу подай в ОАСК на аріфметику і оскаржуй що 2+2=4 , там тобі допоможуть
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24.12.2021 17:42 Ответить
Чому ви не оскаржуете назначення ДБР,СБУ,ГПУ,МВД ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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24.12.2021 17:43 Ответить
взяти би його та й....ти об сходинку
програв. витри соплі і шуруй в стійло.
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24.12.2021 18:14 Ответить
Ну себя вы уже полностью огадили, ну хоть страну пожалейте, она не виновата, что такие дебилы ей управляют.
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24.12.2021 17:43 Ответить
Ну себя вы уже полностью огадили, ну хоть страну пожалейте, она не виновата, что такие дебилы ей управляют.
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24.12.2021 17:44 Ответить
ПРОшу на новий рік Зе чмо не показувати.
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24.12.2021 17:44 Ответить
Пане Олеже, боїтеся,що у екран що-небудь пожбурите ?
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24.12.2021 17:50 Ответить
Люди обплюют телевизор и могут обрыгать новогодний стол слушая и видя наркомана Зелю
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24.12.2021 17:59 Ответить
Зарегайте кто то петицию на сайте прЗа
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24.12.2021 17:59 Ответить
Я завжди зустрічаю під привітання Порошенка.
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24.12.2021 18:49 Ответить
налеюсь из одиночной камеры или ссылки
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24.12.2021 19:17 Ответить
Чим ти налився?
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24.12.2021 19:24 Ответить
Прозрел называется. Хоть бы не позорился, а то может стать похожим на клоуна.
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24.12.2021 17:45 Ответить
Сучёнок! Уже лёг под портнова, татарова и ермака !
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24.12.2021 17:49 Ответить
Та он оттуда и не вылазил.
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25.12.2021 02:17 Ответить
Ось воно! Нарешті знайшовся нормальний привід не пустити Клименка на директора САП. І для Зєльопи класна отмазка перед Байденом за підписану маляву, мол я не я і жопа не моя!
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24.12.2021 17:51 Ответить
скільки балів не вистачило?
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24.12.2021 17:53 Ответить
Навіщо ці потуги? Міжнародні члени комісії все одно не визнають інших результатів після того що відбулось.
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24.12.2021 17:57 Ответить
о Боже - яке воно нікчемне ...
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24.12.2021 17:59 Ответить
Почти неделю банда ОП во главе с з,е соображала, как провалить конкурс, и ничего тупорылые не придумали, кромк срыва конкурса, уверен комуняку ждут большие проблемы, а в итоге, нары.
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24.12.2021 18:00 Ответить
Ходи на пляшку.
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24.12.2021 18:29 Ответить
Ну, яка ж сволота цей синяк
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24.12.2021 18:05 Ответить
Сволота- шмаркля. А що синяку говорять робити, те він і робить.
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24.12.2021 18:13 Ответить
виртуальный чювачёк хочет в е-балох получить. щас там это моднё )
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24.12.2021 18:16 Ответить
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24.12.2021 18:24 Ответить
"ревіли бджоли".... Они що, обіжралися цукерок "Шалені бджілки"???
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24.12.2021 23:05 Ответить
Я все ж таки оптиміст. Думаю що років через двадцять керівник цього органу буде таки обраний. Тому можна весело святкувати новорічні свята і з надією дивитися в майбутнє - років через тридцять після обрання керівника будуть перші результати боротьби з корупцією
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24.12.2021 18:26 Ответить
Клован пообещал Байдену что всё будет путём насчёт САП,а дерьмак синюков подтягивает и устраивает саботаж. И это во время угрозы прямого вторжения кацапни.... Их-сук четвертовать надо будет.
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24.12.2021 18:28 Ответить
да ****! мне тоже в зарплате неверное количество нулей ставят, цуки!!
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24.12.2021 18:33 Ответить
Синюк, а тебе нельзя на такую посаду. У тебя фамилия не подходящая, а если ты ещё и бухаешь или что другое то вообще труба….
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24.12.2021 18:39 Ответить
Прально Синяк!
Если уже столько позорились то нельзя останавливаться и надо довести это позорище до полного пистеца.
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24.12.2021 18:43 Ответить
Баба Бєня кого хоче?- Того й ;виберуть;.
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24.12.2021 18:51 Ответить
Шабунину надо принять успокоительное.
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24.12.2021 18:55 Ответить
Зеля, закусив удила, лезет в самую жопу!
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24.12.2021 19:02 Ответить
невже решил наложить санкции на прямой анал?
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24.12.2021 23:08 Ответить
Имитация бурной деятельности продолжается. Зелебобоики восхищаются и готовят свои копеечки на коммуналку...
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24.12.2021 19:05 Ответить
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб". Теми: про політичне переслідування Пороха і про "обрання" керівника САП
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24.12.2021 19:12 Ответить
Знающие люди, подскажите, это патриотичный кандидат или ОП опять срывает конкурс? А то прямо не понятно зрада или перемога.
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24.12.2021 19:30 Ответить
мамці ще пожалійся, чмошнік зелений
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24.12.2021 19:41 Ответить
Що таки вирішили свого синяка протягнути?
Обжалує воно... учень початкових класів... ідіот...а право на обжалування в тебе є? Цирк шапіто
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24.12.2021 21:21 Ответить
пустите дядьку до корыта...Через пару лет у него репа не будет влазить в широкоформатный кадр...
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24.12.2021 23:00 Ответить
 
 