Финалист конкурса на руководителя САП Синюк обжалует результат отбора: "Мне неверно выставили баллы за практическое задание"

Финалист конкурса о назначении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк обжалует результат отбора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

"Я считаю, что мне были неверно выставлены баллы за практическую задачу. Я думаю, что это является основанием для обжалования решения комиссии. Также на протяжении конкурса были другие нарушения", - утверждает он.

Синюк добавил, что пока не направил исковое заявление в суд, но планирует это сделать.

Как отмечалось, по результатам конкурса больше всего баллов у детектива НАБУ Клименко.

Впрочем, из-за срыва процедуры со стороны контролируемых Банковой членов конкурсной комиссии победитель до сих пор не объявлен.