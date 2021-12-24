Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новозвановки, Марьинки и Екатериновки, - пресс-центр ОС
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм. В сторону Катериновки русские наемники открывали огонь с подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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пресцентр ОС попередити...
1 подарил цемаха , обманув разведчиков
2 Слили 7спецопераций и "Вагнергейт"
3 набрехал Блинкену ,что его брата убили на Гражданской войне
Хоча, це заява завхоза. А яким боком завхоз до подібних заяв?
Будут прятаться Бубочка с Ермаком за живым бабским ЩИТОМ.
С@ка..... бракує слів на цю ситуацію з такою ЗЕбільною Владою....
https://youtu.be/plGj8VRTqJE?t=4
Люди, воюющие за Родину, получают зарплату. Это нормально, у всех семьи. Но получают они её в деньгах своей Родины.
В каких деньгах получают зарплату бандиты Недоноссии?
@_A_Vit_
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https://twitter.com/_A_Vit_/status/1474372839679700999 3 ч
Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "Украина планирует с дронов сбросить химическое оружие", а ВСУ - "отравить Северский Донец" (который питает и подконтрольные районы Украины). Готовящаяся Россией возможная провокация начинает приобретать законченные очертания.
https://mil.in.ua/uk/tag/vijna-na-donbasi/ Війна на Донбасі https://mil.in.ua/uk/tag/donbas/ Донбас https://mil.in.ua/uk/tag/informaciyna-viyna/ Інформаційна війна https://mil.in.ua/uk/tag/rosiyska-ahresiya/ Російська агресія https://mil.in.ua/uk/tag/rf/ Росія https://mil.in.ua/uk/tag/ukraine/ Україна
Окупаційні сили Росії готують дезінформаційні атаки та постановочні матеріали про використання Україною та США хімічної зброї проти мешканців Донбасу.
Про це повідомляє Мілітарний.
Волонтери міжнародної спільноти https://informnapalm.org/51064-volonteram-peredali-dokument/ InformNapalm отримали та оприлюднили документ інформаційних операцій так званого «Міністерства інформації ДНР».
Повідомлено, що документ з окупованої території нібито призначений для кураторів із російських спецслужб.
Документ є звітом про заходи щодо інформаційної діяльності проти України.
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Заголовний як «Отчет по информационному противодействию, направленному на информирование населения Украины и жителей, временно подконтрольных ей территорий Донбасса за 2021 год».
Як запевняє інсайдер волонтерів, звіт вказує факти виконання завдань в інформаційній сфері, поставлених «міністерству» кураторами з російських спецслужб.
Якщо вірити звіту, то за 2021 рік співробітниками цієї структури було здійснено 53 активні інформаційні заходи, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України.
Постановки з хімзброєю
Особливо цікавими є пункт 54-й, захід стоїть на паузі «до особливого розпорядження».
У пункті 54 документу говориться, що вже створена та підготовлена до публікації дезінформація та постановочні фотоматеріали про перекидання ЗСУ спільно з американськими та натівськими спеціалістами хімічної зброї.
Хімічна зброя у постановках має бути перекинута в район лінії розмежуванн
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ