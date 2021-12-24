Конкурс на главу САП: ОП-шные члены комиссии пытаются протиснуть обман, но это заметили "международники", - Шабунин

Подконтрольные Офису президента члены комиссии по проведению конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры пытаются протиснуть проект решения, который дает право главе комиссии не направлять генпрокурору представление на назначение победителя.

Об этом пишет в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Шабунин отметил, что ранее независимым членам комиссии уже пришлось отражать попытки "ОП-шной части" организовать повторную спецпроверку в отношении победителей конкурса: НАПК заявило, что это незаконно.

"Сейчас опешные члены толкают проект решения, который дает право председателю комиссии не посылать генпрокурору представление на назначение победителя. Хитроумные руки Зеленского/Ермака в комиссии втолкнули в этот проект решение формулировки "при условии" и думали, что эксперты с мировым именем этого не заметят", – написал он.

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По словам Шабунина, "международники" заметили это и заявили, что не будут голосовать за этот обман.

"Какой жестокий стыд. Боже, как стыдно", - добавил Шабунин.

Финальное голосование комиссии должно состояться в 18:30.