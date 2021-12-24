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Конкурс на главу САП: ОП-шные члены комиссии пытаются протиснуть обман, но это заметили "международники", - Шабунин

Конкурс на главу САП: ОП-шные члены комиссии пытаются протиснуть обман, но это заметили

Подконтрольные Офису президента члены комиссии по проведению конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры пытаются протиснуть проект решения, который дает право главе комиссии не направлять генпрокурору представление на назначение победителя.

Об этом пишет в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

Шабунин отметил, что ранее независимым членам комиссии уже пришлось отражать попытки "ОП-шной части" организовать повторную спецпроверку в отношении победителей конкурса: НАПК заявило, что это незаконно.

"Сейчас опешные члены толкают проект решения, который дает право председателю комиссии не посылать генпрокурору представление на назначение победителя. Хитроумные руки Зеленского/Ермака в комиссии втолкнули в этот проект решение формулировки "при условии" и думали, что эксперты с мировым именем этого не заметят", – написал он.

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По словам Шабунина, "международники" заметили это и заявили, что не будут голосовать за этот обман.

"Какой жестокий стыд. Боже, как стыдно", - добавил Шабунин.

Финальное голосование комиссии должно состояться в 18:30.

Автор: 

конкурс (1142) Шабунин (535) САП (2059) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+21
Який же клятий встид. Боже, як соромно", - додав Шабунін Джерело:
А за віслюка тобі не соромно в 19 було голосувати ?
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24.12.2021 18:45
+13
Вибрав народ віслюка, то і закони віслючі
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24.12.2021 18:30
+13
І шо, після всіх Кловунських викрутасів хтось дума що щось запрацює в Україні?
Наївні зедібіли. Привели до влади опе**ла.І Шабунін там же.
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24.12.2021 18:36
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Правда переможе!!! І при праведному керівнику САП Клименку настане царство боже в Україні?
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24.12.2021 18:32 Ответить
Шо за номерна херня? Звідки ви строчите?
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24.12.2021 18:37 Ответить
войди с фейса и ты номерным станешь
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24.12.2021 18:47 Ответить
Вибрав народ віслюка, то і закони віслючі
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24.12.2021 18:30 Ответить
начебто у петіного генпрокулола-алкаша закони були кращі ..
обидва хитровимахані
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24.12.2021 22:36 Ответить
згинь зепліснява
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24.12.2021 22:39 Ответить
Значит щас подоспеет ришення ОАСК.)
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24.12.2021 18:32 Ответить
І шо, після всіх Кловунських викрутасів хтось дума що щось запрацює в Україні?
Наївні зедібіли. Привели до влади опе**ла.І Шабунін там же.
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24.12.2021 18:36 Ответить
Смысл антикоррупционного прокурора (не зелиного ставленника) - баланс власти в стране. А Зеля с САП допрыгается, что США зелю и беню поставят раком... и сделают больно...
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24.12.2021 18:38 Ответить
Який баланс? Баланс запрацює коли призначать керівника САП?
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24.12.2021 18:41 Ответить
А вы разве не видите, что зеленский узурпировал полномочия всех ветвей власти?
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24.12.2021 18:43 Ответить
Я то вижу.
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24.12.2021 18:45 Ответить
то, что зеленский ноль, не значит, что у него власти ноль, нами часто правят ничтожества, или вы намекаете, что зеленского посадить не за что будет, типа правил не он, а коллективный зеленский в виде стада клоунов в Верховной Раде, Елдака Татарова и иже с ними?
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24.12.2021 18:49 Ответить
А Вы из Чехии видите?
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25.12.2021 01:52 Ответить
бЕННЯ ТАК КРЕПКО СЖАЛ КОККИ ЗЕ ЧТО ТОТ И ПИСКНУТЬ НЕ МОЖЕТ
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24.12.2021 18:39 Ответить
А кто ему не сжимал фаберже ? И Ермак, и Кадиров, и Путлер... А зачем нам такой президент?
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24.12.2021 18:59 Ответить
тут наверное не беня сжал, скорее козак придавил ермаку, а тот зеленкину
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24.12.2021 19:29 Ответить
Який же клятий встид. Боже, як соромно", - додав Шабунін Джерело:
А за віслюка тобі не соромно в 19 було голосувати ?
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24.12.2021 18:45 Ответить
Єто другое.
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24.12.2021 18:46 Ответить
Позвольте!
Вы совершенно не правы и натурально ошибаетесь. Он не голосовал за осла, он голосовал за Зеленского. А вот ослы голосовали за Зеленского.
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24.12.2021 19:07 Ответить
Ну тоді так - ослы голосували за віслюка
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24.12.2021 19:35 Ответить
ВАШ ВАРИАНТ ПРИЕМЛЕМ НО СКОРЕЕ ТАК
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24.12.2021 20:15 Ответить
рівно те саме хтів написати)))
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24.12.2021 19:24 Ответить
тгда это другое, срубить бабла на ввыборах святое... у нас в стране журналисты вообще за страну не думают... тыкни на любого журналиста или расследователи на вольных хлебах и за норм кеш они и за пукина притопят если им гарантии безопасности дать... а тут за разсмеши комика бабло ввозили в страну тоннами... изи мани, а страна перетопчется
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24.12.2021 19:36 Ответить
А вы у нас встречали журналистов?!

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24.12.2021 20:14 Ответить
они то есть в целом, и как все журналисты старались не агитировать низакого, например Цимбалюк.
а есть хапуги, которые между выборами из отовсюду кричат о своей журналиской чести, но как только приходит заказ так сразу к кормухе.... а потом шабунины всякие расказывают какой у них млять центр протыдии корупции - если ребята поддержали на выборах самую вороватую власть за всю историю
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24.12.2021 20:31 Ответить
Ещё одна Пифия, Оракул и Ванга в одном лице? Это заметили ВСЕ здравомыслящие люди.
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24.12.2021 19:04 Ответить
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб". Теми: про політичне переслідування Пороха і про "обрання" керівника САП
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24.12.2021 19:10 Ответить
Петрович прокукарекай за Юлю Владимирну...она следуюший начальник Кучмы...
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24.12.2021 19:40 Ответить
Самоорганизация населения в любом деле даже в Германии или Финляндии,самый крутой способ дать по роже властям не умеющим ничего делать,как баблосы косить налогоплательщиков.... Игорь Валерьевич честный вор,которых в мире раз два и все...,список окончен...,но его батько Леонид Данилыч...это шедевр...Уникум....Гордись Украина....
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24.12.2021 19:18 Ответить
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24.12.2021 19:20 Ответить
...зато_нє_Порошенко... (с) Їжте, пане Шабунине.
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24.12.2021 19:27 Ответить
Я спросил у детей они приедут на Риздво... Нет, для них нет страны где 73% думают не так как они...
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24.12.2021 19:29 Ответить
Я тоже спрашивал сыновей...приедете?кажуть не ...
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24.12.2021 19:30 Ответить
а як вальяжно шибунін ходив попід руки з Богданом і в НАБУ і в Конституційний суд, в Мінюст, у ВР і це було до виборів. А потім як завжди Богдану спалили автомобіль а Шибуніну хату. І хто, той за кого топили
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24.12.2021 20:36 Ответить
зешобла.
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24.12.2021 23:01 Ответить
Шабунин похож на Павлика Морозова...
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24.12.2021 23:12 Ответить
 
 