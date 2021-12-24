Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на руководителя САП, – финалист конкурса Клименко

Офис генерального прокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу финалист конкурса на должность нового главы САП, детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Офис генпрокурора хочет проводить повторную специальную проверку. По этому поводу я обратился в НАПК за разъяснением, нужна ли повторная специальная проверка. В НАПК сообщили, что правовых оснований для ее проведения нет, потому что на один конкурс специальная проверка проводится один раз. Этот ответ я направил в комиссию", – сказал Клименко.

Он отметил, что якобы Офис генпрокурора, требуя проведения повторной спецпроверки, ссылается на решение конкурсной комиссии. Однако комиссия такого решения не принимала, заметил Клименко.

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