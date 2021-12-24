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Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на руководителя САП, – финалист конкурса Клименко

Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на руководителя САП, – финалист конкурса Клименко

Офис генерального прокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу финалист конкурса на должность нового главы САП, детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Офис генпрокурора хочет проводить повторную специальную проверку. По этому поводу я обратился в НАПК за разъяснением, нужна ли повторная специальная проверка. В НАПК сообщили, что правовых оснований для ее проведения нет, потому что на один конкурс специальная проверка проводится один раз. Этот ответ я направил в комиссию", – сказал Клименко.

Он отметил, что якобы Офис генпрокурора, требуя проведения повторной спецпроверки, ссылается на решение конкурсной комиссии. Однако комиссия такого решения не принимала, заметил Клименко.

Читайте также: Избрание руководителя САП: конкурсная комиссия снова не утвердила результаты конкурса

Автор: 

конкурс (1142) САП (2059) НАПК (1220) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+21
ОГП хочет не проверки, он хочет синюка.
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24.12.2021 19:34
+15
"Спецперевірка", то як Гогілашвілі проходив, чи як його дружина - секретарка Зеленського?
Лицеміри
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24.12.2021 19:46
+12
а вот если бы на его месте был гомиашпили, то проверка бы вообще не требовалась )
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24.12.2021 19:46
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ОГП хочет не проверки, он хочет синюка.
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24.12.2021 19:34 Ответить
Каждый Наполеон носит в рюкзаке жезл Фараона!
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24.12.2021 19:40 Ответить
может, правильнее - ОПГ?...
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24.12.2021 19:40 Ответить
Это его инициалы.
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24.12.2021 19:45 Ответить
а Татарову пофіг!
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24.12.2021 19:35 Ответить
Если покрывает президент, то да, пофиг
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24.12.2021 20:21 Ответить
Есть толко вход.
И то не тот. (с)
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24.12.2021 19:38 Ответить
Хотели создать прецедент, когда итоги конкурса не будут подведены никогда (если что-то не устраивает)... остались в загашнике еще подачи в суд на "несправедливые" итоги ...
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24.12.2021 19:39 Ответить
Хуцпа!
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24.12.2021 19:40 Ответить
"а вьі докажите"
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24.12.2021 20:02 Ответить
Спецперевірка на предмет лояльності до Татарова, Єрмака, Зеленського?
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24.12.2021 19:43 Ответить
а вот если бы на его месте был гомиашпили, то проверка бы вообще не требовалась )
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24.12.2021 19:46 Ответить
"Спецперевірка", то як Гогілашвілі проходив, чи як його дружина - секретарка Зеленського?
Лицеміри
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24.12.2021 19:46 Ответить
Зеленский его Ленка Ермак Татаров Портнов Синюк Бенедиктовна Баканов все прошли спецпроверку у приемной Путина.... Кремлядска.. и это не шутка ....ЭТО ФАКТ...
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24.12.2021 20:34 Ответить
Не стыда ни совести у нашей власти нет.
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24.12.2021 19:49 Ответить
З якого часу беня (Народ Ігор Валерійович), став офісом ген прокурора?
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24.12.2021 19:55 Ответить
И мы кормим эту власть! ? Не пора ли ей на выход!
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24.12.2021 19:58 Ответить
давно пора. тільки тепер їх нелегко відтягнути від влади. в мене таке відчуття, що вони так вчепились що тільки повстання може відчепити
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24.12.2021 20:05 Ответить
ЗЕлена ОПГ у всій красі. Пора вже на цих покидьків санкції європейські накласти, інакше діла не буде.
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24.12.2021 20:05 Ответить
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24.12.2021 20:09 Ответить
якщо поци піддадуться і здадуть конкурс, з них почнуть кепкувати і казати за очі -Акела промахнувся.
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24.12.2021 20:30 Ответить
Наш геракл-акробат плюет на всю Украину и на всех наших паптнеров, сейчас вопрос, который не стоит выеденного яйца, должна решить улица, со всеми вытекающими последсттвиями
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24.12.2021 20:39 Ответить
ой вей....

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24.12.2021 20:43 Ответить
При таких политических коррупционеров власти, которых не было в Украине за 30 лет,можно ожидать любого подлого беспредела.
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24.12.2021 21:05 Ответить

ПРОДАЖНА, ГЕНЕРАЛЬНА ПРОВОРОКУРАТУРА !
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24.12.2021 21:10 Ответить
**** как этого сепара мента Гогу, так забыли проверить, как помощницу зеленского которая до сих пор не оформлена тоже никто не проверял. А тут повторно, уже краёв не видят
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24.12.2021 22:38 Ответить
Вони би так перевіряли Татарова, Єрмака, Демченка, Голігашвілі і його дружину!!!
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24.12.2021 22:54 Ответить
 
 