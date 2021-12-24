В Германии анонсировали переговоры с Россией по ситуации в Украине, - СМИ
Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться в начале января для обсуждения ситуации вокруг Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание FAZ.
Советник федерального канцлера Олафа Шольца по внешней политике Ейнс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак провели в четверг телефонный разговор с целью организации физической встречи.
В разговоре Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации в Украине и в приграничной с Россией зоне и подчеркнул необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в Нормандском формате. "Целью немецкой стороны остается добиться быстрого оживления Нормандского формата", - заявили в правительстве Германии.
Во вторник Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину впервые после вступления в должность. Этот разговор также касался переговоров в Нормандском формате. Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже в конце 2019 года.
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"Ми (з Козаком - ред.) спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Єрмак також допустив імовірність проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна на відкритті Зимових Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні."
митець
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Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться в начале января для обсуждения украинского конфликта. Советник по внешней политике федерального канцлера Олафа Шольца, Йенс Плетнер и российский переговорщик по Украине Дмитрий Косак позвонили в четверг, чтобы назначить встречу, как немецкое агентство печати узнало в правительственных кругах в пятницу.
В беседе Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации на Украине и в приграничной с Россией территории и подчеркнул необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в так называемом нормандском формате. «Целью немецкой стороны остается скорейшая реактивация нормандского формата», - заявили в правительстве.
Во вторник Шольц впервые с момента вступления в должность позвонил президенту России Владимиру Путину. Речь шла и о переговорах в нормандском формате. Четырехсторонние встречи между Россией, Украиной, Германией и Францией существуют с момента начала конфликта между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками на востоке Украины в 2014 году. Последний саммит состоялся в Париже в конце 2019 года. Достигнутые там договоренности пока не реализованы.
скрізь щури