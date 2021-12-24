В Германии анонсировали переговоры с Россией по ситуации в Украине, - СМИ

Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться в начале января для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание FAZ.

Советник федерального канцлера Олафа Шольца по внешней политике Ейнс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак провели в четверг телефонный разговор с целью организации физической встречи.

В разговоре Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации в Украине и в приграничной с Россией зоне и подчеркнул необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в Нормандском формате. "Целью немецкой стороны остается добиться быстрого оживления Нормандского формата", - заявили в правительстве Германии.

Во вторник Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину впервые после вступления в должность. Этот разговор также касался переговоров в Нормандском формате. Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже в конце 2019 года.

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