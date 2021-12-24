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В Германии анонсировали переговоры с Россией по ситуации в Украине, - СМИ

В Германии анонсировали переговоры с Россией по ситуации в Украине, - СМИ

Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться в начале января для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание FAZ.

Советник федерального канцлера Олафа Шольца по внешней политике Ейнс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак провели в четверг телефонный разговор с целью организации физической встречи.

В разговоре Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации в Украине и в приграничной с Россией зоне и подчеркнул необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в Нормандском формате. "Целью немецкой стороны остается добиться быстрого оживления Нормандского формата", - заявили в правительстве Германии.

Во вторник Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину впервые после вступления в должность. Этот разговор также касался переговоров в Нормандском формате. Последний саммит "нормандской четверки" прошел в Париже в конце 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным, - Ермак

Автор: 

Германия (6926) переговоры (4913) россия (95352)


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Топ комментарии
+5
блазень не потрібен
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24.12.2021 19:54
+4
какаяразнiца?
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24.12.2021 19:52
+4
з таким голосом тільки на рекламу лікування проносів
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24.12.2021 20:13
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а зелю запросили?
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24.12.2021 19:50 Ответить
какаяразнiца?
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24.12.2021 19:52 Ответить
блазень не потрібен
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24.12.2021 19:54 Ответить
потрібен, на бек-вокал згодиться.
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24.12.2021 20:10 Ответить
з таким голосом тільки на рекламу лікування проносів
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24.12.2021 20:13 Ответить
руссиш швайне, ****** капут - начал свою речь представитель Бундестага
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24.12.2021 21:16 Ответить
«потужий» сам без преЗЕдента повирішує "https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/24/7318553/ Голова Офісу президента України Андрій Єрмак планує поговорити телефоном з радником президента РФ Дмитром Козаком
"Ми (з Козаком - ред.) спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Єрмак також допустив імовірність проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна на відкритті Зимових Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні."
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24.12.2021 19:58 Ответить
шо не ясно?!
митець
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24.12.2021 20:02 Ответить
а що поци туди поїдуть? А взагалі різниця тут є- Янек аж тричі на Олімпіаді в Сочі зустрічався з фюрером і ті вкрали крим, а поци зараз будуть "толковать" і в них вкрадуть Київ.
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24.12.2021 20:21 Ответить
Судячи з новини, так, адже ж бубочка засидівся в Україні, його ж ніхто і нікуди не запрошує, а так хочеться розваг за кордоном того ж за гроші платників податків
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24.12.2021 20:40 Ответить
Всі говорять з Росією за Україну крім самої ....
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24.12.2021 19:53 Ответить
члєнограй зайнятий помстами Пороху, воно ж больне
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24.12.2021 20:12 Ответить
Обсуждать будущую должность нового канцлера в роснефти или газпрёме?
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24.12.2021 19:54 Ответить
осталось ещё им провести сепаратные переговоры с сепарами.
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24.12.2021 19:54 Ответить
Даю данную статью в переводе от Гугл. ...самому лень переводить...
Сами разберётесь в ньюансах.

Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться в начале января для обсуждения украинского конфликта. Советник по внешней политике федерального канцлера Олафа Шольца, Йенс Плетнер и российский переговорщик по Украине Дмитрий Косак позвонили в четверг, чтобы назначить встречу, как немецкое агентство печати узнало в правительственных кругах в пятницу.

В беседе Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации на Украине и в приграничной с Россией территории и подчеркнул необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в так называемом нормандском формате. «Целью немецкой стороны остается скорейшая реактивация нормандского формата», - заявили в правительстве.

Во вторник Шольц впервые с момента вступления в должность позвонил президенту России Владимиру Путину. Речь шла и о переговорах в нормандском формате. Четырехсторонние встречи между Россией, Украиной, Германией и Францией существуют с момента начала конфликта между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками на востоке Украины в 2014 году. Последний саммит состоялся в Париже в конце 2019 года. Достигнутые там договоренности пока не реализованы.
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24.12.2021 19:57 Ответить
Какие интриги? -- наши вашим честно сказали, шо Зеле с Беней ждать от нас...*)
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24.12.2021 20:08 Ответить
а нам шо чекать?
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24.12.2021 20:09 Ответить
Хунти.
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24.12.2021 20:10 Ответить
чиєї?
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24.12.2021 20:12 Ответить
Та баньте цього маланца! Йому в черзі за халявним супом робити немає чогось і дрочить тут днями!
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24.12.2021 20:13 Ответить
Патц.
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24.12.2021 20:13 Ответить
Ты, эта -- главно не вспотей, а то завоняешься...*)
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24.12.2021 20:19 Ответить
Гетьманьської, як найкраще.
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24.12.2021 20:13 Ответить
Зай гезунд, патц!
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24.12.2021 20:14 Ответить
та деж ті гетьмани?..
скрізь щури
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24.12.2021 20:17 Ответить
Співчуваю... ...це реально прикро -- згоден.
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24.12.2021 20:20 Ответить
Ось що значить влада клоуна, Німечина і росія будуть говорити про капітуляцію Украіни ,а чому мовчить так званий гарант?
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24.12.2021 20:03 Ответить
він а азербайджані
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24.12.2021 20:06 Ответить
Бо народ вже высрався і безмолствуєт.
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24.12.2021 20:09 Ответить
c русиш швайном разговор возможен, когда швайн стреножен и видит хорошо отточенный нож, который неспешно приближается к его жирной шее, остальные варианты не конструктивны
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24.12.2021 20:07 Ответить
Думаю, нам не надо забывать козла Петра Первого)) С немецкими царьками у нас старые счёты.
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24.12.2021 20:10 Ответить
Такие?
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24.12.2021 20:12 Ответить
У меня есть пара знакомых семей , настоящих западных немцев ( даже из Нюрнберга ). Всё они прекрасно понимают и поддерживают Украину)
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24.12.2021 20:33 Ответить
Всё, что есть... ...можно есть.
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24.12.2021 20:45 Ответить
я казахский немец и я говорю Слава Украине!!!!
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24.12.2021 21:17 Ответить
14 лютого канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд під час телефонної розмови з Петром Порошенком висловили занепокоєння ситуацією навколо Дебальцевого і домовились уважно стежити за розвитком ситуації
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24.12.2021 20:11 Ответить
https://youtu.be/EYDwDBAfaaU ...интересное видео о Вяличии РАБссии... и фюрера
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24.12.2021 21:10 Ответить
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24.12.2021 21:54 Ответить
Перемовини про Україну, ховаючись від України?
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25.12.2021 01:48 Ответить
 
 