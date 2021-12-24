МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Украины из-за брошенного в генконсульство России во Львове "коктейля Молотова"

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины в связи с произошедшим в генконсульстве России во Львове инцидентом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба российского МИД 24 декабря.

"В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", –говорится в заявлении.

Также генконсульство РФ направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области "с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных".

В МИД заявили, что ожидают от Украины "извинений за невыполнение обязательств по обеспечению надлежащей безопасности российского консульского учреждения". Также в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что инцидент "стал следствием нагнетания русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды в РФ".

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