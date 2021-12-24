Президент Молдовы Санду заявляет, что в ее планы не входит встреча с лидером Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не планирует встречаться с лидером Приднестровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В пятницу вечером в ходе передачи "Пятница с Анатолием Голя" на телеканале РТР-Молдова, отвечая на вопрос о возможной встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, она сказала: "В правительстве есть Бюро по реинтеграции, есть установленные форматы диалога. Все проблемы решаются в рамках этих форматов. Когда нужно было обсуждать проблемы с поставками газа на оба берега Днестра, премьер-министр звонила Красносельскому, обсудили эти вопросы. У меня не запланированы встречи с Красносельским", - сказала Санду.

При этом она подчеркнула, что налажено сотрудничество на межведомственном уровне, "органы власти Молдовы решают проблемы, с которыми сталкиваются граждане Молдовы с левого берега Днестра".

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"Мы продолжаем оказывать левобережью Днестра помощь в борьбе с пандемией COVID-19, в решении других проблем, с которыми сталкиваются граждане", - подчеркнула президент.

Она выразила озабоченность проблемой соблюдения прав человека в Приднестровском регионе, отметив необходимость освобождения политических заключенных, в том числе лидера Коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана.

"Мы эти вопросы будем поднимать постоянно, так как ситуация с правами человека в Приднестровье деградирует", - сказала Санду.