Президент Молдовы Санду заявляет, что в ее планы не входит встреча с лидером Приднестровья
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что не планирует встречаться с лидером Приднестровья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В пятницу вечером в ходе передачи "Пятница с Анатолием Голя" на телеканале РТР-Молдова, отвечая на вопрос о возможной встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, она сказала: "В правительстве есть Бюро по реинтеграции, есть установленные форматы диалога. Все проблемы решаются в рамках этих форматов. Когда нужно было обсуждать проблемы с поставками газа на оба берега Днестра, премьер-министр звонила Красносельскому, обсудили эти вопросы. У меня не запланированы встречи с Красносельским", - сказала Санду.
При этом она подчеркнула, что налажено сотрудничество на межведомственном уровне, "органы власти Молдовы решают проблемы, с которыми сталкиваются граждане Молдовы с левого берега Днестра".
"Мы продолжаем оказывать левобережью Днестра помощь в борьбе с пандемией COVID-19, в решении других проблем, с которыми сталкиваются граждане", - подчеркнула президент.
Она выразила озабоченность проблемой соблюдения прав человека в Приднестровском регионе, отметив необходимость освобождения политических заключенных, в том числе лидера Коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана.
"Мы эти вопросы будем поднимать постоянно, так как ситуация с правами человека в Приднестровье деградирует", - сказала Санду.
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У Росії назвали 10 пунктів, які Україна запропонувала РФ для миру на Донбасі
Перше. Україна в ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для відновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року та повернення до виконання "Мір з посилення режиму припинення вогню" від 22 липня 2020 року.
Друге. Україна на засіданні ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для взаємного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Йдеться про КПВВ "Золоте" у Донецькій області та "Щастя" у Луганській області, а також для повторного відкриття всіх уже чинних КПВВ. Україна також готова продовжити режим роботи КПВВ перед святами.
Третє. Україна у ТКГ 8-9 грудня покаже списки тих, хто утримується, на звільнення або обмін, щоб провести обмін до кінця 2021 року. Українська сторона буде готова завершити процесуальне очищення щодо встановлених тих, хто захотів бути переміщеним до ОРДЛО чи Росії.
Четверте. Разом з першими трьома кроками Україна готова на засіданні ТКГ:
повернутися до розгляду проєкту закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України» з імплементованою у ньому «формулою Штайнмаєра»
П'яте. На засіданні ТКГ 8-9 грудня Україна порушить питання щодо забезпечення безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.
Шосте. Телефонна розмова між президентами України та Росії за такими темами:
підтримки повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;
заяви Володимира Зеленського та Владіміра Путіна після телефонної розмови про деескалацію біля українських кордонів;
сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;
визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.
Сьоме. Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.
Восьме. Проведення зустрічі президентів РФ та України.
Дев'яте. Проведення саміту лідерів Нормандської четвірки, куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.
Десяте. Погодження в рамках ТКГ наступних законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:
про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою у нього "формулою Штайнмаєра";
про амністію;
про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
про спеціальну (вільну) економічну зону;
про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО
У 1989-1994 здобула спеціальність менеджменту в Академії економічних досліджень Молдови (ASEM).
У 1995-1998 спеціалізувалась на міжнародних відносинах в Академії державного управління (AAP) в Кишиневі.
2010 року закінчила Школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Незаміжня.
Окрім рідної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунської , вільно володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською мовами.
З 2010 по 2012 працювала радницею виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія.
24 липня 2012 до 2015 була міністром освіти Молдови. Почала впровадження цілого ряду реформ, зокрема змінила регламент проведення національних іспитів. Була посилена система контролю процесу складання іспиту, в багатьох центрах встановлені металошукачі на входах до центрів складання іспиту на ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80 бакалавра , усі авдиторії були оснащені камерами відеоспостереження. Водночас усі екзаменаційні роботи учнів, яких помітили в списуванні, анулювалися, а самі вони позбавлялися права перездачі іспитів у додаткову сесію.
Можете не відповідати - М.Санду має румунський паспорт і являється громадянкою Румунії.
Навіть "криворізький блазень" (по-вашому) до такого не дійшов.
ЇЇ дії проти анклаву Приднестров,є- там 14 Армія РФ на поготові вдарити у спину Україні в напрямку на Одесе -Миколаїв-Херсон, на зустріч Кримській групировці.?
Вже казав і повторяю - нічого М.Санду суттєво не зробить, як не зробили до неї жоден Президент і Парламент Молдавії.