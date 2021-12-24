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Новости Правосудие
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Хозсуд Киевской области "подыграл" голосовавшему за аннексию Крыма депутату Госдумы РФ в вопросе невыплаты кредита банку, - СМИ

Хозсуд Киевской области

Хозяйственный суд Киевской области способствовал отмыванию средств депутатом российской Госдумы Алексеем Лысяковым.

Об этом говорится в материале, опубликованном сайтом "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о банкротстве и судебных разбирательствах вокруг фигуры члена Совета Федерации (2002-2011) и депутата Госдумы РФ (2011-2016) бизнесмена Алексея Лысякова. Он является совладельцем и председателем совета директоров компании "Инфаприм" (крупнейший в России производитель заменителей детских молочных смесей). Российский "Сити Инвест Банк", пытается отсудить долги по кредитам, которые в нём брал номинал Лысякова Акбар Исмоилов, а сам Лысяков выступал поручителем. По данным издания сумма подтвержденного судами долга составляет в 500 млн руб (6,8 млн дол., без неустоек).

В то же время Лысяков предпринял ряд шагов, чтобы избежать выплаты долга, среди которых были фиктивный развод и алименты, долг матери и судебное разбирательство в украинском суде.

Несмотря на персональные санкции, введенные СНБО Украины против всех российских политиков, причастных к аннексии Крыма, экс-депутату, голосовавшему за это решение, удалось взять поручительство по обязательствам украинской компании "ФК "Лаборатория финансов" на сумму 10 млн. евро. В дополнительном соглашении к договору было указано, что все споры стороны должны решать в Хозяйственном суде Киевской области.

По мнению юристов, опрошенных изданием РБК-Украина, указанный договор имеет все признаки фиктивности с главной целью – формированием искусственной задолженности. Косвенным доказательством этого журналисты называют тот факт, что до 2021 года обе стороны не проявляли никакого интереса друг к другу, и активизировались лишь тогда, когда российский "Сити Инвест Банк" стал получать в судах решения в свою пользу.

"В 2021 году "Лаборатория финансов" начала подавать иски к Алексею Лысякову в тот самый Хозяйственный суд Киевской области. По странному стечению обстоятельств, подача остановилась лишь тогда, когда автоматическая система распределила иск на председателя суда Павла Горбасенко", - пишут авторы статьи. Указано, что суд рассмотрел дело в течение одного месяца хотя обычно при одной из сторон дела иностранце из-за пересылок документов, процесс затягивается от полугода до нескольких лет.

Кроме того, журналисты выяснили, что официальный представитель интересов Алексея Лысякова в Хозяйственном суде Киевской области адвокат Максим Пихотный, через кипрский оффшорявляется связанным лицом с компанией "Лаборатория финансов", которой и должен депутат.

Напомним, что санкции против членов Государственной Думы РФ, поддержавших присоединение Крыма к РФ в 2014 году, были введены в 2018 году решением СНБО Украины.

Автор: 

Госдума (1260) депутат (3309) санкции (11254) суд (25076) юстиция (758)


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Топ комментарии
+5
В нас, о гоподи, презЕдент ватний, який обліпив себе, уряд, парламент ватними покидьками,і до чого не торкнеться виходе примітивна, кацапська хірня.
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24.12.2021 22:00
+4
Ну звісно: хто винен? Невістка! Що ви, всі ЗЕбл...ді, не бачите всі висери НЄлоха-патірпєвшєга?, а тільки Порох вам очі коле! Та від'**...ся вже від нього! Стежте за своїм наріком і давіться лайном, яке він продукує!
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24.12.2021 22:00
+2
Мене це не здивувало: ЗЄля в цього московского бариги як і івниш на корпоративах бацав, от і підсобив по старій дружбі
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24.12.2021 21:26
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Мене це не здивувало: ЗЄля в цього московского бариги як і івниш на корпоративах бацав, от і підсобив по старій дружбі
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24.12.2021 21:26 Ответить
Вообще то здесь жабогадюкинг) Рашкинский депутат, рашкинский банк) Наши заработали и хорошо)))
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24.12.2021 21:33 Ответить
По всій країні ватні судді після судової реформи попрошенка. А які судді такі й рішення.
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24.12.2021 21:36 Ответить
В нас, о гоподи, презЕдент ватний, який обліпив себе, уряд, парламент ватними покидьками,і до чого не торкнеться виходе примітивна, кацапська хірня.
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24.12.2021 22:00 Ответить
Тих суддів призначав якраз реформатор - бульдозерист коли робив чергову судову реформу під себе.І чомусь не розіфгнав оск а ще суддям призначив захмарні утримання за їх злочинні безкарні вироки і постанови.
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25.12.2021 06:56 Ответить
Щоб робити реформи, треба мати більшість в парламенті, бажано конституційну (351голос). Яка найбільша фракція минулої Ради? Національний фронт. Хто мав найбільший вплив на неї ? Аваков. Саме з цією фракцією блок Порошенка створював більшість. Порох навіть на поліцію (Аваков), не мав впливу, згадайте гебістського провокатора Карлсона-Михуіла. В таких умовах що були, говорити про судову реформу під себе, м'яко кажучи - брехня. А робити так ,як робить зелена прокацапська банда, він не хотів.
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25.12.2021 10:49 Ответить
Мені пох зелені до них теж питань більше ніж хотілось би,але жне аваков і не більшістьзмушувалапорошенка призначати мудачука у ткг,дарувати йому днржнафтопровід реєструвати партіє зажопників і дозволяти йому літати до ***** при закритому небі.
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27.12.2021 15:15 Ответить
, скажи, а чому тебе Гондоном назвали?
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25.12.2021 16:58 Ответить
а чому ти гандон та ще й штопаний колючим дротом?
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27.12.2021 15:10 Ответить
хз, ти ж гандон
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28.12.2021 13:11 Ответить
Ха-ха,а ти штопаний колючим дротом.
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28.12.2021 13:17 Ответить
, але ж тебе назвали гандоном, а чим вас штопають, я не розбираюсь, може й колючкою,
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28.12.2021 16:16 Ответить
Я знаю чим штопають таких нндонів як ти колючим дроьом,тому що ти задрот.
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28.12.2021 16:27 Ответить
гондон тут тільки ти, тебе так назвали, але те, що ти гондон штопаний, не означає, що довкола теж такі самі, світ набагато цікавіший, але ти гондон так і живеш, як гондон.
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28.12.2021 16:34 Ответить
Ти вксь у лайні і мвід тебе дуже смердить бо ти був є і будеш задротом свинорилий лайномет.
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28.12.2021 16:41 Ответить
свинорилий лайномет твій тато, що використав штопаного гандона і получилось ти
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28.12.2021 21:57 Ответить
Оце логотип вашого свинарника. пес
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28.12.2021 16:49 Ответить
це вас такими пачками продають, та насрати
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28.12.2021 21:58 Ответить
Ну звісно: хто винен? Невістка! Що ви, всі ЗЕбл...ді, не бачите всі висери НЄлоха-патірпєвшєга?, а тільки Порох вам очі коле! Та від'**...ся вже від нього! Стежте за своїм наріком і давіться лайном, яке він продукує!
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24.12.2021 22:00 Ответить
Те лайно яким годував твій мальдівський вождь свинорилих нічим не відрізняється від того чим годують зараз. Понаїдались з 2014р тому й досі його ніхто не хоче окрім вашого свинарника.
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25.12.2021 06:50 Ответить
Этим животным все равно кто лишь бы "занес" и чем больше тем кривее приговор. А кто их осудит? Они "руководствуясь внутренним убеждением" принимают ЛЮБЫЕ НЕЗАКОННЫЕ решения! И что? Никто ж не задает вопросы про ЭТО( дома две три иномарки,собственность на миллионы...ДОЛЛАРОВ. ЛЮБОГО судью можно СЕЙЧАС посадить,если ввести закон что бы ВСЕ родственники и сама судья объясняли свое ЭТО. Не обьяснили- в тюрьму. А так они сейчас и Чикатило оправдают( посмертно) ,конечно если "занести".
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25.12.2021 07:08 Ответить
 
 