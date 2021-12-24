Хозсуд Киевской области "подыграл" голосовавшему за аннексию Крыма депутату Госдумы РФ в вопросе невыплаты кредита банку, - СМИ

Хозяйственный суд Киевской области способствовал отмыванию средств депутатом российской Госдумы Алексеем Лысяковым.

Об этом говорится в материале, опубликованном сайтом "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о банкротстве и судебных разбирательствах вокруг фигуры члена Совета Федерации (2002-2011) и депутата Госдумы РФ (2011-2016) бизнесмена Алексея Лысякова. Он является совладельцем и председателем совета директоров компании "Инфаприм" (крупнейший в России производитель заменителей детских молочных смесей). Российский "Сити Инвест Банк", пытается отсудить долги по кредитам, которые в нём брал номинал Лысякова Акбар Исмоилов, а сам Лысяков выступал поручителем. По данным издания сумма подтвержденного судами долга составляет в 500 млн руб (6,8 млн дол., без неустоек).

В то же время Лысяков предпринял ряд шагов, чтобы избежать выплаты долга, среди которых были фиктивный развод и алименты, долг матери и судебное разбирательство в украинском суде.

Несмотря на персональные санкции, введенные СНБО Украины против всех российских политиков, причастных к аннексии Крыма, экс-депутату, голосовавшему за это решение, удалось взять поручительство по обязательствам украинской компании "ФК "Лаборатория финансов" на сумму 10 млн. евро. В дополнительном соглашении к договору было указано, что все споры стороны должны решать в Хозяйственном суде Киевской области.

По мнению юристов, опрошенных изданием РБК-Украина, указанный договор имеет все признаки фиктивности с главной целью – формированием искусственной задолженности. Косвенным доказательством этого журналисты называют тот факт, что до 2021 года обе стороны не проявляли никакого интереса друг к другу, и активизировались лишь тогда, когда российский "Сити Инвест Банк" стал получать в судах решения в свою пользу.

"В 2021 году "Лаборатория финансов" начала подавать иски к Алексею Лысякову в тот самый Хозяйственный суд Киевской области. По странному стечению обстоятельств, подача остановилась лишь тогда, когда автоматическая система распределила иск на председателя суда Павла Горбасенко", - пишут авторы статьи. Указано, что суд рассмотрел дело в течение одного месяца хотя обычно при одной из сторон дела иностранце из-за пересылок документов, процесс затягивается от полугода до нескольких лет.

Кроме того, журналисты выяснили, что официальный представитель интересов Алексея Лысякова в Хозяйственном суде Киевской области адвокат Максим Пихотный, через кипрский оффшорявляется связанным лицом с компанией "Лаборатория финансов", которой и должен депутат.

Напомним, что санкции против членов Государственной Думы РФ, поддержавших присоединение Крыма к РФ в 2014 году, были введены в 2018 году решением СНБО Украины.