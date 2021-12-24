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Новости
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На берегу одного из самых больших Шацких озер построят мультифункциональный спорткомплекс - ОГА. ФОТО

В селе Свитязь на Волыни в следующем году откроют большой спортивный комплекс, отвечающий всем стандартам инклюзивности и безбарьерности. Его строят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Волынская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

На берегу одного из самых больших Шацких озер построят мультифункциональный спорткомплекс - ОГА 01

Спортивный комплекс, расположенный рядом с одним из самых глубоких озер в Шацком национальном природном парке, начали строить в этом году.

"С нуля" построены два сблокированных сооружения с отдельными выходами наружу. Установлены и покрыты наружным покрытием металлические конструкции стен будущего спортзала. Построена трехэтажная хозяйственная часть комплекса. Общая площадь спортивного заведения – почти 2,5 тысяч квадратных метров", - рассказали в областной администрации.

На берегу одного из самых больших Шацких озер построят мультифункциональный спорткомплекс - ОГА 02

Весь комплекс вместе с прилегающей территорией будет оснащен пандусами и лифтами для удобства маломобильных групп населения.

На берегу одного из самых больших Шацких озер построят мультифункциональный спорткомплекс - ОГА 03

По оценке главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, готовность объекта составляет 78%. Он будет завершен в следующем году. Общая стоимость проекта составляет 19 млн гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по программам "Большая стройка" и "Здоровая Украина" в Украине открыли 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов.

Автор: 

Большая стройка (728) Волынская область (991)


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Топ комментарии
+17
я хрєнею !!!!!!!!!!!!!!!!

будівництво арсеналів на міліарди гривень провалено !
Коростильов клянчить, саме так - клянчить вже другий рік, 40 млн. грн на створення ЗРК !!!

а ми будуємо велосипедно- розважальні комплекси !
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24.12.2021 21:56
+12
по программам "Большая стройка" и "Здоровая Украина" в Украине открыли 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов та...

0,00 ракет !!!!!!!!!!!!!

якщо ви хочете "здатись без бою" - оберіть Клоуна-зрадника "какая разніца..."
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24.12.2021 22:00
+8
а потом он окажется в собственности нового олигарха, чья фамилия начинается на "Ер", а заканчивается на "мак"..
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24.12.2021 21:34
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А ті озера ще є?

Всю природу засеруть.
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24.12.2021 21:34 Ответить
Я колись туди їздив у складі експедиції Так місцеві біологи казали що в озерах катастрофічно понижується рівень води "Грішать" на сусідів - білорусів Бо на їх території десь недалеко калійні шахти і від їх розробки рівень грунтових вод знижується!
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24.12.2021 21:38 Ответить
Колись...
За останні роки там навіть озера позникали.
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24.12.2021 21:41 Ответить
А как там насчет сейсмичности? можно ли там строить что-то высотное?
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24.12.2021 22:55 Ответить
я хрєнею !!!!!!!!!!!!!!!!

будівництво арсеналів на міліарди гривень провалено !
Коростильов клянчить, саме так - клянчить вже другий рік, 40 млн. грн на створення ЗРК !!!

а ми будуємо велосипедно- розважальні комплекси !
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24.12.2021 21:56 Ответить
по программам "Большая стройка" и "Здоровая Украина" в Украине открыли 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов та...

0,00 ракет !!!!!!!!!!!!!

якщо ви хочете "здатись без бою" - оберіть Клоуна-зрадника "какая разніца..."
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24.12.2021 22:00 Ответить
а потом он окажется в собственности нового олигарха, чья фамилия начинается на "Ер", а заканчивается на "мак"..
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24.12.2021 21:34 Ответить
Люди з країни виїжджають і будуть виїжджати,а ці будують спорткомплекси.
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24.12.2021 21:36 Ответить
будеш відїжати останнім вимкниш світло,най мені лічильник не крутить..а влаштуєшся за кордоном зателефонуй може щей і я підтягнусь,а то одному в Україні буде трохи одиноко,тай набридне сидіти цілими дняими їсти сало з горілкою тай дулі москалям через рів з крокодилами крутити
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24.12.2021 21:53 Ответить
До речі,більшість спортсменів це або любителі москалів,або спорт внє палітікі і какая разніца Електорат зелених слуг.
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24.12.2021 21:39 Ответить
не не, галава в палитике(міськрада) а рука-жопа-ноги вне палитике, на кацапщине.
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25.12.2021 00:50 Ответить
В нас вже набудували велике будівництво.Замість асфальту,поставили брусчатку,подивимось скільки вона постоїть,бо по ній автівки з вантажем їздять.
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24.12.2021 21:40 Ответить
бо смерекам е інше призначення...
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24.12.2021 21:41 Ответить
Трембіти з них робити? *)
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24.12.2021 21:44 Ответить
надувати ЗЕ-льоних жаб
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24.12.2021 21:57 Ответить
На березі
...на каштані краще...
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24.12.2021 21:43 Ответить
І навіщо знищувати таку унікальну природу заради якогось спорткомплексу? Віддали б під це Межигір"я чи ту дачу в карпатах - де святкували дн єрмака.
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24.12.2021 21:53 Ответить
Це вже навіть не велике крадівництво - а велике шкідництво.
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24.12.2021 21:54 Ответить
от і Світязь заср@ли піаністи х@..ві...
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24.12.2021 21:59 Ответить
Шацкие озера это последнее место куда я добровольно поеду отдыхать. Настоящий питомник полчищ комаров...
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24.12.2021 22:08 Ответить
А чЬО так слабо... На въезде в Одессу , на лимане ... На шарика еще и грязи приняли бы.
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24.12.2021 22:49 Ответить
Якщо це за бюджетні гороші то це злочин.
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24.12.2021 22:08 Ответить
Куда ни будь , лишь бы не на армию ...
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24.12.2021 22:37 Ответить
Это куда-нибудь идет на халяву... Спасибо армейцам, шо голосовали за янелоха. Вот ладно пенсы, но молодежь как могла жадному тупню доверить ключи от своего амбара?
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24.12.2021 22:46 Ответить
що ближче виборча дільниця була до зони АТО, то більший процент був за Пороха і менший за Сцикуна.
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24.12.2021 23:06 Ответить
На жаль молодь починає думати тільки після народження власних дітей і відчуття власної відповідальності за добробут родини.
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25.12.2021 01:03 Ответить
Але чім армія воювати буде? ЗСУ зарплату підняти коштів немає а на розважалку та крадівництво мільярди є, от суки!
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24.12.2021 22:38 Ответить
Вы, ондого - как маленький... А с чем они драпать будут, без великого крадiвництва
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24.12.2021 22:41 Ответить
Блин, слету прочел на березе и так - несколько раз, пока не вдуплил, шо на берегу.
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24.12.2021 22:38 Ответить
На фото применяемый кирпич, как будто вперемешку с бэушным.
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24.12.2021 22:58 Ответить
голобородько консерва кремлёвского упыря.. он разрушает Украину, позорит страну, усугубляет нищету украинцев.. повезло кабаеву с голобородько..
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24.12.2021 23:03 Ответить
Туристичний маршрут США - відсипані доріжки, не дай Боже порушити природу бруківкою.

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24.12.2021 23:04 Ответить
А у нас Хортицу говном застроили. Какой прикол ходить по плитке и асфальту на природе не пойму
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24.12.2021 23:44 Ответить
Охрєнєть....У селі спорткомплекс на 2.5 тис .кв.метрів??? А там він потрібен??? 😡. Ми ще "Космодром" не побудували, мільярд дерев не посадили, університет на честь Клоуна не побудували і тисячі інших ідіотських фантазій не втілили в життя ... Да..."планов громадье" за гроші платників податків... Думаю, що олігархи за рік розбагатіють не у 2-3 рази, а в раз 5 ....тільки одне питання, скільки залишиться населення в країні з таким прєзєдєнтом ...
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24.12.2021 23:19 Ответить
ЗеГниды мля !!! Патронный завод постройте !!!Спорткомплекс они строить будут пдрсы !!!
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24.12.2021 23:21 Ответить
А куда потечет говно, ссаки и остатки моющих средств?
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24.12.2021 23:25 Ответить
Совершенно верно. Туда же куда сливается вода с моек авто.
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24.12.2021 23:45 Ответить
Строят за деньги громады, только громаду потом пошлют а здание приватизируют под частную команду какого-то олигаршонка.
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25.12.2021 00:55 Ответить
Хана озерам!
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25.12.2021 08:22 Ответить
чтобы сопле 8 раз за год было где отдохнуть...оманы надоели...
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25.12.2021 11:10 Ответить
Загадять!!!
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25.12.2021 20:37 Ответить
 
 