На берегу одного из самых больших Шацких озер построят мультифункциональный спорткомплекс - ОГА. ФОТО
В селе Свитязь на Волыни в следующем году откроют большой спортивный комплекс, отвечающий всем стандартам инклюзивности и безбарьерности. Его строят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает Волынская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Спортивный комплекс, расположенный рядом с одним из самых глубоких озер в Шацком национальном природном парке, начали строить в этом году.
"С нуля" построены два сблокированных сооружения с отдельными выходами наружу. Установлены и покрыты наружным покрытием металлические конструкции стен будущего спортзала. Построена трехэтажная хозяйственная часть комплекса. Общая площадь спортивного заведения – почти 2,5 тысяч квадратных метров", - рассказали в областной администрации.
Весь комплекс вместе с прилегающей территорией будет оснащен пандусами и лифтами для удобства маломобильных групп населения.
По оценке главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, готовность объекта составляет 78%. Он будет завершен в следующем году. Общая стоимость проекта составляет 19 млн гривен.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по программам "Большая стройка" и "Здоровая Украина" в Украине открыли 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов.
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Всю природу засеруть.
За останні роки там навіть озера позникали.
будівництво арсеналів на міліарди гривень провалено !
Коростильов клянчить, саме так - клянчить вже другий рік, 40 млн. грн на створення ЗРК !!!
а ми будуємо велосипедно- розважальні комплекси !
0,00 ракет !!!!!!!!!!!!!
якщо ви хочете "здатись без бою" - оберіть Клоуна-зрадника "какая разніца..."
...на каштані краще...