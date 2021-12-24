На берегу одного из самых больших Шацких озер построят мультифункциональный спорткомплекс - ОГА. ФОТО

В селе Свитязь на Волыни в следующем году откроют большой спортивный комплекс, отвечающий всем стандартам инклюзивности и безбарьерности. Его строят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Волынская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Спортивный комплекс, расположенный рядом с одним из самых глубоких озер в Шацком национальном природном парке, начали строить в этом году.

"С нуля" построены два сблокированных сооружения с отдельными выходами наружу. Установлены и покрыты наружным покрытием металлические конструкции стен будущего спортзала. Построена трехэтажная хозяйственная часть комплекса. Общая площадь спортивного заведения – почти 2,5 тысяч квадратных метров", - рассказали в областной администрации.

Весь комплекс вместе с прилегающей территорией будет оснащен пандусами и лифтами для удобства маломобильных групп населения.

По оценке главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, готовность объекта составляет 78%. Он будет завершен в следующем году. Общая стоимость проекта составляет 19 млн гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по программам "Большая стройка" и "Здоровая Украина" в Украине открыли 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов.