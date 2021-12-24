Банковая второй раз сорвала утверждение победителя конкурса на руководителя САП Александра Клименко, - ЦПК

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры провела заседание, однако опять не смогла формально утвердить победителя конкурса Александра Клименко. Контролируемая Банковой часть комиссии снова отказалась голосовать за формальное решение.

Об этом говорится в заявлении общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

"Председатель комиссии Екатерина Коваль зачитала письмо детектива НАБУ и победителя конкурса на должность руководителя САП Александра Клименко. Из него стало известно, что Клименко вчера звонили из Офиса генпрокурора о проведении повторной спецпроверки относительно его, впоследствии с этим же запросом звонили с конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Кроме того, в ОГП заявляли о якобы отсутствии нескольких документов по личному делу Клименко, но он их подавал еще в начале конкурса", - говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что Национальное агентство по предотвращению коррупции не видит оснований для проведения полной спецпроверки Клименко.

Читайте также: Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на руководителя САП – финалист конкурса Клименко

"Сначала Банковая руками контролируемых членов комиссии играла на проведение повторной спецпроверки по поводу победителя конкурса. Когда этот сценарий не прошел, председатель комиссии Коваль зачитала проект решения комиссии, который был написан таким образом, что фактически назначение руководителя САП становится невозможным. Ведь Коваль получила возможность не подавать на назначение Клименко, пока она не получит повторно документы, которые у нее и так уже есть", – прокомментировал председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Позже глава комиссии Коваль зачитала решение о назначении руководителя САП, но со спорным пунктом 15, что позволяет заблокировать назначение Клименко руководителем САП.

"В конце концов комиссия голосовала за 3 разных проекта решений:

два нормальных, из-за которых не возникло бы проблем с назначением руководителя САП. Контролируемые Банковой члены комиссии отказались голосовать за это решение.

один проект, предложенный Коваль, который заблокирует конкурс. Независимые эксперты не поддержали это решение, как и предупреждали", – говорится в сообщении ЦПК.

Конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.