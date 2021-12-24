Банковая второй раз сорвала утверждение победителя конкурса на руководителя САП Александра Клименко, - ЦПК
Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры провела заседание, однако опять не смогла формально утвердить победителя конкурса Александра Клименко. Контролируемая Банковой часть комиссии снова отказалась голосовать за формальное решение.
Об этом говорится в заявлении общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.
"Председатель комиссии Екатерина Коваль зачитала письмо детектива НАБУ и победителя конкурса на должность руководителя САП Александра Клименко. Из него стало известно, что Клименко вчера звонили из Офиса генпрокурора о проведении повторной спецпроверки относительно его, впоследствии с этим же запросом звонили с конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Кроме того, в ОГП заявляли о якобы отсутствии нескольких документов по личному делу Клименко, но он их подавал еще в начале конкурса", - говорится в сообщении.
В ЦПК напомнили, что Национальное агентство по предотвращению коррупции не видит оснований для проведения полной спецпроверки Клименко.
"Сначала Банковая руками контролируемых членов комиссии играла на проведение повторной спецпроверки по поводу победителя конкурса. Когда этот сценарий не прошел, председатель комиссии Коваль зачитала проект решения комиссии, который был написан таким образом, что фактически назначение руководителя САП становится невозможным. Ведь Коваль получила возможность не подавать на назначение Клименко, пока она не получит повторно документы, которые у нее и так уже есть", – прокомментировал председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.
Позже глава комиссии Коваль зачитала решение о назначении руководителя САП, но со спорным пунктом 15, что позволяет заблокировать назначение Клименко руководителем САП.
"В конце концов комиссия голосовала за 3 разных проекта решений:
- два нормальных, из-за которых не возникло бы проблем с назначением руководителя САП. Контролируемые Банковой члены комиссии отказались голосовать за это решение.
- один проект, предложенный Коваль, который заблокирует конкурс. Независимые эксперты не поддержали это решение, как и предупреждали", – говорится в сообщении ЦПК.
Конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.
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Щоб потім сказати- не беруть нас в НАТО, давайте до роіські.
У владі через одного росіяни, на телебаченні стартує новий сезон сватів, у голови ОПУ бізнес з Ротенбергами, а людині, яка дала Україні асоціацію з ЄС, безвіз, армію, та Томос оголошують підозру у держзраді.
У них буде горіти земля під ногами.
ну что православные!, - как вам евреи у власти?
Після всіх цих зашкварів- в Україні вони вже не зможуть жити точно
Он страной рулит, у него всё нормально и он в прикупе, его будущее крепко связано, иключительно только с Украиной... ...будьте уверенны -- вас не бросят, даже если кинут!
1. Жёсткая национальная Хунта -- лет на 10. С мобилизацией всех ресурсов и с талонами на питание.
2. Демократическая федерализация -- на всю оставшуюся жизнь.
Ни на то, ни на другое -- у вас Политиков нет.
Значит будет перманентная жопа -- как по нотам -- как всегда...
-- этот вариант я третьим не считаю... *)
https://zn.ua/macrolevel/razvod-hoda-kak-kolomojskij-delit-ukrnaftu-s-nak-naftohaz-ukrainy.html
Развод года: Как Коломойский делит «Укрнафту» с НАК «Нафтогаз Украины»
здачею інтересів України кремлю."
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
и сколько нам ещё со всем этим жить?!
тепер роками хлоркою травити будете - не витравите....