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Банковая второй раз сорвала утверждение победителя конкурса на руководителя САП Александра Клименко, - ЦПК

Банковая второй раз сорвала утверждение победителя конкурса на руководителя САП Александра Клименко, - ЦПК

Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры провела заседание, однако опять не смогла формально утвердить победителя конкурса Александра Клименко. Контролируемая Банковой часть комиссии снова отказалась голосовать за формальное решение.

Об этом говорится в заявлении общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

"Председатель комиссии Екатерина Коваль зачитала письмо детектива НАБУ и победителя конкурса на должность руководителя САП Александра Клименко. Из него стало известно, что Клименко вчера звонили из Офиса генпрокурора о проведении повторной спецпроверки относительно его, впоследствии с этим же запросом звонили с конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Кроме того, в ОГП заявляли о якобы отсутствии нескольких документов по личному делу Клименко, но он их подавал еще в начале конкурса", - говорится в сообщении.

В ЦПК напомнили, что Национальное агентство по предотвращению коррупции не видит оснований для проведения полной спецпроверки Клименко.

Читайте также: Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на руководителя САП – финалист конкурса Клименко

"Сначала Банковая руками контролируемых членов комиссии играла на проведение повторной спецпроверки по поводу победителя конкурса. Когда этот сценарий не прошел, председатель комиссии Коваль зачитала проект решения комиссии, который был написан таким образом, что фактически назначение руководителя САП становится невозможным. Ведь Коваль получила возможность не подавать на назначение Клименко, пока она не получит повторно документы, которые у нее и так уже есть", – прокомментировал председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Позже глава комиссии Коваль зачитала решение о назначении руководителя САП, но со спорным пунктом 15, что позволяет заблокировать назначение Клименко руководителем САП.

"В конце концов комиссия голосовала за 3 разных проекта решений:

  • два нормальных, из-за которых не возникло бы проблем с назначением руководителя САП. Контролируемые Банковой члены комиссии отказались голосовать за это решение.
  • один проект, предложенный Коваль, который заблокирует конкурс. Независимые эксперты не поддержали это решение, как и предупреждали", – говорится в сообщении ЦПК.

Конкурс на руководителя САП длится уже 15 месяцев. Среди двух финалистов конкурса победителем стал детектив НАБУ, расследовавший дело по Олегу Татарову, Александр Клименко. Однако во вторник, 21 декабря, контролируемые члены комиссии отказались голосовать за формальное утверждение результатов, затягивая назначение Клименко победителем.

Автор: 

конкурс (1142) Шабунин Виталий (535) САП (2059) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+38
Банкова взагалі методично підсерає західним партнерам. Ну і нам відповідно.
Щоб потім сказати- не беруть нас в НАТО, давайте до роіські.
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24.12.2021 21:54
+35
Йозеф Кнехт




У владі через одного росіяни, на телебаченні стартує новий сезон сватів, у голови ОПУ бізнес з Ротенбергами, а людині, яка дала Україні асоціацію з ЄС, безвіз, армію, та Томос оголошують підозру у держзраді.
У них буде горіти земля під ногами.
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24.12.2021 21:57
+24
Що нам на то скаже зе скот? ау, де ви? не цікаво? новина не про Порошенка?
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24.12.2021 21:57
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Я валяюсь... (с)
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24.12.2021 21:52 Ответить
падсталом
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24.12.2021 23:38 Ответить
Банкова взагалі методично підсерає західним партнерам. Ну і нам відповідно.
Щоб потім сказати- не беруть нас в НАТО, давайте до роіські.
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24.12.2021 21:54 Ответить
ЗЕкурви!!!
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24.12.2021 21:54 Ответить
Що нам на то скаже зе скот? ау, де ви? не цікаво? новина не про Порошенка?
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24.12.2021 21:57 Ответить
Йозеф Кнехт




У владі через одного росіяни, на телебаченні стартує новий сезон сватів, у голови ОПУ бізнес з Ротенбергами, а людині, яка дала Україні асоціацію з ЄС, безвіз, армію, та Томос оголошують підозру у держзраді.
У них буде горіти земля під ногами.
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24.12.2021 21:57 Ответить
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24.12.2021 22:00 Ответить
как по мне даже Янык не был таким сволочью, хотя сволочью и был..

ну что православные!, - как вам евреи у власти?

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24.12.2021 22:00 Ответить
і при тому "кацапствующие"
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24.12.2021 22:43 Ответить
цікаво куди буде ЗеКлоун зі своїми прихвостнями типу татарова і дєрьмака тікати

Після всіх цих зашкварів- в Україні вони вже не зможуть жити точно
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24.12.2021 22:01 Ответить
Зеленський - це Янукович сьогодні, достойний нащадок. Пахану мають підкорятися всі, які можуть бути "незалежні експерти"?.
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24.12.2021 22:01 Ответить
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24.12.2021 22:03 Ответить
На украинскую жизнь, надо смотреть с точки зрения Пана Коломойского.
Он страной рулит, у него всё нормально и он в прикупе, его будущее крепко связано, иключительно только с Украиной... ...будьте уверенны -- вас не бросят, даже если кинут!
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24.12.2021 22:03 Ответить
Бєня лише гаманець. Найвеличніший постраждалий - ширма. Оскільки мертветчук (наче) не при справах, то лишається д'Єрмак. І останні місяці це тільки пдтіерджують.
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24.12.2021 22:08 Ответить
У вас два варианта на будущее:
1. Жёсткая национальная Хунта -- лет на 10. С мобилизацией всех ресурсов и с талонами на питание.
2. Демократическая федерализация -- на всю оставшуюся жизнь.
Ни на то, ни на другое -- у вас Политиков нет.
Значит будет перманентная жопа -- как по нотам -- как всегда...
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24.12.2021 22:17 Ответить
У нас лише два варіанти за одного сценарію, але зовсім не ті на які Ви вказуєте. Наше майбутнє це ******** неоколоніалізм - наддорогі кредити і наддешева робоча сила. Неоколоніалізм може бути або ************** або проєвропейський. Ми обираємо проєвропейський бо це інновації і розвиток і років за 20-30 ми станемо нормальною європейською країною. А ось ************** це бідність, гулаг і вічна війна з усім світом.
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24.12.2021 23:10 Ответить
Значит будет перманентная жопа -- как по нотам -- как всегда...
-- этот вариант я третьим не считаю... *)
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24.12.2021 23:16 Ответить
"Непоінформованих доля волочить, а інформованих веде". Все як завжди - розумніші скористаються можливостями і знайдуть нішу для власного розвитку використовуючи загальний вектор. "Жопа" (як завжди) очікує на совкодрочерів вихованих в дусі соціального паразитизму і пролетарської зверхності.
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25.12.2021 00:19 Ответить
+++! Дурні повинні страждати, поки не порозумнішають, а порозумнішать їм не дано (бо дурні).
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25.12.2021 10:49 Ответить
Зате розумнішають їх діти. Це, безумовно, не масове явище, але тенденція вже помітна.
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25.12.2021 14:52 Ответить
как иллюстрация:

https://zn.ua/macrolevel/razvod-hoda-kak-kolomojskij-delit-ukrnaftu-s-nak-naftohaz-ukrainy.html

Развод года: Как Коломойский делит «Укрнафту» с НАК «Нафтогаз Украины»
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24.12.2021 22:16 Ответить
Як соромно за країну через цих ******. І на що всі ці шестірки татарова розраховують після зміни влади... Татаров то втече - а вони ж нікуди не втечуть.
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24.12.2021 22:05 Ответить
ПАТАМУШТА НЕ З КВАРТАЛУ...
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24.12.2021 22:05 Ответить
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24.12.2021 22:06 Ответить
"Арешт Порошенка - синхронно зі
здачею інтересів України кремлю."

https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
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24.12.2021 22:06 Ответить
Пісюніст здає країну...
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24.12.2021 22:09 Ответить
вот гниды,устроили цирк
и сколько нам ещё со всем этим жить?!
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24.12.2021 22:12 Ответить
до весни, коли їх садити будуть в сміттєві баки з цементом
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24.12.2021 22:45 Ответить
Этот бл...кий цирк уже не смешон...
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24.12.2021 22:13 Ответить
Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провела засідання, щоб в друге плюнути світовій спільноті,котра підтримує Україну ."зеленою прорашистською слиною" в лице.
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24.12.2021 22:20 Ответить
Створення антикорупційних органів в Україні було основною умовою для надання Україні безвізового режиму . Якщо нищиться вся антикорупційна інфраструктура в Україні , то це підстава для Євросоюзу для повного анулювання безвізового режиму перетину кордону для України, ну і більше про ніякі кредити МВФ не може йти мови. Чого власне і добивається Коломойський і його наркозалежна кукла .
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24.12.2021 22:26 Ответить
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24.12.2021 22:28 Ответить
та ладно. Самолеты летят - будем всех бомбить. Наркеты в Украине бесправные штоли
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25.12.2021 00:32 Ответить
казали ж з самаго початку - не пускайте те криворогате сміття в Київ.
тепер роками хлоркою травити будете - не витравите....
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24.12.2021 22:30 Ответить
Умисний саботаж!!! У вас зелені ***** буде горіти земля під ногами 🤬
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24.12.2021 22:33 Ответить
Що тут ще сказати - зешобла.
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24.12.2021 22:46 Ответить
От же ж гниди! Оце і все,що можна сказати,не використовуючи ненормативну лексику...
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24.12.2021 23:08 Ответить
вы против америки зелененькие поперли? Со своим броненосцем Коломойским во главе. Ну-ну посмотрим кто кого
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24.12.2021 23:27 Ответить
Какая там ещё Украина в понимании клована? Слава дерьмаку и татарову.
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25.12.2021 00:43 Ответить
видать елена не узнает какой танкиста был конец...
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25.12.2021 06:19 Ответить
Кара буде невідворотня.
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25.12.2021 09:32 Ответить
 
 