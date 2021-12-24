Российские прокуроры не явились в суд по делу украинского журналиста Цимбалюка, - адвокат Полозов

Московская прокуратура упразднила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка. При этом – не сообщила ни корреспонденту, ни его защите.

Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

По словам адвоката, он об отмене вызова узнал, придя в ведомство в назначенное время. Однако ни прокурора, ни его помощников на месте не было.

"Российские СМИ начали публиковать сообщения о том, что меня вызывают в прокуратуру, чтобы я дал показания по административному делу по статье "Экстремизм", - прокомментировал Цимбалюк.

Полозов предполагает, что прокуратура решила таким образом более тщательно подготовиться к фабрикации "дела".

"Сегодняшнюю ситуацию я могу описать как "тот самый неудобный момент". И он заключается в том, что помощник прокурора сам не пришел на эту встречу. Но я бы не был настолько оптимистичным. Это может означать абсолютно огромный спектр возможных вариаций, от того, что они передумали открывать уголовные дела, и завершая тем, что решили лучше провести экспертизу и все же найти признаки уголовного деяния. Сейчас мяч находится на стороне государства и государство будет определять, какое наказание посылать или не посылать", - отметил адвокат.

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