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Российские прокуроры не явились в суд по делу украинского журналиста Цимбалюка, - адвокат Полозов

Российские прокуроры не явились в суд по делу украинского журналиста Цимбалюка, - адвокат Полозов

Московская прокуратура упразднила вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка. При этом – не сообщила ни корреспонденту, ни его защите.

Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

По словам адвоката, он об отмене вызова узнал, придя в ведомство в назначенное время. Однако ни прокурора, ни его помощников на месте не было.

"Российские СМИ начали публиковать сообщения о том, что меня вызывают в прокуратуру, чтобы я дал показания по административному делу по статье "Экстремизм", - прокомментировал Цимбалюк.

Полозов предполагает, что прокуратура решила таким образом более тщательно подготовиться к фабрикации "дела".

"Сегодняшнюю ситуацию я могу описать как "тот самый неудобный момент". И он заключается в том, что помощник прокурора сам не пришел на эту встречу. Но я бы не был настолько оптимистичным. Это может означать абсолютно огромный спектр возможных вариаций, от того, что они передумали открывать уголовные дела, и завершая тем, что решили лучше провести экспертизу и все же найти признаки уголовного деяния. Сейчас мяч находится на стороне государства и государство будет определять, какое наказание посылать или не посылать", - отметил адвокат.

Читайте также: Журналист Цимбалюк отказался идти на пресс-конференцию Путина: Мне звонили из Кремля множество раз, но быть терпилой я не обучен

Автор: 

россия (95361) экстремизм (142) Цимбалюк Роман (84)


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Топ комментарии
+5
Тому що кацапські військовослужбовці сцикуни! Як вони з українцями воювати збираються? Не розумію….
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24.12.2021 22:28
+5
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25.12.2021 00:10
+3
В городе Юрга в Кемеровской области вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц. Деньги гражданам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб.
https://m.ura.news/news/1052524215
Оце армія з народом 😆
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24.12.2021 22:16
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В городе Юрга в Кемеровской области вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц. Деньги гражданам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб.
https://m.ura.news/news/1052524215
Оце армія з народом 😆
показать весь комментарий
24.12.2021 22:16 Ответить
Тому що кацапські військовослужбовці сцикуни! Як вони з українцями воювати збираються? Не розумію….
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24.12.2021 22:28 Ответить
А я за що , це не мірняк в сірії бомбити
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24.12.2021 22:30 Ответить
Финляндия отделилась от Ср"шки в 1918 году и сейчас это одна из самых благополучных стран мира, а в составе Ср"шки, это была бы загнивающая провинция Гондурашки, с тоталитарной, хамовато-ксенофобской пропагандой зомбоящика.
А в Украине если и были проблемы, то во многом потому что кремлёвские бандиты скрытно всё время мешали становлению украинской государственности.
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24.12.2021 23:27 Ответить
Достаточно сравнить Карелию, оторванную от Финляндии в 39г, и Финляндию. Вывод однозначный. Куда приходит русский мир, то вытопчут все, как свиньи, и выжрут все, как саранча.
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25.12.2021 15:08 Ответить
Страны, на которые может развалиться роиссия

Варианты новых государств

Хутин на пресс-конференции всерьез заговорил о распаде Кацапской *********. Вот возможный вариант создания на ее территории новых независимых государств.

Дальневосточная народная республика
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Восточносибирская народная республика
Западносибирская народная республика
Уральская народная республика
Республика Коми
Республика Северная Россия
Карельская республика
Поволжская федеративная республика
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Московская народная республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесской республика
Республика Северная Осетия − Алания
Чеченская республика Ичкерия
Ростовская народная республика
Республика Кубань
.........АМИНЬ
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24.12.2021 23:33 Ответить
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25.12.2021 00:10 Ответить
Аннексированную Карелию следует вернуть Финляндии.
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25.12.2021 09:32 Ответить
 
 