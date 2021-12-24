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Новости Правосудие
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5 лет за решеткой получила организатор незаконного референдума в Донецкой области, - прокуратура

5 лет за решеткой получила организатор незаконного референдума в Донецкой области, - прокуратура

Донецким апелляционным судом женщина приговорена к 5 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Суд установил, что в мае 2014 года жительница с. Гришине активно участвовала в организации и проведении в г. Красноармейске - ныне Покровск незаконного "общеобластного референдума" о признании государственной самостоятельности так называемой "ДНР". Осужденная занимала должность члена фейковой участковой избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

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Свою вину женщина не признала. В мае 2021 г. Красноармейский горрайонный суд признал ее виновной, назначив наказание – 5 лет лишения свободы с испытанием на 3 года.

Считая приговор слишком мягким, прокуратура его обжаловала. Апелляционный суд признал доводы обвинения обоснованными и вынес новый приговор, назначив осужденной наказание в виде 5 лет за решеткой. Приговор вступил в законную силу.

Автор: 

прокуратура (5004) референдум (1504) сепаратизм (11311) юстиция (758)


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Топ комментарии
+20
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24.12.2021 22:49
+11
Шо это за срок такой ? На ПОЖИЗНЕННОЕ суку !!!
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24.12.2021 22:50
+10
Ну, и зачем надо давать испытательный срок? Эту мразь, надо сажать без всяких испытательных, минимум на 10 лет!!!
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24.12.2021 23:33
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Завтра вийдуть. Це ж не патріоти...
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24.12.2021 22:47 Ответить
Вот,а жалуются на зеленского.при Порошенко многие сражавшиеся за Украину как сели ,так до сих пор ещё не на свободе.я уже молчу про компенсацию патриотам от чиновников и посадку с конфискацией тех ,кто этому способствовал.
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25.12.2021 13:45 Ответить
Звісно, а Порошенка навіть і не посать, цеж не патріот
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26.12.2021 01:02 Ответить
"референдуму"
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24.12.2021 22:48 Ответить
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24.12.2021 22:49 Ответить
Шо это за срок такой ? На ПОЖИЗНЕННОЕ суку !!!
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24.12.2021 22:50 Ответить
На довыборах в парламент побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов
Андрея Аксенова https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3906466926099457?__cft__[0]=AZUrveA4iohDD45vxhkB2IsGRG3zDZR6ZxVeR-7HsNYP7fNxNYjQzviIpaZO9a9UwUPSe13rTAaLyd2Pd9IqDrCwzAWBb0KF8iSnFkmC2ctXn8jW_lB_O3ORMog0X8irFYU&__tn__=%2CO%2CP-R обвиняют в причастности к организации «референдума» об отделении Донецкой области от Украины и образовании «Донецкой народной республики». В 2014 году в Новодонецком http://www.youtube.com/watch?v=Y10Fh4JpfbE стояла палатка сепаратистов, в которой «голосовали» местные.
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24.12.2021 23:10 Ответить
Ну, и зачем надо давать испытательный срок? Эту мразь, надо сажать без всяких испытательных, минимум на 10 лет!!!
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24.12.2021 23:33 Ответить
Судью уволить в связи с несоответствием ,провести расследование на предмет симпатии хрюсскому мирку
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25.12.2021 10:55 Ответить
Путен принял рассию с газом и нефтью, а оставил со шваброй в жопе !
(Д.Трамп)
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25.12.2021 06:42 Ответить
Как в 2014г. референдум может быть незаконным, если Закон принят 2021г?
Нужно судить за сепаратизм. Иначе ЕСПЧ.
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25.12.2021 08:19 Ответить
Учитель физики и информатики, устраивавший такой референдум в 10 школе Славянска отпущен! Штэпа - отпущена! Так что пока эти выродки не сядут - НЕ ВЕРЮ!
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25.12.2021 08:25 Ответить
 
 