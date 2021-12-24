5 лет за решеткой получила организатор незаконного референдума в Донецкой области, - прокуратура

Донецким апелляционным судом женщина приговорена к 5 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Суд установил, что в мае 2014 года жительница с. Гришине активно участвовала в организации и проведении в г. Красноармейске - ныне Покровск незаконного "общеобластного референдума" о признании государственной самостоятельности так называемой "ДНР". Осужденная занимала должность члена фейковой участковой избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

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Свою вину женщина не признала. В мае 2021 г. Красноармейский горрайонный суд признал ее виновной, назначив наказание – 5 лет лишения свободы с испытанием на 3 года.

Считая приговор слишком мягким, прокуратура его обжаловала. Апелляционный суд признал доводы обвинения обоснованными и вынес новый приговор, назначив осужденной наказание в виде 5 лет за решеткой. Приговор вступил в законную силу.