Члены комиссии не хотят признать, что 240 больше, чем 230, - Холодницкий о конкурсе на должность руководителя САП

Конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал "слишком скандальным"

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший глава САП Назар Холодницкий высказал НВ в интервью, опубликованном 24 декабря.

"Я вижу только членов комиссии, которые не хотят признать, что 240 [набранных баллов] – это больше, чем 230. [...] Я вижу сейчас, что этот конкурс действительно стал слишком скандальным. Процедуру, по которой все проходило, тяжело назвать лучшими международными практиками. У послов G7 икота начинается, когда слышат о конкурсе САП. Это не лучшая международная практика", – сказал он.

Экс-глава САП считает, что "утверждение о лучших международных практиках было только тогда, когда не было человеческого фактора, когда были тесты на компьютере, когда были тесты на IQ".

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"Вспомним, как фактически все участвовавшие прокуроры САП признаны недобронравными в этом конкурсе. Один прокурор не хотел даже участвовать в этой истории и сам снялся с конкурса. То есть люди, наверное, были лучше финалистов, не прошли этот отбор по откровенно надуманным причинам. Ну так не может быть", – заявил Холодницкий.

Он отметил, что оба финалиста на должность главы специализированной прокуратуры потом вместе будут работать несмотря на то, "какая борьба идет за первое место".

По итогам конкурса детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Победителя не могут назвать с 21 декабря, когда конкурс приблизился к завершению.