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Члены комиссии не хотят признать, что 240 больше, чем 230, - Холодницкий о конкурсе на должность руководителя САП

Члены комиссии не хотят признать, что 240 больше, чем 230, - Холодницкий о конкурсе на должность руководителя САП

Конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал "слишком скандальным"

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший глава САП Назар Холодницкий высказал НВ в интервью, опубликованном 24 декабря.

"Я вижу только членов комиссии, которые не хотят признать, что 240 [набранных баллов] – это больше, чем 230. [...] Я вижу сейчас, что этот конкурс действительно стал слишком скандальным. Процедуру, по которой все проходило, тяжело назвать лучшими международными практиками. У послов G7 икота начинается, когда слышат о конкурсе САП. Это не лучшая международная практика", – сказал он.

Экс-глава САП считает, что "утверждение о лучших международных практиках было только тогда, когда не было человеческого фактора, когда были тесты на компьютере, когда были тесты на IQ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банковая второй раз сорвала утверждение победителя конкурса на руководителя САП Александра Клименко, - ЦПК

"Вспомним, как фактически все участвовавшие прокуроры САП признаны недобронравными в этом конкурсе. Один прокурор не хотел даже участвовать в этой истории и сам снялся с конкурса. То есть люди, наверное, были лучше финалистов, не прошли этот отбор по откровенно надуманным причинам. Ну так не может быть", – заявил Холодницкий.

Он отметил, что оба финалиста на должность главы специализированной прокуратуры потом вместе будут работать несмотря на то, "какая борьба идет за первое место".

По итогам конкурса детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Победителя не могут назвать с 21 декабря, когда конкурс приблизился к завершению.

Автор: 

конкурс (1142) Холодницкий Назар (706) САП (2059)


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Ситуація, коли представник від Коломойського за вказівкою Офіса Президента(про що прямо каже) відмовляється визнати переможця на голову Спеціальной Антикорупційної Прокуратури це просто ганьба.

Тобто люди під протокол та під запис не можуть бали просумувати і розповідають, що там кішка дома голодна чи що вони втомилися. І пора розходитися, а голову оберем колись потім.

Детектив НАБУ Олександр Клименко, який став переможцем конкурсу на голову САП, невдобний всім.

Клименко довід до кінця діло Микитася та Татарова, і Венедиктовій і Татарову довелося по бєспрєдєлу видьоргувати справу у САП. Тоді ще Клименко вжухал Гройсмана мимохідь, бо той отримував хабар від Микитися. Від Клименко в Офісі дуже горять дупи.

Клименко працював по конеджобу Оніщенко та по Насірову.

Клименко вів справу по Гладковського. І він там чуваків таки позакриває. Особливо якщо стане головою САП.

І ще багато чого було. Норм чувак.

Зеленський особисто пообіцяв Байдену та підписав меморандум, де сказав що якнайшвидше призначить голову САП після прозорого конкурсу. Конкурс був максимально непрозорий, але Клименко настільки норм, що прорвався і через такий. І тепер під запис люди Коломойського допомогають Президенту Зеленському збити невдобного кандидата на голову САП. А ю фукін інсейн? А ю крейзи блд? Шо ви творите?

По тому меморандуму США вже навіть гроші Вестінгхаузам гарантували під будівництво нових ядерних електростанцій. Це навіть включили в програму Великого Будівництва Зеленського. І шо ви думаєте? Можна пообіцяти, потім сказати Коломойському плюнути в борщ Байдену і далі такі типу всьо норм, робимо вигляд, що всьо окей?

Сук, що у вас у макитрах, блд? Вас там в Офісі опромінють чимось?

Це пздць, уліточка, це пздць.
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25.12.2021 00:03
+6
здивування до зелених палікмахреш?
в них своя аріхметика - ну сім сім, вісім - не більше дванадцяти...
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24.12.2021 22:57
+5
зешобла.
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24.12.2021 22:56
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Правила форума Совет форумчан
коли були тести на комп'ютері, коли були тести на IQ", тоді і оскаржувати "копютер" можуть лише дебіли і ідіоти
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24.12.2021 22:55 Ответить
зешобла.
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24.12.2021 22:56 Ответить
здивування до зелених палікмахреш?
в них своя аріхметика - ну сім сім, вісім - не більше дванадцяти...
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24.12.2021 22:57 Ответить















Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1474432070986256384 3 ч



Новорічний подарунок , светер з оленями , для виборця ЗЕ !

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24.12.2021 23:04 Ответить
Хех! Там же зелені гондураси.
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24.12.2021 23:05 Ответить
Зграя промосковських бандитів не дає навести провомірний порядок в Україні. На підставі відомих фактів подати скарги в відповідні органи про оскарження антидержавних дій винних осіб. І з допомогою широкої гласної аудиторіїї контролювати хід справи по кожному пункту. Не дати їм передишки законами. Перейти в правовий громадський контроль, раз не діють законно відповідні державні органи. Робити це спокійно, розмірено, інформуючи світові засоби масової інформації. Не дамо цій темній хабарницькій банді забрати нам демократичне майбутнє. Будьмо єдині проти спільного ворога і переможе справедливість.
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24.12.2021 23:40 Ответить
Члены комиссии не хотят признать, что 240 больше, чем 230, - Холодницкий о конкурсе на должность руководителя САП Источник:

=============
проводят консультации с ведущими ЗЕ-математиками по математическому доказательству, что 240 меньше, чем 230? Это как 2х2=5. Доказать-то, можно, но только тем, кто хреново знает математику) А может просто дали время зеленскому и его русской кротячей шобле для бегства из Украины?
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24.12.2021 23:58 Ответить
Доводиться на раз-два. Тільки там логічна помилка, а не математична.
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25.12.2021 00:03 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZW6PDVUyVL7h7PabLKx0_hJ4Uw0Q06l32bPY-vwbUNbg7HBK1b-RZNeuYbpvPOASkOKK89AHXYMlwosiJLlVGaxxW7NDtQmeu20XmuJOrjNnS3viSWubxfcmK43J2TBLXw&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1503804153325218?__cft__[0]=AZW6PDVUyVL7h7PabLKx0_hJ4Uw0Q06l32bPY-vwbUNbg7HBK1b-RZNeuYbpvPOASkOKK89AHXYMlwosiJLlVGaxxW7NDtQmeu20XmuJOrjNnS3viSWubxfcmK43J2TBLXw&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·



Ситуація, коли представник від Коломойського за вказівкою Офіса Президента(про що прямо каже) відмовляється визнати переможця на голову Спеціальной Антикорупційної Прокуратури це просто ганьба.

Тобто люди під протокол та під запис не можуть бали просумувати і розповідають, що там кішка дома голодна чи що вони втомилися. І пора розходитися, а голову оберем колись потім.

Детектив НАБУ Олександр Клименко, який став переможцем конкурсу на голову САП, невдобний всім.

Клименко довід до кінця діло Микитася та Татарова, і Венедиктовій і Татарову довелося по бєспрєдєлу видьоргувати справу у САП. Тоді ще Клименко вжухал Гройсмана мимохідь, бо той отримував хабар від Микитися. Від Клименко в Офісі дуже горять дупи.

Клименко працював по конеджобу Оніщенко та по Насірову.

Клименко вів справу по Гладковського. І він там чуваків таки позакриває. Особливо якщо стане головою САП.

І ще багато чого було. Норм чувак.

Зеленський особисто пообіцяв Байдену та підписав меморандум, де сказав що якнайшвидше призначить голову САП після прозорого конкурсу. Конкурс був максимально непрозорий, але Клименко настільки норм, що прорвався і через такий. І тепер під запис люди Коломойського допомогають Президенту Зеленському збити невдобного кандидата на голову САП. А ю фукін інсейн? А ю крейзи блд? Шо ви творите?

По тому меморандуму США вже навіть гроші Вестінгхаузам гарантували під будівництво нових ядерних електростанцій. Це навіть включили в програму Великого Будівництва Зеленського. І шо ви думаєте? Можна пообіцяти, потім сказати Коломойському плюнути в борщ Байдену і далі такі типу всьо норм, робимо вигляд, що всьо окей?

Сук, що у вас у макитрах, блд? Вас там в Офісі опромінють чимось?

Це пздць, уліточка, це пздць.
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25.12.2021 00:03 Ответить
Вроде все правильно написано, но смысл ставить лайк?
Опять двадцать пять.
Цэж було вжэ (с), блд
Не может кухарка управлять государством (в данном случае клоун), том более, являясь куклой коломойского, на котором клейма негде ставить.
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25.12.2021 07:58 Ответить
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25.12.2021 02:53 Ответить
Все действия и редкие высказывания ЗЕ клоуна указывают на то , что он видит себя на троне ещё несколько сроков , может даже диктатором. Он уже ( с Коломойским и друзьями из ,,братской,, России) подмял под себя все что можно. Мозги клоуна не дают возможности понять , что его вместе с Беней разорвут на тряпки- тупо лезет. Дикий позорняк за страну- полный хаос и ( трудно выговорить и запомнить) дижинглизация мозга. Каждый день ему нашептывают какую нибудь хрень , которую он оформляет в козлячие законы. Скоро будет два года квартального маразма. Где обещанные посадки? Воруют и берут взятки в разы больше Большинство тендеров на дороги выиграл папа- Коломойский, на многих важных госпостах случайные люди - чебуречники. Достал дебилоид.
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25.12.2021 08:21 Ответить
-Сколько будет 2+2 ?
-А сколько вам надо ?
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25.12.2021 08:42 Ответить
чуточку подправлю (пардон) :
***
-Сколько будет 2+2 ?
-А сколько надо ермаку ?
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25.12.2021 09:47 Ответить
 
 