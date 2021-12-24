Члены комиссии не хотят признать, что 240 больше, чем 230, - Холодницкий о конкурсе на должность руководителя САП
Конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал "слишком скандальным"
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший глава САП Назар Холодницкий высказал НВ в интервью, опубликованном 24 декабря.
"Я вижу только членов комиссии, которые не хотят признать, что 240 [набранных баллов] – это больше, чем 230. [...] Я вижу сейчас, что этот конкурс действительно стал слишком скандальным. Процедуру, по которой все проходило, тяжело назвать лучшими международными практиками. У послов G7 икота начинается, когда слышат о конкурсе САП. Это не лучшая международная практика", – сказал он.
Экс-глава САП считает, что "утверждение о лучших международных практиках было только тогда, когда не было человеческого фактора, когда были тесты на компьютере, когда были тесты на IQ".
"Вспомним, как фактически все участвовавшие прокуроры САП признаны недобронравными в этом конкурсе. Один прокурор не хотел даже участвовать в этой истории и сам снялся с конкурса. То есть люди, наверное, были лучше финалистов, не прошли этот отбор по откровенно надуманным причинам. Ну так не может быть", – заявил Холодницкий.
Он отметил, что оба финалиста на должность главы специализированной прокуратуры потом вместе будут работать несмотря на то, "какая борьба идет за первое место".
По итогам конкурса детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
Победителя не могут назвать с 21 декабря, когда конкурс приблизился к завершению.
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в них своя аріхметика - ну сім сім, вісім - не більше дванадцяти...
Дурдом
@durdominua
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https://twitter.com/durdominua/status/1474432070986256384 3 ч
Новорічний подарунок , светер з оленями , для виборця ЗЕ !
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проводят консультации с ведущими ЗЕ-математиками по математическому доказательству, что 240 меньше, чем 230? Это как 2х2=5. Доказать-то, можно, но только тем, кто хреново знает математику) А может просто дали время зеленскому и его русской кротячей шобле для бегства из Украины?
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1503804153325218?__cft__[0]=AZW6PDVUyVL7h7PabLKx0_hJ4Uw0Q06l32bPY-vwbUNbg7HBK1b-RZNeuYbpvPOASkOKK89AHXYMlwosiJLlVGaxxW7NDtQmeu20XmuJOrjNnS3viSWubxfcmK43J2TBLXw&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·
Ситуація, коли представник від Коломойського за вказівкою Офіса Президента(про що прямо каже) відмовляється визнати переможця на голову Спеціальной Антикорупційної Прокуратури це просто ганьба.
Тобто люди під протокол та під запис не можуть бали просумувати і розповідають, що там кішка дома голодна чи що вони втомилися. І пора розходитися, а голову оберем колись потім.
Детектив НАБУ Олександр Клименко, який став переможцем конкурсу на голову САП, невдобний всім.
Клименко довід до кінця діло Микитася та Татарова, і Венедиктовій і Татарову довелося по бєспрєдєлу видьоргувати справу у САП. Тоді ще Клименко вжухал Гройсмана мимохідь, бо той отримував хабар від Микитися. Від Клименко в Офісі дуже горять дупи.
Клименко працював по конеджобу Оніщенко та по Насірову.
Клименко вів справу по Гладковського. І він там чуваків таки позакриває. Особливо якщо стане головою САП.
І ще багато чого було. Норм чувак.
Зеленський особисто пообіцяв Байдену та підписав меморандум, де сказав що якнайшвидше призначить голову САП після прозорого конкурсу. Конкурс був максимально непрозорий, але Клименко настільки норм, що прорвався і через такий. І тепер під запис люди Коломойського допомогають Президенту Зеленському збити невдобного кандидата на голову САП. А ю фукін інсейн? А ю крейзи блд? Шо ви творите?
По тому меморандуму США вже навіть гроші Вестінгхаузам гарантували під будівництво нових ядерних електростанцій. Це навіть включили в програму Великого Будівництва Зеленського. І шо ви думаєте? Можна пообіцяти, потім сказати Коломойському плюнути в борщ Байдену і далі такі типу всьо норм, робимо вигляд, що всьо окей?
Сук, що у вас у макитрах, блд? Вас там в Офісі опромінють чимось?
Це пздць, уліточка, це пздць.
Опять двадцать пять.
Цэж було вжэ (с), блд
Не может кухарка управлять государством (в данном случае клоун), том более, являясь куклой коломойского, на котором клейма негде ставить.
-А сколько вам надо ?
***
-Сколько будет 2+2 ?
-А сколько надо ермаку ?