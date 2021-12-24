УАФ наложила штрафы на "Динамо" и "Шахтер" за расистские и оскорбительные баннеры
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации футбола (УАФ) наказал "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) за оскорбительные баннеры болельщиков. Клубы должны будут заплатить от 50 000 до 250 000 гривен обязательного взноса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УАФ.
В ассоциации отметили, что за демонстрацию болельщиками киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" во время матча 10-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги (УПЛ) 3 октября 2021 года унижающих честь и достоинство соперников баннеров комитет наложил на оба клуба санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен.
Кроме того, киевлян наказали за проявление болельщиками расизма во время матча 14-го тура чемпионата УПЛ 6 ноября 2021 года "Динамо" - "Ворскла". Клуб должен заплатить обязательный взнос в размере 250 000 гривен и провести один матч без фанатов.
Кроме этого, киевляне должны заплатить 50 000 гривен за необоснованные и некорректные высказывания помощника главного тренера клуба Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча "Мариуполь" - "Динамо".
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А то такое чувство что КДК создано для того что бы перед праздниками доить Динамо...
И куда уйдут эти деньги? Ворскле, Шахтеру или арбитру на моральную реабилитацию?
Или скорее всего уйдут клоунам с КДК на новогодние ***********.... (с)
Крім того, киян покарали за появу вболівальниками клубу расизму під час матчу 14-го туру чемпіонату УПЛ 6 листопада 2021 року "Динамо" - "Ворскла". Клуб повинен заплатити обов'язковий внесок у розмірі 250 000 гривень і провести один матч без фанатів.
Може, все-таки, за прояви ? Аби ще знати, в чому вони полягали ?
Бо вже ось-ось проявом расизму буде біла шкіра.