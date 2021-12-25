Главные новости 24 декабря: Порошенко хотят арестовать, главу САП снова не назначили
Прокуратура хочет отправить Порошенко за решетку с залогом в 1 млрд грн, конкурс на главу САП снова провален, Минобороны объяснило, как женщинам встать на учет, - главные новости 24 декабря.
Порошенко хотят арестовать
Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
Комиссия снова не утвердила победителя конкурса на главу САП
Они собирались. Они заседали. Это не помогло. Комиссия должна была утвердить, что в конкурсе победил Александр Клименко, набравший больше баллов, но этого не произошло. По словам Клименко, Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на должность – при том, что все необходимые проверки они уже прошли. По оценке главы НАБУ Холодницкого, конкурс стал "слишком скандальным", а члены комиссии не хотят признать, что 240 - это больше, чем 230.
Минобороны объяснило, как женщинам встать на учет
Инструкция здесь. Правда, спешить с этим не стоит: список профессий, представительницы которых должны стать на военный учет, планируют сократить "в сторону уменьшения и здравого смысла".
Более 75% украинцев поддерживают вступление в ЕС
Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО – 67,8%, – об этом свидетельствует опрос КМИС. И еще несколько интересных цифр: 57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, 58,1% уверены, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Зеленского олигархом считают 55% украинцев.
Антоненко разрешили снять электронный браслет
Домашний арест ему при этом продлили до 24 февраля.
Расследование ДТП в Харькове с 16-летним водителем завершили
Обвинительный акт в суд направят в следующий четверг. 16-летний Николай Харьковский подозревается в нарушении ПДД, что привело к смерти человека (ч. 2 ст. 286 УКУ) а также в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УКУ).
Министр культуры возмущен из-за образа украинки в сериале Netflix
Речь идет о сериале "Эмили в Париже". Во втором сезоне появилась новая героиня: простенькая киевлянка Петра, которая не прочь утащить что-то в парижских магазинах. В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", - возмущается министр культуры Ткаченко.
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Тут хоть в СИЗО "Люкс" дадуть, а там може i простять . А то гляди опять президентом стане.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4664512080252551?__cft__[0]=AZX0ANWB2fxcXHbbB3mkUW7zeGzJS476JDuOvLAsK2bkArWcugFoJ4OzAn5XAn-SaeT4SD-JGENdjLHY1xZtV5VWnw7T5nsxr6GGne-D8z1g6njDO_ksurwj83a6jIV3cQg&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZX0ANWB2fxcXHbbB3mkUW7zeGzJS476JDuOvLAsK2bkArWcugFoJ4OzAn5XAn-SaeT4SD-JGENdjLHY1xZtV5VWnw7T5nsxr6GGne-D8z1g6njDO_ksurwj83a6jIV3cQg&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , це ти так мене з Різдвом привітати хочеш?
здачею інтересів України кремлю."
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
а вместо них придут другие - которых не пугает свет." (с)
Массад приехал к Бурбе и спросил, это точно операция? Когда он сказал да, они были очень восторжены и сказали это высший пилотаж. Мы такого не могли сделать.
Они уничтожают идеологическую, морально-патриотическую основу нашей армии, наших спецслужб. В сентябре этого года уничтожено одно из последних подразделений, которое борется с россиянами напрямую. Это в разведке расформировали целый департамент, расформировали во время войны. Один департамент, второй, до тысячи человек.
Если у Лукашенка есть записанный разговор с Зеленским, о том что зеленский ему звонит и говорит, у тебя там на территории находятся вагнеровцы, они хотят типа сделать революцию. Если этот разговор есть, он был до задержания вагнеровцев и он есть у лукашенка в записи. Это два президента уровень переговоров, и они хранятся эти переговоры. У него есть фактически доказательства того, что зеленский предал своих разведчиков, предал свою операцию. И если он его (разговор) выложит, он фактически докажет предательство зеленского. Таким образом он может влиять на решение зеленского, он может заставить покупать у него электроенергию, что сейчас происходит…
По моей информации, по той которой мы владеем всместе с Бурбой, это была идея в офисе создана для того что бы, как сказал зеленский, ему не нравился Бурба и поэтому он решил вот так эту операцию завершить. Они придумали звонок, то есть, Бурба не завершает операцию, а они ее завершают. Идея ермака была, что это российские вагнеровцы хотят спровоцировать, госпереворот. И по этому будучи злым на россиян, увидевши этих вагнеровцев, лукашенко их нам отдаст.
В любом случае путин и лукашенко никогда не поссорятся. Неужели лукашенко променяет дружбу с путиным на дружбу с Украиной. Это было стратегически неправильное решение, сделанное людьми, которике пришли с одной среды в другую. Как в Простоквашино письмо писали, и вот получилось такое письмо, что сегодня падает в обморок весь наш бомонд политический.
Были ли основания у разведиков полагать, что ермак российский агент?
Да у меня были, лично. У меня есть определенныие элементы оперативной информации, которые показывают в том направлении, что этот человек работает, я не скажу что в интересах россии. Он видит Украину с россией, с братскими народами. Он считает, это такая советская идеология, нам лучше быть вместе с россией. Он видит, что это Украина виновата в войне.
Есть такое понятие агентура влияния. Агент влияния - это агент, который находится на должности, он не имеет право себя раскрывать. Он силен тем, что он на высокой должности и он может своими решениями действовать в интересах другого государства. И он не должен делать таких тупых шибок, например, агитирвать за россию, или передавать информацию по телефону. Он идеологически внутри понимает, что надо делать так, чтобы россия получила вигоду.
Дуже цікаво а хто буде заважати Зеленському перетворитися на короля, всістися у крісло як Лукашенко на десятки років та узурпувати владу, як проводить вибори Зеленський вже зараз можна бачити по конкурсам і призначенням в правоохоронні та антикорупційні органи, які виконують виключно політичні замовлення проти Порошенка, Кличка, мерів інших міст, які на 100% свої.
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интиресов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
О горе мне!
Горе!