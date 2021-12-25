Главные новости 24 декабря: Порошенко хотят арестовать, главу САП снова не назначили

Прокуратура хочет отправить Порошенко за решетку с залогом в 1 млрд грн, конкурс на главу САП снова провален, Минобороны объяснило, как женщинам встать на учет, - главные новости 24 декабря.

Порошенко хотят арестовать

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Комиссия снова не утвердила победителя конкурса на главу САП

Они собирались. Они заседали. Это не помогло. Комиссия должна была утвердить, что в конкурсе победил Александр Клименко, набравший больше баллов, но этого не произошло. По словам Клименко, Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на должность – при том, что все необходимые проверки они уже прошли. По оценке главы НАБУ Холодницкого, конкурс стал "слишком скандальным", а члены комиссии не хотят признать, что 240 - это больше, чем 230.

Минобороны объяснило, как женщинам встать на учет

Инструкция здесь. Правда, спешить с этим не стоит: список профессий, представительницы которых должны стать на военный учет, планируют сократить "в сторону уменьшения и здравого смысла".

Более 75% украинцев поддерживают вступление в ЕС

Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО – 67,8%, – об этом свидетельствует опрос КМИС. И еще несколько интересных цифр: 57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, 58,1% уверены, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Зеленского олигархом считают 55% украинцев.

Антоненко разрешили снять электронный браслет

Домашний арест ему при этом продлили до 24 февраля.

Расследование ДТП в Харькове с 16-летним водителем завершили

Обвинительный акт в суд направят в следующий четверг. 16-летний Николай Харьковский подозревается в нарушении ПДД, что привело к смерти человека (ч. 2 ст. 286 УКУ) а также в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УКУ).

Министр культуры возмущен из-за образа украинки в сериале Netflix

Речь идет о сериале "Эмили в Париже". Во втором сезоне появилась новая героиня: простенькая киевлянка Петра, которая не прочь утащить что-то в парижских магазинах. В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", - возмущается министр культуры Ткаченко.