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Главные новости 24 декабря: Порошенко хотят арестовать, главу САП снова не назначили

Главные новости 24 декабря: Порошенко хотят арестовать, главу САП снова не назначили

Прокуратура хочет отправить Порошенко за решетку с залогом в 1 млрд грн, конкурс на главу САП снова провален, Минобороны объяснило, как женщинам встать на учет, - главные новости 24 декабря.

Порошенко хотят арестовать

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Комиссия снова не утвердила победителя конкурса на главу САП

Они собирались. Они заседали. Это не помогло. Комиссия должна была утвердить, что в конкурсе победил Александр Клименко, набравший больше баллов, но этого не произошло. По словам Клименко, Офис генпрокурора хочет повторной спецпроверки кандидатов на должность – при том, что все необходимые проверки они уже прошли. По оценке главы НАБУ Холодницкого, конкурс стал "слишком скандальным", а члены комиссии не хотят признать, что 240 - это больше, чем 230.

Минобороны объяснило, как женщинам встать на учет

Инструкция здесь. Правда, спешить с этим не стоит: список профессий, представительницы которых должны стать на военный учет, планируют сократить "в сторону уменьшения и здравого смысла".

Более 75% украинцев поддерживают вступление в ЕС

Вступление в ЕС на референдуме поддержали бы 75,7% украинцев, в НАТО – 67,8%, – об этом свидетельствует опрос КМИС. И еще несколько интересных цифр: 57,8% украинцев считают недостаточными усилия власти по предотвращению вторжения России, 58,1% уверены, что переговоры с Путиным следует вести только при участии западных партнеров. Зеленского олигархом считают 55% украинцев.

Антоненко разрешили снять электронный браслет

Домашний арест ему при этом продлили до 24 февраля.

Расследование ДТП в Харькове с 16-летним водителем завершили

Обвинительный акт в суд направят в следующий четверг. 16-летний Николай Харьковский подозревается в нарушении ПДД, что привело к смерти человека (ч. 2 ст. 286 УКУ) а также в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УКУ).

Министр культуры возмущен из-за образа украинки в сериале Netflix

Речь идет о сериале "Эмили в Париже". Во втором сезоне появилась новая героиня: простенькая киевлянка Петра, которая не прочь утащить что-то в парижских магазинах. В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", - возмущается министр культуры Ткаченко.

Автор: 

женщины (884) Минобороны (9287) опрос (2820) Порошенко Петр (19588) САП (2059) Netflix (23) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+9
Кацапи пишуть що після арешту Порошенка висунуть звинувачення Турчинову. Типу- за ;здаття Криму;. Коротше, все як і погрожував Портнов.
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25.12.2021 00:20
+8
Зелень вообще с катушек слетела. Это угроза национальной безопасности Украины наряду с кацапнёй.
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25.12.2021 01:13
+5
Зажерливість, самовпевненість і пихатість згубили Петю
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24.12.2021 23:49
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Зажерливість, самовпевненість і пихатість згубили Петю
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24.12.2021 23:49 Ответить
Мда? Ты ведь понимаешь, что висеть на "йолке" будет Зе?
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25.12.2021 01:28 Ответить
Знову соєві мантри )
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25.12.2021 08:13 Ответить
Нєт. Зєльониє соплі, які ти і тобі подібні будуть мотати на рукава. Вже скоро.
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25.12.2021 10:02 Ответить
Ага, ага. Вже два роки це скавуління чую. Продовжуй далі.
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25.12.2021 10:05 Ответить
Ага-ага, скавулять , рвуть волосся на дупі, в безсиллі "пасадіть праклятава тарґовца на краві" синхронно граючи прутнем по головам різних Піторів симфонію " Конєц епохі злиднєй")))
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25.12.2021 10:44 Ответить
Поки що волосся на дупі рвуть соєві )))
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25.12.2021 11:03 Ответить
Вы уже ситуационную комнату - нашли? Наркоманы придурошные?
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25.12.2021 10:03 Ответить
Ти з якої палати?
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25.12.2021 10:05 Ответить
Из палаты? А. Не. Я не из ваших.
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25.12.2021 10:15 Ответить
Ну звісно. Всі психічнохворі стверджують що вони здорові.
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25.12.2021 10:22 Ответить
Эт да. Удивительное единодушие "палаты 95"
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25.12.2021 10:39 Ответить
Ну шо скажете, повертатись Пороху, чи ні?
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24.12.2021 23:51 Ответить
Це гопніки беруть на понт. Якщо він повернеться, то Зєля, як завжди, засцить
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24.12.2021 23:54 Ответить
Та хай повертаеться, шо вiн там по заграницям скитаеться,клубнику собира чи шо?
Тут хоть в СИЗО "Люкс" дадуть, а там може i простять . А то гляди опять президентом стане.
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25.12.2021 00:20 Ответить
миша саакиншвилли уже вернулся.... и пофиг что весь мир говорит. Так и клоун. У него же крыша вообще уехала, он просто ненормальный.. Психически больной человек.. имеющий власть.
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25.12.2021 00:27 Ответить
Може він і хворий , більш за все що не просто хворий , а тяжко хворий ; тільки діагнозу точного не знаємо (( АЛЕ ЯКИЙ ДІАГНОЗ ПОСТАВИТИ ТИМ , ХТО ЙОГО ВКАЗІВКИ ВИКОНУЄ ? Невже їм , падлюкам , там солодко усім живеться при любій владі , що готові за це рідну матір продати ?
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25.12.2021 01:09 Ответить
Страшно не то что он больной, а то, что есть люди, которые системно это используют в своих и расейских целях и то что есть 30% совершенно конченых людишек, которые его поддерживают в его бреду
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25.12.2021 09:30 Ответить
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZX0ANWB2fxcXHbbB3mkUW7zeGzJS476JDuOvLAsK2bkArWcugFoJ4OzAn5XAn-SaeT4SD-JGENdjLHY1xZtV5VWnw7T5nsxr6GGne-D8z1g6njDO_ksurwj83a6jIV3cQg&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

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https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZX0ANWB2fxcXHbbB3mkUW7zeGzJS476JDuOvLAsK2bkArWcugFoJ4OzAn5XAn-SaeT4SD-JGENdjLHY1xZtV5VWnw7T5nsxr6GGne-D8z1g6njDO_ksurwj83a6jIV3cQg&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , це ти так мене з Різдвом привітати хочеш?

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25.12.2021 00:07 Ответить
"Арешт Порошенка - синхронно зі
здачею інтересів України кремлю."

https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
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25.12.2021 00:09 Ответить
Кацапи пишуть що після арешту Порошенка висунуть звинувачення Турчинову. Типу- за ;здаття Криму;. Коротше, все як і погрожував Портнов.
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25.12.2021 00:20 Ответить
"однажды, щёлкнет выключатель и монстры старые умрут.
а вместо них придут другие - которых не пугает свет." (с)
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25.12.2021 00:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=x4Bd9YKTPS4&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C
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25.12.2021 00:31 Ответить
Порошенко має депутатську недоторканість. Арештувати Порошенко значить порушити закон.
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25.12.2021 00:41 Ответить
Так скасували ж недоторканість , із одним уточненням - для опозиції ; а для влади можна все і всім . Простий приклад - бородатий замміністра , який мало не щодня про свою недоторканість поліції розповідає з кацапським паспортом у руках (( А при "служках депутатах" навіть камери на Бориспільській трасі вимикаються , видно щоб до депутата фокусом не доторкнутися ((
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25.12.2021 01:04 Ответить
О беня решил отомстить за приват и вытрясти из пороха лярд гривен. Паны дерутся, у холопов чубы трещат
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25.12.2021 01:11 Ответить
Зелень вообще с катушек слетела. Это угроза национальной безопасности Украины наряду с кацапнёй.
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25.12.2021 01:13 Ответить
Абсолютно согласен. Особенно если учесть, что Порох сегодня, так и 8 лет назад, в случае нападения орды, сможет организовать сопротивление. А совсем не этот зелёный маларос-уклонист, который думает, что откупится лихорадочной раздачей медалек направо и налево.
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25.12.2021 01:52 Ответить
Інтерв'ю з екс-розвідником Романом Червінським, який розробляв спецоперацію вагнерівців. https://www.youtube.com/watch?v=tp-7qGbAWqo

Массад приехал к Бурбе и спросил, это точно операция? Когда он сказал да, они были очень восторжены и сказали это высший пилотаж. Мы такого не могли сделать.

Они уничтожают идеологическую, морально-патриотическую основу нашей армии, наших спецслужб. В сентябре этого года уничтожено одно из последних подразделений, которое борется с россиянами напрямую. Это в разведке расформировали целый департамент, расформировали во время войны. Один департамент, второй, до тысячи человек.

Если у Лукашенка есть записанный разговор с Зеленским, о том что зеленский ему звонит и говорит, у тебя там на территории находятся вагнеровцы, они хотят типа сделать революцию. Если этот разговор есть, он был до задержания вагнеровцев и он есть у лукашенка в записи. Это два президента уровень переговоров, и они хранятся эти переговоры. У него есть фактически доказательства того, что зеленский предал своих разведчиков, предал свою операцию. И если он его (разговор) выложит, он фактически докажет предательство зеленского. Таким образом он может влиять на решение зеленского, он может заставить покупать у него электроенергию, что сейчас происходит…

По моей информации, по той которой мы владеем всместе с Бурбой, это была идея в офисе создана для того что бы, как сказал зеленский, ему не нравился Бурба и поэтому он решил вот так эту операцию завершить. Они придумали звонок, то есть, Бурба не завершает операцию, а они ее завершают. Идея ермака была, что это российские вагнеровцы хотят спровоцировать, госпереворот. И по этому будучи злым на россиян, увидевши этих вагнеровцев, лукашенко их нам отдаст.

В любом случае путин и лукашенко никогда не поссорятся. Неужели лукашенко променяет дружбу с путиным на дружбу с Украиной. Это было стратегически неправильное решение, сделанное людьми, которике пришли с одной среды в другую. Как в Простоквашино письмо писали, и вот получилось такое письмо, что сегодня падает в обморок весь наш бомонд политический.

Были ли основания у разведиков полагать, что ермак российский агент?

Да у меня были, лично. У меня есть определенныие элементы оперативной информации, которые показывают в том направлении, что этот человек работает, я не скажу что в интересах россии. Он видит Украину с россией, с братскими народами. Он считает, это такая советская идеология, нам лучше быть вместе с россией. Он видит, что это Украина виновата в войне.

Есть такое понятие агентура влияния. Агент влияния - это агент, который находится на должности, он не имеет право себя раскрывать. Он силен тем, что он на высокой должности и он может своими решениями действовать в интересах другого государства. И он не должен делать таких тупых шибок, например, агитирвать за россию, или передавать информацию по телефону. Он идеологически внутри понимает, что надо делать так, чтобы россия получила вигоду.
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25.12.2021 01:22 Ответить
Только без залога!
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25.12.2021 04:45 Ответить
Зеляди так и брызжут от идеи - Будинкового арешту Петра, чортовы Стражи Конопляной Рэволюцыы
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25.12.2021 06:19 Ответить
Хотеть и арестовать это совсем разные вещи.Хоть к бывшему президенту есть много претензий,но по такому дохлому делу его не посадят а офис президента сядет в лужу.
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25.12.2021 08:17 Ответить
Питиання в тому, винуватий чи ні?
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25.12.2021 08:22 Ответить
чем больше здадим....тем меньше дадут
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25.12.2021 08:55 Ответить
Як тільки рейтинг партії Порошенко почав переважати рейтинг партії Зеленського, так зразу Порошенка захотіли арештувати.
Дуже цікаво а хто буде заважати Зеленському перетворитися на короля, всістися у крісло як Лукашенко на десятки років та узурпувати владу, як проводить вибори Зеленський вже зараз можна бачити по конкурсам і призначенням в правоохоронні та антикорупційні органи, які виконують виключно політичні замовлення проти Порошенка, Кличка, мерів інших міст, які на 100% свої.
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25.12.2021 08:56 Ответить
Та і вибори Зеленського у регіонах чего варті, згадати Вірастюка. Зеленський так вчепився у владу, що очевидно він її віддавати не збирається в будь якому випадку.
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25.12.2021 09:00 Ответить
Сериал с Порошенко затянулся. Зрители ждут счастливого конца ))
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25.12.2021 09:42 Ответить
Свято наближається !
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25.12.2021 14:40 Ответить
Вот тут некоторые местные Халки кричат, что критика Зели - подрыв стабильности Украины по заданию Путина...
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интиресов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
О горе мне!
Горе!
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25.12.2021 11:26 Ответить
 
 