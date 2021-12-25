Мы начинаем борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине, - министр спорта Гутцайт
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о развитии спортивной инфраструктуры, а также о возможности проведения Олимпиады в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день идет самое мощное за всю историю независимости Украины развитие инфраструктуры. Почему в редких зимних видах спорта мы выступаем на уровне, а другие – не развиты? Потому что у нас негде тренироваться. А тренироваться за границей – очень дорого. И сейчас президент поставил задачу – и президент, и все спортивное сообщество очень хочет – мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине", – сказал Вадим Гутцайт.
"Проведение в стране Олимпийских игр – это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься. Мы не увидим результат сегодня или завтра… Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет, понимаете?", - добавил министр молодежи и спорта.
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Щодо релігії... Ваш найвеличніший лідор, з завзяттям коментував отримання Україною Томосу, нагадайте мені, як він його "ласково називал"? Що думає з цього приводу ваша " релігія"?
Не бачу сенсу продовжувати діалог, бо ви, чомусь, свої висновки базуєте здебільшого на уявних речах та штампах, а не на фактах.
Танцювати будемо від цього.
І вже в 14-му більша частина тих же виборців, в першому турі віддала перевагу знову ж таки " проукраїнському" ...
Ну а далі знов по колу. Нє?
А в 14- тому, коли кляті бєндєровци пообіцяли "навчить Донбас родіну любіть" як вони з іконами і хрестами ставали на шляху своїх же військових - чим не внутрішній спротив?
"Вата" - це та категорія , яка в залежності від ситуації керується не думкою а ачючєніямі. В 2004 му році не було і 10тої частини тих викликів, які виникли у кінці 13-го початку 14 го.
Доречі, а як ви відповіли би на своє питання? Що то було? Невже спонтанний ураганоподібний викид українофілії стався тоді у народів Криму та Домбасу?😁
или есть?))
каждому овощу свой фрукт... не?
з населеням УкраЇни??
Вы хотели жить в комиксе? Вот вам его и показывают: смелый Голобородько борется с олигархами, вдоль автобанов шумит миллиард деревьев, украинская космическая база на Луне транслирует зимнюю Олимпиаду в Украине...
Чем вы недовольны?
З гіркотою спостерігаю, проїжджаючи попри величний трамплін у Ворохті, де колись тренувалася збірна СРСР і сусідніх країн. А зараз він валиться і на нього, даруйте ще раз ... серуть ворони. Олімпіада, кажете, вуйку? Ну-ну...