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Мы начинаем борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине, - министр спорта Гутцайт

Мы начинаем борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине, - министр спорта Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о развитии спортивной инфраструктуры, а также о возможности проведения Олимпиады в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день идет самое мощное за всю историю независимости Украины развитие инфраструктуры. Почему в редких зимних видах спорта мы выступаем на уровне, а другие – не развиты? Потому что у нас негде тренироваться. А тренироваться за границей – очень дорого. И сейчас президент поставил задачу – и президент, и все спортивное сообщество очень хочет – мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине", – сказал Вадим Гутцайт.

"Проведение в стране Олимпийских игр – это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься. Мы не увидим результат сегодня или завтра… Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет, понимаете?", - добавил министр молодежи и спорта.

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Олимпиада (1136) Гутцайт Вадим (60)


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Топ комментарии
+39
Вам зайнятися нічим?

Наведіть лад в дитячо-юнацькому спорті. Сміття приберіть на майданчиках в райцентрах? Пофарбуйте іржаві металеві конструкції.

Дурень думкою багатіє... (с)
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25.12.2021 00:59
+28
Збс, теперь ждем объявления старта "Марсианской программы".
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25.12.2021 00:58
+27
Гутцайт, телепню, за футбол 2012 уже розрахувались? Ще чешуться руки накинути боргове ярмо на шию українцям?
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25.12.2021 01:02
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Результат обіцяєте через 10 років, а гроші крадете вже зараз...
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25.12.2021 09:30 Ответить
А шо нам Квартала не хватит олимпийские игры вам подавай? Та вы ж до них не доживёте слуги….
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25.12.2021 10:27 Ответить
Дороги побудували. Мільярд дерев посадили. Можна й Олімпіаду проводити.
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25.12.2021 10:36 Ответить
Денег не могут найти на покупку 3 млрд. куб газа в отопительный сезон, не могут расчитататься с долгами по зарплате с шахтерами, во время войны не могут профинансировать производство крайне необходимых систем вооружения и т.д., а провести Олимпиаду - легко.
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25.12.2021 11:05 Ответить
Тут би країну не проґавити...але у різних гутцайтів ще одна є, а у українців ні.
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25.12.2021 11:26 Ответить
Та що ви таке говорите!? А як голоснули за шапіто- чим думали? На що розраховували?
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25.12.2021 13:42 Ответить
Світ не обмежується шапіто та шоколадною фабрикою.
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25.12.2021 13:47 Ответить
Ще не так давно, для багатьох , світ обмежувався периметром бараку. Тому, кому пощастило - кордонами страни, гдє так вольно дишит чєлавєк... Пробуйтє, дєрзайтє... У вас ще є багато варіантів як до того щастя повернутись.
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25.12.2021 14:39 Ответить
Коли будете вішати чергову політичну ікону, пригадайте до чого призводить безальтернативність. Перевірено різними полпотами та путіними.
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25.12.2021 14:56 Ответить
Як правило, полпоти та путіни з'являються за мовчазної згоди народонасєлєнія, якому було какаяразніца хто і яким шляхом прівєдьот єво к успєху. Ви поки будете вибирати варіанти хто ж вас таки зробить разом, не пропустіть момент коли вам повісять ту ікону. І то буде дійсно ікона, а не те, що вам вклало в голову Г+Г.
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25.12.2021 15:30 Ответить
Зрозуміло. Вчіть історію і...діло ваше, але на огляд би радив сходити. Бо якщо впевнені, що всі навколо живуть як їм вкладає в голову г+г це вже досить погані дзвіночки.
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25.12.2021 15:43 Ответить
Свої "поради" засуньте собі... ну туди, де знаходиться нижнє полушаріє мозку виборця слуг наріду. І вчіть історію...
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25.12.2021 15:59 Ответить
Просвітіть, а чому основна маса найбільш відданих виборців сивочолого це агресивні хами та невігласи?
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25.12.2021 16:02 Ответить
Сходіть на огляд, і лікар вам все розповість. Якщо будете з ним відверті, то зможете зрозуміти, чому у "вашому світі" всі свідки кінця епохи зубожіння-це виключно Д'Артаньяни...
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25.12.2021 16:09 Ответить
Обов'язково скористаюсь вашою порадою.
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25.12.2021 16:14 Ответить
А сходили би на 2,5 роки раніше - і на одного співучасника зеленого турборежимного нагібальництва було би менше. Нєсвоєврємєнность - вєчная драма... (с).
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25.12.2021 16:25 Ответить
Не бачу сенсу щось пояснювати коли не чують.
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25.12.2021 16:39 Ответить
Є речі, природа яких може бути пояснена і зрозуміта... Голосування папріколу за професійного шута, який бряцав на загал своїм прутнем та називав повією твою країну - це тупість!
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25.12.2021 16:51 Ответить
А усвідомити з якої причини це відбулося вам релігія не дозволяє?
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25.12.2021 17:00 Ответить
Ну чому ж? Бажання Мудрого наріду вирішити складні питання, що десятиліттями накоплювалися, за допомогою простих рішень та відсутність критичного мислення - ось головні причини. До другорядних можна віднести тотальний несмак, безкультур'я , не бажання брати відповідальність на себе та ще ряд поведінкових наративів, що десятиліттями насаджувались совєцьким строєм.
Щодо релігії... Ваш найвеличніший лідор, з завзяттям коментував отримання Україною Томосу, нагадайте мені, як він його "ласково називал"? Що думає з цього приводу ваша " релігія"?
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25.12.2021 17:30 Ответить
Цікаво. Тобто ваш лідер усі ці роки як Мандела по тюрмах, а у цей час тут накопичувались проблеми
Не бачу сенсу продовжувати діалог, бо ви, чомусь, свої висновки базуєте здебільшого на уявних речах та штампах, а не на фактах.
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25.12.2021 18:06 Ответить
Так, дійсно немає сенсу, бо ваші "факти" - це плід вашої уяви в наслідок відсутності критичного мислення. Ви як отой самурай, у якого немає цілі, а є тільки шлях 😁
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25.12.2021 18:25 Ответить
Тоді поясніть той факт, як на виборах 2004 - го проукраїнський кандидат набирає 50+% і це з ватним Кримом і частиною Донбасу.
Танцювати будемо від цього.
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25.12.2021 18:44 Ответить
Якщо вас не бентежить той факт, що у першому турі був переможцем Індюкович то спробую припустити, що це стало наслідком всього лише правильного підрахунку голосів. Ті вибори я пам'ятаю дуже добре, коли людей на роботі змушували брати "аткрєпітєльні" і в свій вихідний день збирали і везли автобусами на віддалені дільниці для організації "правильного" голосування. Багато після такого демонстративно віддавали свій голос за "проукраїнського кандидата" тільки через цей факт відношення до них, як до бидла. Без поділу на ватних-неватних. Цю мою гіпотезу підтверджують події 2010го року, коли на виборах було обрано Індюковича - мудрий нарід голоснув тоді "назло" Ющенкові, буцімто то за крах їх надій і сподівань, апелюючи до "любих друзів" та свято увіривши в "донбас порожняк нє гоніт"...
І вже в 14-му більша частина тих же виборців, в першому турі віддала перевагу знову ж таки " проукраїнському" ...
Ну а далі знов по колу. Нє?
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25.12.2021 19:19 Ответить
Тобто вата теж за Юща масово голосувала? Цікава версія. У них так розвинена самоповага та внутрішній спротив?
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25.12.2021 19:36 Ответить
😁 А ви знаєте, яке основне питання задає "вата", коли вживає оковиту- " Ти мєня уважаєшь?"... Чим не самоповага?
А в 14- тому, коли кляті бєндєровци пообіцяли "навчить Донбас родіну любіть" як вони з іконами і хрестами ставали на шляху своїх же військових - чим не внутрішній спротив?
"Вата" - це та категорія , яка в залежності від ситуації керується не думкою а ачючєніямі. В 2004 му році не було і 10тої частини тих викликів, які виникли у кінці 13-го початку 14 го.
Доречі, а як ви відповіли би на своє питання? Що то було? Невже спонтанний ураганоподібний викид українофілії стався тоді у народів Криму та Домбасу?😁
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25.12.2021 19:58 Ответить
Проведуть прямо на Космодромі серед мільярда дерев.
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25.12.2021 11:41 Ответить
о... уголек колумбийский дошел наконец то
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25.12.2021 13:36 Ответить
Молодці! Робити їх разом треба красиво, з салютами!
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25.12.2021 13:40 Ответить
Олимпиаду конечно не дадут,но зебилы будут в восторге😂
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25.12.2021 13:43 Ответить
Почему не дадут? Сейчас могут, как раз, и дать. Т.к. в "ковидною эпоху" особо брать никто и не хочет, бо "убыточное предприятие" без зрителей то точно)) Дураков нет...
или есть?))
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25.12.2021 13:49 Ответить
Нужно вкладывать деньги в школы, залы, сооружения для детей и подростков. Все эту программу как-нибудь обозначить, типа "за спортивную Украину". И ждать плоды лет через 20-30, п пока сказать народу сейчас на успехи наших спортсменов и не надейтесь (за редким исключением).
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25.12.2021 14:22 Ответить
нашим олімпійцям треба брати приклад з президента на лижах проїхав з Буковелі до Оману , оце підготовка і без допінгу !
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25.12.2021 13:46 Ответить
а кто будет вкладывать деньги в страну на грани войны (по данным разведки королевства уже и сегодня) а по заявлению спикера вр! и прогнозы о вероятном ядерном ударе.. вы или народ не уважаете или министров с дурдома набрали
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25.12.2021 13:53 Ответить
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25.12.2021 13:54 Ответить
Может надо начать борьбу за многократное увеличение производства "Нептунов", "Стугн","Корсаров", средств РЭБ и ПВО или уже решили сдать страну Пукину, в любом случае?....
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25.12.2021 14:09 Ответить
Вау ...а скільки бабла можна відмити на цих будівництвах.!?І так при всіх "кеоівниках"
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25.12.2021 14:19 Ответить
Почему все страны Мира отказывались от владедия всяким Говном рюсским говном от Австралии до островов Ньюфаунленд и прочим ГОВНОМ... типа Нью-Зеландия...,а потому что рюсскае быдло купило себе даже Китай и Сибирь.... Мао Дзе Дуна......
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25.12.2021 14:24 Ответить
Может всё таки борьбу за независимость Украины начнёте?
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25.12.2021 14:26 Ответить
Это здорово, если будет в Украине олимпиада. Нашим болельщикам тоже радость, близко добираться.
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25.12.2021 14:28 Ответить
Та не буде цього. Проведення олімпіади задорого для нашої країни.
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25.12.2021 14:35 Ответить
Видно там не лише клоун обдолбаний , а і міністри теж.
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25.12.2021 14:37 Ответить
Из серии гиперлуп.
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25.12.2021 14:40 Ответить
заради такого щастя знов піднимуть тарифи та податки...
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25.12.2021 14:48 Ответить
Ще один пройдисвіт із зеленої злодійкуватої зграї, як Остап Бендер про Нью-Васюки, зробив піар--рекламу чергового прожекту, реалізація якого, дасть змогу "зрубати бабло", як на Великому крадівництві, під час будівництва доріг.
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25.12.2021 15:10 Ответить
банда увійшла в смак,хочуть награбувати так,що б і правнукам залишилося..
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25.12.2021 15:16 Ответить
Парень знает . что говорит. В этой мутной теме можно реально поднять лавэ. Сипатка поддержит.
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25.12.2021 15:20 Ответить
враг у ворот...напряжение растет...закордонные друзья бьют тревогу... и только министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт глух, слеп и жаден...
каждому овощу свой фрукт... не?
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25.12.2021 15:49 Ответить
з ким боротьбу??
з населеням УкраЇни??
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25.12.2021 15:56 Ответить
А оно чувствуется финансирование биатлона урезали в 2 раза БОРЦУНЫ хреновы
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25.12.2021 16:06 Ответить
Когда вы борьбу с ватой в нашем спорте начнёте?
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25.12.2021 18:50 Ответить
На яух? Что все проблемы решены? Все сыты и безработицы нет? И люди не уезжают? Для кого ты их, сученок. собрался проводить? Очередной распил?
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25.12.2021 21:38 Ответить
А чем ві недовольні?
Вы хотели жить в комиксе? Вот вам его и показывают: смелый Голобородько борется с олигархами, вдоль автобанов шумит миллиард деревьев, украинская космическая база на Луне транслирует зимнюю Олимпиаду в Украине...
Чем вы недовольны?
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26.12.2021 12:00 Ответить
Свого часу при СРСР Генсек ЦК КПСС Леонід Брєжнєв (українець, доречі) разом зі своїм фронтовим другом Першим Секретарем ЦК КПУ Володимиром Щербицьким конкретно ставили питання про проведення Зимової Олімпіади в Українських Карпатах (Яремче- Ворохта). Тоді то було більш, ніж реально - Союз і УРСР могли це зробити власними силами без всяких "інвесторів і %". Тепер це, вибачте ... пиз.ьож уведений у ранг державної політики.
З гіркотою спостерігаю, проїжджаючи попри величний трамплін у Ворохті, де колись тренувалася збірна СРСР і сусідніх країн. А зараз він валиться і на нього, даруйте ще раз ... серуть ворони. Олімпіада, кажете, вуйку? Ну-ну...
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26.12.2021 15:11 Ответить
Дайте ему селедки!
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26.12.2021 20:26 Ответить
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