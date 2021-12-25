Мы начинаем борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине, - министр спорта Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о развитии спортивной инфраструктуры, а также о возможности проведения Олимпиады в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день идет самое мощное за всю историю независимости Украины развитие инфраструктуры. Почему в редких зимних видах спорта мы выступаем на уровне, а другие – не развиты? Потому что у нас негде тренироваться. А тренироваться за границей – очень дорого. И сейчас президент поставил задачу – и президент, и все спортивное сообщество очень хочет – мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине", – сказал Вадим Гутцайт.

"Проведение в стране Олимпийских игр – это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься. Мы не увидим результат сегодня или завтра… Но то, что сегодня закладывается в стране по спортивной инфраструктуре, мы этот результат увидим через 10 лет, понимаете?", - добавил министр молодежи и спорта.

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