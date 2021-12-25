За прошедшие сутки ранен воин. Войска РФ 5 раз открывали огонь, возле Марьинки применили 120-мм минометы, - ООС уточнено

За прошедшие сутки, 24 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в направлении Новозвановки враг вел огонь из противотанковых станковых гранатометов.

Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Также сообщается, что в сторону Катериновки российские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

По данным штаба, в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 7 часов утра, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.



