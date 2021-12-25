За прошедшие сутки ранен воин. Войска РФ 5 раз открывали огонь, возле Марьинки применили 120-мм минометы, - ООС уточнено
За прошедшие сутки, 24 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в направлении Новозвановки враг вел огонь из противотанковых станковых гранатометов.
Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Также сообщается, что в сторону Катериновки российские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
По данным штаба, в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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А нам все подали як великий успіх цього неголеного дядька.
Merry Christmas!
@FedchukRoman
З Різдвом Христовим!!
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лупайте цю зелену скалу дальше...