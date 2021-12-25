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Новости Война
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За прошедшие сутки ранен воин. Войска РФ 5 раз открывали огонь, возле Марьинки применили 120-мм минометы, - ООС уточнено

За прошедшие сутки ранен воин. Войска РФ 5 раз открывали огонь, возле Марьинки применили 120-мм минометы, - ООС уточнено

За прошедшие сутки, 24 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в направлении Новозвановки враг вел огонь из противотанковых станковых гранатометов.

Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Также сообщается, что в сторону Катериновки российские наемники открывали огонь из подствольных и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

По данным штаба, в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новозвановки, Марьинки и Екатериновки, - пресс-центр ОС

По состоянию на 7 часов утра, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

За прошедшие сутки ранен воин. Войска РФ 5 раз открывали огонь, возле Марьинки применили 120-мм минометы, - ООС уточнено 01
За прошедшие сутки ранен воин. Войска РФ 5 раз открывали огонь, возле Марьинки применили 120-мм минометы, - ООС уточнено 02

обстрел (26891) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
Єрмаковське перемир'я....
А нам все подали як великий успіх цього неголеного дядька.
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25.12.2021 08:09
+7
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25.12.2021 08:47
+6
Самое время заявить об очередном решительном прекращении огня
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25.12.2021 08:16
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Єрмаковське перемир'я....
А нам все подали як великий успіх цього неголеного дядька.
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25.12.2021 08:09 Ответить
та лано - буба піде і всіх перемирить.... - бо ґерой!
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25.12.2021 08:32 Ответить
Вітаю вас із Різдвом Хрестовим !
Merry Christmas!
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25.12.2021 08:44 Ответить
звязківець Роман


@FedchukRoman



З Різдвом Христовим!!
https://twitter.com/FedchukRoman/status/1474400370575257603
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25.12.2021 09:50 Ответить
Не дядьки, а дiдька😉
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25.12.2021 17:06 Ответить
тварь зелена не поранена, нагодована, отласкана, довольна? - шо за пробеми?
лупайте цю зелену скалу дальше...
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25.12.2021 08:15 Ответить
Самое время заявить об очередном решительном прекращении огня
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25.12.2021 08:16 Ответить
Ще діє одностороннє. Те що Єрмак оголосив.
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25.12.2021 08:44 Ответить
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25.12.2021 08:47 Ответить
https://hromadske.radio/news/2021/12/25/rosiia-zaiavyla-shcho-vidvela-vid-kordonu-z-ukrainoiu-10-tysiach-viys-kovykh/ Росія заявила, що відвела від кордону з Україною 10 тисяч військових - гагета "Мордовські казки"
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25.12.2021 09:05 Ответить
всё тоже самое... только непонятно про что там дермак договорился
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25.12.2021 09:36 Ответить
Вот когда начнут поступать сообщения о раненных депутатах, тогда в стране наладится жизнь.
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25.12.2021 10:07 Ответить
Лицемірне звернення юди, за фактом його діянь - образа для християн.
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25.12.2021 12:57 Ответить
С Праздником! Для Победы над врагом нам нужна Вера! И нужен Бог! Нужна наука и я всех Вас призываю активно придумывать укрепления от миномётных и артиллерийских обстрелов! Используйте физику, математику, химию и другие науки во имя спасения наших воинов и жильцов Донбасса! Не пройдёт зараза путлеровская! О минских форматах и слушать не хочу! Не стоит тратить час на политику! Придумывайте инженерные укрепления с помощью науки!!! Это обращение к простым украинцам! Изучайте врага как говорил Ленин!!! Победы над оккупантами!! Донбасс и Крым Украина! Урра!!!
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25.12.2021 18:13 Ответить
 
 