10 тысяч российских военных возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений, - Южный военный округ РФ
Южный военный округ возвращает 10 тысяч военных в место постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе граничащих с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".
Как заявляется, военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
"Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - говорится в сообщении.
Подготовку проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ПВО.
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а шо розвідка про ковід у кацапських таборах пише ?
во-вторых, даже если это правда, то 90+ тысяч и вся техника все еще остаются у границы.
Воно з літа готувало армію, бо думало, що у вересні запустять NS2 і можна буде атакувати Україну.
Але той NS2 все не запускають і не запускають. А солдатіки що, дурно каталися? Треба виторгувати «гарантії безпеки».
Маневри з нібито відводом 10 тисяч - це ще один елемент торгів.
План максимум у ***** такий:
1. Виторгувати припинення розширення НАТО на схід.
2. Зупинити співробітництво НАТО з Україною, Молдовою, Грузією.
3. Відвести побільше сил НАТО подалі від Московії.
4. Зупинити, а краще відкотити назад, партнерство України, Молдови і Грузії з Євросоюзом.
5. Змусити Євросоюз таки запустити NS2.
6. Як запустять трубу, швиденько напасти на Україну і відкусити шматок побільше.
7. Паралельно спробувати виторгувати, щоб США, Великобританія і Франція не чіпали всяких вагнерівців в Сирії, Лівії, Малі, Центральній Африці.
8. Спробувати виторгувати хоча б короткочасне зняття деякихсанкцій.
Коли ***** буде бачити, що ніфіга не виходить, може знов почати бряцати зброєю і намагатися виторгувати, наприклад, визнання анексії Криму взамін на ненапад на Україну.
Интеллигент расслабляется и тут же получает в нос!
так что не расслабляемся.
Обратили внимаение? "Как мы могли не помочь Крыму?! Чтоб там было, как на Донбассе?!!"
Ага. Только вот на Донбассе в феврале-марте НИЧЕГО не было, придурок!