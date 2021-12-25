10 тысяч российских военных возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений, - Южный военный округ РФ

Южный военный округ возвращает 10 тысяч военных в место постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе граничащих с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

Как заявляется, военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

"Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - говорится в сообщении.

Подготовку проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ПВО.

Читайте также: Песков о переговорах РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности: Здесь не может быть дедлайнов. Заинтересованы, чтобы это произошло как можно скорее