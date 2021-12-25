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Новости Война
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10 тысяч российских военных возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений, - Южный военный округ РФ

10 тысяч российских военных возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений, - Южный военный округ РФ

Южный военный округ возвращает 10 тысяч военных в место постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе граничащих с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

Как заявляется, военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

"Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - говорится в сообщении.

Подготовку проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ПВО.

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армия РФ (19047) граница (5258) россия (95361)


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Топ комментарии
+33
Шо тварі, змерзли? Шоб ви подохли після своєї прогулянки!
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25.12.2021 08:29
+20
Лучше наоборот теперь быть внимательным. Раньше они бродили у всех навиду а теперь хз куда их перебросят. Или вы верите *****?
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25.12.2021 08:53
+17
Кацапи так декілька разів повторять, залишаючи все більше і більше солдат, техніки, *********** біля кордонів України. Напад неминуче буде. Скоріш за все за декілька місяців. Південні області під загрозою. Такі міста як Генічеськ, Маріуполь, Одеса, Мелітополь, Миколаїв, Бердянськ, Харків тощо зазнають нападу. Тому треба посилено готуватись до боїв в містах. Саме так, необхідно заводити особовий склад та техніку в міста та перетворити перелічені міста та менші местечка в неприступні фортеці для кацапів. Заздалегідь продумати міста для укриття, підготувати запаси амуніції, провізії, води. Треба надовго скувати просування рашистів, втягнути їх в довгу виснажливу війну. Шанси для оборони є лише в містах. Не можна повторити долю таках міст як Донецьк, Луганськ, Алчевськ (мовчу вже про Крим), які здали майже без пострілу. Шанси зупинити агресора лише в обороні міст. Ще це збільшить шанси на отримання допомоги від НАТО та ЄС, коли на екранах будуть кадри із зруйнованими будинками та сотнями жертв серед цивільних. Чому зараз не йде підготовка ????
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25.12.2021 09:03
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Нарешті можна заспокоїтися
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25.12.2021 08:28 Ответить
Та ніхто їх і не боявся.
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25.12.2021 08:35 Ответить
друг-дружку на бутылку посадили швабрами побаловались, можно и по избам расползаться.....
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25.12.2021 10:48 Ответить
Лучше наоборот теперь быть внимательным. Раньше они бродили у всех навиду а теперь хз куда их перебросят. Или вы верите *****?
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25.12.2021 08:53 Ответить
От коли америкаці зі своїх супутників це завіксують ..тоді можна брати до уваги а не вірить те що написали хто сь там RU
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25.12.2021 09:01 Ответить
Кацапи так декілька разів повторять, залишаючи все більше і більше солдат, техніки, *********** біля кордонів України. Напад неминуче буде. Скоріш за все за декілька місяців. Південні області під загрозою. Такі міста як Генічеськ, Маріуполь, Одеса, Мелітополь, Миколаїв, Бердянськ, Харків тощо зазнають нападу. Тому треба посилено готуватись до боїв в містах. Саме так, необхідно заводити особовий склад та техніку в міста та перетворити перелічені міста та менші местечка в неприступні фортеці для кацапів. Заздалегідь продумати міста для укриття, підготувати запаси амуніції, провізії, води. Треба надовго скувати просування рашистів, втягнути їх в довгу виснажливу війну. Шанси для оборони є лише в містах. Не можна повторити долю таках міст як Донецьк, Луганськ, Алчевськ (мовчу вже про Крим), які здали майже без пострілу. Шанси зупинити агресора лише в обороні міст. Ще це збільшить шанси на отримання допомоги від НАТО та ЄС, коли на екранах будуть кадри із зруйнованими будинками та сотнями жертв серед цивільних. Чому зараз не йде підготовка ????
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25.12.2021 09:03 Ответить
Але хто то має робити?..хоча б розуміти. наші можновладці не в силі-просто немає чим...думати
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25.12.2021 10:33 Ответить
Ваен диванный, уймись уже.
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25.12.2021 10:40 Ответить
Що, кацап, своїх шкодуєш ? Вам не буде легкої прогулянки в українських містах...
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25.12.2021 10:43 Ответить
Ага. Клован с дерьмаком уже расписывают план обороны.
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25.12.2021 10:43 Ответить
Вы серьезно? 10 тыс возвращают из 122 тыс. которые окружили Украину
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25.12.2021 10:55 Ответить
Це ти повірив мокшанцям?
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25.12.2021 11:09 Ответить
Шо тварі, змерзли? Шоб ви подохли після своєї прогулянки!
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25.12.2021 08:29 Ответить
Ну да, ковидком припудренные ЗМЕРЗЛИ.
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25.12.2021 08:39 Ответить
А я про це писав ще тоді коли вони почали накопичувать війська в польових таборах - "утримання великих мас військ у польових пунктах зосередження в осіннє-зимовий період - ДУЖЕ ДОРОГЕ ЗАДОВОЛЕННЯ чисто с точки зору тилового забезпечення - грошей і ресурсів "гавкне" НЕМІРЯНО!!!" А ще й купа хворих простудними захворюваннями при великому скупченні людей на обмеженому просторі!
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25.12.2021 09:12 Ответить
Пане Шамов, З РІЗДВОМ ВАС .
а шо розвідка про ковід у кацапських таборах пише ?
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25.12.2021 09:50 Ответить
Навзаем (в плане Рiздва)... На каазлабаде ковид косит конкретно. Памятка заробитчанам: зацепил в лаптеунтии ковид, а хоть и на северах, в рудниках, будешь продолжать батрачить, без никакаих замен с больничными. Однокласник рассказал о своем сыне там. Я его спрашиваю, мол, зарабатывает налоги для кацапармии? В паузе спрашиваю , мол, а шо это у тебя за музыка играет... Шансон,- говорит . Говорю ему чтобы выключил и чтобы я эту козломордо-зековскую белиберду больше не слышал. Он сразу понял свою оплошность и первой его реакцией было оправдание, мол, шобы я не думал , что он сепаратист. ЗЫ. а в окопах у сепарни... Вы же видите Что кацапня часто перекрывает контрольно-пропускные пункты. Это лакмусовый папiрець на то, шо у орков полный завал по ковиду.
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25.12.2021 14:05 Ответить
Ща тока вдуплил, шо це ж наши "химамерские братушки" ингалируют кацапов на дальних подступах.
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25.12.2021 08:52 Ответить
Да нет все может быть намного хуже.Тут как говорил Аль Капоне, 6предатели за спиной скорее всего уже договорились.
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25.12.2021 09:41 Ответить
во-первых, кто верить ватникам на слова?
во-вторых, даже если это правда, то 90+ тысяч и вся техника все еще остаются у границы.
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25.12.2021 08:35 Ответить
******** слился.
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25.12.2021 08:37 Ответить
SURE, муйлуша доживае... так просто такие Па не делают. Ща в нарабсее начнется послепутинский дележ власти , сначала , между силовиками. Но так как они по пьяне деланы, то и межде всеми остальными сторонниками цветных революций.
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25.12.2021 08:38 Ответить
Да здравствуют сибирские бандеровцы и дружба между народами Сибири!
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25.12.2021 08:41 Ответить
Есть еще казахские бандеровцы. Нас тут много.
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25.12.2021 10:58 Ответить
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25.12.2021 14:06 Ответить
Платники податків у Росії "влетіли" на кругленьку суму від цих відверто агресивних залякуючих навчань. А проводилися ці навчання тому, що погрожуючи Україні і всьому світу Росія сама злякалася, ось і стала брязкати зброєю. Щоб не боятися - не слід погрожувати іншими !
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25.12.2021 08:41 Ответить
Ну да, ща Запад вдуплил ситуацию на фоне "амерских химгрупп" на фронте.... Стягивание кацапской потешности, с перепугу. Но самое главное, шо уже мы не экономим, бо изобилие... Надо снять двух снайперов, тупо жми на ракетную кнопку пуска... и пусть нарабсея гужбанит в компашке 200-ых лаптеунтов.
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25.12.2021 08:49 Ответить
не факт.
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25.12.2021 08:44 Ответить
Рано чи пізно прийдеться з цапами воювати.Ці тварі по людські жити не можуть.
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25.12.2021 08:45 Ответить
***** знов солдатіків пересуває по карті. Знову много ходов очка.
Воно з літа готувало армію, бо думало, що у вересні запустять NS2 і можна буде атакувати Україну.
Але той NS2 все не запускають і не запускають. А солдатіки що, дурно каталися? Треба виторгувати «гарантії безпеки».
Маневри з нібито відводом 10 тисяч - це ще один елемент торгів.
План максимум у ***** такий:
1. Виторгувати припинення розширення НАТО на схід.
2. Зупинити співробітництво НАТО з Україною, Молдовою, Грузією.
3. Відвести побільше сил НАТО подалі від Московії.
4. Зупинити, а краще відкотити назад, партнерство України, Молдови і Грузії з Євросоюзом.
5. Змусити Євросоюз таки запустити NS2.
6. Як запустять трубу, швиденько напасти на Україну і відкусити шматок побільше.
7. Паралельно спробувати виторгувати, щоб США, Великобританія і Франція не чіпали всяких вагнерівців в Сирії, Лівії, Малі, Центральній Африці.
8. Спробувати виторгувати хоча б короткочасне зняття деякихсанкцій.

Коли ***** буде бачити, що ніфіга не виходить, може знов почати бряцати зброєю і намагатися виторгувати, наприклад, визнання анексії Криму взамін на ненапад на Україну.
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25.12.2021 08:57 Ответить
***** буде тримати іноземний виробничий інвестиційний капітал подалі від України. Але в нього манічка Імператора. Завдання патріотів примати ОПЗЖ, мерзотників Мураїва подалі від своєї голови.
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25.12.2021 09:24 Ответить
Примати ОПЗЖ - сильно і правдиво
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25.12.2021 09:42 Ответить
ЗЄ тупнув ногою, пригрозив зустрітись один на один і ***** позадкував
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25.12.2021 09:30 Ответить
Нема віри москалям !
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25.12.2021 09:36 Ответить
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25.12.2021 09:58 Ответить
напевно синдром білоруських навчань-дизентирія, короче, обісрались знову...
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25.12.2021 10:37 Ответить
от що Зеля животворящий поробляє!
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25.12.2021 10:42 Ответить
Постояли,постояли и **********и )) - Путя получил ответ от США и не добился ничего. Теперь придется с поджатым хвостом убираться от греха подальше. Мир выиграл у нагловатого гопника.Ему нечем больше крыть и повышать ставки. Напасть - это значит воспроизвести участь Хуссейна.
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25.12.2021 10:44 Ответить
Мало. Пыль в глаза пускают. Может 10 тыс. с диареей увезли после Доширака с ягелем. Каких-нибудь бурятов обратно пригонят на оленях.
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25.12.2021 10:46 Ответить
кто имел дело с гопотой, знает. Есть такая тактика у них -"ой, всё, пацаны, да что вы! Все в поряде, всё ништяк, мир!"
Интеллигент расслабляется и тут же получает в нос!
так что не расслабляемся.
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25.12.2021 10:54 Ответить
Засрали все вокруг и свалили
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25.12.2021 10:54 Ответить
Зеленая мразь сделала то, чего ждали его хозяева в кремле, пошла войной против Порошенко, поэтому и войска отводят.
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25.12.2021 10:56 Ответить
война это, когда лицом к лицу, а не поехали, твою мать орут и драпают
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25.12.2021 11:38 Ответить
Погана новина. Я сподівався що вони там серед полів у палатках провели всю зиму і передохли.
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25.12.2021 11:09 Ответить
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25.12.2021 11:17 Ответить
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25.12.2021 13:23 Ответить
Эхо Мацковии это такая же помойка Веникдиктова что и Ольга *********...Сказочники Венского леса...
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25.12.2021 11:46 Ответить
Дорого їх тримати довго там і військові РФ скоріше всього не вмотивовані воювати з досить сильною українською армією, як говориться вони не Путін воно їм накуй надо.
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25.12.2021 11:47 Ответить
В.В.Хуйло совсем запутался в СВОЕЙ брехне!
Обратили внимаение? "Как мы могли не помочь Крыму?! Чтоб там было, как на Донбассе?!!"
Ага. Только вот на Донбассе в феврале-марте НИЧЕГО не было, придурок!
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25.12.2021 12:03 Ответить
Так понимаем, особо приближенные выбили себе празднование Нового года, остальные будут мёрзнуть в палатках..... истерика еще не прошла.
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25.12.2021 13:41 Ответить
Не повезло ихтамнетам, ведь могли же возвратиться в родные мухосрански в виде шашлыка или фарша в пакетах.
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25.12.2021 16:01 Ответить
10 із 90? Що тут казати...
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25.12.2021 16:32 Ответить
 
 