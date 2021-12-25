Песков о переговорах РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности: Здесь не может быть дедлайнов. Заинтересованы, чтобы это произошло как можно скорее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по "гарантиям безопасности". По его словам, дедлайна нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что перед тем как решить, когда пройдут новые переговоры между Россией и США, для начала Вашингтон должен ответить на конкретно сформулированные российские требования.
"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", – рассказал Песков.
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Надіємося - ваші солдати в палатках уже новорічні ялинки поставили?
Интересы страны и людей в такую постановку вопроса просто не помещаются.
Так што иди найух,пынька
Можливо , я помиляюсь , поживем побачим 🙂
У вас есть два дня - говорили они.
Пiдтверджую. В Ленинградском мореходном училище в 80-е были куранты со всего Союза. Так вот сибиряки , даже сосед по кубрику якут-полукровка плохо переносили -5, -10 из-за балтийской сырости и ветров.
Простой вопрос, никакой политики.
А до ваших, мразь, потуг по сдерживанию НАТО они придвигались к вашим, подонки, границам?