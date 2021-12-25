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Новости Война
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Песков о переговорах РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности: Здесь не может быть дедлайнов. Заинтересованы, чтобы это произошло как можно скорее

Песков о переговорах РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности: Здесь не может быть дедлайнов. Заинтересованы, чтобы это произошло как можно скорее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по "гарантиям безопасности". По его словам, дедлайна нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что перед тем как решить, когда пройдут новые переговоры между Россией и США, для начала Вашингтон должен ответить на конкретно сформулированные российские требования.

"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", – рассказал Песков.

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НАТО (9961) переговоры (4915) Песков Дмитрий (1856) россия (95361) США (26401)


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Топ комментарии
+19
Куда торопимся? Росийским солдатам сидящих в полях под украинской границей холодно и нечего жрать?
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25.12.2021 09:12
+16
Як буде дипломатичною мовою «Ідіть у дупу»?
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25.12.2021 09:13
+14
Ето называется, давайте быстрее ато мы сейчас сдохнем с голоду. Да и кремлевский дедушка с половыми органами бабушки уже на ладан дышет.
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25.12.2021 09:14
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Куда торопимся? Росийским солдатам сидящих в полях под украинской границей холодно и нечего жрать?
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25.12.2021 09:12 Ответить
Та які там "переговори"?! У всьому світі різдвяні свята почалися! Зачекайте трішки! Ну- а там ваш "Новий Рік" а після нього святкування "Івана Рукотряса" "Марфи Розсільниці" і "Святого Цитрамона" Так що раніше закінчення "бухабря" (за вашим календарем) - ніяких "перемовин" і не чекайте!
Надіємося - ваші солдати в палатках уже новорічні ялинки поставили?



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25.12.2021 09:26 Ответить
Як буде дипломатичною мовою «Ідіть у дупу»?
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25.12.2021 09:13 Ответить
дуже просто: "ми уважно розглянемо ваші претензії"
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25.12.2021 10:46 Ответить
Ето называется, давайте быстрее ато мы сейчас сдохнем с голоду. Да и кремлевский дедушка с половыми органами бабушки уже на ладан дышет.
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25.12.2021 09:14 Ответить
Брехали москалі споконвіку й брехати будуть.
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25.12.2021 10:44 Ответить
Так уже послали нах*й Набутилкостан з його вимогами
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25.12.2021 09:20 Ответить
не вони тепер Шваброгорія!
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25.12.2021 10:37 Ответить
человек, вцепившийся во власть и сидящий при ней третий десяток лет, занят только одним - продлением срока своего пребывания.

Интересы страны и людей в такую постановку вопроса просто не помещаются.
Так што иди найух,пынька
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25.12.2021 09:27 Ответить
Подивіться на погодню карту на східних кордонах Украіни. Там лютує негода, сніг... Московітська орда нагнала в польові умови сотні тисяч вояк, хто служив той знає як довго можна перебувати в таких умовах без руху... Які там панують настроі, якщо ще брати до уваги призовників.. І тим паче тих у кого закінчується термін служби час звільняти і новобранців набирати... Кремлівський гопник кидає понти перед світом, а реальність зовсім інша!
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25.12.2021 09:29 Ответить
В том то и опасность. Если прямо сейчас они начнут движение на Чернигов, то встретят ли какие-то наши готовые к бою части в полях? Скорее всего только где-то под Киевом успеем что-то собрать.
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25.12.2021 09:36 Ответить
На крематорий они начнут движение.
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25.12.2021 09:52 Ответить
Согласен. Нашу волю к свободе и независимости не сломить. Все как один, как скала встанем на защиту родины. Земля будет гореть под ногами проклятых свинособак. Крематорий для них начнётся с самой границы. Груз 200 будут в срани-рязани эшелонами будут везти. Слава Украине!
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25.12.2021 09:57 Ответить
. забыл дописать, Слава Верховному Главнокомандующему, Слава Народу Победителю, ну и там по мелочам на твоё усмотрение
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25.12.2021 11:58 Ответить
*любезный*,идинах отсюда ,пугает оно тут голой сракой,про 2 дня до Киева постоянно трындите
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25.12.2021 11:09 Ответить
а почему тебя заспамили.
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25.12.2021 11:52 Ответить
Реальність інша - так як це все виглядає , як звичайний шантаж !

Можливо , я помиляюсь , поживем побачим 🙂
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25.12.2021 09:36 Ответить
реальність зовсім інша: єрмаки і шефіри "підготували" преЗедента до прямих переговорів з ворогом....
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25.12.2021 10:14 Ответить
А шо так скоро припекло? Большие расходы на содержание войск в полевых условиях?
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25.12.2021 09:29 Ответить
Соглашайтесь без вариантов - говорили они.
У вас есть два дня - говорили они.
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25.12.2021 09:29 Ответить
тоесть не может быть дедлайнов? эти дебилы последнее время только и делают пыжатся, и что изменилось?
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25.12.2021 09:31 Ответить
Как Пуйлу нравится, когда возле него все крутятся.Что не говори оно своего добилось. В 14 году с ним за обеденный стол не хотел сесть, как от прокаженного бегали, а теперь все возле него. Ка же удовлетварено его ЭГО, как с маленьким ребенком цяцкаются, вместо того чтоб по заднице до красна отшлепать.
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25.12.2021 09:37 Ответить
дедылайном воевали
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25.12.2021 09:38 Ответить
ГУЛАГ это навсегда,без шансов на выздоровление...
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25.12.2021 09:43 Ответить
Идиоты не понимают. Что договорняки существуют лишь в их воспаленном криминальном воображении. Во всем остальном мире существуют законы и правила.Здорового и нормального общества.
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25.12.2021 09:45 Ответить
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25.12.2021 09:45 Ответить
Какой грамотей этот лупатенький у ботоксного - дедлайн знает!!!!
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25.12.2021 09:46 Ответить
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25.12.2021 09:47 Ответить
Кацапских подонков можно дразнить переговорами хоть до второго пришествия, пока "ваньки" будут подыхать от голода и холода у границ Украины.
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25.12.2021 09:49 Ответить
друг-дружку на бутылку посадили швабрами побаловались, можно и по избам расползаться.....
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25.12.2021 10:52 Ответить
Паскуды! А вы забыли про базу НАТО в Ульяновске?
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25.12.2021 10:00 Ответить
Как можно быстрее ? КОВИД ВИДНО КОСИТ РЯДЫ ОРДЫ ?
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25.12.2021 10:00 Ответить
Та там і ГРЗ з ГРВІ вистачило-б! На основі мого досвіду роблю висновок - у них вже мінімум процентів 10-15 хворих в підрозділах! А "просто сопливих" - до третини! Більше всього - "бойових якутів" та інших жителів Сибіру - вони звикли до різко континентального клімату з низькою вологістю повітря зимою а сирий клімат Європейської росії їх взимку "валить пачками" В радянські часи починав строкову службу у Вінницькій області - так з листопада санчастина була забита жителями Середньої Азії і Сибіру!
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25.12.2021 10:20 Ответить
"....жителів Сибіру - вони звикли до різко континентального клімату з низькою вологістю повітря зимою а сирий клімат Європейської росії їх взимку "валить пачками" (с)
Пiдтверджую. В Ленинградском мореходном училище в 80-е были куранты со всего Союза. Так вот сибиряки , даже сосед по кубрику якут-полукровка плохо переносили -5, -10 из-за балтийской сырости и ветров.
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25.12.2021 11:31 Ответить
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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25.12.2021 10:09 Ответить
Чи ти ба, яка нетерплячка! Думають, найскоріше впертися в Україну та мріють , що їх тут будуть зустрічати новорічним олів'є?!! Не діждетесь, падлюки!!!
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25.12.2021 10:11 Ответить
Кормить орду "освободителей" уже нечем ?
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25.12.2021 10:23 Ответить
Так ведь дополнительной мобилизации не было. Так что и никаких дополнительных расходов на репу нет.
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25.12.2021 10:36 Ответить
всю боярку допили, можно и по домам....
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25.12.2021 10:41 Ответить
Пдрсы ,вам никто не угрожает и не угрожал, тем более не нападал , в отличии от вас ,подонков конченных. Вы нах никому не нужны ,куски навоза ,бродите там себе в силосных кучах ,только не лезьте к соседям
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25.12.2021 11:02 Ответить
Взяли західних дурнів на хапок і тепер ще підгоняють щоб не барилися бо ботоксна бабуся ще помре не дочекавшись перемоги над заходом.
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25.12.2021 11:03 Ответить
гарантії безпеки- виконай рашист Будапештський папір, поверни Україні фінанси за 8 років окупації Української території і забери з Криму свій флот к "******"
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25.12.2021 11:30 Ответить
Любые гарантии должны быть написаны на обратной стороне Будапештского меморандума
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25.12.2021 11:43 Ответить
Быстро токо кошки родятся (с)
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25.12.2021 11:46 Ответить
Русские гниды! (простите за тавтологию)
Простой вопрос, никакой политики.
А до ваших, мразь, потуг по сдерживанию НАТО они придвигались к вашим, подонки, границам?
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25.12.2021 12:01 Ответить
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАБИТЕЛЯМ, НАСИЛЬНИКАМ И УБИЙЦАМ !!!
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25.12.2021 13:02 Ответить
А В РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ ЧТО УГОДНО !!! ДАЖЕ ИХ ЯДЕРНЫЕ ЗАРЯДЫ САМИ МОГУТ СДЕТОНИРОВАТЬ !!!
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25.12.2021 20:42 Ответить
 
 