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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 268 человек, зафиксировано 5276 новых случаев заражения, 15639 человек выздоровели
За сутки 24 декабря в Украине зафиксировано 5276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 378, медработников – 90).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Также за прошедшие сутки:
госпитализированы – 1 689 человек;
летальных исходов – 268;
поправилось – 15 639 человек.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
заболело – 3 642 314 человек;
поправилось – 3 423 933 человека;
летальных исходов – 94 700;
проведено ПЦР-тестирование – 16 656 395.
Топ комментарии
+7 Игорь Монахов
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+5 Гарри Гарриссон #482664
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+5 Игорь Монахов
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якщо ви вакциновалися то у вас ще буде:
"у щеплених, які захворіли на «Омікрон», була нудота і втрата апетиту. У них спостерігалася невисока температура, головний біль і біль у горлі. Також дехто скаржився на блювоту. "
У четвер Регулятор США видав другу ліцензію протиковидний препарат.
На цей раз ним став препарат виробництва компанії Merck&Co. - Мmolnupiravir.
А раніше ліцензія була видана для препарату, розробленого Pfizer Inc. - Paxlovid.
Обидва препарати призначені для застосування у легкій та середній стадії перебігу хвороби. Тобто, рекомендується застосовувати його в перші п'ять днів після прояву перших симптомів. Британія першою видала дозвіл на застосування такого роду препарату, а тепер США зареєстрували два препарати, а сьогодні це зробила і Японія.
противірусні препарати працюють прямо проти вірусу та вносячи помилки у його реплікаційну систему, припиняють розмноження вірусу всередині організму.
SSV | 24 грудня, 2021 at 22:44 | Відповіді
Сьогодні писали про Amor-18, також препарат проти ковіда, розроблений ізраїльською компанією. Прям різдвяні подарунки)))
але ВТРУТИВСЯ РИНОК- БРИТАНСЬКА МЕРКС ОГОЛОСИЛАпро створення власних ліків..
А тем временем Израиль хочет закупить у Pfizer еще 36 млн доз вакцины. В настоящее время на складе уже имеется излишек 15 млн доз. Все население составляет 9 млн человек. Так зачем 36М !? Никто не знает. Это секрет. А договор с Pfizer заключен на 30 лет.. Колоть будут долго..
щодо вакцин проти МАЙБУТНІХ МУТАЦІЙ.
"страхується".....
ха.. Да потому что Все осложнения вакцинированных просто начали списывать на мифический омикрон. Их иммунка убитая в хлам и цепляют на себя всю заразу сезонную.
гівно вартий висновок..
просто омікрон дійсно "майже грип"..Тому непривиті ( і їх можливо у 100 разів більше)раді-радісінькі і тим більше "забили болт" на тестування..
Просто за це не платять...
https://stgdesktopcore.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-689543?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spot_im_redirect_source=pitc&spot_im_comment_id=sp_jpost_689543_c_22fmeqOdpJV56tanBEe58dUrYKL&spot_im_highlight_immediate=true
Пока это средство довольно сомнительно. На фуфломицин похоже.
Печально. А могли би іще пожити.