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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 268 человек, зафиксировано 5276 новых случаев заражения, 15639 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 268 человек, зафиксировано 5276 новых случаев заражения, 15639 человек выздоровели

За сутки 24 декабря в Украине зафиксировано 5276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 378, медработников – 90).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы – 1 689 человек;

летальных исходов – 268;

поправилось – 15 639 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

заболело – 3 642 314 человек;

поправилось – 3 423 933 человека;

летальных исходов – 94 700;

проведено ПЦР-тестирование – 16 656 395.

Читайте также: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 1 234 новых случая заболевания, - Кличко

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 268 человек, зафиксировано 5276 новых случаев заражения, 15639 человек выздоровели 01

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
«Омикрон отбирает вакцинированных» Это подтверждено в этом исследовании из Дании : с Омикроном риск заражения резко возрастает для дважды вакцинированных до такой степени, что со временем они становятся инфицированными чаще, чем непривитые!
ха.. Да потому что Все осложнения вакцинированных просто начали списывать на мифический омикрон. Их иммунка убитая в хлам и цепляют на себя всю заразу сезонную.
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25.12.2021 10:47
+5
Просто у них без ширки уже ломка появляется
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25.12.2021 10:55
+5
Вирусняк и будущие мутации прекратятся в Мире только тогда когда - Всех ковидо-аферистов и причастных к вакцинации по решению Нюрнберга-2 повесят.. КРАПКА
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25.12.2021 11:28
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Правила форума Совет форумчан
" основні симптоми «Омікрону» - кашель, слабкість, а також закладеність носа і нежить."
якщо ви вакциновалися то у вас ще буде:
"у щеплених, які захворіли на «Омікрон», була нудота і втрата апетиту. У них спостерігалася невисока температура, головний біль і біль у горлі. Також дехто скаржився на блювоту. "
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25.12.2021 09:49 Ответить
особливість "омікрону"-нічна пітливість.
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25.12.2021 10:56 Ответить
Противірусні пігулки починають працювати

У четвер Регулятор США видав другу ліцензію протиковидний препарат.
На цей раз ним став препарат виробництва компанії Merck&Co. - Мmolnupiravir.
А раніше ліцензія була видана для препарату, розробленого Pfizer Inc. - Paxlovid.
 Обидва препарати призначені для застосування у легкій та середній стадії перебігу хвороби. Тобто, рекомендується застосовувати його в перші п'ять днів після прояву перших симптомів. Британія першою видала дозвіл на застосування такого роду препарату, а тепер США зареєстрували два препарати, а сьогодні це зробила і Японія.
противірусні препарати працюють прямо проти вірусу та вносячи помилки у його реплікаційну систему, припиняють розмноження вірусу всередині організму.

SSV | 24 грудня, 2021 at 22:44 | Відповіді

Сьогодні писали про Amor-18, також препарат проти ковіда, розроблений ізраїльською компанією. Прям різдвяні подарунки)))
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25.12.2021 10:45 Ответить
Пфайзер ДУЖЕ НЕ ХОТІВ ЗАПУСКАТИ НА РИНОК ДАВНО РОЗРОБЛЕНІ ТАБЛЕТКИ-НА ВАКЦИНАХ ЗАРОБИВ БИ БІЛЬШЕ..

але ВТРУТИВСЯ РИНОК- БРИТАНСЬКА МЕРКС ОГОЛОСИЛАпро створення власних ліків..
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25.12.2021 10:48 Ответить
хм.. скоро заставят принимать эти таблЕтки в целях профилактики - всех!!!

А тем временем Израиль хочет закупить у Pfizer еще 36 млн доз вакцины. В настоящее время на складе уже имеется излишек 15 млн доз. Все население составляет 9 млн человек. Так зачем 36М !? Никто не знает. Это секрет. А договор с Pfizer заключен на 30 лет.. Колоть будут долго..
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25.12.2021 10:51 Ответить
це договір про співпрацю..

щодо вакцин проти МАЙБУТНІХ МУТАЦІЙ.
"страхується".....
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25.12.2021 10:54 Ответить
Просто у них без ширки уже ломка появляется
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25.12.2021 10:55 Ответить
«Омикрон отбирает вакцинированных» Это подтверждено в этом исследовании из Дании : с Омикроном риск заражения резко возрастает для дважды вакцинированных до такой степени, что со временем они становятся инфицированными чаще, чем непривитые!
ха.. Да потому что Все осложнения вакцинированных просто начали списывать на мифический омикрон. Их иммунка убитая в хлам и цепляют на себя всю заразу сезонную.
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25.12.2021 10:47 Ответить
х..й там.

гівно вартий висновок..

просто омікрон дійсно "майже грип"..Тому непривиті ( і їх можливо у 100 разів більше)раді-радісінькі і тим більше "забили болт" на тестування..
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25.12.2021 10:52 Ответить
Вирусняк и будущие мутации прекратятся в Мире только тогда когда - Всех ковидо-аферистов и причастных к вакцинации по решению Нюрнберга-2 повесят.. КРАПКА
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25.12.2021 11:28 Ответить
Антиваксеры уже несколько раз пытались собраться на такой процесс, но вирусы воспринимали это как званый обед и каждый раз срывали мероприятие.
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25.12.2021 14:21 Ответить
это не антиваксеры и мероприятие называется - "защита прав и свобод и против медицинских экспериментов над людьми"... а ты я смотрю с другой стороны гордо несешь флаг !!!
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25.12.2021 17:59 Ответить
Один из таких защитников ломился в женский туалет с воплями о защите свободы передвижения.... И в результате он потом недели две не мог свободно передвигаться.
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25.12.2021 20:12 Ответить
Але посилання на це дослідження Ви традиційно забули дати.
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25.12.2021 11:46 Ответить
В каком в этом исследовании? Где ссылка Иван?
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25.12.2021 13:16 Ответить
Питання до ЦЕНЗОРа: чому ви щодня наводите статистику по так званому ковід-19? Захворівших за статистикою всього 0,02 до 0,04 %. За добу зазворівших на гонорею є більше, можливо 0,05%. То чому ви наводите статистику лише з найменшого офіційно зафіксованого захворювання
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25.12.2021 12:14 Ответить
А онкологія? Туберкульоз? Аутоімунні захворювання? Інсульти? Інфаркти?...
Просто за це не платять...
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25.12.2021 13:02 Ответить
Що з наведеного ви можете підчепити від інших? Тільки туберкульоз. Але це досить малоймовірно, а при носінні масок це надзвичайно малоймовірно.
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25.12.2021 13:08 Ответить
грипп, не?
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25.12.2021 14:41 Ответить
Читач, ні? "Що з наведеного ви можете підчепити від інших?"
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25.12.2021 15:21 Ответить
все, что угодно
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25.12.2021 17:44 Ответить
да угомонись уже . Израильтяне создали 100% эффективное терапевтическое средство от короны . а ты со своими отсталыми уколами бегаешь .
https://stgdesktopcore.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-689543?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spot_im_redirect_source=pitc&spot_im_comment_id=sp_jpost_689543_c_22fmeqOdpJV56tanBEe58dUrYKL&spot_im_highlight_immediate=true
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25.12.2021 21:11 Ответить
Пить эти таблетки - все равно что зубной пасты поесть. Там тоже содержится аморфный карбонат кальция. Да и испытания в 37 человек не очень впечатляют. Вакцину Пфайзер на 40 тыс. испытывали.
Пока это средство довольно сомнительно. На фуфломицин похоже.
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25.12.2021 21:28 Ответить
я собственно от тебя другого ответа и не ожидал .
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25.12.2021 21:35 Ответить
Я от все дивуюся, чому Бог не створив людину прямо в масці?
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26.12.2021 10:55 Ответить
Бо під час створення Адама нематеріальний дух Чарльза Дарвіна поцупив у бога маску і втік з диким гиканням та улюлюканням.
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26.12.2021 12:14 Ответить
Ти б ще запитав чого ці повії Банять противників примусової вакцинації))
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25.12.2021 13:07 Ответить
В УКРАЇНІ за добу 268 антиваксеров мінус.
Печально. А могли би іще пожити.
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25.12.2021 15:41 Ответить
 
 