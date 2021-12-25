В Украине за сутки от COVID-19 умерли 268 человек, зафиксировано 5276 новых случаев заражения, 15639 человек выздоровели

За сутки 24 декабря в Украине зафиксировано 5276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 378, медработников – 90).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы – 1 689 человек;

летальных исходов – 268;

поправилось – 15 639 человек.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

заболело – 3 642 314 человек;

поправилось – 3 423 933 человека;

летальных исходов – 94 700;

проведено ПЦР-тестирование – 16 656 395.

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