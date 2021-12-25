Указанный в сводке воин Нацгвардии получил ранение в 18 километрах от линии столкновения. Начато служебное расследование, - ООС
Военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Информация, изложенная в утренней сводке по состоянию на 7:00 за 25 декабря 2021 года, содержит ошибку и требует уточнения. Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение не связанное с выполнением заданий на линии столкновения , находясь в 18 километрах от нее. По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
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І боєць сам себе поранив ?
Восьме. Проведення зустрічі президентів РФ та України.
Дев'яте. Проведення саміту лідерів Нормандської четвірки, куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.
Десяте. Погодження в рамках ТКГ наступних законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:
про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою у нього "формулою Штайнмаєра";
про амністію;
про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
про спеціальну (вільну) економічну зону;
про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО.
Зе мразь решил капитулировать и сдать Украину *****
Мені хтось пояснить одну річ…?
На якій підставі, ці два клоуна вдягли військову форму ЗСУ?
Не просто камуфляж, дубок наприклад, а саме форму діючій армії?!
Знов вирішили глузувати з тих, хто тримає небо для України?
06 червня 2019
Військова форма в Україні тепер заборонена, як повсякденний одяг для цивільних осіб. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект №9217, який підтримали 235 нардепів.
За незаконне носіння військової форми зі знаками відмінності доведеться заплатити штраф у 150-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550-3400 гривень. При цьому за повторне порушення - від 3400 до 6800 гривень або будуть призначені громадські роботи від 30 до 40 діб.