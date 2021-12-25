Указанный в сводке воин Нацгвардии получил ранение в 18 километрах от линии столкновения. Начато служебное расследование, - ООС

Военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Информация, изложенная в утренней сводке по состоянию на 7:00 за 25 декабря 2021 года, содержит ошибку и требует уточнения. Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение не связанное с выполнением заданий на линии столкновения , находясь в 18 километрах от нее. По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.