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Новости Война
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Указанный в сводке воин Нацгвардии получил ранение в 18 километрах от линии столкновения. Начато служебное расследование, - ООС

Указанный в сводке воин Нацгвардии получил ранение в 18 километрах от линии столкновения. Начато служебное расследование, - ООС

Военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением задач на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Информация, изложенная в утренней сводке по состоянию на 7:00 за 25 декабря 2021 года, содержит ошибку и требует уточнения. Дополнительно сообщаем, что указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение не связанное с выполнением заданий на линии столкновения , находясь в 18 километрах от нее. По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении. 

Указанный в сводке воин Нацгвардии получил ранение в 18 километрах от линии столкновения. Начато служебное расследование, - ООС 01

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
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25.12.2021 10:11
+17
Хочуть сказати, що окупанти не пошили єрмака в дурники ?
І боєць сам себе поранив ?
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25.12.2021 09:57
+6
Єрмак скаже, що режим тиші не стосується касабських ДРГ
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25.12.2021 10:17
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Хочуть сказати, що окупанти не пошили єрмака в дурники ?
І боєць сам себе поранив ?
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25.12.2021 09:57 Ответить
так і буде.. приліплять або необережне поводження зі зброєю...або взагалі невдале самогубство...
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25.12.2021 11:11 Ответить
Та авжеж, воїн відійшов подалі і самозастрелився, щоб не дай Боже, не подумали на окупантів , що вони вкотре не блюдуть режим тиші!
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25.12.2021 10:04 Ответить
Сьоме. Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Восьме. Проведення зустрічі президентів РФ та України.

Дев'яте. Проведення саміту лідерів Нормандської четвірки, куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Десяте. Погодження в рамках ТКГ наступних законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:

про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою у нього "формулою Штайнмаєра";
про амністію;
про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
про спеціальну (вільну) економічну зону;
про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО.
Зе мразь решил капитулировать и сдать Украину *****
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25.12.2021 10:07 Ответить
https://dilo.net.ua/novyny/u-rosiyi-nazvaly-punkty-yaki-********-zaproponuvala-rf-dlya-myru-na-donbasi/
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25.12.2021 10:09 Ответить
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25.12.2021 10:11 Ответить
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25.12.2021 10:17 Ответить
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25.12.2021 15:58 Ответить
Єрмак скаже, що режим тиші не стосується касабських ДРГ
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25.12.2021 10:17 Ответить
Alex Petrov

Мені хтось пояснить одну річ…?

На якій підставі, ці два клоуна вдягли військову форму ЗСУ?

Не просто камуфляж, дубок наприклад, а саме форму діючій армії?!

Знов вирішили глузувати з тих, хто тримає небо для України?
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25.12.2021 11:12 Ответить
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25.12.2021 11:12 Ответить
Цивільним особам заборонили ходити у військовій формі
06 червня 2019


Військова форма в Україні тепер заборонена, як повсякденний одяг для цивільних осіб. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект №9217, який підтримали 235 нардепів.

За незаконне носіння військової форми зі знаками відмінності доведеться заплатити штраф у 150-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550-3400 гривень. При цьому за повторне порушення - від 3400 до 6800 гривень або будуть призначені громадські роботи від 30 до 40 діб.
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25.12.2021 16:03 Ответить
Зелена шобла плює на закони.
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25.12.2021 16:12 Ответить
Пані Алло, то на підставі того, що вони гниди і підораси... " Как хачу- так и драчу! "Гниди купорсні !
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25.12.2021 12:30 Ответить
Сподіваємось що він не стреляв в сепарів.
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25.12.2021 11:39 Ответить
18 км в какую сторону от линии соприкосновения? Вглубь Украины? Тогда, действительно, надо разбираться и впороть, если пытались выгородить, как ранение на линии соприкосновения.
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25.12.2021 16:29 Ответить
"Нацгвардія" - то не бійці, то пси режиму, котрих годують, одягають, озброюють набагато краще за ЗСУ.. То ті ж самі "заградотряди", що шманають бійців ЗСУ, до прибуття на передову і після (на предмет зброї і ***********, дезертирства і т.п.). Тому і не дивно, що цей "воїн" отримав поранення аж за 18 км від передової - їх на передову не ставлять
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26.12.2021 14:34 Ответить
 
 