Сенатор Портман будет давить на Байдена относительно санкций против "Северного потока"
Влиятельный сенатор США от Республиканской партии сопредседатель Украинского кокуса в Сенате Роберт Портман пообещал давить на нынешнюю администрацию США с целью введения обязательных санкций против российского газопровода Nord Stream 2.
Об этом он сообщил в официальном заявлении, обнародованном по результатам общения с президентом Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я продолжу призывать администрацию Байдена немедленно ввести санкции против газопровода Nord Stream 2", - подчеркнул Роберт Портман.
Он назвал "серьезной угрозой" сертификацию российского газопровода для Украины, поскольку это позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины.
"Более того, Россия будет использовать газопровод Nord Stream 2 для того, чтобы потребовать от Европы геополитических уступок, как она уже поступила с правительством Молдовы, а также когда отказалась смягчить нынешний энергетический кризис (в Европе. – Ред.)", - подчеркнул сенатор.
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Якщо це правда, стосовно "і весь народ США" (нехай не весь, а тільки той, що цікавиться ситуацією в Україні) - то бубочка почне отримувати привіти звідти... Чи вже отримує?
Так що я все розумію...
Я просто передав те, що почув.
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"Уряд розробляє механізми підтримки хлібопекарів, аби забезпечити безперебійне виробництво та стабільні ціни на хліб соціальних сортів.
За ініціативи Президента України підготовлено декілька механізмів відповідної підтримки» (с)
Цим рано чи пізно мало закінчитися - у більшовиків завжди проблеми з хлібом.
Вони нас до продуктових карток доведуть, от побачите.
Сенатор Портман тиснутиме на Байдена щодо санкцій проти "Північного потоку"
А скільки він важить? Так як Юзік?