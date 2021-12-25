Сенатор Портман будет давить на Байдена относительно санкций против "Северного потока"

Влиятельный сенатор США от Республиканской партии сопредседатель Украинского кокуса в Сенате Роберт Портман пообещал давить на нынешнюю администрацию США с целью введения обязательных санкций против российского газопровода Nord Stream 2.

Об этом он сообщил в официальном заявлении, обнародованном по результатам общения с президентом Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я продолжу призывать администрацию Байдена немедленно ввести санкции против газопровода Nord Stream 2", - подчеркнул Роберт Портман.

Он назвал "серьезной угрозой" сертификацию российского газопровода для Украины, поскольку это позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины.

"Более того, Россия будет использовать газопровод Nord Stream 2 для того, чтобы потребовать от Европы геополитических уступок, как она уже поступила с правительством Молдовы, а также когда отказалась смягчить нынешний энергетический кризис (в Европе. – Ред.)", - подчеркнул сенатор.

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