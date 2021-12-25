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Сенатор Портман будет давить на Байдена относительно санкций против "Северного потока"

Сенатор Портман будет давить на Байдена относительно санкций против

Влиятельный сенатор США от Республиканской партии сопредседатель Украинского кокуса в Сенате Роберт Портман пообещал давить на нынешнюю администрацию США с целью введения обязательных санкций против российского газопровода Nord Stream 2.

Об этом он сообщил в официальном заявлении, обнародованном по результатам общения с президентом Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я продолжу призывать администрацию Байдена немедленно ввести санкции против газопровода Nord Stream 2", - подчеркнул Роберт Портман.

Он назвал "серьезной угрозой" сертификацию российского газопровода для Украины, поскольку это позволит России поставлять газ в Европу в обход Украины.

"Более того, Россия будет использовать газопровод Nord Stream 2 для того, чтобы потребовать от Европы геополитических уступок, как она уже поступила с правительством Молдовы, а также когда отказалась смягчить нынешний энергетический кризис (в Европе. – Ред.)", - подчеркнул сенатор.

Читайте также: "Северный поток-2" будет готов к работе к концу этого года. Процесс его сертификации продлится до середины следующего года, - вице-премьер РФ Новак

Северный поток (1449) Портман Роберт (27)


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Топ комментарии
+8
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25.12.2021 10:35
+4


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https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4750162168403755?__cft__[0]=AZXQbdAcumzbntQmsDk_t1aqtpevRMmBcpglSOsQhYFCnHqv8YR6o53jGNRuAtm_q9IaSw-qigWt7WQNQKDUiDuxniKu-V0Je2x-0SNWHUFHMad75M8cKc3A0FIWlmTcZVUIm3MRwYLoTN8J7KWtuSHfF1nsRkqDv5CJ-ltDzAbh9Q&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·



"Уряд розробляє механізми підтримки хлібопекарів, аби забезпечити безперебійне виробництво та стабільні ціни на хліб соціальних сортів.
За ініціативи Президента України підготовлено декілька механізмів відповідної підтримки» (с)

Цим рано чи пізно мало закінчитися - у більшовиків завжди проблеми з хлібом.

Вони нас до продуктових карток доведуть, от побачите.
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25.12.2021 10:50
+2
щойно на рижемразівському аналі нарисувався якийсь місцевий партбос слонів з якогось там штату (видать, одесит-емігрант) і волав приблизно таке (касапською, звісно): Республіканська партія "і весь народ США" категорично несприймають невчасність переслідування Зеленським Порошенка під час загострення ситуації на україно-касапському кордоні.

Якщо це правда, стосовно "і весь народ США" (нехай не весь, а тільки той, що цікавиться ситуацією в Україні) - то бубочка почне отримувати привіти звідти... Чи вже отримує?
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25.12.2021 10:44
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25.12.2021 10:35 Ответить
щойно на рижемразівському аналі нарисувався якийсь місцевий партбос слонів з якогось там штату (видать, одесит-емігрант) і волав приблизно таке (касапською, звісно): Республіканська партія "і весь народ США" категорично несприймають невчасність переслідування Зеленським Порошенка під час загострення ситуації на україно-касапському кордоні.

Якщо це правда, стосовно "і весь народ США" (нехай не весь, а тільки той, що цікавиться ситуацією в Україні) - то бубочка почне отримувати привіти звідти... Чи вже отримує?
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25.12.2021 10:44 Ответить
У Украины сейчас огромные проблемы, у нас на пороге стоит неадекватный сосед, надо собирать международную коалицию, не вылезать из США и Европы, постоянно проводить переговоры, готовить войска, а чем занимается, простите, "президент"? Это даже не борьба с олигархами, это просто использование госслужб для того, чтобы видосик на Новый год был удачный, ты понимаешь, насколько низменное чмо у нас у власти?!
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25.12.2021 10:50 Ответить
Тебе пам'ятаю, як адекватного. Сподіваюсь, і ти мене вважаєш таким.
Так що я все розумію...
Я просто передав те, що почув.
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25.12.2021 12:05 Ответить
Порозумілись, я просто прийняв тебе за зеленого сектанта, приношу свої вибачення
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25.12.2021 12:44 Ответить
Сенатор,дави сильнее ))
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25.12.2021 10:48 Ответить


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https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4750162168403755?__cft__[0]=AZXQbdAcumzbntQmsDk_t1aqtpevRMmBcpglSOsQhYFCnHqv8YR6o53jGNRuAtm_q9IaSw-qigWt7WQNQKDUiDuxniKu-V0Je2x-0SNWHUFHMad75M8cKc3A0FIWlmTcZVUIm3MRwYLoTN8J7KWtuSHfF1nsRkqDv5CJ-ltDzAbh9Q&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·



"Уряд розробляє механізми підтримки хлібопекарів, аби забезпечити безперебійне виробництво та стабільні ціни на хліб соціальних сортів.
За ініціативи Президента України підготовлено декілька механізмів відповідної підтримки» (с)

Цим рано чи пізно мало закінчитися - у більшовиків завжди проблеми з хлібом.

Вони нас до продуктових карток доведуть, от побачите.
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25.12.2021 10:50 Ответить
Особливо "радує" фраза "За ініціативи Президента України " грьобаний совок.
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25.12.2021 11:22 Ответить
Весело, построили, чтоб им же против них самих манипулировали......
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25.12.2021 11:22 Ответить
Багато хто тут розповідав про відданого друга України Байду. Фото його з "гетьманом" постили. Галасили, що тепер куйлу кирдик. І де?
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25.12.2021 11:31 Ответить
главное не передать,все таки возраст у дедушки)
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25.12.2021 11:40 Ответить
На Байдена бесполезно давить. Тем более республиканцам.
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25.12.2021 12:03 Ответить
"

Сенатор Портман тиснутиме на Байдена щодо санкцій проти "Північного потоку"

А скільки він важить? Так як Юзік?
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25.12.2021 13:24 Ответить
Сенатору Портману респект!
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25.12.2021 15:18 Ответить
 
 