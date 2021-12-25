Папа Римский провел Рождественскую мессу в Ватикане: Пусть у нас будет только один страх - оскорбить любовь Бога

Папа Римский Франциск провел в базилике Святого Петра в Ватикане ночную Рождественскую мессу.

Об этом сообщает National Catholic Reporter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В эту ночь любви пусть у нас будет только один страх: оскорбить любовь Бога, причинить ему боль, презирая бедных своим безразличием", - сказал понтифик в своей проповеди.

В этом году на литургии в базилике присутствовало около 2000 человек, включая иерархов Ватикана и высокопоставленных дипломатов со всего мира. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда литургия в канун Рождества была закрыта для широкой публики и на ней из-за карантинных ограничений присутствовало только 200 человек.

По старинной традиции католики отмечают таинство Христового рождения в полночь. Согласно Библии, свет засиял среди темноты перед пастухами, первыми услышавшими известие о рождении мессии. Поэтому богослужение 24 декабря также называют мессой пастырей.

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