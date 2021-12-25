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Папа Римский провел Рождественскую мессу в Ватикане: Пусть у нас будет только один страх - оскорбить любовь Бога

Папа Римский провел Рождественскую мессу в Ватикане: Пусть у нас будет только один страх - оскорбить любовь Бога

Папа Римский Франциск провел в базилике Святого Петра в Ватикане ночную Рождественскую мессу.

Об этом сообщает National Catholic Reporter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В эту ночь любви пусть у нас будет только один страх: оскорбить любовь Бога, причинить ему боль, презирая бедных своим безразличием", - сказал понтифик в своей проповеди.

В этом году на литургии в базилике присутствовало около 2000 человек, включая иерархов Ватикана и высокопоставленных дипломатов со всего мира. Это значительно больше, чем в прошлом году, когда литургия в канун Рождества была закрыта для широкой публики и на ней из-за карантинных ограничений присутствовало только 200 человек.

По старинной традиции католики отмечают таинство Христового рождения в полночь. Согласно Библии, свет засиял среди темноты перед пастухами, первыми услышавшими известие о рождении мессии. Поэтому богослужение 24 декабря также называют мессой пастырей.

Читайте также: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: В эти дни мы прощаем друг другу обиды. ВИДЕО

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь отмечают Рождество по юлианскому календарю, 7 января.

Папа Римский (429) Рождество (381)


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Топ комментарии
+5
Не только у католиков, но и у протестантов и православных конфессий живущему по григорианскому календарю. А у вас в Задрищено может быть даже допетровский календарь, как у старообрядцев
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25.12.2021 11:13
+4
У нас есть тут один который хочет обидеть Бога и заглянуть в глаза Чорту
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25.12.2021 10:50
+4
Всех с Рождеством Христовым!
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25.12.2021 10:54
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У нас есть тут один который хочет обидеть Бога и заглянуть в глаза Чорту
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25.12.2021 10:50 Ответить
и сесть за стол переговоров и подписать договор с Дьяволом.
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25.12.2021 10:53 Ответить
Цієї ночі любові нехай у нас буде тільки один страх: образити любов Бога, завдати йому біль, зневажаючи бідних своєю байдужістю",
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25.12.2021 10:53 Ответить
Всех с Рождеством Христовым!
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25.12.2021 10:54 Ответить
Не только у католиков, но и у протестантов и православных конфессий живущему по григорианскому календарю. А у вас в Задрищено может быть даже допетровский календарь, как у старообрядцев
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25.12.2021 11:13 Ответить


Что взять с полуобразованных дикарей из совка ?
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25.12.2021 11:17 Ответить
Не хочу писать резко в великий праздник
Вы и представить себе не можете в какой жопе находится этот совковый мир - это даже хуже чем африканские племена - тех хоть КОЛОНИСТЫ английскому и немецкому научили 😀😀
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25.12.2021 11:41 Ответить
Вы, ДИКАРИ, даже не понимаете , что ЗВЕЗДА , которой некоторые украшают верхушку ели ( рождественского дерева) , это не кремлевская заезда , А РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА , под которой родился Христос и тулить заезду на Новый год - просто глупо😀😀😀

Нквдисты передрали все символы у западных христиан , а потом пишут - не учите нас жить.
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25.12.2021 12:02 Ответить
Ви - неправі. Пятикутна зірка і Віфлеємська зірка - зовсім різні, навіть протилежні символи.
А що комуняки передрали багато із біблійного вчення, то тут погоджуюсь. Мене особливо розвеселив прочитаний значно пізніше від кодексу молодого будівника комунізму повчання до сина Сіраха (здається). І тільки ті, хто абсолютно не знайомий з Біблією, вважають комуністичну пропаганду якимось чудним новим винаходом.
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25.12.2021 12:47 Ответить
Но сначала была Вифлеемская звезда. Дикуны из орды просто передрали чужую традицию . Передрали и пере&рали 😀😀
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25.12.2021 13:03 Ответить
Вы абсолютно правы. Митрополит Епифаний надеется,что православная паства дозреет до перехода на современный календарь , по которому живёт весь земной шар, кроме гундяевского бандформирования и его филиалов...
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25.12.2021 11:23 Ответить
Гандяевское бандформирование - это антихристы , сектанты
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25.12.2021 11:24 Ответить
Как может родиться Христос два раза с разницей в 2 недели? Обряд такой,сякой..фуфло всё это кгбэшное.
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25.12.2021 11:16 Ответить
Все кто отмечают 25 декабря - живут достойно , бо до 25 держат пост .
А В СОВКЕ В ПОСТНУЮ НЕДЕЛЮ ПЕРЕД 7 ЯНВАРЯ бухают и богохульствуют на новогодние праздники - ПОТОМУ СОВОК ТАК И КОЛБАСИТ ВСЕ ГОДЫ ( нищета, войны, алкоголизм, власть кгб)

ВПРОЧЕМ и сама елка - это символ Рождества христового и при чем она до нового года в совке не ясно. полуобразованные обезьяны содрали у цивилизации символ и объяснить его логику не могут 😀😀
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25.12.2021 11:23 Ответить
Указ Петра I №1736 «О праздновании Нового года»
7208 году декабря в 20 день великий государь царь и великий князь Петр
Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России указал сказать:
Известно ему великому государю стало, не только что во многих
европейских христианских странах, но и в народах словенских, которые с
восточною православною нашею церковью во всем согласны, как: волохи,
молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого государя
подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята,
все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой
день спустя, то есть, генваря с 1 числа, а не от создания мира, за многую
рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699
год, а будущего генваря с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый
столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета
счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего
генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года.
А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем
граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в
церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным
улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину,
перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых,
елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе
и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и
воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или
ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело
ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению
генваря по 7 день того ж 1700 года.
Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя новым годом и
столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные
потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам, и
окольничим, и думным и ближним, и знатным людям, полатного, воинского
и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своем дворе, из небольших
пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого
ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у
кого случится, и по улицам большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7
число, по ночам огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы, а где
мелкие дворы, собрався пять или шесть дворов, такой огонь класть, или, кто
похочет, на столбиках поставить по одной, по две, или по три смоляные и
худые бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, перед
бурмистрскою ратушею стрельбе и таким огням и украшению, по их
рассмотрению быть же.
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25.12.2021 11:41 Ответить
«все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой
день спустя, то есть, генваря с 1 числа»

СНАЧАЛА РОЖДЕСТВО , а потом Новый год .
Это , чтобы пост не нарушать .
а нквдисты ( антихристы) все с ног на голову сделали и теперь все удивляются. как плохо они живут .
ГОЛОВОЙ ДУМАТЬ НАДО О ПОСЛЕДСТВИЯХ 😎😎😎
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25.12.2021 12:11 Ответить
Плюньте на ватана.)
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25.12.2021 11:43 Ответить
Ой-ой-ой. У кацапчика пуканчик пригорел.🥱
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25.12.2021 13:38 Ответить
Оно заметно,вепс.😉
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25.12.2021 14:28 Ответить
Народився Йсус. Тільки почав ніжками ворушить - являються Архангели і давай його назад запихать. Йсус кричить - «Ви здуріли?... Архангели відповідають:

Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…

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25.12.2021 11:42 Ответить
Саша вас наверное привезли с России и оставили в чемодане на Харьковском вокзале,? если так то Новый год празднуйте 14 января
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25.12.2021 11:19 Ответить
Народився Йсус. Тільки почав ніжками ворушить - являються Архангели і давай його назад запихать. Йсус кричить - «Ви здуріли?... Архангели відповідають:

Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…

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25.12.2021 11:43 Ответить
Пусть у нас не будет никаких страхов.
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25.12.2021 11:16 Ответить
https://twitter.com/FedchukRoman/status/1474400370575257603?s=20

звязківець Роман



@FedchukRoman



З Різдвом Христовим!!

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25.12.2021 11:00 Ответить
Пусть у нас будет только один страх?????
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25.12.2021 11:12 Ответить
«За старовинною традицією католики відзначають таїнство Христового народження опівночі. Джерело: »
Кто-то может объяснить журналисту , что ПРАВОСЛАВНЫЕ ЕВРОПЫ ( греки, болгары и т д) отмечают Рождество 25 декабря.

Цензор , не пишите под диктовку москалей, плиз.
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25.12.2021 11:13 Ответить
У них нет верховного шамана Всея Мокша Гундяйки. Он у них занимается летоисчислением по перелетным птицам.
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25.12.2021 11:16 Ответить
Вы, ДИКАРИ, даже не понимаете , что ЗВЕЗДА , которой некоторые украшают верхушку ели ( рождественского дерева) , это не кремлевская заезда , А РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА , под которой родился Христос и тулить заезду на Новый год - просто глупо😀😀😀

Нквдисты передрали все символы у западных христиан , а потом пишут - не учите нас жить.
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25.12.2021 12:04 Ответить
Ну щодо "западных христиан" - це Ви вже "переборщили" - "Віфлеємська звізда" відома і в Україні з часів хрещення Русі От тільки вона не п"ятикутна а "восьми- чи дванадцятикутна" В Центральній Україні утвердилася восьмикутна - тому її часто можна бачить на гербах і прапорах української шляхти (тому і поліція носить восьмикутні зірки на кокардах і погонах)
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25.12.2021 12:34 Ответить
Но лепить на ёлку звёзды хремля- типичное ОБЕЗЬЯНИЧЕСТВО .
и это делали те, кто пел « мы наш: мы новый мир построим»
ТО ЕСТЬ ДРАЛИ ВСЕ У ЗАПАДА 😀
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25.12.2021 13:00 Ответить
Ну не треба вже так! У мене в дитинстві була ялинка цілком "радянська" але вершину прикрашав шпиль скляний ********** з трьома кулеподібними роздуттями (один над одним) З лицьового боку кульок були "вдавлення" у формі восьмипроменевих квіткоподібних розеток червоного кольору І ця прикраса робилася на радянських заводах
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25.12.2021 13:07 Ответить
Я говорю про идею
БОШ под Питером тоже собирают 😀😀😀 левши всякие
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25.12.2021 13:31 Ответить
І я про "ідею"! Село про бога пам"ятало завжди (просто таїлося)
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25.12.2021 13:42 Ответить
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25.12.2021 11:14 Ответить
Пусть у нас будет только одно Рождество.Потому,что два бывает только у дебилов. Ну не может человек рождаться дважды )) И судя по тому благополучию стран в которых он родился 25 декабря - у них все правильно. Да и по логике вещей - 25-го происходит символический переход от максимума тьмы к нарастанию света.Солнцеворот. Недаром же вся нечесть буйствует в свой последний день максимальной возможности перед началом ослабления светом.- Ночь перед Рождеством. Вот и путя не выдержал . И начал отводить свои полчище нечистивцев прочь обратно в тьму. Напомню - до 1923 года Украина праздновала Рождество на ровне с остальным цивилизованным миром. И православные и католики. Без разницы. Бог один. Но сатанисты ленина насильно подменили правду,чтобы разъеденить нас со всем светлым и чистым. Чтобы писать нам свои грязные и бесчеловечные понятия.
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25.12.2021 11:14 Ответить
Бог един
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25.12.2021 11:26 Ответить
Слугу сатаны гундяя бы лучше проклял вместе с его плешивым фюрером.
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25.12.2021 11:14 Ответить
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25.12.2021 11:15 Ответить
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25.12.2021 11:27 Ответить
А разве ПАПА РИМСКИЙ УКРАИНУ не упомянул в речи и по украински не произнёс пару слов ? Или УКРИНФОРМ с кацапских сми дерёт текст ?
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25.12.2021 11:16 Ответить
Притча.

Когда человек был ещё ребёнком, бабушка всегда говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо - ты иди в храм, тебе всегда там легче будет».

Вырос человек. И стало ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошёл в храм. И тут к нему подходит кто-то: «Не так руки держишь!» Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья ворчит: «Не так одет!» Сзади одёргивают: «Неправильно крестишься!» А тут подошла одна женщина и говорит ему:

- Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили.

Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос:

- Что ты, дитя моё, плачешь?

Поднял человек своё заплаканное лицо и увидел Христа. Говорит:

- Господи! Меня в храм не пускают!

Обнял его Иисус:

- Не плачь, они и меня давно туда не пускают.
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25.12.2021 11:28 Ответить
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25.12.2021 11:31 Ответить
Сколько Украина горя перенесла с момента , как стали пить на новый год , а потом и про Рождество вспоминали в пьяном угаре ?

голодомор, геноцид, вывоз украинцев в Сибирь , война
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ
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25.12.2021 11:34 Ответить
Знову пишете єресь. Що забули заповіді Господні, то це так. а що відмічають свято Різдва Хрестового не тоді коли треба, то - Господь милостивий. І свято - для людей, для душі. А Богу нема різниці - чи ти у храмі його відмічаєш, чи вдома, чи в дорозі. Бо "де двоє-троє зберуться во імя моє, то і я серед вас буду". Чому ви всіх українців звинувачуєте в оргіях і безпробудному пияцтві на новий рік? адже й самі церковники відмічають, що головне у пості - споживання духовного, а не не їсти мясне чи ще якесь жирне. кажуть: головне - не їсти людей. але що це означає - кожен розуміє по-своєму. Я так вважаю, що слід не пускати до серця злобу, ненависть.
Але от у нас фокуси від презедента і його слуг (чи навпаки). Ну, здавалося б, як тут без озлоблення і ненависті. А от тут якраз і собака зарита. Бо у злобі-ненависті ми втрачаємо самоконтроль і ясність мислення. А якраз нам, аби зрозуміти що робитти з зеленою владою та іншими кремлівськитми посіпаками, якраз ясність мислення просто необхідна. От чому вчить мене мій Вчитель - Син Божий.
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25.12.2021 13:07 Ответить
 
 