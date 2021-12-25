Молдове не предоставили никаких объяснений по поводу обстоятельств вывоза Чауса в Украину, - Санду

Молдова не получила никаких объяснений по поводу исчезновения экс-судьи Чауса.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду в эфире канала RTR Moldova 24 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Кишинев не получил официальных объяснений от Украины о том, как бывший судья Николай Чаус попал из Молдовы в Украину.

"Нет, мне не дали никаких объяснений. Я знаю, что наша прокуратура начала расследование, мы не видели до конца ничего. Мы не получили ни от нашей, ни от украинской власти серьезных объяснений, что там было. К сожалению", – заявила она .

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова обвиняет Украину в похищении экссудьи и считает причастными к сотрудникам украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экссудия Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судья Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и увезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа ВАКС назначил экссудии Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чауса. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.