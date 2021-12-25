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Молдове не предоставили никаких объяснений по поводу обстоятельств вывоза Чауса в Украину, - Санду

Молдове не предоставили никаких объяснений по поводу обстоятельств вывоза Чауса в Украину, - Санду

Молдова не получила никаких объяснений по поводу исчезновения экс-судьи Чауса.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду в эфире канала RTR Moldova 24 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Кишинев не получил официальных объяснений от Украины о том, как бывший судья Николай Чаус попал из Молдовы в Украину.

"Нет, мне не дали никаких объяснений. Я знаю, что наша прокуратура начала расследование, мы не видели до конца ничего. Мы не получили ни от нашей, ни от украинской власти серьезных объяснений, что там было. К сожалению", – заявила она .

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова обвиняет Украину в похищении экссудьи и считает причастными к сотрудникам украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экссудия Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судья Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и увезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа ВАКС назначил экссудии Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чауса. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.

Молдова (1867) Чаус Николай (330) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+26
І не нададуть. Відморозяться. Їм похрін на імідж України і на міжнародну підтримку. Вона їм заважає виконувати волю їх кремлівського господаря.
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25.12.2021 11:10
+19
На фоне поступков Санду преЗЕдент выглядит мелковато, поэтому избегает общения и контактов....
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25.12.2021 11:06
+19
а у нас не предоставили никаких объяснений по вагнергейте, офшорам зеленского, днюхе Ермака, по САП... Вообще ни по чем и ни разу.
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25.12.2021 11:26
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На фоне поступков Санду преЗЕдент выглядит мелковато, поэтому избегает общения и контактов....
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25.12.2021 11:06 Ответить
Культурна Санді " обставини вивезення.."
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25.12.2021 11:09 Ответить
І не нададуть. Відморозяться. Їм похрін на імідж України і на міжнародну підтримку. Вона їм заважає виконувати волю їх кремлівського господаря.
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25.12.2021 11:10 Ответить
Есть определённая когорта "коммерсантов", которая принципиально не даёт пояснений.
Это касается ценообразования за газ, тарифов, довольствия и правомочности судей и силовиков.
На этом фоне действия с Чаусом - "невинная забывчивость".
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25.12.2021 11:12 Ответить
А квартальні відморозки вони такі...
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25.12.2021 11:12 Ответить
Тому що наше зелене лайно зраДник
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25.12.2021 11:14 Ответить
вернули гражданина на Родину.... может вы мучили его там???)
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25.12.2021 11:24 Ответить
а у нас не предоставили никаких объяснений по вагнергейте, офшорам зеленского, днюхе Ермака, по САП... Вообще ни по чем и ни разу.
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25.12.2021 11:26 Ответить
ой вЭй - мы хотим правды ....- а половинчатой правды не бывает , правда ..., со мной согласны "правдолюбы" - как там : сказавши а - скажи и дальше ....- такое маленькое - а как это чьмо оказалось в Молдове , когда оно уже было у нас объявлено в розыск - как пересекло границу - кто вывез...., кто организовал - кто способствовал- по чьей команде ... плюс все остальное ...
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25.12.2021 11:32 Ответить
Якби він дюже багато знав, його б в Україні прикопали.
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25.12.2021 11:44 Ответить
потому то иногда лучше не прикапывать - так вскрывается ящик Пандоры еще похлеще - умные знают как себе перестраховать ...- и заранее всех своих доброжелателей извещают что случится если что то случится с ними или членами семьи и все остальное ...- тому то иногла их вместо прикопать так оберегают что бы волосок с головы не упал - вот такое селяви )))
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25.12.2021 20:19 Ответить
в матеріалах молдавського суду по Чаусу є його особисте пояснення: виїхав сам, ніхто його не переправляв, не супроводжував, і на кордоні не затримував.
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25.12.2021 12:14 Ответить
та шо вs не говорите ....- а если я напишу что у меня детородный орган самый самый ...- бумага терпит многое....
кто в теме те все помнят и знают - потому пока и молчат ...
сегодняшние силовики тоже не лохи - знают что на этом и генерала и бабло можно срубить - где изначально было нарушение Закона так есть и будет всегда - Катани это по ТВ для лохов ...

а это так - навскидку , что еще не затерли ...

https://antydot.info/investigations/kak-sudya-chaus-sbezhal-v-moldovu-rasskaz-byivsheho-nachalnyka-polytsyy/

Как судья Чаус сбежал в Молдову. Рассказ бывшего начальника полиции
19.07.2019

https://www.bbc.com/ukrainian/news-56650615

следите за - скоро очень много всплывет - скелеты в шкафах имеют свойства часто вываливаться ...
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25.12.2021 20:17 Ответить
Объяснение одно-государственный терроризм.
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25.12.2021 11:37 Ответить
хороший бланш у чауса) зеленскому б подошел
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25.12.2021 11:38 Ответить
А як він потрапив туди?
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25.12.2021 11:42 Ответить
Ну як...Це всім зедебілам відомо...Порошенко в багажнику вивіз, спасав подельніка по збагаченню в 80 раз і по госізмене.
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25.12.2021 11:57 Ответить
Досить паплюжити Україну. Молдавани показали, що не мають ні нормальної митниці, ні граничарів, ні спецслужб - все і всі проходять ч-з кордон туди-сюди як ч-з парашу на автостанції. (Навіть Чаус у трусах...) А, щоб "підтримати панталони" ця Майя чекає якихось пояснень від ... України! У своїх питайся, Майєчко! Це молдавани за хабаря (з "наколядованого" бабла) і переправили, і приютили у себе, і "викрали" цього Чауса, перед тим добряче його "обезжирили".
PS Навіть якщо це зробили наші спецслужби, то їм респект і уважуха! Проявили професоналізм перед носом у молдаванів, котрі навіть не рипнулися. А Майї - на контроль - так можуть і її, сердешну, "викрасти"...
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25.12.2021 12:00 Ответить
Мая! Ты умная девушка. Ну, не могут они придумать толковое объяснение,а признаться что обкакались - стыдно.
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25.12.2021 11:42 Ответить
Обкакалась саме Майя і її компанія. Молдавія показала, що її кордони то порожнє місце. Ні граничарів, ні митників, ні поліції, ні спецслужб. Прохідний двір туди-сюди (навіть для Чауса в трусах...). Навіть, якщо його викрали і вивезли наші спецслужби - то їм респект(!) то їхня професійна робота. Хай Майя спитає у своїх - де вони були, що прохавали Чауса ? Там треба питати, а не "жувати соплі" і " переводити стрілки" на сусідів..
PS. Якби ця балабонка Майя являла собою бодай якусь цінність (хоча б як цей Чаус) - то ТАК ЖЕ вивезли б і її....
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25.12.2021 15:39 Ответить
Да идите лесом,молдаване. И без вас хлопот полно.
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25.12.2021 11:45 Ответить
ну если операцией по вывозу этого кондома руководили из ГУР МО Украины... может и бурба... бурба - не разведчик, он кашник... то есть тот, кто создавал и создает коррупцию... он не может нормально организовать простой вывоз шмунделя чауса... а тем более дать пояснения... мозгов нет... посмотрите на буданова, на баканова, на венедиктову... у них "высочайший" интеллект... даже на лице об этом написано...
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25.12.2021 11:52 Ответить
Як же ж хЄрово, коли замість голови- жопа. У когось слово- золото, а цього- сплошне гівно.
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25.12.2021 11:53 Ответить
Хто повинен дати пояснення, Мая?
Ермак, Лещенко Подоляк Лисий з кварталу, квартал95 чи Арестович? Пояснення будуть після того як почне сипатись карткова влада Осла. Виконавці зразу почнуть розказувати хто дав наказ на викрадення і з якою ціллю.
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25.12.2021 11:55 Ответить
що за дурня! Пассажир захотел - приехал, захотел - уехал...Он що гражданин Молдавии?
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25.12.2021 12:08 Ответить
Отморозки они и в Африке отморозки. Это зелёное быдло опустило Украину ниже плинтуса. С Зеленским нужно что то делать пока ещё не поздно.
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25.12.2021 12:09 Ответить
Тут все якось підозріло відбувається...Чавуса вивезли, банки відкопали, Порошенко збагатився в 80 раз - а грошей нема, не видно...І ось всі пазли склались до купи.
Порошенко з Чавусом закопують банки з доларами в городі Чавуса, темно, ніч...
На другу мокруху Петро Олексійович йти не захотів, кров брата на руках викликала огиду, і він вирішив просто в багажнику, вирубивши лопатою по голові, вивезти подельніка в Молдавію і там викинути на смітник.
Щоб одному володіти закопаним скарбом.
Та не тут то било! Бубоча розплутав преступление і гордо мовчить, із скромності.
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25.12.2021 12:12 Ответить
Увеличился доход в "80" раз. и "збагатився в 80 раз", как бы немного разное. Вернее совершено разное. Но тебе дубовому кубу, этого не понять.
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25.12.2021 13:18 Ответить
Ето очень ценное замечание. Ето все меняет.
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25.12.2021 13:21 Ответить
Главное что это не меняет того факта что порохоботы в своём большинстве тупые "дубы".
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25.12.2021 13:41 Ответить
Может того Чауса в овраге уже черви доедают... Был человек .. и нет его..
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25.12.2021 12:19 Ответить
Зеленский попадает под статью в Молдове... А там и Интерпол подтянется....
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25.12.2021 12:21 Ответить
А по поводу въезда представляли?
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25.12.2021 12:21 Ответить
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25.12.2021 12:39 Ответить
А как Чаус попал в 2016 в Молдову Санду типа знает?
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25.12.2021 13:02 Ответить
Ти ж не дуб? Всім, і тобі відомо відомо - Порошенко вивіз.
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25.12.2021 13:23 Ответить
Ну что малоПИД....роский, бенин нарко-Дегенерат со своим Сбродом может обьяснить, ему нужно отрабатывать свои киностудии в маЦкве и овшоры с ними связанные, контролируемые через шефиров и хаты в Мордоре и Крыму, благодаря ЗЕБилам Украина оказалось в полной жопе и если не избавиться от этой Мрази это еще не конец....
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25.12.2021 13:48 Ответить
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25.12.2021 13:49 Ответить
а чому до Ізраіля нема ніяких питань?
вони вже 70 років так працюють.
чи не можна тільки нам?
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25.12.2021 14:12 Ответить
Рожей до Израиля не вышли.

А вот до Сомали вполне доросли.
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25.12.2021 14:34 Ответить
Зєля і тут обісралось. Відмовчатись і пересидіти не вийде, чувирло зелене.
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25.12.2021 14:43 Ответить
Эта версия квартальная, для прикрытия основной цели похищения. Это показать всем перед выборами в Молдове никчемность новоизбранного Президента. И одновременно очернить Бурбу и Пороха. Потому поцы не коментируют.
А после выборов, когда проиграл мудон, к Санду приезжал Козак прикрывать Козыря, с Бурбой не получилось и тихо думают спустить на тормозах. Мол, молдоване получили газ и транзит, и будут молчать. Наивные, ей богу. Никто ничего не подарит, к тому же унижение государства не простит.
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25.12.2021 15:43 Ответить
жаль, що така самооцінка.
але це правда.
а на правду, завжди, лайк.
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25.12.2021 18:38 Ответить
А "найвеличніший" нікАму нічІВо нЄ должен!
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25.12.2021 20:28 Ответить
Мені навіть при ШАПКОКРАДІ не було так прикро і соромно за нашу державу. Ця невдала пародія на Президента не може жити без зашкварів. Огидне створіння!
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25.12.2021 20:33 Ответить
А як цей "з чистими руками" попав у Молдову ?
Що етнічний молдаван
Чи як ? Заплатив ?
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26.12.2021 00:32 Ответить
Що там пояснювати, зелебоб не покладаючи рук відмиває псевдогетьмана-мародера
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25.12.2021 21:11 Ответить
зелена комаха на тлі України - це час коли вона вмирає. МЗС зеленої комахи закрив рота своїм послам а Кулеба ще не написав свій комент у Фейсбуку з цього приводу.
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25.12.2021 23:59 Ответить
Это пока еще намек.
А обезьяны зеленые морозятся.
Потом вместо намека, начнут посылать.
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26.12.2021 00:06 Ответить
Кто и зачем вывозил Чауса в Молдову в 2016 году ?
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09.02.2022 11:42 Ответить
 
 