Молдове не предоставили никаких объяснений по поводу обстоятельств вывоза Чауса в Украину, - Санду
Молдова не получила никаких объяснений по поводу исчезновения экс-судьи Чауса.
Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду в эфире канала RTR Moldova 24 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Кишинев не получил официальных объяснений от Украины о том, как бывший судья Николай Чаус попал из Молдовы в Украину.
"Нет, мне не дали никаких объяснений. Я знаю, что наша прокуратура начала расследование, мы не видели до конца ничего. Мы не получили ни от нашей, ни от украинской власти серьезных объяснений, что там было. К сожалению", – заявила она .
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова обвиняет Украину в похищении экссудьи и считает причастными к сотрудникам украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экссудия Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судья Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и увезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".
4 августа ВАКС назначил экссудии Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чауса. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.
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Это касается ценообразования за газ, тарифов, довольствия и правомочности судей и силовиков.
На этом фоне действия с Чаусом - "невинная забывчивость".
кто в теме те все помнят и знают - потому пока и молчат ...
сегодняшние силовики тоже не лохи - знают что на этом и генерала и бабло можно срубить - где изначально было нарушение Закона так есть и будет всегда - Катани это по ТВ для лохов ...
а это так - навскидку , что еще не затерли ...
https://antydot.info/investigations/kak-sudya-chaus-sbezhal-v-moldovu-rasskaz-byivsheho-nachalnyka-polytsyy/
Как судья Чаус сбежал в Молдову. Рассказ бывшего начальника полиции
19.07.2019
https://www.bbc.com/ukrainian/news-56650615
следите за - скоро очень много всплывет - скелеты в шкафах имеют свойства часто вываливаться ...
PS Навіть якщо це зробили наші спецслужби, то їм респект і уважуха! Проявили професоналізм перед носом у молдаванів, котрі навіть не рипнулися. А Майї - на контроль - так можуть і її, сердешну, "викрасти"...
PS. Якби ця балабонка Майя являла собою бодай якусь цінність (хоча б як цей Чаус) - то ТАК ЖЕ вивезли б і її....
Ермак, Лещенко Подоляк Лисий з кварталу, квартал95 чи Арестович? Пояснення будуть після того як почне сипатись карткова влада Осла. Виконавці зразу почнуть розказувати хто дав наказ на викрадення і з якою ціллю.
Порошенко з Чавусом закопують банки з доларами в городі Чавуса, темно, ніч...
На другу мокруху Петро Олексійович йти не захотів, кров брата на руках викликала огиду, і він вирішив просто в багажнику, вирубивши лопатою по голові, вивезти подельніка в Молдавію і там викинути на смітник.
Щоб одному володіти закопаним скарбом.
Та не тут то било! Бубоча розплутав преступление і гордо мовчить, із скромності.
вони вже 70 років так працюють.
чи не можна тільки нам?
А вот до Сомали вполне доросли.
А после выборов, когда проиграл мудон, к Санду приезжал Козак прикрывать Козыря, с Бурбой не получилось и тихо думают спустить на тормозах. Мол, молдоване получили газ и транзит, и будут молчать. Наивные, ей богу. Никто ничего не подарит, к тому же унижение государства не простит.
але це правда.
а на правду, завжди, лайк.
Що етнічний молдаван
Чи як ? Заплатив ?
А обезьяны зеленые морозятся.
Потом вместо намека, начнут посылать.