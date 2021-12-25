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Новости Война
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4 танка и 2 ББМ войск РФ, размещенные с нарушением Минских договоренностей, обнаружены на оккупированной территории, - СЦКК. КАРТА

4 танка и 2 ББМ войск РФ, размещенные с нарушением Минских договоренностей, обнаружены на оккупированной территории, - СЦКК. КАРТА

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 6 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ.

Так, в зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВС РФ, в районе н.п.Александровское обнаружено 4 танка, размещенных за пределами выделенных мест хранения вооружения.

В зоне действий так называемого 2 армейского корпуса ВС РФ, в районе н.п. Богдановка обнаружено 2 ББМ вооруженных формирований РФ, размещенных в зоне безопасности.

4 танка и 2 ББМ войск РФ, размещенные с нарушением Минских договоренностей, обнаружены на оккупированной территории, - СЦКК 01

Кроме того, сообщается, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями вооруженных формирований Российской Федерации.

"Вооруженные формирования РФ помешали патрулям СММ ОБСЕ проехать через блокпосты в районах н.п. Крутая Балка, Новая Марьевка, Горловка и Кременец", - говорится в сообщении.

В районах Большое Орехово, Кипучее, Алчевск и Перевальск во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ была зафиксирована постановка препятствий средствами РЭБ вооруженных формирований РФ.

Также отмечается, что данные факты препятствий работе СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований РФ отражены в отчете Миссии от 24.12.2021 г.

"Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей. агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины придерживаются Минских договоренностей и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - резюмирует украинская сторона СЦКК.

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4 танка и 2 ББМ войск РФ, размещенные с нарушением Минских договоренностей, обнаружены на оккупированной территории, - СЦКК 02
4 танка и 2 ББМ войск РФ, размещенные с нарушением Минских договоренностей, обнаружены на оккупированной территории, - СЦКК 03

танк (2248) минские соглашения (3229) СЦКК (725) наемники рф (2070) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+5
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25.12.2021 11:46
+2
Все что в неустановленных местах находится, нужно уничтожать
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25.12.2021 12:50
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Правила форума Совет форумчан
Це вже можна вважати здійсненням прогнозів МІ6?
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25.12.2021 11:37 Ответить
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25.12.2021 11:46 Ответить
Шмаркля також стояв на обліку. І це завадило йому проігнорувати чотири повістки???
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25.12.2021 16:53 Ответить
Все что в неустановленных местах находится, нужно уничтожать
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25.12.2021 12:50 Ответить
если место не установлено то где ты собрался всё уничтожать?
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25.12.2021 13:29 Ответить
Нужно фоткать эти объекты.Делать соотношения со спутниковой картой. Уничтожать Байрактарами. И после уничтожения предоставлять эти документы всему миру в качестве доказательства равноправных действий. А как иначе ?
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25.12.2021 13:28 Ответить
Байрактарами можно их утилизировать!
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25.12.2021 13:28 Ответить
а чого вони не загорілися - їх же там нема
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25.12.2021 13:34 Ответить
отож так i говнокомандувач думае..............
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26.12.2021 00:28 Ответить
я маю на увазі, що все чого там немає, має горіти і вибухати і нехай собі жаліються куда хочуть.
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26.12.2021 08:08 Ответить
вони тільки з забою ,шахтарі відкопали...
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25.12.2021 13:36 Ответить
ох...еть,неужели у них был кто то зрячий ????
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25.12.2021 14:47 Ответить
то капец.... мабуть новенький.....то був останнiй раз....
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26.12.2021 00:26 Ответить
 
 