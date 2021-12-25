4 танка и 2 ББМ войск РФ, размещенные с нарушением Минских договоренностей, обнаружены на оккупированной территории, - СЦКК. КАРТА

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 6 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает Цензор.НЕТ.

Так, в зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВС РФ, в районе н.п.Александровское обнаружено 4 танка, размещенных за пределами выделенных мест хранения вооружения.

В зоне действий так называемого 2 армейского корпуса ВС РФ, в районе н.п. Богдановка обнаружено 2 ББМ вооруженных формирований РФ, размещенных в зоне безопасности.

Кроме того, сообщается, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями вооруженных формирований Российской Федерации.

"Вооруженные формирования РФ помешали патрулям СММ ОБСЕ проехать через блокпосты в районах н.п. Крутая Балка, Новая Марьевка, Горловка и Кременец", - говорится в сообщении.

В районах Большое Орехово, Кипучее, Алчевск и Перевальск во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ была зафиксирована постановка препятствий средствами РЭБ вооруженных формирований РФ.

Также отмечается, что данные факты препятствий работе СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований РФ отражены в отчете Миссии от 24.12.2021 г.

"Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей. агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины придерживаются Минских договоренностей и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - резюмирует украинская сторона СЦКК.

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