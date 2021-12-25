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Дерево упало на железнодорожные пути в Карпатах, это привело к сходу локомотива с рельсов, задерживается ряд поездов, - Укрзализныця

Дерево упало на железнодорожные пути в Карпатах, это привело к сходу локомотива с рельсов, задерживается ряд поездов, - Укрзализныця

Из-за падения дерева на рельсы на участке Ясиня - Рахов, что привело к схождению локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов раховского направления.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Укрзализныця в телеграмме.

Задерживаются такие поезда: "№55 Киев – Рахов – задержка 3 часа 30 минут на перегоне в Рахове; №26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 5 минут по Ясине; №95 Киев– Рахов задержка 40 минут по Ворохте; №15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска".

В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.

Укрзализныця приносит извинения за вынужденную задержку движения и уже работает над восстановлением пути и просит следить за официальными обновлениями информации.

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авария (1284) железная дорога (1411) Карпаты (305) поезд (1024)


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Топ комментарии
+2
это все говорит о том что в УЗ никакой работы не ведется все аврал в случае аварий катастроф и вот таких ситуаций а ведь путейцы службы ОБЯЗАНЫ РАЗ В КВАРТАЛ ВЫЕЗЖАТЬ ВДОЛЬ ПЕРЕГОНОВ И ПОДСТРИГАТЬ СПИЛИВАТЬ ВЕТКИ СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ... КОТОРЫЕ НАВИСАЮТ НАД ПОЛОТНОМ ИЛИ СТОЛБАМИ С ПРОВОДАМИ ПИТАНИЯ... я люблю смотреть видео поездов с разных стран Европы Нидерланнды Германия Польша Словакия Чехиия Австрия Франция Испания Португалия так вот там постоянно работают люди убирают вдоль путей мусор, подстригают траву кусты спиливают на склонах гор поймы оврагов деревья лесоповал все убирается и складируется и вывозится.. у нас Мать Анархия..... зато УЗ руководство и Наблюдательный типа совет УЗ получают миллионые зарплаты и премии (за что!!??) зарваровывая бабло у тех кто реально работает на путях водит поез0да кондуктора проводники и прочая обслуга и службы......
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25.12.2021 13:17
+2
дати членам наглядової ради пилки і сокири хай валять дорогу розчищати..наглядачі ***...
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25.12.2021 13:27
+1
Бачите що робиться без Лещенка С.
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25.12.2021 13:50
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Правила форума Совет форумчан
Вже партизанять бандери.
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25.12.2021 12:05 Ответить
Проти кого партизанять?
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25.12.2021 12:07 Ответить
Вони ще не знають що 2 Світова вже закінчилась.
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25.12.2021 12:17 Ответить
это все говорит о том что в УЗ никакой работы не ведется все аврал в случае аварий катастроф и вот таких ситуаций а ведь путейцы службы ОБЯЗАНЫ РАЗ В КВАРТАЛ ВЫЕЗЖАТЬ ВДОЛЬ ПЕРЕГОНОВ И ПОДСТРИГАТЬ СПИЛИВАТЬ ВЕТКИ СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ... КОТОРЫЕ НАВИСАЮТ НАД ПОЛОТНОМ ИЛИ СТОЛБАМИ С ПРОВОДАМИ ПИТАНИЯ... я люблю смотреть видео поездов с разных стран Европы Нидерланнды Германия Польша Словакия Чехиия Австрия Франция Испания Португалия так вот там постоянно работают люди убирают вдоль путей мусор, подстригают траву кусты спиливают на склонах гор поймы оврагов деревья лесоповал все убирается и складируется и вывозится.. у нас Мать Анархия..... зато УЗ руководство и Наблюдательный типа совет УЗ получают миллионые зарплаты и премии (за что!!??) зарваровывая бабло у тех кто реально работает на путях водит поез0да кондуктора проводники и прочая обслуга и службы......
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25.12.2021 13:17 Ответить
ти придурок, це наслідок того, що Укрзалізницю влада Зе банкротить!
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25.12.2021 14:07 Ответить
За придурка потрапляєш до чорного списку з відповідними наслідками.
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25.12.2021 19:12 Ответить
оце так дерева вештаються по коліях КарпатщинІ - вантажівки та автобуси нервово кУрять всторонкЄ..)
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25.12.2021 12:10 Ответить
дати членам наглядової ради пилки і сокири хай валять дорогу розчищати..наглядачі ***...
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25.12.2021 13:27 Ответить
і, чкщо оцей красень-потяг, що на фото, зійшов із рейок, то нехай його ремонтують власними зусиллями без залучень допомоги ззовні
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25.12.2021 13:37 Ответить
Бачите що робиться без Лещенка С.
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25.12.2021 13:50 Ответить
 
 