Дерево упало на железнодорожные пути в Карпатах, это привело к сходу локомотива с рельсов, задерживается ряд поездов, - Укрзализныця

Из-за падения дерева на рельсы на участке Ясиня - Рахов, что привело к схождению локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов раховского направления.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Укрзализныця в телеграмме.

Задерживаются такие поезда: "№55 Киев – Рахов – задержка 3 часа 30 минут на перегоне в Рахове; №26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 5 минут по Ясине; №95 Киев– Рахов задержка 40 минут по Ворохте; №15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска".

В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.

Укрзализныця приносит извинения за вынужденную задержку движения и уже работает над восстановлением пути и просит следить за официальными обновлениями информации.

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