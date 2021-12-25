Семенченко уверен, что его будут содержать под стражей, пока он или его побратимы не сломаются: Нехитрая схема полностью копирует аналогичные процессы в РФ и Беларуси

Не имея никаких доказательств относительно Семена Семенченко, с помощью подконтрольных судей власти будут продолжать его пребывание под стражей до бесконечности, надеясь, что он или его побратимы не выдержат давление и сломаются.

Уверенность в этом Семен Семенченко выразил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подходит к концу 2021 год и 9 месяц моего незаконного пребывания под стражей. Сегодня, когда начались заседания по сути, хотелось бы вернуться назад и прокомментировать детали спецоперации ФСБУ (Авт.-Ред.) против нас. Для лучшего понимания разделю ее на несколько этапов ", – пишет Семенченко.

Далее он подробно останавливается на всех этапах дела по отношению к нему:

Этап 1 – открытие уголовного дела.

"Параллельно происходит распространение фейков о нас с целью минимизировать поддержку общественности. Основные тезисы: ветераны батальона "Донбасс" - солдаты олигархов, ограбили шахту, а Семенченко завладел миллионом казахского бизнесмена", - отмечает он.

"Дальше дело попадает к подконтрольной СБУ и Банковой судье и меня незаконно отправляют под стражу, без возможности внесения залога. В то время как другие участники дела под залогом или домашним арестом. Меня же отправляют в одиночку ИВС СБУ и, так как доказательств почти нет, ожидают, я сломаюсь и начну свидетельствовать против себя. Для этого (кроме изоляции в одиночной камере) лишают свидания с родными и угрожают семье. На этом же этапе угрожают всем участникам дела, требуя от ветеранов батальона "Донбасс" дать лживые показания против меня", – добавляет Семенченко.

Читайте также: Суд оставил Семенченко под стражей до 5 февраля

Этап 2 – Допросов почти нет, а ходатайство о продлении содержания под стражей передают тем же судьям и в результате срок пребывания Семенченко под стражей постоянно продлевается.

"Мне и другим ветеранам удается дать независимым СМИ (Украинская правда, Цензор.НЕТ) интервью. В результате – все фейки ФСБУ опровергаются. Но сразу же после этого мне вешают новую статью – терроризм. На других ветеранов усиливается давление, их пытаются шантажировать через подконтрольных "сексотам" СБУ. Ветеранам предлагают деньги, открывают уголовные дела против родных и арестовывают их имущество", – продолжает он.

"Далее неожиданно, в связи с изменением юридического адреса СБУ, дело попадает в Соломенский суд, где судья Сергиенко объективно оценивает доказательства, все возможные риски – отпускает меня под домашний арест. "Очнувшись", дело снова передают подконтрольному СБУ судьи и через 12 дней на свободе, меня снова отправляют в одиночную камеру СБУ", - добавляет Семенченко.

Он также напоминает, что в связи с абсолютным судейским произволом и яростным давлением был вынужден объявить голодовку, продолжавшуюся более 60 дней.

"За это время меня 7 раз госпитализируют в кардиологию, а после прямого вмешательства уполномоченного по правам человека – следствие срочно завершают, а меня переводят в Лукьяновское СИЗО", – добавляет он.

Этап 3 – давление СБУ усиливается.

"На мою жену совершают нападение, а после этого против нее открывают фейковое уголовное дело с широкой оглаской в ​​СМИ. Цель – еще больше облить меня грязью, заставить дать лживые показы шантажируя судьбой семьи", - отмечает он.

Семенченко напоминает, что дело попадает в Шевченковский суд, начинается рассмотрение дела по существу.

Читайте также: Обвинительный приговор Семенченко и еще 9 людям направлен в суд, - Офис ГПУ

"На первом же заседании мне снова продлевают срок пребывания под стражей. Ходатайство адвокатов по изучению доказательств, опровергающих показания лживых свидетелей - судья отклоняет. Тактика власти понятна. Не имея никаких доказательств по делу с помощью подконтрольных судей - продолжать мое пребывание под стражей до бесконечности" , надеясь, что я или мои побратимы не выдержат давление и сломаются. Схема не хитра, полностью копирует аналогичные процессы в РФ и Беларуси", - пишет Семенченко.

"Наша с Вами задача - показать на собственном примере, что этим негодяям украинские добровольцы не по зубам. Нам нужно искать и объединять единомышленников и создать единую политическую организацию. Потому что кроме нас с вами страну от этой нечисти освобождать некому. Следовательно, это придется делать нам с вами. Слава Украине, той, что будет", - резюмирует Семенченко.