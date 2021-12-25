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Семенченко уверен, что его будут содержать под стражей, пока он или его побратимы не сломаются: Нехитрая схема полностью копирует аналогичные процессы в РФ и Беларуси

Семенченко уверен, что его будут содержать под стражей, пока он или его побратимы не сломаются: Нехитрая схема полностью копирует аналогичные процессы в РФ и Беларуси

Не имея никаких доказательств относительно Семена Семенченко, с помощью подконтрольных судей власти будут продолжать его пребывание под стражей до бесконечности, надеясь, что он или его побратимы не выдержат давление и сломаются.

Уверенность в этом Семен Семенченко выразил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подходит к концу 2021 год и 9 месяц моего незаконного пребывания под стражей. Сегодня, когда начались заседания по сути, хотелось бы вернуться назад и прокомментировать детали спецоперации ФСБУ (Авт.-Ред.) против нас. Для лучшего понимания разделю ее на несколько этапов ", – пишет Семенченко.

Далее он подробно останавливается на всех этапах дела по отношению к нему:

Этап 1 – открытие уголовного дела.

"Параллельно происходит распространение фейков о нас с целью минимизировать поддержку общественности. Основные тезисы: ветераны батальона "Донбасс" - солдаты олигархов, ограбили шахту, а Семенченко завладел миллионом казахского бизнесмена", - отмечает он.

"Дальше дело попадает к подконтрольной СБУ и Банковой судье и меня незаконно отправляют под стражу, без возможности внесения залога. В то время как другие участники дела под залогом или домашним арестом. Меня же отправляют в одиночку ИВС СБУ и, так как доказательств почти нет, ожидают, я сломаюсь и начну свидетельствовать против себя. Для этого (кроме изоляции в одиночной камере) лишают свидания с родными и угрожают семье. На этом же этапе угрожают всем участникам дела, требуя от ветеранов батальона "Донбасс" дать лживые показания против меня", – добавляет Семенченко.

Читайте также: Суд оставил Семенченко под стражей до 5 февраля

Этап 2 – Допросов почти нет, а ходатайство о продлении содержания под стражей передают тем же судьям и в результате срок пребывания Семенченко под стражей постоянно продлевается.

"Мне и другим ветеранам удается дать независимым СМИ (Украинская правда, Цензор.НЕТ) интервью. В результате – все фейки ФСБУ опровергаются. Но сразу же после этого мне вешают новую статью – терроризм. На других ветеранов усиливается давление, их пытаются шантажировать через подконтрольных "сексотам" СБУ. Ветеранам предлагают деньги, открывают уголовные дела против родных и арестовывают их имущество", – продолжает он.

"Далее неожиданно, в связи с изменением юридического адреса СБУ, дело попадает в Соломенский суд, где судья Сергиенко объективно оценивает доказательства, все возможные риски – отпускает меня под домашний арест. "Очнувшись", дело снова передают подконтрольному СБУ судьи и через 12 дней на свободе, меня снова отправляют в одиночную камеру СБУ", - добавляет Семенченко.

Он также напоминает, что в связи с абсолютным судейским произволом и яростным давлением был вынужден объявить голодовку, продолжавшуюся более 60 дней.

"За это время меня 7 раз госпитализируют в кардиологию, а после прямого вмешательства уполномоченного по правам человека – следствие срочно завершают, а меня переводят в Лукьяновское СИЗО", – добавляет он.

Этап 3 – давление СБУ усиливается.

"На мою жену совершают нападение, а после этого против нее открывают фейковое уголовное дело с широкой оглаской в ​​СМИ. Цель – еще больше облить меня грязью, заставить дать лживые показы шантажируя судьбой семьи", - отмечает он.

Семенченко напоминает, что дело попадает в Шевченковский суд, начинается рассмотрение дела по существу.

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"На первом же заседании мне снова продлевают срок пребывания под стражей. Ходатайство адвокатов по изучению доказательств, опровергающих показания лживых свидетелей - судья отклоняет. Тактика власти понятна. Не имея никаких доказательств по делу с помощью подконтрольных судей - продолжать мое пребывание под стражей до бесконечности" , надеясь, что я или мои побратимы не выдержат давление и сломаются. Схема не хитра, полностью копирует аналогичные процессы в РФ и Беларуси", - пишет Семенченко.

"Наша с Вами задача - показать на собственном примере, что этим негодяям украинские добровольцы не по зубам. Нам нужно искать и объединять единомышленников и создать единую политическую организацию. Потому что кроме нас с вами страну от этой нечисти освобождать некому. Следовательно, это придется делать нам с вами. Слава Украине, той, что будет", - резюмирует Семенченко.

Семенченко уверен, что его будут содержать под стражей, пока он или его побратимы не сломаются: Нехитрая схема полностью копирует аналогичные процессы в РФ и Беларуси 01

арест (10454) СБУ (19853) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+26
Вимагаю відкрити кримінальну відповідальність проти мами Рімми за примусове народження далбабоба
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25.12.2021 11:59
+22
Семенченко за це і боровся. Хіба ні ?
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25.12.2021 12:09
+22
Вомбат Насиння, главное шоб не Порох?
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25.12.2021 12:10
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Вимагаю відкрити кримінальну відповідальність проти мами Рімми за примусове народження далбабоба
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25.12.2021 11:59 Ответить
хочете щирий український анекдот:

судят патриота Порошенко за "торговлю на крови"
судят и патриота Семенченко, и тоже за "торговлю на крови", точнее против нее

а в это время третий "патриот" (в кавычках, заметьте) ЗЕ-БаблоМойский реально
"торгует на крови"

дякую тобі, о мій щирий "мудрий український наріде", який обрав "патріотів" у ярмолках
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25.12.2021 14:29 Ответить
Десятилетний Вовочка спросил https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%83_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 у https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83 мамы :
- Мамочка, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а как https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 я родился?
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83 Мама улыбнулась https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и ответила:
- Однажды мы https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 с https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83 папой решили посадить маленькое чудесное семечко. https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83 Папа выкопал ямку, зарыл семечко https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E землю , а я поливала https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE его и заботилась о нем каждый божий https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C день . Спустя некоторое https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8B месяцев превратилось в прекрасное здоровое https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F растение . Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B презерватив а
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25.12.2021 14:33 Ответить
Дуже самокритично, молодець.
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25.12.2021 22:59 Ответить
Володимир Александрович, а що тобі зробив Семен, що око государєво його залишило одного з патріотів досі сидіти у СІЗО?
Чи є в планах нарешті призначити антикорупційного прокурора?
Чи вища рада правосуддя буде наводити лад із сжпарськими суддями?
Що зі зміною портновського карного кодексу?
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19.05.2022 19:13 Ответить
Как находясь в тюрьме можно дать интервью независимым СМИ?
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25.12.2021 12:05 Ответить
Статтю читай
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25.12.2021 12:08 Ответить
Етап 2 - Допитів майже немає, а клопотання про продовження тримання під вартою передають тим самим суддям і в результаті термін перебування Семенченка під вартою постійно продовжується.

"Мені та іншим ветеранам вдається дати незалежним ЗМІ (https://www.facebook.com/ukrpravda/?__cft__[0]=AZUReGtGpG_akSnf5qy5WqRLjRc31Q--r9Uun2jnertYVMXZcHYPNQwEPFkS_UiPD99mRmJ5ZsRJUnYbwePO1rdhDRliN5FbXyMhZ3LoxXAIImqq2tuPDVM4-J6lsG_Y7EvATKARZLLl94IJyqWRN_HL&__tn__=kK-R Українська правда https://www.facebook.com/censor.net/?__cft__[0]=AZUReGtGpG_akSnf5qy5WqRLjRc31Q--r9Uun2jnertYVMXZcHYPNQwEPFkS_UiPD99mRmJ5ZsRJUnYbwePO1rdhDRliN5FbXyMhZ3LoxXAIImqq2tuPDVM4-J6lsG_Y7EvATKARZLLl94IJyqWRN_HL&__tn__=kK-R Цензор.НЕТ ) інтерв'ю. В результаті - всі фейки ФСБУ спростовуються. Але одразу ж після цього мені вішають нову статтю - тероризм. На інших ветеранів посилюється тиск, їх намагаються шантажувати через підконтрольних "сексотів" СБУ... "И далее по тексту.
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25.12.2021 12:21 Ответить
он в своем ФБ это написал.
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25.12.2021 12:09 Ответить
У письмовій формі - адвокату передають питання, адвокат вертається з відповідями. .. З Ріффмайстером ніби ж так було.
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25.12.2021 12:33 Ответить
Семенченко за це і боровся. Хіба ні ?
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25.12.2021 12:09 Ответить
да нет вообще то..
он боролся за свои про-украинские убеждения как их понимал..
с 2014-года
Он останется уже в Истории Украины, а мы Ксения с тобой нет
Вот такая вот досада..
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25.12.2021 12:13 Ответить
мы теперь имеем колоссальную проблему в результате борьбы за убеждения, которые каждый понимает по-своему. А Семенченко заработал себе еще и вот это все...И никуда он не войдет, на самом деле. О проигравших забывают, а их дела потомкам будут неинтересны. Точно так же, как неинтересны текущему поколению дела своих голодающих дедов и тех, кого загоняли в ГУЛАГ. Забыли все.
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25.12.2021 12:27 Ответить
Ага, за бенино бабло он боролся, загоняя добробаты в Илловайск, откуда сам потом сдрыснул с мнимым ранением в жопу Давай не начинай Гришина героизировать, на нем пробы негде ставить, начиная с дела об убийстве в Крыму, откуда он сдрыснул в Рашку, в которой прожил много лет.
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25.12.2021 13:00 Ответить
Он начал торговать собой и своими убеждениями, за что был наказан, чего то не слышу, чтобы кто-то посмел Яроша тронуть, он не торгует собой, как дешевая проститутка, поэтому и имеет уважение в обществе и его никто не тронет.
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25.12.2021 13:04 Ответить
Певно він десь помилився. А я скажу де.
Не треба було поливати брудом ПРОУКРАЇНСЬКУ владу. Бо прийде ворог. Так врешті і сталось.
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25.12.2021 13:04 Ответить
Через Голодомор в Україні Земля також не налетіла на небесну вісь. І що, нам чи вам особисто полегшало ?
Справа у тому, що я хочу жити в європейській спільноті, а ви- ні.
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25.12.2021 16:00 Ответить
Тобто для вас європейці і добробут то лайно.
Може ви коцап ?
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25.12.2021 16:56 Ответить
Двоє - це дуже релевантна кількість, з огляду на те, як ви реагуєте на іншу думку.
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25.12.2021 19:34 Ответить
а) в нас "маленьке" місто
б) не ставив за мету взнати кількість
с) то не "інша" думка, а думка педроносців, бох котрих втягнув країну у зашморг Мінськ2, не кажучи вже про економічний та соціальний стан країни. Тому думка педроносців мені до дуппи. Думки інших я вислуховую.
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25.12.2021 19:48 Ответить
Навряд чи інші потребують, щоби ви вислуховували їх думки. Ви не висловлюєтесь ані як лікар, ані як пастор. Саме до них ідуть люди, щоби їх вислухали. Тож до вас звертаються через інші причини. Але якщо ви будете орієнтуватись на думку лише тих двох, вам ніколи не зрозуміти - які.
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25.12.2021 20:30 Ответить
Навряд чи інші потребують, щоби ви вислуховували їх думки
------------------------------

Потребують, та ще й "на кожному кроці"! Але мені не потрібне їхнє москове "сміття" - навіщо чіплати собі на шию додаткових "мавп" , а гроші на цьому поприщі я не заробляю.
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25.12.2021 20:52 Ответить
Мені це зрозуміло і тому я не потребую уточнення. А вам це здається, не тому, що люди не потребують. А тому що ви не є кваліфікованим слухачем. Ви просто не маєте ресурсу, щоби порівняти випадки. Тому саме я наполягаю, що дві людини з двох це не 100% ймовірність, а замала виборка. Тому ваша думка про те, яке "лайно" хочуть люди не має підгрунтя, бо ви цього не знаєте.
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25.12.2021 21:00 Ответить
яке "лайно" хочуть люди не має підгрунтя, бо ви цього не знаєте.
------------------------

Як я не можу цього знати, бо я ходжу і на ринок, у різноманітні торгівельні точки, зараз користуюся громадським транспортом...І у кожному місці пребування слухаю, що кажуть люди...

Для прикладу: батраки вже не один рік їздять на плантації. Питання: якщо там усе так гарно - чому не емігрують родинами у парадіз?
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25.12.2021 21:23 Ответить
Існує такий психічний феномен, що люди, які не мають відповідних знань і досвіду - не сумніваються у своїй спроможності. На противагу до тих, хто має і сумнівається. "Батраки", як ви висловилися, мабуть знають щось про свої спроможності жити в тому суспільстві, на відміну від вас. Але мова тут не про те, чи це суспільство гарне, чи ні.
Наведу один приклад, який є удавано гіперболізованим, проте наочним. Гадаєте, канібалу було б комфортно опинитись і жити в ********* суспільстві? Де їсти собі подібних є неприйнятним і, водночас, доводиться працювати (в 90% на когось іншого) задля виживання. Тобто їжі.
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25.12.2021 21:35 Ответить
снує такий психічний феномен,

що люди, які не мають відповідних знань і досвіду - не сумніваються у своїй спроможності.
-----------------------------------------

Вибачте, але в мене був тесть - псіхіатр з 30 річним стажем. Тож можна сказати, що в мене "академічна" "освіта" в псіхіатрії...Тож не треба мені щось втюхівати на цій царині

Ви о чьом? Бажають буди "єуропейцями" - хай валять куди забажають! Українці у всі віка жили тільки кожен своїм розумом, і в них відсутній стадний інстинкт!

Прочитайте Костомарова, може щось "впіймаєте" для себе...Ось уривок:

...В характере украинского народа преобладает личная воля. Для украинца коренным образом связь людей основывается на взаимном согласии и может распадаться по их взаимной воле.

В Украине каждый член громады - независимая личность, самобытный собственник. Обязанность его в громаде только в сфере взаимной безопасности и выгоды каждого .
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25.12.2021 22:00 Ответить
От власне і я про те. Хто не набуває знань -той живе лише своїм розумом.
Людство зайняло своє місце вищого хижака попри доволі незначне місце в тваринному світі, через здатність робити досвід загальним, доступним для осіб своєї громади. А з часом, громади виросли і самі стали носіями знань. Людина лишилась важливою частиною. Але, загалом, завжди менш обізнаною за всю громаду і за все людство.
Натомість українці, на вашу думку, мають зневажати інші суспільства, бо вважають себе розумними. Але набувати досвіду не мають наміру. У тваринній еволюції це схоже до ізолювання видів, які добре пристосовуються до характерних умов життя, але швидко вимирають при їх зміні.
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25.12.2021 22:37 Ответить
Натомість українці, на вашу думку, мають зневажати інші суспільства, бо вважають себе розумними.

Але набувати досвіду не мають наміру.

У тваринній еволюції це схоже до ізолювання видів, які добре пристосовуються до характерних умов життя, але швидко вимирають при їх зміні.
--------------------------------
А хто казав, що українці "зневажають інше суспільство"? Просто "іншому суспільству" не треба "лізти" з "своїм уставом" у "чужий монастир"! Ось вам приклад:

....Войны украинцев с католиками во времена козацких восстаний происходили не от ненависти к католичеству, а от досады за религиозное насилие, принуждение, унижение. Походы против турков и татар, с одной стороны, имели побудительными причинами не слепой фанатизм против неверных, а мщение за их набеги и за пленение украинцев....

У нас, українців, досвіду багато! Наприклад:

- Украинец Виктор Глушков создал первый в мире компьютер.
- Украинец Любомир Романкив разработал магнитные головки - первые цифровые носители информации. Без него Стив Джобс не выпустил бы свой компьютер.
- Украинец Сикорский создал вертолет.
- Украинец Петр Балабуев создал "Руслан" и "Мрию"
- Украинец Кошкин создал Т - 34
- Украинец Патон создал сварочные технологии.. И т.д., и т.п...

Где Римская Империя, где Греческое царство, где Византийская Империя, где Австро - Венгерская Империя, где Польское царство, где 3 Рейх, где СССР....А мы все живем, и живем...
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25.12.2021 23:49 Ответить
Ви просто не маєте ресурсу, щоби порівняти випадки.
----------------------------------------

У 90 році з дружиною подали документи на еміграцію у США. Були гроші - тому усе йшло "без ***** и задоринки". Тому ми поїхали туди, щоби подивитися, де нам облаштуватися. "Колєсілі" по містам та містечкам майже 1,5 місяців...В підсумку виявилося, що там ми не зможемо пристосуватися. Документи по)(єріли...

У 2000 році вирішили дурканути - і знову почали готувати документи на еміграцію, але вже у Німеччину. Поїхали - подивилися...Ми українці, и не можемо жити "ать - два левой, ать два правой"...Тому й зосталися на рідній землі.
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25.12.2021 21:33 Ответить
Американці це називають flexibility. Cпроможність до пристосування до умов життя. Людина, звісно, не таракан, але вміє пристосовуватись. Інакше б не вижила. Власне, мізки, це орган швидкого пристосування, перш за все. А вже потім - самоусвідомлення.
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25.12.2021 21:39 Ответить
А який сенс і навіщо мені кудись їхати та "пристосовуватися"? Мені й дома непогано! Я, як "амеріканець": бажаю "новий рік" відсвяткувати літом - зроблю, бажаю працбвати - працюю, не бажаю - не працюю, хтось мені щось нав*язує - можу зустріти "благую весть" з сокирою чи ружбайкою...
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25.12.2021 22:08 Ответить
Земля - ні. А от із Україною я би не закладався
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25.12.2021 19:35 Ответить
А ти за що боришся?
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25.12.2021 20:43 Ответить
Да какой там ломаться. Этот жулик сдал уже всех давно. Мне кажется его готовят на место Савченко.
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25.12.2021 12:09 Ответить
Вомбат Насиння, главное шоб не Порох?
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25.12.2021 12:10 Ответить
Да, выглядит Семен в край херово, это вам не та лоснящаяся морда, не влазящая в объектив камеры, как при Порохе. А так всегда- предателю- первый кнут! Так боролся за потерпевшего клавишника- и поборол, правда сам себя)))
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25.12.2021 12:12 Ответить
Тримайтеся. Не знаю за що Семенченка не любить Зє влада, але через блокаду торгівлі на крові порохоботів до сих пір плющить.
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25.12.2021 12:36 Ответить
Сему -Грышина любят токо его заказчики с Лубянки. Внедрили агента через Коломойского в патриотическое движение в Украине. Ничего нового со времен Паши Судоплатова.
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25.12.2021 12:44 Ответить
Плющит тебя, бабломойского последыша, что вместе с семеном получал у бени?)))))) Что же при твоем вЯликом писюанисте семен не "защищал" страну от торговли на крови с рахой?))))) Ниче, что твоя мразь гринпоц только за уголь отдал рашке почти 4млрд. долларов? Не считая электроэнергии, сериалов скоты, и прочее, прочее. Это вы, мрази не замечаете. Это другое, да?))) Беня не заплатил за это, да? уроды вы конченные и продажные.
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25.12.2021 12:59 Ответить
Хорошее название гринпоц.Можно і так-грінпіся,грінбрехун,грінзрадник,грінжопа,грінговнюк......Прям кладезь грінпаскуди.
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25.12.2021 13:33 Ответить
Ломай меня. Ломай меня полностью!

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25.12.2021 12:14 Ответить
посиди, посиди, попарся ще. До тих пір, допоки на покаєшся за свій зебілізм (а, може, і уясниш, який же ти дебіл).
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25.12.2021 12:19 Ответить
Свободу комбату добровольців Семенченко !
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25.12.2021 12:21 Ответить
і шо, беня не здатен викупити заставою свого холуя?
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25.12.2021 12:23 Ответить
А нахрєна він йому потрібен? Він свою справу вже виконав! "Мавр зробив свою справу ! Мавр може йти!" А "Беню" він не "здасть" з двох причин - по-перше , "Беня" може "засвітить", скільки він йому заплатив за те, що він "повів на убой" сотні людей, а по-друге, він просто може "не дожить до світанку"!
Тай після того, як спливе правда про його роль в "іловайській трагедії", йому буде небезпечно ходить по вулицях після звільнення - ще живі ті , кого він на смерть посилав!
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25.12.2021 12:45 Ответить
Бубочке надо отсылать стирать исподнее на Московию. Группа поддержки из ФСБ уже не справляется
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25.12.2021 12:29 Ответить
Зробили себе разом
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25.12.2021 12:22 Ответить
Зеленский не даром в москве на роялях
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25.12.2021 12:27 Ответить
Типичный представитель общества "зробили себе разом". У власти уже не Порошенко, чего так добивался Семен, так что пусть наслаждается
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25.12.2021 12:38 Ответить
Лять...на этого Сему уже смотреть нельзя...если он умрет ,то зеле точно бошку свернут,как куренку)
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25.12.2021 12:38 Ответить
Только не из-за этого непонятного.
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25.12.2021 15:32 Ответить
А чого воно патякає? Сидить собі, хай сидить.
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25.12.2021 12:39 Ответить
Якщо він та інші будуть сидіти, то план по посадках будуть виконувати за рахунок вас, чи таких як Ви. Невже не зрозуміло?
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25.12.2021 13:07 Ответить
А мене за що? Я не бандит і терорист, і не дрібний кримський аферист, як костя грішин. А цього Лушпайку ще Порошенко мав би посадити!
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25.12.2021 13:29 Ответить
не дррюша, ти просто поц вонючий, поэтому и тебя тоже посодют....
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25.12.2021 14:08 Ответить
А це не буде мати значення. Посадять для плану, чи за недостатнє аплодування, чи за активність у соц. мережах, чи за те що комусь сподобається ваша дружина і у вас дома "знайдуть" патрони та гранати ...
Мені все рівно, хто Грішин, але те за що він зараз сидить - річ АБСОЛЮТНО надумана, точно також як переслідується Євген Шевченко (викривач НАБУ), і далі список можна продовжувати ... І іще невеличке спостереження - судять ті, хто відсижувався і не був на війні, і судять вони тих хто воював. І якщо вони на виду, бо публічні, то за вас чи мене у подібній ситуації ніхто і не згадає. Пам"ятайте це! І на адвокатів, швидше за усе, у вас грошей буде недостатньо.
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25.12.2021 14:11 Ответить
Так кто Грышину запрещает позвонить своему заказчику Игорь Валерьичу? Или Грышин -уже отработанный материал?
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25.12.2021 12:40 Ответить
В игоря нашего валерьича щя другие приоритетьі.
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25.12.2021 14:14 Ответить
Дебилы типа Гришина, должны отвечать за свои ошибки, порой ценой свободы.
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25.12.2021 12:50 Ответить
Семенченка треба звільнити.
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25.12.2021 12:52 Ответить
Розстріляти його, собаку, треба. Вже гадю звільнили...
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25.12.2021 13:31 Ответить
Навіщо? Є набагато кращі кандидатури на ін'єкцію плюмбуму.
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25.12.2021 14:40 Ответить
Они одни школы КГБ заканчивали.
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25.12.2021 12:54 Ответить
Не має значення особисте відношення до Семенченка. Я хочу, щоб зрозуміли те, що Семенченко зараз сидить ні за що!
 Як сидять чи просто звинувачуються інші представники проукраїнського напряму, які раніше між собою не змогли знайти спільної мови. То, можливо, уже може уже перестати згадувати старі помилки та звинувачення, а скоординувати свої зусилля проти тих, хто робить цей правове свавілля
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25.12.2021 13:05 Ответить
Якщо Костя Грішин зараз сидить ні за що, то треба його посадити за що!
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25.12.2021 13:32 Ответить
Карма она такая. Семченко сидит конечно не за преступление которое ему шьют он сидит за предательство народа Украины!
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25.12.2021 13:58 Ответить
И может я бы и вышел за свободу Семченко но я уверен он не поймет что я вышел не за него а за закон и снова начнет быковать в кремлёвском стиле! Поэтому я не выйду!
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25.12.2021 14:00 Ответить
да никуда ты б не вышел бо ты москальске диванне чмо.....
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25.12.2021 14:10 Ответить
А це не має значення, зрозуміє Семенченко чи ні (хоча, "сидіння нізащо" повинно людину змінити), головне, щоб правового свавілля та репресій не було.
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25.12.2021 14:18 Ответить
Мдя, а как он дысал за Зелю, против Пороха...... Как дысал....
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25.12.2021 14:03 Ответить
Аж дим з героїчно пораненої дупи йшов.
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25.12.2021 14:12 Ответить
Ну, мені теж це не подобалося, але інкримінують йому зовсім інше, висмоктане з пальця, тому зловтішатися тим , що людину посадив той, за кого він агітував, ну, якось не по-християнськи.
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25.12.2021 14:25 Ответить
Але я буддист, тому проіржав у голос))) (с)
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25.12.2021 14:38 Ответить
Дышал за Зелю, дышал за Зелю! Он просто против Пороха дышал за его торговлю углем с ОРДЛО! А Зеля его держит в заключении , как истый последователь дел петровых в Украине! И славные 73% избирателей, проголосовавших против Порошенка должны понять что Петя и Вовасик - одно животное, сросшееся и жопами и спинами! И народу Украины от них обоих ничего хорошего ждать не приходится! Путинский вариант "медведпута", что-то типа "порохзела" в Украине не пройдет!
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25.12.2021 17:50 Ответить
педроносні дегенерати яж пісяються від екстазу...От потвори...
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25.12.2021 14:44 Ответить
сьома сьомченко - наглядний показ "трупа ворога, який пливе по річці"

бо треба було головою думати під час виборів
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25.12.2021 16:59 Ответить
не буде ваш бох більше при владі. Максимум лепутат - член якоїсь "спілки писменників по нагляду за МВС"! Парі на пачку цигарок?
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25.12.2021 17:10 Ответить
Что ЗЕк, что Парашенко. Не зря же добробатов в Иловайский котел загнал. А ЗЕк по тюрьмам гнобит. Страх, страх зеленой жопы.
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25.12.2021 21:45 Ответить
Что Барыга садил патриотов, что Клоун. Какая разница?
Вспомню Семенченко на следующих выборах!
Свободу патриотам Украины!
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28.12.2021 18:22 Ответить
 
 