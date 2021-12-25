Семенченко уверен, что его будут содержать под стражей, пока он или его побратимы не сломаются: Нехитрая схема полностью копирует аналогичные процессы в РФ и Беларуси
Не имея никаких доказательств относительно Семена Семенченко, с помощью подконтрольных судей власти будут продолжать его пребывание под стражей до бесконечности, надеясь, что он или его побратимы не выдержат давление и сломаются.
Уверенность в этом Семен Семенченко выразил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Подходит к концу 2021 год и 9 месяц моего незаконного пребывания под стражей. Сегодня, когда начались заседания по сути, хотелось бы вернуться назад и прокомментировать детали спецоперации ФСБУ (Авт.-Ред.) против нас. Для лучшего понимания разделю ее на несколько этапов ", – пишет Семенченко.
Далее он подробно останавливается на всех этапах дела по отношению к нему:
Этап 1 – открытие уголовного дела.
"Параллельно происходит распространение фейков о нас с целью минимизировать поддержку общественности. Основные тезисы: ветераны батальона "Донбасс" - солдаты олигархов, ограбили шахту, а Семенченко завладел миллионом казахского бизнесмена", - отмечает он.
"Дальше дело попадает к подконтрольной СБУ и Банковой судье и меня незаконно отправляют под стражу, без возможности внесения залога. В то время как другие участники дела под залогом или домашним арестом. Меня же отправляют в одиночку ИВС СБУ и, так как доказательств почти нет, ожидают, я сломаюсь и начну свидетельствовать против себя. Для этого (кроме изоляции в одиночной камере) лишают свидания с родными и угрожают семье. На этом же этапе угрожают всем участникам дела, требуя от ветеранов батальона "Донбасс" дать лживые показания против меня", – добавляет Семенченко.
Этап 2 – Допросов почти нет, а ходатайство о продлении содержания под стражей передают тем же судьям и в результате срок пребывания Семенченко под стражей постоянно продлевается.
"Мне и другим ветеранам удается дать независимым СМИ (Украинская правда, Цензор.НЕТ) интервью. В результате – все фейки ФСБУ опровергаются. Но сразу же после этого мне вешают новую статью – терроризм. На других ветеранов усиливается давление, их пытаются шантажировать через подконтрольных "сексотам" СБУ. Ветеранам предлагают деньги, открывают уголовные дела против родных и арестовывают их имущество", – продолжает он.
"Далее неожиданно, в связи с изменением юридического адреса СБУ, дело попадает в Соломенский суд, где судья Сергиенко объективно оценивает доказательства, все возможные риски – отпускает меня под домашний арест. "Очнувшись", дело снова передают подконтрольному СБУ судьи и через 12 дней на свободе, меня снова отправляют в одиночную камеру СБУ", - добавляет Семенченко.
Он также напоминает, что в связи с абсолютным судейским произволом и яростным давлением был вынужден объявить голодовку, продолжавшуюся более 60 дней.
"За это время меня 7 раз госпитализируют в кардиологию, а после прямого вмешательства уполномоченного по правам человека – следствие срочно завершают, а меня переводят в Лукьяновское СИЗО", – добавляет он.
Этап 3 – давление СБУ усиливается.
"На мою жену совершают нападение, а после этого против нее открывают фейковое уголовное дело с широкой оглаской в СМИ. Цель – еще больше облить меня грязью, заставить дать лживые показы шантажируя судьбой семьи", - отмечает он.
Семенченко напоминает, что дело попадает в Шевченковский суд, начинается рассмотрение дела по существу.
"На первом же заседании мне снова продлевают срок пребывания под стражей. Ходатайство адвокатов по изучению доказательств, опровергающих показания лживых свидетелей - судья отклоняет. Тактика власти понятна. Не имея никаких доказательств по делу с помощью подконтрольных судей - продолжать мое пребывание под стражей до бесконечности" , надеясь, что я или мои побратимы не выдержат давление и сломаются. Схема не хитра, полностью копирует аналогичные процессы в РФ и Беларуси", - пишет Семенченко.
"Наша с Вами задача - показать на собственном примере, что этим негодяям украинские добровольцы не по зубам. Нам нужно искать и объединять единомышленников и создать единую политическую организацию. Потому что кроме нас с вами страну от этой нечисти освобождать некому. Следовательно, это придется делать нам с вами. Слава Украине, той, что будет", - резюмирует Семенченко.
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судят патриота Порошенко за "торговлю на крови"
судят и патриота Семенченко, и тоже за "торговлю на крови", точнее против нее
а в это время третий "патриот" (в кавычках, заметьте) ЗЕ-БаблоМойский реально
"торгует на крови"
дякую тобі, о мій щирий "мудрий український наріде", який обрав "патріотів" у ярмолках
- Мамочка, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а как https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 я родился?
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83 Мама улыбнулась https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и ответила:
- Однажды мы https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 с https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83 папой решили посадить маленькое чудесное семечко. https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83 Папа выкопал ямку, зарыл семечко https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E землю , а я поливала https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE его и заботилась о нем каждый божий https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C день . Спустя некоторое https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8B месяцев превратилось в прекрасное здоровое https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F растение . Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B презерватив а
Чи є в планах нарешті призначити антикорупційного прокурора?
Чи вища рада правосуддя буде наводити лад із сжпарськими суддями?
Що зі зміною портновського карного кодексу?
"Мені та іншим ветеранам вдається дати незалежним ЗМІ (https://www.facebook.com/ukrpravda/?__cft__[0]=AZUReGtGpG_akSnf5qy5WqRLjRc31Q--r9Uun2jnertYVMXZcHYPNQwEPFkS_UiPD99mRmJ5ZsRJUnYbwePO1rdhDRliN5FbXyMhZ3LoxXAIImqq2tuPDVM4-J6lsG_Y7EvATKARZLLl94IJyqWRN_HL&__tn__=kK-R Українська правда https://www.facebook.com/censor.net/?__cft__[0]=AZUReGtGpG_akSnf5qy5WqRLjRc31Q--r9Uun2jnertYVMXZcHYPNQwEPFkS_UiPD99mRmJ5ZsRJUnYbwePO1rdhDRliN5FbXyMhZ3LoxXAIImqq2tuPDVM4-J6lsG_Y7EvATKARZLLl94IJyqWRN_HL&__tn__=kK-R Цензор.НЕТ ) інтерв'ю. В результаті - всі фейки ФСБУ спростовуються. Але одразу ж після цього мені вішають нову статтю - тероризм. На інших ветеранів посилюється тиск, їх намагаються шантажувати через підконтрольних "сексотів" СБУ... "И далее по тексту.
он боролся за свои про-украинские убеждения как их понимал..
с 2014-года
Он останется уже в Истории Украины, а мы Ксения с тобой нет
Вот такая вот досада..
Не треба було поливати брудом ПРОУКРАЇНСЬКУ владу. Бо прийде ворог. Так врешті і сталось.
Справа у тому, що я хочу жити в європейській спільноті, а ви- ні.
Може ви коцап ?
б) не ставив за мету взнати кількість
с) то не "інша" думка, а думка педроносців, бох котрих втягнув країну у зашморг Мінськ2, не кажучи вже про економічний та соціальний стан країни. Тому думка педроносців мені до дуппи. Думки інших я вислуховую.
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Потребують, та ще й "на кожному кроці"! Але мені не потрібне їхнє москове "сміття" - навіщо чіплати собі на шию додаткових "мавп" , а гроші на цьому поприщі я не заробляю.
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Як я не можу цього знати, бо я ходжу і на ринок, у різноманітні торгівельні точки, зараз користуюся громадським транспортом...І у кожному місці пребування слухаю, що кажуть люди...
Для прикладу: батраки вже не один рік їздять на плантації. Питання: якщо там усе так гарно - чому не емігрують родинами у парадіз?
Наведу один приклад, який є удавано гіперболізованим, проте наочним. Гадаєте, канібалу було б комфортно опинитись і жити в ********* суспільстві? Де їсти собі подібних є неприйнятним і, водночас, доводиться працювати (в 90% на когось іншого) задля виживання. Тобто їжі.
що люди, які не мають відповідних знань і досвіду - не сумніваються у своїй спроможності.
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Вибачте, але в мене був тесть - псіхіатр з 30 річним стажем. Тож можна сказати, що в мене "академічна" "освіта" в псіхіатрії...Тож не треба мені щось втюхівати на цій царині
Ви о чьом? Бажають буди "єуропейцями" - хай валять куди забажають! Українці у всі віка жили тільки кожен своїм розумом, і в них відсутній стадний інстинкт!
Прочитайте Костомарова, може щось "впіймаєте" для себе...Ось уривок:
...В характере украинского народа преобладает личная воля. Для украинца коренным образом связь людей основывается на взаимном согласии и может распадаться по их взаимной воле.
В Украине каждый член громады - независимая личность, самобытный собственник. Обязанность его в громаде только в сфере взаимной безопасности и выгоды каждого .
Людство зайняло своє місце вищого хижака попри доволі незначне місце в тваринному світі, через здатність робити досвід загальним, доступним для осіб своєї громади. А з часом, громади виросли і самі стали носіями знань. Людина лишилась важливою частиною. Але, загалом, завжди менш обізнаною за всю громаду і за все людство.
Натомість українці, на вашу думку, мають зневажати інші суспільства, бо вважають себе розумними. Але набувати досвіду не мають наміру. У тваринній еволюції це схоже до ізолювання видів, які добре пристосовуються до характерних умов життя, але швидко вимирають при їх зміні.
Але набувати досвіду не мають наміру.
У тваринній еволюції це схоже до ізолювання видів, які добре пристосовуються до характерних умов життя, але швидко вимирають при їх зміні.
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А хто казав, що українці "зневажають інше суспільство"? Просто "іншому суспільству" не треба "лізти" з "своїм уставом" у "чужий монастир"! Ось вам приклад:
....Войны украинцев с католиками во времена козацких восстаний происходили не от ненависти к католичеству, а от досады за религиозное насилие, принуждение, унижение. Походы против турков и татар, с одной стороны, имели побудительными причинами не слепой фанатизм против неверных, а мщение за их набеги и за пленение украинцев....
У нас, українців, досвіду багато! Наприклад:
- Украинец Виктор Глушков создал первый в мире компьютер.
- Украинец Любомир Романкив разработал магнитные головки - первые цифровые носители информации. Без него Стив Джобс не выпустил бы свой компьютер.
- Украинец Сикорский создал вертолет.
- Украинец Петр Балабуев создал "Руслан" и "Мрию"
- Украинец Кошкин создал Т - 34
- Украинец Патон создал сварочные технологии.. И т.д., и т.п...
Где Римская Империя, где Греческое царство, где Византийская Империя, где Австро - Венгерская Империя, где Польское царство, где 3 Рейх, где СССР....А мы все живем, и живем...
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У 90 році з дружиною подали документи на еміграцію у США. Були гроші - тому усе йшло "без ***** и задоринки". Тому ми поїхали туди, щоби подивитися, де нам облаштуватися. "Колєсілі" по містам та містечкам майже 1,5 місяців...В підсумку виявилося, що там ми не зможемо пристосуватися. Документи по)(єріли...
У 2000 році вирішили дурканути - і знову почали готувати документи на еміграцію, але вже у Німеччину. Поїхали - подивилися...Ми українці, и не можемо жити "ать - два левой, ать два правой"...Тому й зосталися на рідній землі.
Тай після того, як спливе правда про його роль в "іловайській трагедії", йому буде небезпечно ходить по вулицях після звільнення - ще живі ті , кого він на смерть посилав!
Мені все рівно, хто Грішин, але те за що він зараз сидить - річ АБСОЛЮТНО надумана, точно також як переслідується Євген Шевченко (викривач НАБУ), і далі список можна продовжувати ... І іще невеличке спостереження - судять ті, хто відсижувався і не був на війні, і судять вони тих хто воював. І якщо вони на виду, бо публічні, то за вас чи мене у подібній ситуації ніхто і не згадає. Пам"ятайте це! І на адвокатів, швидше за усе, у вас грошей буде недостатньо.
Як сидять чи просто звинувачуються інші представники проукраїнського напряму, які раніше між собою не змогли знайти спільної мови. То, можливо, уже може уже перестати згадувати старі помилки та звинувачення, а скоординувати свої зусилля проти тих, хто робить цей правове свавілля
бо треба було головою думати під час виборів
Вспомню Семенченко на следующих выборах!
Свободу патриотам Украины!