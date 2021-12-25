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Заммэра Одессы Бриндак, подозреваемый в нанесении ущерба городу на 500 млн, внес 25 млн залога и вышел из СИЗО, - СМИ

Заммэра Одессы Бриндак, подозреваемый в нанесении ущерба городу на 500 млн, внес 25 млн залога и вышел из СИЗО, - СМИ

За исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы – управляющего делами исполнительного комитета горсовета Олега Брындака внесли залог в размере 24,97 млн грн, и он 24 декабря покинул СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, ссылаясь на источники в горсовете, сообщило одесское издание "Думская".
Кто именно внес залог, неизвестно. "Думская" предполагает, что речь идет о группе депутатов горсовета.

28 декабря должно состояться заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, на котором рассмотрят жалобу защиты Бриндака на меру пресечения. По информации "Думской", адвокаты ожидают, что апелляция смягчит меру пресечения, в частности – уменьшит размер залога.

ВАКС 10 декабря арестовал Брындака, назначив почти 25 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 7 февраля 2022 года.

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Як інформував Цензор.НЕТ раніше Вищий антикорупційний суд призначив виконувачу обов'язків заступника мера Одеси Олегу Бриндаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 24,9 мільйона гривень застави. Він фігурує у справі щодо незаконного заволодіння одеською землею, за якою підозрюваним є і мер Одеси Геннадій Труханов.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее Высший антикоррупционный суд назначил исполняющему обязанности заместителя мэра Одессы Олегу Брындаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 24,9 миллиона гривен залога. Он фигурирует в деле о незаконном завладении одесской землей, по которому подозреваемым является и мэр Одессы Геннадий Труханов.

залог (514) Одесса (7868) Труханов Геннадий (315)


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Топ комментарии
+29
Нормально так. Украл 500 лямов, заплатил штраф 5% и на свободу тратить оставшиеся 475 лямов. А вы холопы платите 20% дани (ПДВ) из честно заработанных денег
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25.12.2021 12:19
+24
Украл 500, отдал 25 - воруй дальше!
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25.12.2021 12:19
+21
Ни хрена се! Откуда такое бабло у "честнейшего" гос. служащего??????
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25.12.2021 12:14
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Ни хрена се! Откуда такое бабло у "честнейшего" гос. служащего??????
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25.12.2021 12:14 Ответить
Летом на прополке свеклы заработал.
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25.12.2021 12:20 Ответить
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26.12.2021 01:08 Ответить
Ялинка в Одесі найдорожча в Україні 7 млн.грн.
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25.12.2021 14:17 Ответить
Пан Брындак порядочный гражданин. Но ему уготована роль «мальчика для битья». Геша поручил ему возглавлять карманную партию мэра Одессы «Доверяй дровам», а отказаться он не смог.
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25.12.2021 17:21 Ответить
Порядочный, прям рыдаю. Откуда в Украине у порядочных 25 миллионов?))))))
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25.12.2021 17:33 Ответить
суди епохи бЄзбєдності Зелі Золотої Ручки виживають, як можуть..
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25.12.2021 12:16 Ответить
Нормально так. Украл 500 лямов, заплатил штраф 5% и на свободу тратить оставшиеся 475 лямов. А вы холопы платите 20% дани (ПДВ) из честно заработанных денег
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25.12.2021 12:19 Ответить
Украл 500, отдал 25 - воруй дальше!
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25.12.2021 12:19 Ответить
Украл ровно столько сколько ему позволил народ. Не на чиновников нужно ругаться а на свое отражение в зеркале.
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25.12.2021 12:56 Ответить
25 млн это не 1 млрд.
Легко отделался.
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25.12.2021 12:21 Ответить
классная у нас страна- так зеля сказав-
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25.12.2021 12:22 Ответить
Мантии украинских судей для прикрытия набитых карманов
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25.12.2021 12:24 Ответить
Вийшов під заставу, а суди будуть іти роками і закінчаться *по істєченії срока давності* пшиком.
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25.12.2021 12:30 Ответить
Ему надо книгу написать, " Как с зарплаты собрать 500млн", будет мировым бесселером
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25.12.2021 12:31 Ответить
СУГС!
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25.12.2021 12:34 Ответить
зручне "правосуддя" від зеко манди
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25.12.2021 12:35 Ответить
Я ничего не воровал, живу на одну зарплату, но 25 лямов под диваном завалялись, для такого случая))
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25.12.2021 12:39 Ответить
Ну ты и волшебнак!😲😁
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25.12.2021 17:10 Ответить
Залог в том виде, как он существует в Украине, больше напоминает отмывание денег.
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25.12.2021 12:49 Ответить
Как говорят одесситы вновь проголосовавшие за кремлевского агента Трухана и за Жопоблок, главное стабильность. Поздравляю вас одесситы. Воруют у вас стабильно.
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25.12.2021 13:00 Ответить
І йолка за 7 млн. адєсітам норм.
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25.12.2021 14:19 Ответить
Вкрав 500, віддав 25. Ось це покарання, як серпом по яйцях. Крадіть більше, влада вас не образить. Ще трошки дати кому треба, і умовний термін забезпечене, та ще й на хліб з червоною ікрою залишиться
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25.12.2021 13:02 Ответить
вопрос почему их счета не блокироют и не конфисковуют...
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25.12.2021 13:10 Ответить
а что так можно было?)))
В стране полный хаос и ******
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25.12.2021 13:15 Ответить
500 лямов украл, за 25 откупился. Хороший бизнес!
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25.12.2021 13:49 Ответить
це підтвержує Українську істину.
мало красти не можна, бо посадять
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25.12.2021 14:06 Ответить
Ви нє панімаєтє, ета другоє!
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25.12.2021 14:58 Ответить
Остальные 450 млн грн взыскать с судьи.
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25.12.2021 15:25 Ответить
Випатрать опорось крадуна.
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25.12.2021 15:26 Ответить
Не отвлекайте зелень на такие мелочи. Им надо срочно Петю "за измену Родине" посадить.
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25.12.2021 15:29 Ответить
Кстати залог ставят в 1 лярд. Ну а чё? Не в Одессе же.
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25.12.2021 15:31 Ответить


Криворізький олень третій рік намагається завалити Зубра з Болграда.

Як сказав мудрий аналітик на політичному ток-шоу Савіка Шустера, блазень, провадженням підозри пану Порошенко, вистрелив собі не в ногу, а в те, чим він грав на роялі…
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25.12.2021 17:24 Ответить
Откуда у этой твари такие деньги? Нанес на 500 лимонов, заплати их и 25 лимонов застави.
Вот это нормально.
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25.12.2021 16:29 Ответить
1/11 от инвестиций в Херсонский МТП. Беднейшее государство Европы и богатейшие украинские шейхи-госслужащие.
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25.12.2021 16:59 Ответить

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25.12.2021 18:20 Ответить
Унижают народ и в СМИ показывают, чтобы показать народу, что народ они за грязь считают!
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25.12.2021 20:47 Ответить
гарний Бізнес-план
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25.12.2021 21:11 Ответить
Что такое для заммера лям зелени?? Ну месяц "зарплаты" отдал, какая трагедия. Вместо 31 дня на Мальдивах, придется только 30 провести
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25.12.2021 21:22 Ответить
как хорошо украл пятьсот миллионов а заплатил двадцать пять миллионов вот как хорошо жить на украйне в вы шел чистый и живой и будет дальше красть мил Арды вот вам вся справедливость в нас на украйне больше не чего писать одни воры и миллиардеры дать им пенсию две тысячи гривень пусть проживут в месяц за свет газ вода мусор кон доминийо заплатят куплят покушать таблетки в аптеке после шесдесят лет и заплатят за всйо я не понимаю хоть один взял две тысячи гривеслинь ривень прожил хоть один месяц почему не делаете эксперимент проживите пожалуйста попробуйте один месяц вы миллиардеры всйо в ваших руках вам ни чего не надо вы только издевается над наром украйнским для вас надо Сталина вот и вся правда
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25.12.2021 22:15 Ответить
=наносити збитки= - це русизм.
Українською - завдавати.
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25.12.2021 22:36 Ответить
о каких инвестициях можно говорить, когда в Украине нет правосудия. Илона Маска приглашали в Украину и он отказался и сказал, что не будет инвестировать в Украину, потому что его люди провели анализ и в Украине нет правосудия. Он сказал, что придет в Украину, когда будут проведены реформы. А когда жопу подтирают бандиты правосудием, то никто и никогда сюда не будет инвестировать!
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25.12.2021 22:40 Ответить
 
 