Заммэра Одессы Бриндак, подозреваемый в нанесении ущерба городу на 500 млн, внес 25 млн залога и вышел из СИЗО, - СМИ

За исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы – управляющего делами исполнительного комитета горсовета Олега Брындака внесли залог в размере 24,97 млн грн, и он 24 декабря покинул СИЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, ссылаясь на источники в горсовете, сообщило одесское издание "Думская".

Кто именно внес залог, неизвестно. "Думская" предполагает, что речь идет о группе депутатов горсовета.





28 декабря должно состояться заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, на котором рассмотрят жалобу защиты Бриндака на меру пресечения. По информации "Думской", адвокаты ожидают, что апелляция смягчит меру пресечения, в частности – уменьшит размер залога.

ВАКС 10 декабря арестовал Брындака, назначив почти 25 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 7 февраля 2022 года.

Читайте также: Труханов назначил титушку Щербича и.о. замначальника Управления потребительского рынка Одессы. Всякий отброс вместо посадок получает должности, - Стерненко

Як інформував Цензор.НЕТ раніше Вищий антикорупційний суд призначив виконувачу обов'язків заступника мера Одеси Олегу Бриндаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 24,9 мільйона гривень застави. Він фігурує у справі щодо незаконного заволодіння одеською землею, за якою підозрюваним є і мер Одеси Геннадій Труханов.

Как информировал Цензор.НЕТ ранее Высший антикоррупционный суд назначил исполняющему обязанности заместителя мэра Одессы Олегу Брындаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 24,9 миллиона гривен залога. Он фигурирует в деле о незаконном завладении одесской землей, по которому подозреваемым является и мэр Одессы Геннадий Труханов.