Заммэра Одессы Бриндак, подозреваемый в нанесении ущерба городу на 500 млн, внес 25 млн залога и вышел из СИЗО, - СМИ
За исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы – управляющего делами исполнительного комитета горсовета Олега Брындака внесли залог в размере 24,97 млн грн, и он 24 декабря покинул СИЗО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, ссылаясь на источники в горсовете, сообщило одесское издание "Думская".
Кто именно внес залог, неизвестно. "Думская" предполагает, что речь идет о группе депутатов горсовета.
28 декабря должно состояться заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, на котором рассмотрят жалобу защиты Бриндака на меру пресечения. По информации "Думской", адвокаты ожидают, что апелляция смягчит меру пресечения, в частности – уменьшит размер залога.
ВАКС 10 декабря арестовал Брындака, назначив почти 25 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 7 февраля 2022 года.
Як інформував Цензор.НЕТ раніше Вищий антикорупційний суд призначив виконувачу обов'язків заступника мера Одеси Олегу Бриндаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 24,9 мільйона гривень застави. Він фігурує у справі щодо незаконного заволодіння одеською землею, за якою підозрюваним є і мер Одеси Геннадій Труханов.
Как информировал Цензор.НЕТ ранее Высший антикоррупционный суд назначил исполняющему обязанности заместителя мэра Одессы Олегу Брындаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 24,9 миллиона гривен залога. Он фигурирует в деле о незаконном завладении одесской землей, по которому подозреваемым является и мэр Одессы Геннадий Труханов.
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Легко отделался.
В стране полный хаос и ******
мало красти не можна, бо посадять
Криворізький олень третій рік намагається завалити Зубра з Болграда.
Як сказав мудрий аналітик на політичному ток-шоу Савіка Шустера, блазень, провадженням підозри пану Порошенко, вистрелив собі не в ногу, а в те, чим він грав на роялі…
Вот это нормально.
ть миллионов вот как хорошо жить на украйне в вы шел чистый и живой и будет дальше красть мил Арды вот вам вся справедливость в нас на украйне больше не чего писать одни воры и миллиардеры дать им пенсию две тысячи гривень пусть проживут в месяц за свет газ вода мусор кон доминийо заплатят куплят покушать таблетки в аптеке после шесдесят лет и заплатят за всйо я не понимаю хоть один взял две тысячи гривеслинь ривень прожил хоть один месяц почему не делаете эксперимент проживите пожалуйста попробуйте один месяц вы миллиардеры всйо в ваших руках вам ни чего не надо вы только издевается над наром украйнским для вас надо Сталина вот и вся правда
Українською - завдавати.