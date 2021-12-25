В начале января советник Шольца Плетнер проведет переговоры с Козаком по поводу конфликта вокруг Украины, - немецкие СМИ
Советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, как ожидается, проведут очную встречу в начале января.
Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Немецкая газета FAZ пишет, что они "намерены встретиться в начале января, чтобы провести переговоры по конфликту вокруг Украины".
По информации немецких СМИ, Плетнер и Козак договорились о встрече 23 декабря во время телефонного разговора. Во время разговора Плетнер снова призвал Москву к "снижению уровня эскалации конфликта на российско-украинской границе".
"Немецкая сторона ставит себе цель как можно быстрее возобновить работу "нормандского формата", – заявили источники в правительственных кругах."
Информация о точной дате и месте проведения встречи пока не сообщается.
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