В начале января советник Шольца Плетнер проведет переговоры с Козаком по поводу конфликта вокруг Украины, - немецкие СМИ

Советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, как ожидается, проведут очную встречу в начале января.

Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Немецкая газета FAZ пишет, что они "намерены встретиться в начале января, чтобы провести переговоры по конфликту вокруг Украины".

По информации немецких СМИ, Плетнер и Козак договорились о встрече 23 декабря во время телефонного разговора. Во время разговора Плетнер снова призвал Москву к "снижению уровня эскалации конфликта на российско-украинской границе".

"Немецкая сторона ставит себе цель как можно быстрее возобновить работу "нормандского формата", – заявили источники в правительственных кругах."

Информация о точной дате и месте проведения встречи пока не сообщается.

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