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Новости Война
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В начале января советник Шольца Плетнер проведет переговоры с Козаком по поводу конфликта вокруг Украины, - немецкие СМИ

В начале января советник Шольца Плетнер проведет переговоры с Козаком по поводу конфликта вокруг Украины, - немецкие СМИ

Советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, как ожидается, проведут очную встречу в начале января.

Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Немецкая газета FAZ пишет, что они "намерены встретиться в начале января, чтобы провести переговоры по конфликту вокруг Украины".

По информации немецких СМИ, Плетнер и Козак договорились о встрече 23 декабря во время телефонного разговора. Во время разговора Плетнер снова призвал Москву к "снижению уровня эскалации конфликта на российско-украинской границе".

"Немецкая сторона ставит себе цель как можно быстрее возобновить работу "нормандского формата", – заявили источники в правительственных кругах."

Информация о точной дате и месте проведения встречи пока не сообщается.

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Германия (6927) россия (95361) Донбасс (26955) Козак Дмитрий (73) Шольц Олаф (905)


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Чому навколо,всередині все хорошо!?
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25.12.2021 13:14 Ответить
Каанєшна. Всередині криворогатий пацан ух який.
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25.12.2021 13:18 Ответить
І як завжди, в розмовах про Україну - ту ж Україну не питатимуть. Ще, спаси господи, та Україна щось не теє спитає.
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25.12.2021 16:21 Ответить
Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца із зовнішньої політики Єнс Плетнер і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, як очікується, проведуть очну зустріч на початку січня Джерело:

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25.12.2021 18:55 Ответить
Колись Кацапія була така :

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25.12.2021 18:57 Ответить
 
 