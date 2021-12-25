Папа Римский выразил надежду, что в Украине наконец-то наступит мир: Призываю не допустить метастазов злокачественного конфликта

Папа Римский Франциск во время своей рождественской речи призвал не допускать конфликта в Украине и выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить диалог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Понтифик, говоря о Христе, объяснил, что верующие ждут от него помощи для разрешения конфликтов во всем мире. Он выразил надежду, что в Украине не будет нового конфликта.

"Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта", - сказал он, выступая с речью Urbi et orbi (" Городу и миру") в Ватикане.

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Папа Римский в этот день выступает с традиционным посланием к верующим.

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