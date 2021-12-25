Папа Римский выразил надежду, что в Украине наконец-то наступит мир: Призываю не допустить метастазов злокачественного конфликта
Папа Римский Франциск во время своей рождественской речи призвал не допускать конфликта в Украине и выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить диалог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Понтифик, говоря о Христе, объяснил, что верующие ждут от него помощи для разрешения конфликтов во всем мире. Он выразил надежду, что в Украине не будет нового конфликта.
"Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта", - сказал он, выступая с речью Urbi et orbi (" Городу и миру") в Ватикане.
25 декабря католики всего мира отмечают Рождество. Папа Римский в этот день выступает с традиционным посланием к верующим.
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А відповідь проста: ЄрЗе також не називає.
мы, в 2014 не собирались и не шли ни с кем конфликтовать ...
на нас тогда просто напали, с оружием в руках, отняли часть территории, началась - война !..
походу папик тоже - лицемер,
причём - очень опасный,
потому что он стоит во главе всех церквей,
а вещает- неправду, причём на весь мир...
ясно/понятно.
Этот сегодня перебрал таки- возраст уже. А на литургии священники пьют "кровь Господню" (а по факту- вино). С его возрастом пару литургий- и в стельку...
а зараз кацапія веде серед них ну просто шалену пропаганду через ТБ-
і вони вважають що Україна- це частина паРаші...
кацапні, що приїзджає в Італію чимало і вони поливають Україну останнім лайном, яке тільки є на світі,
я коли був у Римі посварився (сперечався) з одним торгашем на цю тему, сказавши що я - українець,
зчепилися на вулиці і мало не дійшло до поліції...
Слабо?
Ото ж и воно!
Папа Римський провів Різдвяну месу у Ватикані: Нехай у нас буде тільки один страх - образити любов Бога Джерело:
нельзя было сразу написать , что он про Украину говорил ?
я этого не понимаю
« Байден + Украина» и т д
Бо судьба Украины волнует сейчас лидеров .
и писать ПАПА РИМСКИЙ провёл мессу и не вспоминать Украину - это кастрированный текст .