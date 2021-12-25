В Киеве вечером прогнозируют гололедицу, водителей просят воздержаться от поездок, коммунальные службы готовятся к обработке дорог реагентами, - КГГА

В связи с резким похолоданием вечером в субботу, 25 декабря, в Киеве прогнозируют гололедицу, коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Для очистки и обработки улиц подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников, готовы задействовать более 150 единиц спецтехники. Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.

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По прогнозам синоптиков, температура ночью снизится до 11-13 градусов мороза.

Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а пешеходов – осторожно передвигаться по городу.

"Обращаем внимание, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций. Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы по благоустройству. В случае невыполнения - штраф, который может достигать для физических лиц 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн", - отметили в КГГА.

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