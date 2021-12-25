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В Киеве вечером прогнозируют гололедицу, водителей просят воздержаться от поездок, коммунальные службы готовятся к обработке дорог реагентами, - КГГА

В Киеве вечером прогнозируют гололедицу, водителей просят воздержаться от поездок, коммунальные службы готовятся к обработке дорог реагентами, - КГГА

В связи с резким похолоданием вечером в субботу, 25 декабря, в Киеве прогнозируют гололедицу, коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Для очистки и обработки улиц подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников, готовы задействовать более 150 единиц спецтехники. Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.

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По прогнозам синоптиков, температура ночью снизится до 11-13 градусов мороза.

Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а пешеходов – осторожно передвигаться по городу.

"Обращаем внимание, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций. Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы по благоустройству. В случае невыполнения - штраф, который может достигать для физических лиц 340-1360  грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн", - отметили в КГГА.

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Автор: 

гололедица (113) Киев (25472) погода (2819)


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Топ комментарии
+5
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25.12.2021 16:29
+4
**
Вчера я ехал на работу
в метель , туман и гололёд ,
Вдруг мимо пронеслась Тойота ,
взяла опасный поворот.
Пересекая автостраду там,
где сплошная полоса,
Водитель мазалась помадой
и тушью красила глаза !
Как тут от злости не беситься ?
Я в гневе бритву уронил
(Я дома не успел побриться
и по дороге щёки брил).
Упала бритва в кофе прямо
( между колен стоял стакан -
Мне вкусный кофе варит мама -
его я пью в такой туман).
Когда предмет тяжёлый падал,
крутой горячий кипяток
Плеснул туда, куда не надо -
там третьей степени ожог.
И вот от боли я подпрыгнул,
и из моей руки другой
Вдруг выпал телефон мобильный -
и снова - в кофе по прямой .
Не помню, что там дальше было...
Открыл глаза: больница? морг?
Теперь ни тачки , ни мобилы...
Зато повязка между ног.
Весь загипсован под завязку,
без гипса только голова.
А вот мораль у этой сказки
-У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!!!!
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25.12.2021 16:40
+3
где только попадутся на глаза... и сохраняю ))))
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25.12.2021 16:52
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Правила форума Совет форумчан
Я уже устал слышать про советы не выезжать.. Вы ****..и из КМДА накупили судя по тендеоу техники для уборки Сибири и Аляски.... А теперь мне советую не выезжать. Вам напомнить оклад начальника департамента и его имущества ...
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25.12.2021 16:20 Ответить
Всьо лучшее - детям слугам!
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25.12.2021 16:30 Ответить
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25.12.2021 16:29 Ответить
копчик - то еще фигня...
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25.12.2021 16:42 Ответить
А что делать копчику, которому поступил вызов?
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25.12.2021 16:57 Ответить
**
Вчера я ехал на работу
в метель , туман и гололёд ,
Вдруг мимо пронеслась Тойота ,
взяла опасный поворот.
Пересекая автостраду там,
где сплошная полоса,
Водитель мазалась помадой
и тушью красила глаза !
Как тут от злости не беситься ?
Я в гневе бритву уронил
(Я дома не успел побриться
и по дороге щёки брил).
Упала бритва в кофе прямо
( между колен стоял стакан -
Мне вкусный кофе варит мама -
его я пью в такой туман).
Когда предмет тяжёлый падал,
крутой горячий кипяток
Плеснул туда, куда не надо -
там третьей степени ожог.
И вот от боли я подпрыгнул,
и из моей руки другой
Вдруг выпал телефон мобильный -
и снова - в кофе по прямой .
Не помню, что там дальше было...
Открыл глаза: больница? морг?
Теперь ни тачки , ни мобилы...
Зато повязка между ног.
Весь загипсован под завязку,
без гипса только голова.
А вот мораль у этой сказки
-У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!!!!
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25.12.2021 16:40 Ответить
где вы берете такие стихи?
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25.12.2021 16:44 Ответить
где только попадутся на глаза... и сохраняю ))))
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25.12.2021 16:52 Ответить
вы поэт?
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25.12.2021 16:54 Ответить
не... любитель)))))
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25.12.2021 16:55 Ответить
Та ну-у...
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25.12.2021 18:35 Ответить
Поэт-любитель
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25.12.2021 19:53 Ответить
не нада, Вася))
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25.12.2021 16:55 Ответить
та канешна не надо !!!!
(только это в рифме... не мои рассуждения))))))
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25.12.2021 16:57 Ответить
Вчіться у маршрутчиків. Ті одночасно і автобусом керують, і гроші рахують, і по мобілі говорять, ще і підказують пасажирам де виходити.
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25.12.2021 18:25 Ответить
Как-то стояли за девушкой, находившейся первой на перекрестке перед светофором. Она красила губы в ожидании зеленого. Загорелся. Газанула и с 3-й полосы, по которой можно было ехать только прямо, оказалась даже не на первой, а поехала с разворотом в обратном направлении). Не успела я заметить, тормозили те водители, перед которыми совершался сей маневр, или нет, но никто не пострадал).
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25.12.2021 19:51 Ответить
Такі випадки можна вважати гумористичними, аж допоки вони не перетворюються у трагедії.
Все ж дорога не місце для неуважних.
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25.12.2021 19:56 Ответить
Пане Василю! Подобається аж n- разів ! Ну-у... І так далі ! З РІЗДВОМ ВАС !!!
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25.12.2021 18:33 Ответить
Дякую! Навзаєм !!!
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25.12.2021 19:40 Ответить
Хм.. Що значить не виїзджати? А чому не обробляються дороги?
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25.12.2021 16:54 Ответить
Зараз саме час дурням сідати п'яними за кермо...
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25.12.2021 16:56 Ответить
В такому випадку треба заборонити корпоративи, всі кабаки забиті, чим туди добиратись?
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25.12.2021 18:20 Ответить
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25.12.2021 20:05 Ответить
 
 