В Киеве вечером прогнозируют гололедицу, водителей просят воздержаться от поездок, коммунальные службы готовятся к обработке дорог реагентами, - КГГА
В связи с резким похолоданием вечером в субботу, 25 декабря, в Киеве прогнозируют гололедицу, коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Для очистки и обработки улиц подготовлено 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники коммунальной корпорации "Киевавтодор", - говорится в сообщении.
Во дворах и межквартальных проездах будут работать около 4 тысяч работников, готовы задействовать более 150 единиц спецтехники. Также будут работать около 80 единиц техники и работники зеленстроев, которые будут обрабатывать дорожки в парках и скверах.
По прогнозам синоптиков, температура ночью снизится до 11-13 градусов мороза.
Городские власти призывают водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а пешеходов – осторожно передвигаться по городу.
"Обращаем внимание, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций. Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы по благоустройству. В случае невыполнения - штраф, который может достигать для физических лиц 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн", - отметили в КГГА.
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детямслугам!
Вчера я ехал на работу
в метель , туман и гололёд ,
Вдруг мимо пронеслась Тойота ,
взяла опасный поворот.
Пересекая автостраду там,
где сплошная полоса,
Водитель мазалась помадой
и тушью красила глаза !
Как тут от злости не беситься ?
Я в гневе бритву уронил
(Я дома не успел побриться
и по дороге щёки брил).
Упала бритва в кофе прямо
( между колен стоял стакан -
Мне вкусный кофе варит мама -
его я пью в такой туман).
Когда предмет тяжёлый падал,
крутой горячий кипяток
Плеснул туда, куда не надо -
там третьей степени ожог.
И вот от боли я подпрыгнул,
и из моей руки другой
Вдруг выпал телефон мобильный -
и снова - в кофе по прямой .
Не помню, что там дальше было...
Открыл глаза: больница? морг?
Теперь ни тачки , ни мобилы...
Зато повязка между ног.
Весь загипсован под завязку,
без гипса только голова.
А вот мораль у этой сказки
-У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!!!!
(только это в рифме... не мои рассуждения))))))
Все ж дорога не місце для неуважних.