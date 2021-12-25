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Отношения между нашими странами сейчас крепкие, как никогда, - посольство США о 30-й годовщине признания независимости Украины

Отношения между нашими странами сейчас крепкие, как никогда, - посольство США о 30-й годовщине признания независимости Украины

30 лет назад, 25 декабря 1991 года, Соединенные Штаты Америки признали независимость Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.

"Сегодня 30 лет с тех пор, как США признали Украину независимым и суверенным государством. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, ведь мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины, созданием евроатлантического будущего Украины", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Украина отмечает 30-ю годовщину референдума за независимость

Автор: 

независимость (254) посольство (1079) США (26409)


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Топ комментарии
+16
Час вам брати до рук ломаку і дякувати нею зеленського.
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25.12.2021 16:46
+11
Сподіваємось, що ніяка зелена колаборантська зараза не зможе змусити Америку відмовитися від підтримки України.
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25.12.2021 16:54
+10
Надеемся, что будут еще лучше!...
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25.12.2021 16:46
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"На лбу себе красную линию напиши, гадкий Путлер!"
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25.12.2021 16:37 Ответить
Лучше крестик, куда целиться😉
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25.12.2021 17:02 Ответить
Якийсь підозрілий вираз у повідомленні посольства "Міцні як ніколи". Міцні з часів Революції Гідності, чи з часу президентства Оманського Віслюкка, уклоніста і зрадника Зє?
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25.12.2021 17:10 Ответить
Надеемся, что будут еще лучше!...
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25.12.2021 16:46 Ответить
Час вам брати до рук ломаку і дякувати нею зеленського.
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25.12.2021 16:46 Ответить
так! і не забути про дерьмака... і обв"язково по ляльководу каламойше...по клєшенкам (гарненько так...як вміє американське праваосуддя (почати здаля, продовжувати без шуму і по-тихеньку за яйки))
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25.12.2021 17:19 Ответить
Точно, було таке за Буша-старшого, боялись розповсюдження ядерної зброї і були проти виходу України з СССР. потім визнали свою помилку.
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25.12.2021 16:57 Ответить
Що так і написали НАРАЗІ!? Ключтове слово НАРАЗІ, - слово-паразит, - проникло і в США дипломатію
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25.12.2021 16:47 Ответить
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26.12.2021 10:26 Ответить
Сподіваємось, що ніяка зелена колаборантська зараза не зможе змусити Америку відмовитися від підтримки України.
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25.12.2021 16:54 Ответить
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25.12.2021 16:57 Ответить
А що такоэ?? 95 квартал нє прігласілі??? Може б Бубачка сиграл увертюру на рояле??
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25.12.2021 17:05 Ответить
Бубочка водочку нє уважаєт, він спеціаліст по коксу.
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25.12.2021 17:11 Ответить
славко "нетвоявійна"
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25.12.2021 17:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE


Ситуація гірша ніж у 2008 і 2014. Путін застосував три сценарії | Студія Захід
https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE

https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE Лучшего анализа САМОГО РЕШАЮЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ УКРАИНЫ трудно сейчас услышать!
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25.12.2021 17:02 Ответить
В Чечне убито людей больше, чем атомной бомбой в Хиросиме. Одних детей погибло 40 тысяч.
Об этом в Москве Интерфаксу заявил Председатель Госсовета Чечни Джабраилов.
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25.12.2021 17:09 Ответить
Интересно извесно ли об єтом герою россии КадьІрову?
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26.12.2021 10:04 Ответить
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25.12.2021 17:31 Ответить
😃
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25.12.2021 18:47 Ответить
Вранье, но приятно. Проще что-то балаболить, чем выполнять Будапештский меморандум.
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25.12.2021 17:11 Ответить
Не Вам в обиду. Почитайте Будапештский меморандум и Вы поймете что кроме рабсии его выполняют все подписанты.
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25.12.2021 17:46 Ответить
Не в обиду будет вам сказано, но читал, и читал подробнейшие толкования юристов. Рекомендую отличный разбор на Лиге. В том числе, что есть категория "Меморандум" и почему он имеет силу полноценного договора. Ковбойцы и особенно мелкобриты, кроме имитации "на отвали", абсолютно ничего не делают.
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25.12.2021 18:05 Ответить
Неужели непонятно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) https://ru.wikipedia.org/wiki/Меморандум_(право)


Андрюха, читай и просвещайся. Хотя о чем это я. Сколько тебе платят, рашотроллик?
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25.12.2021 18:38 Ответить
Руська википедия... Оригинально. И всмісле платят? Что я топлю за то, что США и Британия нам реально помогали против РФ? П,С. Платит мне только государство Украина, работаю я в МВД, у меня настоящие имя-фамилия. Разоблачи меня, давай....
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25.12.2021 20:09 Ответить
Мне часто пишут что я ссылаюсь на РУ, но для тебя, неуча, могу сказать всего лишь одно: ты очень некачественно отрабатываешь свое бабло... И зря ты
тут троллишь рашолозунги, за предателя зеледента.
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25.12.2021 20:31 Ответить
ВЫ опять что то путаете, у слова протокол столько юридических значений не меньше чем у меморандума. Но основное: что согласно кажется венской конвенции не помню какого года, которую ратифицировали все подписанты, все что регулирует международные отношения есть договор как его не называйте: пакт, протокол, меморандум и тд.
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26.12.2021 17:56 Ответить
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:

дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/Меморандум
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26.12.2021 18:02 Ответить
Ну если вас интересует множество всяких значений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/Протокол , то как и упоминалось, можете доказывать если вам выпишет протокол полиция, что протокол это запись собрания дворников жека и не платить штраф. Но в реальности https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml конвенция где записано: a) «Договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования;.
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26.12.2021 18:28 Ответить
Мы говорим о Меморандуме, дятел. При чем тут Протокол?
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26.12.2021 18:37 Ответить
При том что и то и то это договор, даже для вас дятлов.
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26.12.2021 18:45 Ответить
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:

дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

Прочитай еще раз, может со второго раза дойдет?
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26.12.2021 19:04 Ответить
Можете на заборах читать и вообще где вам заманеться. Но юридически как не называйте международный договор он договором и остается. А если вы упираете что значение документа происходит от слова от которого оно произошло, то договор происходит от слова говор: особенность произношения слов в определенной местности. Поэтому и заключаются международные конвенции, которые убирают эту глупость. А согласно им: a) «Договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования;.
Все что регулирует международные отношения есть договор не зависимо от названия.
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26.12.2021 19:16 Ответить
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:

дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

Прочитай еще раз, может с третьего раза дойдет?
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26.12.2021 19:21 Ответить
Можете на заборах читать по сто раз, даже не заглядывая за забор. Но постарайтесь жить в реальности а не в надписях на заборах. ) «Договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования;.
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26.12.2021 20:31 Ответить
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:

дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

Прочитай еще раз, может с четвертого раза дойдет?
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26.12.2021 20:34 Ответить
Понятно у вас методичка вместо мозгов то что на заборах написано для вас правда. Вам к доктору.
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26.12.2021 21:05 Ответить
Точно,Вашингтон разбомбил Читу😂🌷×××
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25.12.2021 17:18 Ответить
кривороженые малоросы приходят и уходят, а Украина была, есть и будет всегда..
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25.12.2021 17:18 Ответить
Своє майбутнє України має будувати сама. США в цьому дуже вдалий приклад - американці не чекали допомоги, грошей чи ще чогось. Брали зброю в руки і йшли воювати.
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25.12.2021 17:19 Ответить
Поряд з США не знаходився Мордор.
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27.12.2021 03:21 Ответить
Йшли воювати на території інших країн. Свою війну вони закінчили в 18 столітті.
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27.12.2021 08:08 Ответить
ДАЖЕ ШТАТЫ ПОНЯЛИ ПОРЯДОЧНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО.

ПРЕДВЕНЧАННЫЙ.
ДЕГРАДАЦИЯ.
Волевая седация
И добро все в прострации,
И Евро-Мадам сучит путь не давая вздохнуть
Ведь вся грудь нараспашку и Россия в тельняшке
В Сочи все крохи собрал и по телу мурашки
И замашки лидера из Питера
Идут погибелью.
СЛУЖИТЕЛЮ.

СМОТРИТЕЛЮ.
А вот юлить пора забыть.
И снова мучать Украину прекратить.
Доить воюющую страну уже не в моде
Определить волну ведь можно в поле
И маске заплатить все вдоволь в доле
АТО раскис слепой Маркиз...
Но ведь Земле Мы служим, небо молим
Я жить хочу в Европе , но не в попе
И ночью я прикрываюсь АТО на зоне.
Ошибки олигархов наклоним на дожде
Эдем мы гоем строим по весне
Надеждой воем на луне
И насаждаемся запоем
ТЕБЕ.

НА ДНЕ .
Навеселе.
Питаем Днепр мы настроем
Огнем Майдан зимой закроем,
Мосты сожжем ,мороз отправим строем ,
Метель , соборную весну уважит морем
А солнце с Запада взойдет и лето мимо пронесет.
Так есть пшеница и водица, набрасаем чернозем ,
Конем протопчем путь вдвоем
Затем возьмем судьбу настроем
Ведь третий Русский ,
Босый ,но курносый .
И ГУНДОСЫЙ .

РАСКОСЫЙ .
Китаец седоволосый .
А где же сила Ванина
Смысл жизни Россиянина.
А нам смотрителям судьбы служителям
Миллионов здешних грешников гонителей
Было ясно сказано Хранителем:
,,Хочешь друга надежным - строй свой дом холодным".
А честность не пресность,косность не колкость, а хитрость не крутость.
Желаешь Бога хорошим - давай добро голодным
Сеешь зло вокруг - кругом станешь у народа слуг,
Хочешь страсти низов - пожнешь страсти у мхов ,
Жалко любви далеким - ужалят близкие болью
И ты можешь быть злым - слугой молодым
Но ни когда ты не станешь вечно вторым
Сердце ведь ноет от зла
Совесть поэт за козла.
А гнев он печеночный .
ПРЕДВЕНЧАННЫЙ .
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25.12.2021 17:20 Ответить
твой ошейник у тебя никто не отбирает. Не переживай.
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25.12.2021 19:21 Ответить
Вы с дуба грохнул...такое ляпать. Мы же и есть в глазах нарабсеи ничто, разве что для нее мы - буфер безопасносности, по времени подлета ядренных ракет. Та же участь уготована и Грузии, и Молдове, и Беларуси, и странам Балтии. Вот так сложилось , что наши территории были, есть и будут рубежом между Востоком и Западом. Зы... Вот прикиньте к носу. Что было последние 1000 лет на территории современной нарабсеи. А на нашей территории был и и есть, все это время, Киев. Лаптеунтия - это краткосрочный конгломерат на 1\8 части суши , условно в одном объединении, центробежно стремящемся к сепаратизму. ТАк шо , каазлабадия - это неустойчивое аморфное осовокупление. Которое , даже на вашем веку, изменится в нашу пользу.... Так шо , не воображайте казна ЩО.
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25.12.2021 20:30 Ответить
Штати - це наші хлоп'ята !
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25.12.2021 17:52 Ответить
Индонезия официально отказалась покупать у России истребители Су-35

Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них закупит французские и американские боевые самолеты. В качестве причины власти страны называют проблемы с бюджетом, сообщает https://www.bbc.com/russian/news-59782027 ВВС .





О том, что Индонезия откажется закупать в России самолеты Су-35, а вместо этого купит французские Rafale и американские F-15EX, заявил начальник штаба ВВС Индонезии, главный маршал авиации Фаджар Прасетьо.

Он сообщил, что причина отказа страны от запланированной закупки Су-35 связана с бюджетом.

Договор на поставку 11 самолетов Су-35 на сумму 1,14 млрд долларов Индонезия подписала с Рособоронэкспортом в феврале 2018 года.

Однако в октябре 2018-го газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором со ссылкой на двух анонимных топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства, рассказала, что с реализацией сделки начались проблемы.
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25.12.2021 17:52 Ответить
Несмотря на то, что у вас в Украине сейчас правит фсбэшный д'ерьмак, мы вас всё ещё поддерживаем. Трезвейте, идиоты 73%ные...

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25.12.2021 17:53 Ответить
с кацапского сайта , вот же дурни кацы 😀 ;
" Украинци , даю бесплатный стартап !
Когда пропадет хаз может закончится и электричество ...
Срезайте провода ! И сразу в металлолом ! Тема надёжная , проверенная , мы так делали когда как вы сейчас друзьями Америки были.."
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25.12.2021 18:36 Ответить
Американці розуміють, що за 30 років холопи не переведуться. "Дякувальники", "юлєботи", "малороси" та інші, хто чекає на "вону", "гетьмана", "противсіха", "крепкого хозяйственника", "сталинаНаВасНет" ... мають пережити свій совок і почати щось робити самі.

2014 рік показав, що шанси є і вони збільшуються. Прорвемося.
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25.12.2021 19:18 Ответить
. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, Источник:

От що Зеля животворящий поробляє!
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25.12.2021 20:19 Ответить
https://youtu.be/q0VNoAIts6M ...25 декабря 1991 года.ссср сдох каже Горбачев...знаменитый видос...всех времен и народов...
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25.12.2021 20:22 Ответить
забитые продуктами полки советскими магАзинов ломятся от 200 сортов колбас...и 500 сортов сыров... какое гофно потеряли...
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25.12.2021 20:27 Ответить
*****, даже вафли за 2.20(с колбасой из туалетной бумаги) не видно.
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25.12.2021 20:32 Ответить
https://vn.ru/news-bumaga-krakhmal-i-mochevoy-puzyr-chto-dobavlyali-v-kolbasu-v-sssr/ Бумага, крахмал и мочевой пузырь: что добавляли в колбасе во времена СССР.
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25.12.2021 20:39 Ответить
Потрібно в Україні другу обов'язкову мову зробити - Англійську!
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26.12.2021 00:13 Ответить
Не треба. Хто має розум і потребу - самі вивчать. А насильницкі дії викликають протидію. 2 закон Ньютона.
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26.12.2021 02:01 Ответить
Англійська - це головна міжнародна мова спілкування. Українська для внутрішнього має базово бути, а Англійська для зовнішнього спілкування. Це зробить людей - розумнішими! Чому обов'язковий він має бути??? не тому що насильно, а тому, що це дозволить ефективніше зробити навчання! А в школах ми теж Англійську вчимо. Тільки ніхто його після школи на нормальному рівні не знає. я можу погодитися з тобою Алекс, що можна його і не робити другим, але в будь-якому випадку, його потрібно ефективніше викладати! Знати англійську - це зайвим не буде! Погодься. Краще знати Англійську, аніж не знати.
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26.12.2021 03:27 Ответить
Погоджуюсь коли щось робиться на добровільній основі. А від "обов'язків" тхне совком і концтаборами
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27.12.2021 03:35 Ответить
Ребятушки, Свиридончик, Соколов, говорите по русски! У нас в партии Шария так наш лидер грит: "товарищи, я сижу в Испании, но сердцем я в России! Россия не заканчивается нигде! Во как!!!" Дорогого стоит слово Шария!
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27.12.2021 08:28 Ответить
Я спросил у Шария: "Божественный, когда же вы поедете в Россию?
Их Высочество ответили: "Россия сама приедет в Мадрид на танке и искиндерах! А переезжать в РФ я манал. Нх оно мне надо жить в том г...?"
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27.12.2021 08:37 Ответить
Оце молодці США,навчились на блєф кремлівської мафії і її ставленників в Україні відповідати тим же(дуже тонко-хай кліка синіє і здихає від люті)!А песиголовець і його одоробало з бригадою так уже стараться по знищенню України і духу народу...аж всираються....та кремлівським гопникам кругом буде горіти земля під копитами скільки б запроданці не шкодили світу,людству-ждуть їх скрепи.
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26.12.2021 05:36 Ответить
Слова, слова... слова.
Для начала, стать стратегическим партнёром США могли давным давно! С 2014 этот статус получили Тунис и Бразилия. А мы - вечные кандидаты.
Что Байден, что Макрон, что Меркель... Помогают, скрепя зубами, для видимости больше, идя на такие шаги, чтобы не позориться перед избирателями.
А сами не вводят санкции по СП2, подписанные Сенатом, поставляют технику и технологии оккупанту в Крым, строят СП2, навязывают мирные инициативы Путера Украине вместо того, чтобы удавить моль санкциями!
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26.12.2021 06:14 Ответить
США наш надёжный партнёр и будет нас поддерживать потому что мы воюем с кацапами. Ма не какие-то дикари как афганцы, а европейцы.
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26.12.2021 12:43 Ответить
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27.12.2021 03:43 Ответить
Как ты можеш так говорить! США разгромили Ирак (это там, где сын Саддама Удей Хусейн воровал и насиловал 9летних школьниц). Ах, какую страну потеряли, какую власть
Афганистан сгубили твои США (это там, где талибы забили до смерти детей и учителя за то, что дети умеют читать)
Вот на какие режимы надо ровнятся, шоб парядак был!
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27.12.2021 08:34 Ответить
 
 