Отношения между нашими странами сейчас крепкие, как никогда, - посольство США о 30-й годовщине признания независимости Украины
30 лет назад, 25 декабря 1991 года, Соединенные Штаты Америки признали независимость Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.
"Сегодня 30 лет с тех пор, как США признали Украину независимым и суверенным государством. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, ведь мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины, созданием евроатлантического будущего Украины", - отмечается в сообщении.
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Ситуація гірша ніж у 2008 і 2014. Путін застосував три сценарії | Студія Захід
https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE
https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE Лучшего анализа САМОГО РЕШАЮЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ УКРАИНЫ трудно сейчас услышать!
Об этом в Москве Интерфаксу заявил Председатель Госсовета Чечни Джабраилов.
Андрюха, читай и просвещайся. Хотя о чем это я. Сколько тебе платят, рашотроллик?
тут троллишь рашолозунги, за предателя зеледента.
Термін може мати такі значення:
дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/Меморандум
Термін може мати такі значення:
дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.
Прочитай еще раз, может со второго раза дойдет?
Все что регулирует международные отношения есть договор не зависимо от названия.
Термін може мати такі значення:
дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.
Прочитай еще раз, может с третьего раза дойдет?
Термін може мати такі значення:
дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.
Прочитай еще раз, может с четвертого раза дойдет?
ПРЕДВЕНЧАННЫЙ.
ДЕГРАДАЦИЯ.
Волевая седация
И добро все в прострации,
И Евро-Мадам сучит путь не давая вздохнуть
Ведь вся грудь нараспашку и Россия в тельняшке
В Сочи все крохи собрал и по телу мурашки
И замашки лидера из Питера
Идут погибелью.
СЛУЖИТЕЛЮ.
СМОТРИТЕЛЮ.
А вот юлить пора забыть.
И снова мучать Украину прекратить.
Доить воюющую страну уже не в моде
Определить волну ведь можно в поле
И маске заплатить все вдоволь в доле
АТО раскис слепой Маркиз...
Но ведь Земле Мы служим, небо молим
Я жить хочу в Европе , но не в попе
И ночью я прикрываюсь АТО на зоне.
Ошибки олигархов наклоним на дожде
Эдем мы гоем строим по весне
Надеждой воем на луне
И насаждаемся запоем
ТЕБЕ.
НА ДНЕ .
Навеселе.
Питаем Днепр мы настроем
Огнем Майдан зимой закроем,
Мосты сожжем ,мороз отправим строем ,
Метель , соборную весну уважит морем
А солнце с Запада взойдет и лето мимо пронесет.
Так есть пшеница и водица, набрасаем чернозем ,
Конем протопчем путь вдвоем
Затем возьмем судьбу настроем
Ведь третий Русский ,
Босый ,но курносый .
И ГУНДОСЫЙ .
РАСКОСЫЙ .
Китаец седоволосый .
А где же сила Ванина
Смысл жизни Россиянина.
А нам смотрителям судьбы служителям
Миллионов здешних грешников гонителей
Было ясно сказано Хранителем:
,,Хочешь друга надежным - строй свой дом холодным".
А честность не пресность,косность не колкость, а хитрость не крутость.
Желаешь Бога хорошим - давай добро голодным
Сеешь зло вокруг - кругом станешь у народа слуг,
Хочешь страсти низов - пожнешь страсти у мхов ,
Жалко любви далеким - ужалят близкие болью
И ты можешь быть злым - слугой молодым
Но ни когда ты не станешь вечно вторым
Сердце ведь ноет от зла
Совесть поэт за козла.
А гнев он печеночный .
ПРЕДВЕНЧАННЫЙ .
Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них закупит французские и американские боевые самолеты. В качестве причины власти страны называют проблемы с бюджетом, сообщает https://www.bbc.com/russian/news-59782027 ВВС .
О том, что Индонезия откажется закупать в России самолеты Су-35, а вместо этого купит французские Rafale и американские F-15EX, заявил начальник штаба ВВС Индонезии, главный маршал авиации Фаджар Прасетьо.
Он сообщил, что причина отказа страны от запланированной закупки Су-35 связана с бюджетом.
Договор на поставку 11 самолетов Су-35 на сумму 1,14 млрд долларов Индонезия подписала с Рособоронэкспортом в феврале 2018 года.
Однако в октябре 2018-го газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором со ссылкой на двух анонимных топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства, рассказала, что с реализацией сделки начались проблемы.
" Украинци , даю бесплатный стартап !
Когда пропадет хаз может закончится и электричество ...
Срезайте провода ! И сразу в металлолом ! Тема надёжная , проверенная , мы так делали когда как вы сейчас друзьями Америки были.."
2014 рік показав, що шанси є і вони збільшуються. Прорвемося.
От що Зеля животворящий поробляє!
Их Высочество ответили: "Россия сама приедет в Мадрид на танке и искиндерах! А переезжать в РФ я манал. Нх оно мне надо жить в том г...?"
Для начала, стать стратегическим партнёром США могли давным давно! С 2014 этот статус получили Тунис и Бразилия. А мы - вечные кандидаты.
Что Байден, что Макрон, что Меркель... Помогают, скрепя зубами, для видимости больше, идя на такие шаги, чтобы не позориться перед избирателями.
А сами не вводят санкции по СП2, подписанные Сенатом, поставляют технику и технологии оккупанту в Крым, строят СП2, навязывают мирные инициативы Путера Украине вместо того, чтобы удавить моль санкциями!
Афганистан сгубили твои США (это там, где талибы забили до смерти детей и учителя за то, что дети умеют читать)
Вот на какие режимы надо ровнятся, шоб парядак был!