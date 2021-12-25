Отношения между нашими странами сейчас крепкие, как никогда, - посольство США о 30-й годовщине признания независимости Украины

30 лет назад, 25 декабря 1991 года, Соединенные Штаты Америки признали независимость Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства США в Украине.

"Сегодня 30 лет с тех пор, как США признали Украину независимым и суверенным государством. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, ведь мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины, созданием евроатлантического будущего Украины", - отмечается в сообщении.

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